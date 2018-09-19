«Это цирк»: Глушакова и Ещенко не пустили в Вену

Футболисты московского «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко понесли наказание за лайки, оставленные под критическим стихотворением актера Дмитрия Назарова, которое было посвящено главному тренеру красно-белых Массимо Каррере.

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Сначала в СМИ появилась информация о том, что игроки были отстранены от тренировок с основной командой.

Теперь стало известно, что оба футболиста не отправились с командой на выездную встречу первого тура группового этапа Лиги Европы против австрийского «Рапида», которая пройдет в Вене 20 сентября.

Вряд ли подобного можно было ожидать после первого поражения «Спартака» в чемпионате России. В седьмом туре московский клуб дома уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 1:2.

После игры Назаров опубликовал в инстаграме видеозапись со стихотворением, в котором критически высказался о работе Карреры:

«Ну что еще должно случиться,

Какие нам нужны примеры,

Чтобы понять, что гусь — не птица,

А наше счастье — не Каррера?

С ним нет полета и простора,

Одна украденная радость,

И сколько нужно нам позора,

Чтоб исчерпалась благодарность?

Мы можем и терпеть, и злиться,

Все с гуся, как вода, стекает,

И нет яиц от этой птицы,

И съесть нельзя, и не летает!»

Пост в соцсети лайкнули Глушаков и Ещенко. Подобные действия не могли остаться незамеченными.

Разразившийся скандал заставил Ещенко убрать лайк с записи. Глушаков же написал развернутое объяснение своей якобы положительной оценки ролику.

«Я смотрел видео, где Дмитрий Юрьевич в своем официальном аккаунте читает стихотворение про нашего тренера. Я не ставил лайк под этим (!) видео. Это наглая ложь», — написал полузащитник.

Также футболист заявил, что однажды оценил один из постов с фотографией Назарова, не читая текст.

«Обычный быстрый скроллинг ленты, которым вы сами занимаетесь ежедневно. Если бы я тратил время на изучение текстов всех постов во всех фан-пабликах, то времени бы ни на что больше не хватило», — добавил Глушаков.

Позднее Денис прокомментировал информацию о своем отстранении от тренировок с основной командой.

«Это цирк. Цирк», — цитирует Глушакова «РИА Новости».

Над ситуацией в спартаковском коллективе пошутили в пресс-службе петербургского «Зенита». В официальном твиттере команды был опубликован ролик, в котором главный тренер Сергей Семак читает стихотворение Анны Ахматовой «А тебе еще мало по-русски», сопроводив запись хэштегом «Только хорошие стихи».

Главный тренер Олимп Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Владислав Радимов встал на защиту Глушакова.

«Ох, ребят, человек вам столько помог, чемпионство вместе выиграли – первое за 16 лет, а тут — машинальный лайк. Я близко не спартаковец (Боже упаси), но так человека сносить… Очнитесь!

Ох ребят, человек вам столько помог,чемпионство вместе выиграли-первое за 16 лет.а тут-машинальный «лайк».. Я близко не спартаковец( Боже упаси),но так человека сносить...очнитесь ! Болелы ещё повылезали со стихами и ракетками... Друг познаётся в беде...Боже, разум Спартака храни — Владислав Радимов (@radimov02) 18 сентября 2018 г.

Болелы еще повылезали со стихами и ракетками. Друг познается в беде. Боже, разум «Спартака» храни», — написал Радимов в твиттере.

«Болелой с ракеткой», по всей видимости, бывший футболист «Зенита» назвал экс-теннисиста Евгения Кафельникова.

Олимпийский чемпион 2000 года посоветовал Радимову не лезть в дела красно-белых.

«Влад, не насилуй нам мозги! Занимайся своим «народным достоянием», мы сами разберемся», — ответил Кафельников.

Волейболист казанского «Зенита» Алексей Спиридонов посоветовал защитнику «Спартака» Дмитрию Комбарову тоже поставить лайк.

«Дима Комбаров, будь другом, лайкни тоже Назарова в инстаграме», — написал Спиридонов в твиттере.

Актер Михаил Ефремов заявил, что в неудачном результате красно-белых не стоит винить итальянского специалиста.

«Я — за Карреру. Винить тренера надо в последнюю очередь», — цитирует Ефремова «Спорт-Экспресс».

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что на лайки Глушакова и Ещенко не стоит обращать внимание.

«Даже если это и произошло, самое главное, чтобы был результат, чтобы были футболисты в обойме. Что здесь? На обиженных воду возят. Это сумасшествие — обращать внимание на какие-то лайки. Это детский сад», — заявил Канчельскис.

«Если мы будем обращать внимание на лайки, что будет? Самим людям-то не смешно? Причину какую-то ищут. Ищут причину поражения. В себе пусть покопаются, а потом пусть ищут в том, какие лайки у Глушакова и Ещенко», — отметил он.

Помимо первого матча в Лиге Европы против «Рапида» на этой неделе «Спартаку» 23 сентября предстоит сыграть в Российской премьер-лиге против московского ЦСКА.

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