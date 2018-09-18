«Добро пожаловать в ад»: «Локо» возвращается в Лигу чемпионов

«Галатасарай» — «Локомотив» (22.00 мск)

Спустя 14 лет московский «Локомотив» наконец возвращается в самый престижный клубный турнир Старого Света — Лигу чемпионов.

После долгожданной победы в чемпионате России в сезоне-2017/18 «железнодорожники» получили право вернуться в ЛЧ через парадный вход и стартуют сразу с группового этапа.

Менее суток остаётся до того момента, как наши парни услышат гимн #UCL!

Мы в ожидании большой игры #LMFC pic.twitter.com/Qqv5sjdUt3 — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 17 сентября 2018 г.

В соперники москвичам попались крепкие середняки: португальский «Порту», немецкий «Шальке» и турецкий «Галатасарай», поединком с которым «Локо» и откроет для себя еврокубковый сезон.

Несмотря на кажущуюся «проходимость» всех оппонентов, за успех подопечных Юрия Семина немного боязно.

У команды, похоже, наступило чемпионское похмелье и в данный момент она показывает отнюдь не ту игру, что в прошлом сезоне.

Реклама

Братья Миранчуки уже не поражают креативом в атаке, Мануэл Фернандеш никак не может договориться о новом контракте и явно выкладывается не на все сто процентов, а пришедший под конец трансферного окна Федор Смолов до сих пор отходит от непростого лета с провальным чемпионатом мира и автомобильным кутежом.

Впрочем, форвард все равно не помог бы своей новой команде в предстоящей встрече, поскольку отбывает дисквалификацию, полученную в еврокубках во время выступления за «Краснодар». Тогда после проигрыша «Црвене Звезде» (1:2) и вылета из Лиги Европы игрок чересчур эмоционально выразил недовольство работой арбитров, так что теперь в Стамбуле Федор только тренируется да помогает команде советами.

Выходит, что в составе «Локо» сейчас вообще сложно выделить того, кто поведет команду за собой по ходу напряженного матча — а в Турции явно будет очень жарко. Хотя стоит признать, что для красно-зеленых сейчас каждая встреча превращается в мучение: за семь туров в Российской премьер-лиге (РПЛ) они набрали лишь девять очков, одержав две победы, трижды сыграв вничью и потерпев два поражения. Это десятое место в таблице на данный момент.

А вот у «Галатасарая» все в полном порядке. «Львы» выдали блестящий старт в чемпионате, одержав четыре победы в пяти турах и на данный момент занимают первое место в таблице.

Причем две виктории получились разгромными — со счетом 6:0 (!) и 4:1. Однако желто-красные отнюдь не безупречны: единственное поражение у них получилось довольно болезненным — «Трабзонспор» закатил в ворота Фернандо Муслеры четыре безответных мяча.

Так что, если «Локо» удастся показать свою фирменную игру на контратаках, то увлекающийся нападением «Галатасарай» вполне может пустить пару голов. После этого эмоции захлестнут турков, и красно-зеленым нужно будет лишь сохранить самообладание и довести дело до конца.

Однако остаться хладнокровными на переполненной «Тюрк Телеком Арене» — та еще задача. Турецкие болельщики всегда славились бешеным стилем поддержки и слоган «Добро пожаловать в ад» уже давно стал привычен для Стамбула в преддверии футбольных матчей.

Впрочем, Семина это нисколько не смущает.

«В команде собраны опытные футболисты, которые поиграли в разных чемпионатах, в сборных, на международных турнирах. Их давлением не удивишь, — цитирует тренера официальный сайт «Локомотива». — Мне наоборот нравится, когда болельщики поддерживают свою команду. Получаются хорошие противостояния».

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим также не питает больших надежд в связи с фактором домашнего стадиона.

«Локомотив» — это сильная команда, которая имеет характер. В завтрашнем матче они будут чувствовать себя как дома.

Нам нужно проявить максимальную концентрацию, а также постараться зарядиться с первых минут тем импульсом, который нам дадут наши болельщики Я смотрел их матч против «Динамо» и наш тренерский штаб сделал определенные выводы. У них есть хороший подбор футболистов в виде Джефферсона Фарфана и Фернандеша», — приводит слова специалиста ТАСС.

Любопытно, что 16 лет назад, когда «Локо» и «Галатасарай» встречались в Лиге чемпионов в последний раз, команды возглавляли все те же Семин и Терим. Так что нас ждет необычное противостояние в стиле ретро.

За кем еще следить в еврокубках этим вечером

«Барселона» — ПСВ (19.55)

Чемпион Испании против чемпиона Голландии. Причем обе команды лидируют в таблице своих национальных первенств и в этом сезоне: «Барселона» на два очка обгоняет ближайшего преследователя — мадридский «Реал», а ПСВ на столько же баллов превосходит «Аякс».

Нет сомнений, что оба соперника пребывают в хорошей форме и обязательно покажут зажигательный футбол (уж голландцы не будут закрываться в защите даже против «Барселоны»), однако фаворит этой встречи очевиден.

«Блауграна» уже более четырех лет не проигрывает в Лиге чемпионов на своем поле.

Последнее поражение случилось в мае 2013 года (в роли обидчика выступила несокрушимая «Бавария» Юппа Хайнкеса), а затем на протяжении 26 матчей каталонцы одерживали одни победы и лишь дважды сыграли вничью.

«Ливерпуль» — «ПСЖ» (22.00)

Крайне интересное противостояние задорной банды Юргена Клоппа и пересыпанного талантами парижского гранда. Причем обе команды идут в чемпионате без потерь: «ПСЖ» одержал пять побед из пяти с общим счетом 17:4, «Ливерпуль» показал такой же результат, забив 11 мячей и пропустив всего два (невероятный показатель для английского клуба — особенно под руководством Клоппа).

Это лучший старт «красных» с 1990 года, так что будет крайне интересно посмотреть, подтвердят ли они свой класс в противостоянии с Неймаром, Килианом Мбаппе, Эдинсоном Кавани и остальными парижскими звездами.

«Монако» — «Атлетико» (22.00)

Клуб Александра Головина теперь новый фаворит у российских болельщиков за границей. Однако полузащитник до сих пор не попадает в заявку «Монако» по причине восстановления от травмы, даже несмотря на то что уже приступил к тренировкам в общей группе.

Так что в противостоянии с «Атлетико» за «Монако» можно поболеть просто ради того, чтобы у команды Головина было больше шансов пробиться в плей-офф, где россиянин покажет себя во всей красе.

В матче с «матрасниками» французам будет очень непросто. Хоть подопечные Диего Симеоне и стартовали в Примере ни шатко ни валко (девятое место на данный момент), но на Лигу чемпионов они явно соберутся. Вряд ли «индейцам» хочется второй сезон подряд вылетать в Лигу Европы, даже несмотря на то что в прошлом году они в итоге завоевали кубок. Все-таки уровень соперников в этом турнире совершенно несоизмерим с тем, что есть в Лиге чемпионов.

«Монако» тоже предстоит доказать, что прошлогодний провал (последнее место в группе и вылет из еврокубков) — это просто кошмарное недоразумение. Так что два «неудачника» сезона-2017/18 сегодня решат, кто из них справился с проблемами прошлого, а кому еще предстоит как следует поработать.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице Лиги чемпионов, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».