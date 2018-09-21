«Приедут Путин и Трамп»: какой шум подняли Хабиб и Конор

В Нью-Йорке состоялась долгожданная встреча будущих соперников за пояс UFC в легком весе (до 70,31 кг) — россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.

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Нет сомнений, что, будь доступ на эту пресс-конференцию открытым для фанатов, зал Radio City Music Hall на шесть тысяч человек был бы заполнен доверху. Однако попасть на это мероприятие смогли лишь представители прессы да отдельные болельщики, которые поучаствовали в специальной акции с именным виски Макгрегора — надо было купить две бутылки, чтобы пройти внутрь.

«Почему здесь так мало гребаных людей?! — сходу заявил ирландец. — Они заслужили видеть это шоу. Без фанатов все это тупое дерьмо».

Чего в этом было больше — реального беспокойства о болельщиках или сожаления по поводу низкой популярности виски — каждый решит сам.

В любом случае достаточно много людей наблюдали за пресс-конференцией на огромном экране в центре Нью-Йорка.

Да и трансляцию событий можно было легко найти в интернете, так что болельщики не были оторваны от событий. Почему же их не пустили в зал? Как пояснил президент UFC Дэйна Уайт, причиной стало то, что публика могла изрядно завестись из-за агрессивных высказываний обоих бойцов. В случае Макгрегора это было особенно опасно: своими оскорбительными выпадами он вполне мог спровоцировать горячих болельщиков оппонента на беспорядки.

Инцидент с автобусом

«Хабиб — мой фанат! У него есть моя футболка! Именно поэтому он сейчас здесь.

Помнишь, ты не так и не вышел из гребаного автобуса? Сидел там внутри и трясся от страха, хотя я показывал тебе руки — в них не было оружия»,

— сходу пошел в наступление ирландец.

Это был намек на эпизод со скандальным нападением Макгрегора и его друзей на автобус, в котором находился Нурмагомедов вместе с другими бойцами, которые принимали участие в UFC 223.

Причиной к такому агрессивному поведению стал конфликт Дагестанского Орла с Артемом Лобовым — русским другом Макгрегора, который позволил себе в общении с фанатами в соцсетях обозвать Хабиба трусом.

После этого Нурмагомедов с товарищами нашел его в коридоре отеля, где проживали бойцы, готовящиеся к соревнованиям, и прижал обидчика к стене, потребовав ответа. Тому пришлось пойти на попятную, однако Конор решил чуть позже отомстить за друга и атаковал автобус с Хабибом, кинув в лобовое стекло тяжелую тележку.

Этот эпизод Печально Известный (The Notorious — в оригинале) вспоминал всю пресс-конференцию. В какой-то момент ответы на вопросы журналистов превратились в личную перепалку бойцов.

— Ты так и не вышел из автобуса!

— Я же писал тебе, что готов подраться.

— Ты писал какую-то чушь! Какое сообщение? Я тут, перед тобой, говори!

— Я написал «Просто скажи мне, где ты». И я бы пришел. Ты говорил, что врезал кому-то из моей команды? Но зачем ты взял с собой для этого 40 человек? Это показывает твою слабость.

— Ты обидел моего друга!

Забегая вперед, можно сказать, что кадры с нападения ирландца на автобус попали даже в промо-ролик боя, который по своему накалу вполне мог бы сравниться с трейлером к голливудскому боевику.

Деньги или наследие?

«Я вернулся в ММА, чтобы победить эту мелкую крысу, этого деревенщину. Крыса! Да он просто стеклянный. Я его снесу. Его голова покатится по октагону. Я выбью его стеклянную челюсть в первом же раунде! Я бью как автомат», — нахваливал Макгрегор свою ударную технику.

В ответ Хабиб напомнил ему о поражении техническим нокаутом в довольно странном бою с непобежденным боксером Флойдом Мейвезером. Многие любители единоборств полагали, что Конор устроил этот поединок и согласился драться по правилам бокса во многом ради рекордного дохода, а вовсе не из спортивного интереса, — вряд ли он всерьез рассчитывал на победу.

