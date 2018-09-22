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Позорное падение: как Медведева провалилась без Тутберидзе

Медведева упала и проиграла американке Теннелл на турнире в Канаде

Российская фигуристка Евгения Медведева проиграла на первом официальном турнире после ухода от тренера Этери Тутберидзе. Двукратная чемпионка мира стала только второй на Autumn Classic International 2018 — соревнованиях из серии «Челленджер», которые проходили в канадском Оквилле. Завоевать золото Медведевой помешало падение при выполнении тройного лутца.

К сожалению, это произошло — Евгения Медведева провалила первый старт под руководством нового тренера — канадца Брайана Орсера. Двукратная чемпионка мира выступала на официальных соревнованиях впервые после проигранной Олимпиады. В виде спорта, где теперь моду задают юниорки, семь месяцев без соревнований — срок солидный. Если добавить к этому завышенные ожидания фанатов, то разочарование от итогового результата, предсказать было несложно.

Место для возвращения спортсменка выбрала комфортное. Да, Канада находится далеко от родины Евгении, зато от места постоянных тренировок в Торонто до небольшой ледовой арены в Оквилле не больше получаса на общественном транспорте.

В городке с населением в 200 тыс. человек проходил Autumn Classic International 2018 — турнир серии «Челленджер». Подобные соревнования считаются стартами второго ранга после Гран-при, первый этап которого пройдет в середине октября.

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По итогам короткой программы Медведева лидировала с небольшим преимуществом. Главной конкуренткой россиянки стала 20-летняя американка Брэди Теннелл. В числе главных достижений спортсменки — бронзовая медаль Игр в Корее в командном турнире, а также третье место на одном из этапов Гран-при в прошлом сезоне. В личном зачете на Олимпиаде Теннелл была девятой, на чемпионате мира – 2018 — шестой.

Тем не менее, уже в короткой программе представительница США набрала больше чем Медведева баллов «за элементы». Россиянка оказалась на первом месте лишь за счет компонентов (владение коньком, связки, построение программы, передача музыки и артистизм – «Газета.Ru»), которые, как ни крути, вещи более субъективные.

В произвольной программе первой выступала Теннелл. Американка откатала программу ровно и эмоционально. Судьи нашли в выступлении спортсменки из США несколько помарок — два недокрута в каскадах (тройной лутц + тройной риттбергер и тройной лутц + тройной тулуп + двойной тулуп), а также усомнились, с правильного ли ребра был выполнен тройной флип в каскаде с двойным тулупом.

Однако отсутствие серьезных ошибок позволяло Теннелл всерьез бороться за победу — базовая стоимость элементов у американки на полтора балла выше, чем у Медведевой. Поэтому, у россиянки не было запаса прочности, Евгения осталась первой бы только при чистом прокате.

Но этого не произошло. Выступавшая в ярко-красном платье Медведева ровно откатала начало выступления, однако сначала допустила степ-аут (приземление на две ноги — «Газета.Ru») при выполнении двойного акселя, а затем и вовсе упала на тройном лутце — своем последнем прыжке.

Этой ошибкой Евгения отдала золотую медаль сопернице — россиянке неудачное приземление строило трех баллов, а итоговый отрыв американки составил менее двух очков.

В итоге Брэди победила с результатом в 206,41 в сумме за две программы, Медведева набрала 204,89. Замкнула тройку француженка Маэ Беренис Мейте (178,89).

Стоит ли говорить, что выступление двукратной чемпионки мира понравилось не всем болельщикам.

«Женя может лучше. Что это за хореография? Нет истории танца. А от Медведевой хочется шедевра. Платье более-менее по сравнению с короткой программой. Там просто ужас», — написал один из пользователей YouTube в комментариях под видео с выступлением спортсменки.

«Кто бы что ни говорил. Но для ее уровня — это прям плохо...»

— заметил другой.

Тем не менее, Медведева получила и большое количество поддержки. Фанаты призывали не делать выводы раньше времени и подождать, пока Евгения наберет соревновательную форму.

Следующей серьезной проверкой для двукратной чемпионки мира будет этап Гран-при в Канаде, который пройдет 26-28 октября, также спортсменка планирует выступить во Франции 23-25 ноября. Финал Гран-при состоится 5-9 декабря в Ванкувере, а чемпионат России, где разыграют путевки на европейское первенство — 19-23 декабря в Саранске.

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