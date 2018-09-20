«Она так не говорила»: Медведева не верит в слова Тутберидзе

Пока Алина Загитова не может разобраться с документами и пропускает свой первый официальный старт в сезоне (Мемориал Ондрея Непелы), Евгения Медведева вовсю готовится к выступлению на турнире Autumn Classic International («Осенняя классика»), который проводится Канадской федерацией фигурного катания в Оквилле.

Она станет единственной россиянкой, которая примет участие в этих соревнованиях, что в общем-то неудивительно:

в начале сезона спортсмены предпочитают набирать форму поближе к родной стране, поэтому большинство отечественных фигуристов отправились, например, в Братиславу.

Реклама

Однако Евгения в этом плане оригинал: с мая 2018 года она занимается под руководством нового наставника — канадца Брайана Орсера — и тренируется в Торонто, так что для нее соревнования в Оквилле являются самыми удобными по территориальному расположению.

Накануне старта в «Осенней классике» Медведева дала интервью NBC Sport, в котором заверила, что абсолютно не боится возможной критики за свое грядущее выступление, так как «программы еще сырые». Сразу вспоминается эпизод на недавних контрольных прокатах сборной России, где фигуристка, как показалось многим, в какой-то момент просто забыла свою произвольную программу и начала импровизировать.

«Люди всегда судят невероятно быстро. Так происходит всегда, и это нормально. Я просто не обращаю на это внимания», — заявила Медведева.

Также спортсменка заверила, что в любом случае выложится по полной на предстоящем турнире, даже несмотря на его не самый высокий статус: «Каждые соревнования особенные и важные для меня, так что я стараюсь показывать свой лучший уровень всегда».

Фигуристка отметила и тот факт, что новый тренерский штаб внес немало изменений в ее технику исполнения прыжков и скольжения:

«Мы проделали большую работу. Это только один процент из того, что нас ждет впереди, однако какие-то изменения уже вполне заметны».

А пока россиянке еще только предстоит влюбить в себя канадскую публику, которая, впрочем, уже с охотой посещает открытые тренировки фигуристов накануне Autumn Classic и выкладывает фотографии Евгении.

Появились и любительские видео с трибун, на которых видно, как Медведева исполняет двойной аксель с очень хорошим запасом по высоте.

Учитывая, что раньше этот прыжок давался россиянке с большим трудом, стоит признать, что Евгения с новым тренерским штабом времени зря не теряла. Кроме того, летом спортсменка уделила немало времени восстановлению своего здоровья и приведению себя в хорошую физическую форму.

«Странно и не очень приятно сейчас вспоминать о травме, которую я получила накануне Олимпиады-2018. Но я уже почти забыла и болевые, и моральные переживания. Сейчас уже все хорошо — травма прошла, нога не болит. Я лечилась в европейской клинике и дома», — приводит слова фигуристки ТАСС.

В перерывах между тренировками спортсменка проводит время со своими новыми друзьями.

Так, например, она ворвалась в прямой эфир канадского юниора Конрада Орзела и заявила: «Очень смешно наблюдать, как ты обращаешься к телефону».

Евгения вообще достаточно легко влилась в новую для себя среду, хотя признается, что при переезде в Торонто ужасно волновалась.

«До этого в Канаде я была всего один раз, эта страна была мне совершенно незнакома. Решение было непростым и долгим.

Вообще, все, что касается этого переезда, мне далось эмоционально очень нелегко. Видимо, поэтому были и срывы, и слезы. Однако, поскольку у меня уже был небольшой опыт в общении на английском языке, все прошло более-менее гладко. Сейчас мои навыки в английском, надеюсь, улучшились. Мы с моими тренерами стали понимать друг друга лучше. Пока я не очень свободно говорю, но стараюсь совершенствоваться», — рассказывала фигуристка.

Медведева постепенно отпускает тени прошлого и решительно отвергает негативные слухи о том, что ее бывший наставник Этери Тутберидзе якобы говорила ей завершать карьеру после Игр в Пхенчхане, поскольку она больше «ничего не добьется».

«Об этом мы никогда, ни до, ни после Олимпиады не разговаривали, и я первый раз услышала об этом в сомнительном интервью», — подчеркнула спортсменка.

И 20 сентября Евгения официально даст старт своим выступлениям под руководством Брайана Орсера: в полночь по московскому времени в Оквилле стартует короткая программа «Осенней классики».

По итогам жеребьевки ей выпал 13-й номер, так что она будет выступать ближе к концу вечера, в третьей разминке из четырех.

По московскому времени это будет далеко за полночь, но почему-то не возникает сомнений, что ради дебюта Медведевой многие российские любители фигурного катания дождутся позднего часа.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».