«Вот и возвращайся в свой бокс... — посоветовал Хабиб оппоненту. — Ты хочешь денег, а я — оставить после себя наследие. Да, ты заработал немало после боя с Мейвезером. Но научился ли ты там чему-нибудь еще?».

Напомним, Макгрегор не выступал в ММА с 12 ноября 2016 года. Единственным поединком, который он провел за два последних года, был как раз бой по правилам бокса против Флойда.

«Ты врешь о наследии, лживая крыса! — огрызался ирландец. — Откуда у тебя деньги? Ты взял их у спонсора. Я же не дерусь ради денег. Я начал заниматься единоборствами, потому что мне это нравится».

В ответ Дагестанский Орел заявил, что Макгрегор теперь просто не может драться с ним на равных, а борьба и грепплинг у него на «нулевом уровне».

Пояс Хабиба

Макгрегор делал большой упор на тот факт, что свой чемпионский пояс Хабиб завоевал в бою со слабым соперником Элом Яквинтой. Дело в том, что изначальный оппонент россиянина Тони Фергюсон был вынужден сняться с поединка из-за травмы, и замену пришлось искать в последний момент. В итоге Орел одержал над Яквинтой победу по очкам.

«Этот бой — позорище!» — безапелляционно заявил Конор,

«Я был явно сильнее в этом поединке, который стал для меня уже третьим за последние девять месяцев, — парировал Хабиб и обратился к журналистам: — В этом бою я прошел всю дистанцию. Я вымотаю Конора. Когда он устает, то всегда сдается. Также он сдался и в боксе».

Макгрегор в ответ продолжил утверждать, что пояс Орла — это «фальшивка», которая ничего не значит, в то время как он сам «одолел многих чемпионов, чтобы завоевать свои пояса».

Оскорбление отца

Макгрегор продолжил свой треш-токинг оскорблением отца Хабиба — Абдулманапа:

«Он промолчал, когда я сказал, что его отец — трус, который лижет задницу диктатору Кадырову».

«Не знаю, чему учил его отец, — ответил Нурмагомедов прессе. — Мой отец учил меня уважать старших и никогда не сдаваться. Я научу тебя манерам, а Дэйна (Уайт — президент UFC. — «Газета.Ru») знает, как я люблю учить манерам».

Уважение к Путину

Журналисты спросили Хабиба, что он почувствовал, когда увидел совместное фото Конора с президентом России Владимиром Путиным. Ирландец сделал снимок с главой государства в Москве во время чемпионата мира по футболу — 2018.

«Ничего, — был краток Нурмагомедов. — Никогда не чувствовал желания сделать с кем-то фото».

«Ты не уважаешь своего президента?!» — тут же накинулся на него Макгрегор.

«Почему это сразу не уважаю? Просто не захотел делать фото», — повторил Орел.

Общее впечатление

В целом Хабиб выглядел расслабленно и часто посмеивался над вспыльчивостью оппонента.

В начале пресс-конференции он спокойно пояснил, что приехал в Америку «размазать» Макгрегора, и это звучало так обыденно, словно всем давно известен исход поединка.

В ответ ирландец подскакивал со стула и начинал возмущенно голосить: «Размазать меня?! Размазать?»

Так повторялось несколько раз в разных частях речи Нурмагомедова. Тот продолжал невозмутимо гнуть свою линию из стандартных фраз перед боем: «Это будет долгая ночь для Конора, и он это знает».

В какой-то момент Макгрегор предложил оппоненту выпить виски — в день пресс-конференции Хабибу исполнялось 30 лет. Тот отказался. По окончании мероприятия в инстаграме Орла появилась красноречивая запись: «Всех алкоголиков ждет одна участь».

Путин и Трамп — в числе почетных гостей

Глава UFC Уайт сообщил, что пригласил на ажиотажный поединок президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина. Впрочем, он тут же добавил, что сомневается в приезде двух президентов, поскольку их присутствие в одном здании станет настоящим «кошмаром» для службы безопасности.

Тем не менее Трамп пообещал, что будет смотреть матч по платному телевидению.

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