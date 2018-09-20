Ошибка чемпионки: Загитову отправили в Германию

Российская фигуристка Алина Загитова нашла замену соревнованиям в Братиславе, на которые ее не пустили из-за ошибки в выездных документах.

Спортсменка уже заявилась на турнир Nebelhorn Trophy (Небелхорн Трофи), который пройдет в немецком городе Оберстдорф с 26 по 29 сентября.

Nebelhorn Trophy с сезона-2014/15 входит в серию турниров категории «Челленджер» и принимает у себя все виды фигурного катания: одиночное женское и мужское, а также пары и танцы на льду. Соревнования организуются ежегодно Немецкой федерацией фигурного катания, а название свое получили в честь ближайшей горы Небельхорн.

Загитова станет там единственной российской одиночницей, а самой серьезной ее соперницей будет японка Маи Михара, которая занимает восьмое место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ) на данный момент.

Также составлять видимость конкуренции Загитовой будет американка Мэрайя Белл (14-е место в рейтинге), которая может похвастаться опытом участия в серии Гран-при. Нетрудно догадаться, что подопечная Этери Тутберидзе должна здесь выигрывать без вопросов. Даже с падениями.

Реклама

На турнире в Братиславе (Мемориал Ондрея Непелы), куда Загитова была изначально заявлена, уровень соперниц примерно такой же, и битва за баллы вряд ли бы стала более интересной и напряженной.

В Словакии есть одна сильная конкурентка — напарница Алины по группе Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева (11-я позиция в рейтинге ИСУ) — и несколько фигуристок уровня «крепкий середняк», как, например, ученица Валентины Чеботаревой Станислава Константинова, имеющая опыт выступлений на чемпионате мира.

Таким образом, в Братиславе тоже были бы две-три соперницы, которые могли бы заставить Загитову немного понервничать, а остальные просто радовали бы людей из любви к искусству.

Так что в качестве турнира спортсменка вряд ли сильно потеряла. Тем более что эти соревнования все равно предназначены больше для постепенного включения в боевой режим и проката новых программ перед зрителями, а баллы здесь играют второстепенную роль.

Кроме того, отсутствие большого количества фигуристов из России и совершенно другая обстановка вокруг могут помочь Загитовой немного отвлечься от напряженной подготовки к сезону и бесконечного сравнения себя с другими.

После контрольных прокатов сборной России, которые состоялись около полумесяца назад, спортсменка признавалась, что ей нелегко выходить на лед в ранге олимпийской чемпионки.

«Эйфория прошла. Я выиграла олимпийское золото, а потом подумала — неужели все это было со мной? Начинать сезон в статусе олимпийской чемпионки сложнее — это большая ответственность. Замечаю, что я стала сильнее морально», — говорила тогда 16-летняя фигуристка.

Теперь Загитовой предстоит делом доказать публике, что она освоилась в статусе обладателя золотой медали Пхенчхана-2018. Тутберидзе пытается оградить девушку от излишнего давления и открыто призывает оказать ей поддержку.

«Я считаю, что сейчас Алину надо поддержать: 16 лет девчонке — ребенок с олимпийской медалью.

Она понимает, что весь мир на нее смотрит и ждет: ну, давай, девчонка, что ты теперь сделаешь?» — рассуждала наставница в интервью НТВ.

История с неточными сведениями в разрешении на выезд в Братиславу действительно напоминает скорее ошибку на почве нервов, чем тотальную невнимательность. Мысли Загитовой сейчас настолько занимает предстоящий сезон, что она даже не смогла тщательно проверить тысячу раз знакомый документ.

Хорошо, если благодаря этой нелепой ситуации олимпийская чемпионка смогла по-доброму посмеяться над собой и расслабиться. Судя по инстаграму Алины, где она сфотографировалась дома с собакой на фоне собранных чемоданов и написала «Съездила в Братиславу», девушке удалось отнестись к произошедшему с юмором и немного сбросить груз чужих ожиданий.

Теперь остается лишь ждать выступления Загитовой на Nebelhorn Trophy и надеяться, что там она уже не допустит тех нервных ошибок, что были на контрольных прокатах сборной России.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».