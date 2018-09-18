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«Галатасарай» — фаворит, но трибуны не помешают «Локо»

Экс-президент «Локомотива» назвал фаворита в матче с «Галатасараем»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал предстоящие матчи российских клубов в первом туре Лиги чемпионов, назвал фаворита в игре «железнодорожников» с турецким «Галатасараем», а также выразил восхищение подходом Виктора Гончаренко к молодым футболистам.

— «Локомотив» играет с турецким «Галатасараем» в первом туре Лиги чемпионов. Известно, что Федор Смолов дисквалифицирован на один матч в еврокубке — будет ли это большой проблемой для московского клуба?

— Выпадение любого игрока, тем более ведущего, всегда проблема для клуба. Но я думаю, у Семина хватит мастерства, чтобы решить эту проблему.

Есть Фарфан, есть Эдер… Если «Локомотив» построит игру на контратаках, то Фарфан в этом плане будет весьма неплох, да и Эдер тоже. Так что «Локомотив» справится с этой задачей.

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— Братья Миранчуки смогут проявить себя в этом матче?

— Именно в этом матче — не уверен, но, я думаю, в этом сезоне они свое слово должны сказать.

Тот спад, который у них есть, свойственен молодым футболистам. Много дифирамбов пели перед чемпионатом мира, однако не получилось: Алексей сыграл только один матч с Уругваем, Антон вообще не вышел. Поэтому такой спад естественен, он пройдет, надо просто немного потерпеть.

Если не в этом матче, то в следующем поединке в Лиги чемпионов, в Москве, они обязательно себя проявят. Их мастерство никуда не делось, любовь к футболу осталась, ответственность тоже.

— Букмекеры полагают, что фаворитом матча является «Галатасарай». Каково ваше мнение?

— Группа вообще тяжелая. Мы с Юрием Семиным обсуждали эту тему: в нашей группе каждый может обыграть каждого, поэтому фактор домашнего поля выходит на передний план.

Учитывая это, я бы сказал, что букмекеры правы: фаворитом является «Галатасарай».

В Турции вообще играть очень тяжело, я знаю, я был на их стадионах.

— Смогут ли наши ребята успешно отыграть матч под давлением прославленной бешеной энергетики турецких трибун?

— Наоборот, футболисты очень любят играть при переполненных трибунах, при реве трибун, я сам вспоминаю, когда был молодым — очень любил забитость стадиона. Это не отрицательный фактор, в «Локомотиве» очень много опытных игроков, многие из них возрастные, которые прошли «и Крым, и Рим». Поэтому я не думаю, что это как-то отрицательно отразится на игре.

— ЦСКА завтра будет играть свой первый матч в Лиги чемпионов против чешской «Виктории» в обновленном молодом составе. Покажут ли они класс? Или неопытность молодых игроков сделает свое дело?

— Я считаю, они обязаны справиться с «Викторией», и они справятся.

Мы видим, как игроки прогрессируют, те же Жамалетдинов, Чалов, смотрите, как они стали играть. Ахметов, например. Ильзата я еще помню по тренировкам в Рубине, я с ним встречался в Турции, он, кстати, мой земляк из Киргизии. Парень великолепный, я тогда еще думал: вот бы в «Локомотив» его как-то сагитировать, отличный игрок. И вот вся эта молодежь Гончаренко уже сейчас такая быстрая — просто удивительно, как быстро он выстраивает с ними игру. А главное, что и игра есть: каждый знает свое место, что на поле делать, и азарт молодой присутствует. Я уверен, армейцы одержат победу.

— Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко планирует выпустить на поле только что восстановившегося Алана Дзагоева. Думаете, он сможет отыграть весь матч?

— Алан — теперь там дядька. Мне трудно судить о его физической форме, он, действительно, много пропустил.

Но, думаю, его включат в стартовый состав, а во втором тайме последует замена, и минут 70 он проиграет на поле — я бы сделал так.

— Кто является фаворитом в матче «Копенгаген» — «Зенит»?

— «Копенгаген» — очень опасная команда. Я помню матч против него еще в бытность президентом «Локомотива» в 2007 году, тогда мы проиграли 0:1 у себя дома. Потом уступили еще раз. Мне «Копенгаген» всегда очень нравился, очень организованная команда, четкая, минимум авантюризма в игре.

«Зениту» будет крайне тяжело, ему нужно настраиваться на очень серьезную игру в Дании.

Сумеет Сергей Богданович настроить футболистов — значит, устоят, нет – значит, могут и проиграть.

— А «Спартак», который играет с венским «Рапидом» 20 сентября?

— «Спартаку» надо выигрывать.

Я верю в этот клуб — он должен победить.

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