«Это цирк»: Глушакова и Ещенко не пустили в Вену

Курсы валют$ 66.97 (-0.316) 78.28 (-0.263)
Пенсионный советник
Москва: +23°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига чемпионов
19:55
Барселона ПСВ Эйндховен
4:0
закончен
19:55
Интер М Тоттенхэм Хотспур
2:1
закончен
22:00
Брюгге Боруссия Д
0:1
закончен
22:00
Монако Атлетико М
1:2
закончен
22:00
Ливерпуль ПСЖ
3:2
закончен
22:00
Црвена Звезда Наполи
0:0
закончен
22:00
Галатасарай Локомотив М
3:0
закончен
22:00
Шальке-04 Порту
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
16:30
БарысАвангард
3:4 (Б)
закончен
17:00
Салават ЮлаевСибирь
3:1
закончен
19:00
ЛокомотивДинамо Мн
1:2
закончен
19:00
СеверстальСКА
0:5
закончен
19:00
ТорпедоАк Барс
2:4
закончен
19:30
Динамо МВитязь
4:2
закончен
Лига чемпионов
19:55
Аякс АЕК Афины
не начался
19:55
Шахтёр Д Хоффенхайм
не начался
22:00
Бенфика Бавария
не начался
22:00
Манчестер Сити Лион
не начался
22:00
Реал Мадрид Рома
не начался
22:00
Виктория Пльзень ЦСКА
не начался
22:00
Янг Бойз Манчестер Юнайтед
не начался
22:00
Валенсия Ювентус
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
15:00
СибирьЗенит-2
online
17:00
ТюменьСочи
не начался
18:00
АрмавирФакел
не начался
18:00
Краснодар-2Спартак-2
не начался
18:30
ТамбовТомь
не начался
18:30
ШинникСКА-Хабаровск
не начался
19:00
МордовияАвангард К
не начался
19:00
Нижний НовгородХимки
не начался
19:30
ЧертановоЛуч
не начался
20:00
БалтикаРотор
не начался
Италия / Серия А
20:00
СампдорияФиорентина
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралДинамо Р
2:2 (ОТ)
овертайм
12:30
АмурСлован
3:2
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарЦСКА
0:2
1 период
18:30
ЙокеритМеталлург Мг
не начался
19:30
СпартакТрактор
не начался
19:30
ХК СочиАвтомобилист
не начался
Лига Европы
19:55
Вильярреал Рейнджерс
не начался
19:55
Рапид В Спартак М
не начался
19:55
Севилья Стандард
не начался
19:55
Акхисар Беледиеспор Краснодар
не начался
19:55
Марсель Айнтрахт Ф
не начался
19:55
Лацио Аполлон Л
не начался
19:55
Динамо К Астана
не начался
19:55
Ренн Яблонец
не начался
19:55
Бешикташ Сарпсборг 08
не начался
19:55
Генк Мальмё
не начался
19:55
ПАОК Челси
не начался
19:55
Види БАТЭ
не начался
22:00
АЕК Ларнака Цюрих
не начался
22:00
Лудогорец Байер
не начался
22:00
РБ Лейпциг Ред Булл Зальцбург
не начался
22:00
Селтик Русенборг
не начался
22:00
Славия П Бордо
не начался
22:00
Копенгаген Зенит
не начался
22:00
Спартак Тр Андерлехт
не начался
22:00
Динамо З Фенербахче
не начался
22:00
Спортинг Карабах
не начался
22:00
Арсенал Ворскла
не начался
22:00
Дюделанж Милан
не начался
22:00
Олимпиакос Бетис
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:30
СибирьАвангард
не начался
19:00
ЛокомотивВитязь
не начался
19:00
СеверстальДинамо Мн
не начался
19:30
Динамо МСКА
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
«Это цирк»: Глушакова и Ещенко не пустили в Вену

«Спартак» вылетел на матч с «Рапидом» без Глушакова и Ещенко

Футболисты московского «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко понесли новое наказание за лайки, оставленные под критическим стихотворением актера Дмитрия Назарова в адрес главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Игроки не отправились с клубом на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против австрийского «Рапида», который состоится 20 сентября в Вене.

Футболисты московского «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко понесли наказание за лайки, оставленные под критическим стихотворением актера Дмитрия Назарова, которое было посвящено главному тренеру красно-белых Массимо Каррере.

Реклама

Сначала в СМИ появилась информация о том, что игроки были отстранены от тренировок с основной командой.

Теперь стало известно, что оба футболиста не отправились с командой на выездную встречу первого тура группового этапа Лиги Европы против австрийского «Рапида», которая пройдет в Вене 20 сентября.

Вряд ли подобного можно было ожидать после первого поражения «Спартака» в чемпионате России. В седьмом туре московский клуб дома уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 1:2.

После игры Назаров опубликовал в инстаграме видеозапись со стихотворением, в котором критически высказался о работе Карреры:

«Ну что еще должно случиться,
Какие нам нужны примеры,
Чтобы понять, что гусь — не птица,
А наше счастье — не Каррера?
С ним нет полета и простора,
Одна украденная радость,
И сколько нужно нам позора,
Чтоб исчерпалась благодарность?
Мы можем и терпеть, и злиться,
Все с гуся, как вода, стекает,
И нет яиц от этой птицы,
И съесть нельзя, и не летает!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#fcsm

Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official)

Пост в соцсети лайкнули Глушаков и Ещенко. Подобные действия не могли остаться незамеченными.

