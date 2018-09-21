«Даже углы у ромбика какие-то круглые»»: как ругали «Спартак»

В течение всей недели внимание спортивных СМИ было направлено на самый популярный вид спорта — футбол. И это немудрено: наконец-то стартовала Лига чемпионов, а вместе с ней и Лига Европы. К сожалению, для России еврокубковый сезон начался не так удачно, как ожидалось.

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Действующий чемпион страны московский «Локомотив» потерпел разгромное поражение в своем первом за 14 лет матче Лиги чемпионом, уступив в Стамбуле местному «Галатасараю» со счетом 0:3. Еще одна столичная команда — ЦСКА — вырвала ничью во встрече с чешской «Викторией Пльзень». Петербургский «Зенит» не сумел удержать победу над «Копенгагеном» и уехал из Дании с одним набранным баллом. Удачным результатом порадовал только «Краснодар», обыграв на выезде с минимальным счетом турецкий «Акхисар».

Однако основное внимание оказалось направлено в сторону московского «Спартака», который в матче первого тура группы G в гостях проиграл венскому «Рапиду».

Причем обсуждать встречу красно-белых с австрийцами стали еще за несколько дней до ее начала. И поводом рассуждений о ситуации в коллективе Массимо Карреры стали далеко не спортивные результаты.

Тренерский штаб решил не брать в Вену капитана «Спартака» Дениса Глушакова, а также защитника Андрея Ещенко. Два футболиста, предположительно, были отстранены от основы после того, как положительно оценили публикацию известного актера Дмитрия Назарова, раскритиковавшего главного тренера «Спартака».

Подобное решение вызвало споры среди болельщиков московского клуба и разделило их на два лагеря. Первые выразили свою поддержку в адрес Карреры и потребовали от руководства решительных мер в отношении Глушакова и Ещенко. Вторые же скептически отнеслись к решению сослать опытных игроков в резерв.

Среди представителей первого лагеря оказался, например, известный болельщик «Спартака», самый титулованный теннисист в истории России и чемпион Олимпийских игр 2000 года Евгений Кафельников. Примечательно, что вместе с Глушаковым и Ещенко он выразил свое недовольство и в адрес Дмитрия Комбарова.

За несколько дней до матча с «Рапидом» Кафельников в своем твиттере выразил готовность на длительное время прекратить активность в социальных сетях в том случае, если «Спартак» уступит венскому клубу, играя без Глушакова и Комбарова.

«Заявляю официально. И это не хайп! Если мы в четверг проиграем «Рапиду», и на поле в течение всего матча на поле не будет Комбарова с Глушаковым, то я замариную свой твиттер на 9 месяцев!»

— написал Кафельников.

После игры чемпион Игр-2000 свое слово сдержал и на время попрощался со своими подписчиками, напоследок поддержав Карреру хэштегом #ЗаМассимо.

Игру «Спартака» раскритиковал и бывший нападающий московского клуба и сборной России по футболу Роман Павлюченко. По его мнению, состояние коллектива Массимо Карреры на данный момент является плачевным.

«Красно-белые сегодня совсем плохие»,

— расстроенно заключил Павлюченко.

сегодня, совсем плохие — Роман Павлюченко (@SuperPav1981) 20 сентября 2018 г.

Ему решил ответить известный футбольный агент Роман Орещук, который отметил, что уровень австрийского чемпионата не сильно уступает Российской премьер-лиге.

«В том году в живую смотрел «Аустрия» — «Рапид». Как по мне, так лига австрийская середина нашей Премьер-лиги. А «Рапид» — уровень «Уфы» или «Ахмата», — написал Орещук.

В том году в живую смотрел Австрия-Рапид. Как по мне так лига Австрийская середина Нашей ПЛ. А Рапид уровень Уфы или Ахмата. — Орещук Роман (@papanin02) 20 сентября 2018 г.

Интересно, что «Ахмату» «Спартак» тоже проиграл совсем недавно, 16 сентября в матче 7-го тура национального первенства.

Еще один бывший игрок московского клуба, украинский полузащитник Максим Калиниченко пристально следит за выступлением своей бывшей команды. Однако после неудачного результата матча в Вене начинать обсуждение по поводу игры не решился.

Блин,даже боюсь ленту открыть...‍ — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 20 сентября 2018 г.

Известно, что «Спартак» на матче поддержала небольшая группа фанатов, которых, к слову, на стадионе не должно было быть. Несмотря на закрытый решением дисциплинарного комитета УЕФА гостевого сектора на арене «Альянц», болельщики московского клуба все-таки попали на игру, а впоследствии были перемещены сотрудниками стадиона на гостевой сектор.

Несмотря на поражение, фанаты не стали критиковать команду за неудачный результат и поддержали подопечных Карреры в трудную минуту.

С большим комментарием выступил известный спортивный телекомментатор Василий Уткин, который в своем телеграм-канале нещадно раскритиковал «Спартак» за поражение в Австрии и назвал подопечных Карреры «самым большим разочарованием».

«Спартак» избежал разгрома, но его игру на старте еврокубков смело могу назвать самым большим разочарованием. Не видя игры «Краснодара» и не дожидаясь результата «Зенита» в Дании. Увы, гораздо хуже «Локомотива».

«Спартак» дохлый в последние полчаса игры. Такое состояние у Довлатова женщина живописала поутру протрезвевшему любовнику: «Он не стоял и даже не лежал, он валялся». И это в момент, когда, судя по всему, тренерский штаб предполагал, что команда наберет ход. Не за что зацепиться. Даже углы у ромбика какие-то круглые»,

— написал Уткин.

23 сентября «Спартаку» в рамках 8-го тура РПЛ предстоит сыграть с ЦСКА. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена».

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