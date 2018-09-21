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Капитан не нужен? Глушаков может покинуть «Спартак»

Отстраненный от команды Глушаков тренируется с дублем «Спартака»

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. По информации ряда СМИ, 31-летний полузащитник не входит в дальнейшие планы тренерского штаба команды. Одним из вариантов продолжения карьеры для Глушакова может стать «Краснодар».

Положение капитана и полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова в команде ухудшается с каждым днем все больше. После скандальной истории с разводом со своей женой Дарьей и непонятным эпизодом с «лайками» в инстаграме будущее 31-летнего футболиста в рядах красно-белых становится более туманным.

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21 сентября издания «Спорт день за днем» сообщило, что Глушаков может покинуть «Спартак» в ближайшую зиму.

По информации источника, в услугах российского полузащитника заинтересован «Краснодар», который в зимнее трансферное окно может приобрести капитана москвичей. Отмечается, что в руководство краснодарского клуба рассматривают как вариант с полноценным трансфером, так и с арендным соглашением.

Примечательно, что еще одно российское издание Sport24, ссылаясь на своего источника, опровергло заинтересованность «Краснодара» в полузащитнике красно-белых.

Активные разговоры о возможном уходе Глушакова из «Спартака» начались после того, как тренерский штаб команды не стал брать его, а также защитника Андрея Ещенко на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом».

Причиной этому, предположительно, стало поведение футболистов после матча 7-го тура Российской премьер-лиги с «Ахматом», который завершился поражением московского клуба со счетом 1:2. По итогам игры известный болельщик красно-белых и актер Дмитрий Назаров в своем инстаграме опубликовал видеозапись со своим стихотворением, в котором он критикует Карреру за неудачные результаты команды.

Глушаков и Ещенко положительно отреагировали на данное обращение Назарова, что вызвало возмущение среди общественности и болельщиков клуба.

На пресс-конференции перед матчем с «Рапидом» Каррера прокомментировал решение не включать обоих футболистов в заявку на игру в Вене, заявив, что оно имеет лишь спортивный принцип.

«Глушаков и Ещенко — часть «Спартака». Они не приехали, потому что в Лиге Европы лавка короче. Я сделал выбор в пользу других футболистов, которые находятся в лучших игровых кондициях»,

— сказал главный тренер «Спартака».

Оба игрока, как сообщает «Спорт-Экспресс», на данный момент отстранены от тренировочного процесса с основной командой. По информации источника, Глушаков занимается с дублем красно-белых.

В ближайшее воскресенье, 23 сентября «Спартак» встретится с ЦСКА в рамках московского дерби. Игра состоится на стадионе «ВЭБ Арене», и участие Глушакова и Ещенко в этом матче не рассматривается тренерским штабом Массимо Карреры.

Впрочем, среди известных футбольных деятелей оказались и те, кто не поддержал позицию итальянского специалиста. Так, бывший полузащитник петербургского «Зенита», а ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выступил в поддержку Глушакова.

«Ох, ребят, человек вам столько помог, чемпионство вместе выиграли — первое за 16 лет, а тут — машинальный лайк. Я близко не спартаковец, но так человека сносить… Очнитесь! Болелы еще повылезали со стихами и ракетками… Друг познается в беде… Боже, разум «Спартака» храни», — написал Радимов в своем твиттере.

Оставить ситуацию без внимания не смог Глушаков. Капитан «Спартака» у себя в инстаграме обратился к болельщикам и объяснил ситуацию с якобы имеющим место быть конфликтом в команде.

«Странный резонанс вызвал лайк на фотографию народного артиста Дмитрия Назарова. Я смотрел видео, где Дмитрий Юрьевич в своем официальном аккаунте читает стихотворение про нашего тренера. Я не ставил лайк под этим видео. Это наглая ложь.

Лайки отображаются публично. И я это знаю. Я не идиот, чтобы, понимая это, ставить лайк публично на пост с наездом на тренера. Я взрослый мужчина, и если мне захочется выразить недовольство тренеру, то я приду и все скажу ему в лицо, а не лайки буду ставить. Но у нас с коучем все в порядке!»

— заявил он.

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Странный резонанс вызвал лайк на фотографию народного артиста Дмитрия Назарова. 1. Я смотрел видео, где Дмитрий Юрьевич в своем официальном аккаунте читает стихотворение про нашего тренера. Я не ставил лайк под этим (!) видео. Это наглая ложь. 2. Я часто сижу на всяких публиках Спартака. В одном из таких пабликов опубликовали фото Назарова в красной шапке #СамоеВремяЖить Не так давно мы всей командой поддерживали "Фонд борьбы с лейкемией» и Дмитрию Юрьевичу также подарили эту шапку. Листая ленту, быстро поставил лайк, не изучал текст и пошел дальше. Обычный быстрый скроллинг ленты, которым вы сами занимаетесь ежедневно. Если бы я тратил время на изучение текстов всех постов во всех фан-пабликах, то времени бы ни на что больше не хватило. 3. Лайки отображаются публично. И я это знаю. Я не идиот, чтобы, понимая это, ставить лайк публично на пост с наездом на тренера. Я взрослый мужчина и если мне захочется выразить недовольство тренеру, то я приду и все скажу ему в лицо, а не лайки буду ставить. Но у нас с коучем все в порядке! 4. Я понимаю, что журналистам нужно все горячее, но обращать внимание на такие глупости - себя не уважать. Я могу только догадываться кому выгодно устраивать все это и делать из хлопушки атомный взрыв, но хочу с уверенность заявить: у нас в команде все хорошо! В том числе и с тренером! У нас был тяжелый и неудачный матч в воскресенье, и сейчас у нас только одна цель - победа в дебютном матче в Лиге Европы и в дерби на выходных!#спартак#москва

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

Глушаков перешел в «Спартак» из московского «Локомотива» летом 2013 года. За период, проведенный в составе красно-белых, 31-летний полузащитник сыграл 156 матчей, в которых забил 20 мячей и сделал десять результативных передач.

Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом страны и обладателем Олимп Суперкубка России, а также завоевал бронзовую медаль национального первенства в прошлом сезоне.

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