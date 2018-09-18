«Загитова тащила Медведеву»: Тутберидзе раскрыла секреты

Заочное словесное противостояние между известным тренером Этери Тутберидзе и ее бывшей ученицей Евгенией Медведевой набирает обороты.

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После того как на контрольных прокатах сборной России конфликтующие стороны так и не пересеклись, из обоих лагерей полетели горячие цитаты: они словно били друг друга фразами в интервью за все то, что не смогли высказать лично.

Выпад Тутберидзе получился довольно болезненным. Сначала она встала на защиту главной звезды своей группы — олимпийской чемпионки Алины Загитовой, призвав людей помочь ей в трудный момент карьеры.

«Я считаю, что сейчас Алину надо поддержать: 16 лет девчонке — ребенок с олимпийской медалью.

Она понимает, что весь мир на нее смотрит и ждет: ну, давай, девчонка, что ты теперь сделаешь? И еще то, что она якобы у кого-то что-то отобрала. Она не отобрала, а завоевала», — заявила Тутберидзе в интервью НТВ.

Нетрудно догадаться, что фраза про «якобы отобрала» относилась к Медведевой.

На момент старта Олимпийских игр — 2018 Евгения была самой известной фигуристкой России с мировыми рекордами в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов. Она уже два года доминировала во всем мире и своими выступлениями возвела Тутберидзе в ранг элитных наставников. Медведева являлась главным и безоговорочным фаворитом Олимпиады, и никто не сомневался в том, что девушка заслужила золото несколькими годами кропотливой работы.

Однако заветная медаль досталась Загитовой, которая проводила первый сезон на взрослом уровне и до этого была не особенно известна широкой публике. Здесь сыграли свою роль несколько факторов: и неожиданная травма Медведевой всего за пару месяцев до старта Игр, и более юный возраст Алины, позволяющий ей исполнять программу с прыжками, превосходящими по сложности элементы Евгении, а также то, что все внимание было направлено исключительно на более известную спортсменку.

Загитова имела возможность спокойно готовиться к стартам, в то время как Медведева ездила на собрания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), пытаясь убедить их допустить Россию до Олимпийских игр, и постоянно должна была оправдывать чьи-то ожидания.

В итоге Евгения проиграла на главных стартах в своей жизни, уступив сопернице 1,31 балла и получив лишь серебряную медаль. Некоторые любители фигурного катания посчитали этот исход несправедливым. Однако Тутберидзе решительно отвергла такую точку зрения.

«Я считаю, что благодаря Алине Женя так хорошо откаталась на Олимпиаде, потому что она ее тащила», —

подчеркнула наставница. Медведевой вряд ли понравятся такие выводы. Выходит, что даже не удовлетворившее ее второе место Тутберидзе считает чужой заслугой.

Также наставница не обошла стороной уход Евгении — без прощального визита, без цветов.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы первый раз я ее увидела не на Гран-при, а все-таки у нее хватило совести прийти и подарить цветы, я не знаю, сказать «спасибо», — признавалась тренер в эфире Первого канала вскоре после разрыва с фигуристкой. Однако ни букета, ни «спасибо» она так и не дождалась.

И после контрольных прокатов, на которых у Медведевой была реальная возможность встретиться с Этери, специалист высказала свое мнение по этому поводу.

«Конечно, было обидно. Но уходят от всех. Это нормально. Человек хочет попробовать что-то новое для себя — это нормально. Для меня ненормально то, как человек уходит.

Найди в себе силы (это страшно, наверное, но надо, правда) — для себя самого, не для меня», — эмоционально призвала Тутберидзе.

«Найти в себе силы» — это, видимо, снова о том не подаренном букете.

А что же Медведева? Спортсменка ни слова не сказала о своем бывшем тренерском штабе или Загитовой с тех пор, как официально объявила об уходе на сайте Федерации фигурного катания России. В том заявлении Евгения выразила благодарность бывшей наставнице за долгие годы совместной работы, и на этом ее оценка прошлого периода жизни закончилась.

Однако из стана ее нового тренерского штаба продолжают доноситься весьма неоднозначные слухи.

Канадский тренер Дуглас Хау, который является близким другом нынешнего наставника Медведевой Брайана Орсера, рассказал, что Тутберидзе якобы заявила Евгении после Олимпиады, что девушка больше ничего не добьется и может завершать карьеру.

Эти слова будто бы передал ему сам Орсер. Этери отказалась комментировать возникшие слухи, однако нет сомнений, что такие провокации не могли не повлиять на ее отношение к Медведевой. И она ответила, публично поддержав Загитову. Сколько еще будет продолжаться эта словесная перепалка? Должно быть, до первой очной ставки.

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