Разразившийся скандал заставил Ещенко убрать лайк с записи. Глушаков же написал развернутое объяснение своей якобы положительной оценки ролику.

«Я смотрел видео, где Дмитрий Юрьевич в своем официальном аккаунте читает стихотворение про нашего тренера. Я не ставил лайк под этим (!) видео. Это наглая ложь», — написал полузащитник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Странный резонанс вызвал лайк на фотографию народного артиста Дмитрия Назарова. 1. Я смотрел видео, где Дмитрий Юрьевич в своем официальном аккаунте читает стихотворение про нашего тренера. Я не ставил лайк под этим (!) видео. Это наглая ложь. 2. Я часто сижу на всяких публиках Спартака. В одном из таких пабликов опубликовали фото Назарова в красной шапке #СамоеВремяЖить Не так давно мы всей командой поддерживали "Фонд борьбы с лейкемией» и Дмитрию Юрьевичу также подарили эту шапку. Листая ленту, быстро поставил лайк, не изучал текст и пошел дальше. Обычный быстрый скроллинг ленты, которым вы сами занимаетесь ежедневно. Если бы я тратил время на изучение текстов всех постов во всех фан-пабликах, то времени бы ни на что больше не хватило. 3. Лайки отображаются публично. И я это знаю. Я не идиот, чтобы, понимая это, ставить лайк публично на пост с наездом на тренера. Я взрослый мужчина и если мне захочется выразить недовольство тренеру, то я приду и все скажу ему в лицо, а не лайки буду ставить. Но у нас с коучем все в порядке! 4. Я понимаю, что журналистам нужно все горячее, но обращать внимание на такие глупости - себя не уважать. Я могу только догадываться кому выгодно устраивать все это и делать из хлопушки атомный взрыв, но хочу с уверенность заявить: у нас в команде все хорошо! В том числе и с тренером! У нас был тяжелый и неудачный матч в воскресенье, и сейчас у нас только одна цель - победа в дебютном матче в Лиге Европы и в дерби на выходных!#спартак#москва

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

Также футболист заявил, что однажды оценил один из постов с фотографией Назарова, не читая текст.

«Обычный быстрый скроллинг ленты, которым вы сами занимаетесь ежедневно. Если бы я тратил время на изучение текстов всех постов во всех фан-пабликах, то времени бы ни на что больше не хватило», — добавил Глушаков.

Позднее Денис прокомментировал информацию о своем отстранении от тренировок с основной командой.

«Это цирк. Цирк», — цитирует Глушакова «РИА Новости».

Над ситуацией в спартаковском коллективе пошутили в пресс-службе петербургского «Зенита». В официальном твиттере команды был опубликован ролик, в котором главный тренер Сергей Семак читает стихотворение Анны Ахматовой «А тебе еще мало по-русски», сопроводив запись хэштегом «Только хорошие стихи».

Главный тренер Олимп Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Владислав Радимов встал на защиту Глушакова.

«Ох, ребят, человек вам столько помог, чемпионство вместе выиграли – первое за 16 лет, а тут — машинальный лайк. Я близко не спартаковец (Боже упаси), но так человека сносить… Очнитесь!

Болелы еще повылезали со стихами и ракетками. Друг познается в беде. Боже, разум «Спартака» храни», — написал Радимов в твиттере.

«Болелой с ракеткой», по всей видимости, бывший футболист «Зенита» назвал экс-теннисиста Евгения Кафельникова.

Олимпийский чемпион 2000 года посоветовал Радимову не лезть в дела красно-белых.

«Влад, не насилуй нам мозги! Занимайся своим «народным достоянием», мы сами разберемся», — ответил Кафельников.

Волейболист казанского «Зенита» Алексей Спиридонов посоветовал защитнику «Спартака» Дмитрию Комбарову тоже поставить лайк.

«Дима Комбаров, будь другом, лайкни тоже Назарова в инстаграме», — написал Спиридонов в твиттере.

Актер Михаил Ефремов заявил, что в неудачном результате красно-белых не стоит винить итальянского специалиста.

«Я — за Карреру. Винить тренера надо в последнюю очередь», — цитирует Ефремова «Спорт-Экспресс».

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что на лайки Глушакова и Ещенко не стоит обращать внимание.

«Даже если это и произошло, самое главное, чтобы был результат, чтобы были футболисты в обойме. Что здесь? На обиженных воду возят. Это сумасшествие — обращать внимание на какие-то лайки. Это детский сад», — заявил Канчельскис.

«Если мы будем обращать внимание на лайки, что будет? Самим людям-то не смешно? Причину какую-то ищут. Ищут причину поражения. В себе пусть покопаются, а потом пусть ищут в том, какие лайки у Глушакова и Ещенко», — отметил он.

Помимо первого матча в Лиге Европы против «Рапида» на этой неделе «Спартаку» 23 сентября предстоит сыграть в Российской премьер-лиге против московского ЦСКА.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице Лиги Европы, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».