Подгузники Овечкина и пушка Радулова: Россия готовится к НХЛ

Отцовство, подгузники и майка Неймара

Прошлый сезон получился для Александра Овечкина поистине историческим и триумфальным. Вместе с «Вашингтон Кэпиталз» он впервые в карьере завоевал долгожданный Кубок Стэнли, а по итогам турнира был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ. Но этим успех Ови не ограничился.

18 августа в жизни Овечкина произошло еще одно знаменательное событие: супруга российского хоккеиста Анастасия подарила ему сына, которого назвали Сергеем. Сам новоиспеченный отец не стесняется делиться своими эмоциями и уверяет, что получает огромное удовольствие от семейных дел.

«Мне нравится быть отцом, это очень интересно. Конечно, я меняю подгузники. Меняю ли самые грязные подгузники? Да, мне все равно»,

— цитирует хоккеиста пресс-служба НХЛ.

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Кстати, 17 августа день рождения отмечает сам Овечкин. Российскому нападающему «Кэпиталз» исполнилось 33 года. В его адрес уже поступили многочисленные поздравления, и первой, как положено, выступила жена Анастасия.

«Родной мой, по московскому времени твой день уже начался! Я хочу тебе пожелать самое главное быть здоровым, счастливым, и чтобы каждый новый день приносил тебе только радость! Люблю тебя безмерно! Спасибо тебе за то, что делаешь меня самой счастливой день ото дня!» — написала супруга Овечкина в своем инстаграме.

Также российского игрока поздравила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), пожелав ему «продолжать достигать все новые карьерные высоты».

В последние дни отпуска Овечкин, помимо индивидуальных тренировок, уделил внимание и другим видам спорта. Так, он посетил товарищеский матч по футболу между сборными Бразилии и Сальвадора, который прошел в США и завершился разгромной победой бразильцев со счетом 5:0.

После игры Овечкин встретился с капитаном пентакампеонов, нападающим «ПСЖ» Неймаром и вручил ему именную майку «Вашингтона». В ответ хоккеист получил игровую футболку бразильца, а также мяч с автографом и бутсы.

Пельмени в Кубке Стэнли и холодный настрой на сезон

Вместе с Овечкиным футбольный матч посетил еще один кузнец победы «Кэпиталз» в прошлом сезоне Евгений Кузнецов. Как отметил хоккеист, при удобном случае он всегда старается воспользоваться возможностью сходить на футбол.

«Игра понравилась. Всегда интересно посмотреть футбол, особенно такого уровня. Бразилия — одна из сильнейших команд, тем более что нечасто приходится на нее посмотреть. После чемпионата мира в России остались положительные впечатления, если есть шанс попасть на футбол — стараемся ходить. Нечасто вживую приходится на такое посмотреть. Тем более для нас футбол родной», — цитирует Кузнецова «Чемпионат.com».

26-летний нападающий «Кэпиталз», кстати, запомнился одним из самых оригинальных способов отпраздновать триумф прошлого сезона. Вместе с Кубком Стэнли он на день уехал в родной Челябинск и на торжественном мероприятии наполнил главный трофей НХЛ… пельменями.

«Нет ничего лучше для завершения дня… В русском стиле. Пельмени из Кубка Стэнли», — написал в своем твиттере хранитель почетного трофея Фил Притчард.

Сейчас же, как отметил сам Кузнецов, эмоции от успеха давно «остыли», и к новому сезону команда подходит с холодной головой.

Возвращение Ковальчука в НХЛ

А вот российский нападающий Илья Ковальчук к старту регулярного чемпионата, наоборот, набирается новых эмоций в связи со своим возвращением в НХЛ. 1 июля 35-летний нападающий подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелес Кингз». Согласно условиям соглашения, в общей сумме россиянин заработает $18,75 млн.

10 сентября Ковальчук прибыл в расположение своего нового клуба, а уже на следующий день провел первую тренировку. В своем интервью пресс-службе «Кингз» он выразил готовность достигать новых побед, а также отметил высокий уровень мастерства своих партнеров по команде. Среди них он выделил Анже Копитара, Дастина Брауна и Дрю Даути. Примечательно, что тренерский штаб «королей» рассматривает первых двух в качестве связующих игроков вместе с Ковальчуком. Все трое должны составить новое звено в грядущем сезоне НХЛ.

Сам Ковальчук, покинув петербургский СКА, этим летом уделил особое внимание физической подготовке.

«Мне жаль, что я не могу предсказать будущее, у меня нет таких способностей. Я все лето упорно тренировался, чтобы подготовиться к сезону. С таким центром, как Копитар, я никогда не играл, поэтому очень рад. В этом году я начал кататься немного раньше, потому что НХЛ стала быстрее. Обычно я не выходил на лед до тренировочного лагеря, но в этом году занимаюсь уже несколько недель», — рассказал хоккеист.

Контракт Панарина в «мундире»

А вот ситуация у форварда «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина перед стартом нового сезона НХЛ обстоит не самым лучшим образом. 26-летний хоккеист до сих пор не может договориться об условиях нового контракта с руководством клуба. В связи с тем, что будущее Панарина в «Коламбусе» выглядит очень сомнительным, участия в тренерском лагере нападающий принимать не будет.

Этим летом россиянин предпочел активный отдых после тяжелого сезона и посетил немало стран и курортных зон. Во время отпуска он не удержался от саркастических комментариев относительно переговоров о новом контракте.

«С агентом Дэном Мильштейном готовимся к встрече с генеральным менеджером по поводу следующего контракта», — писал Панарин, «отрываясь» на надувном катамаране.

Однако дальнейшее будущее хоккеиста действительно выглядит туманным, и это весьма серьезная проблема. Сам же Панарин утверждает, что любит и уважает болельщиков «Коламбуса», партнеров по команде и руководство клуба, но подписывать долгосрочное соглашение не намерен.

«Понимаю, что ко мне много вопросов. Хочу сразу же все это объяснить. Этим летом я сказал, что не готов обсуждать долгосрочный контракт с «Коламбусом». На этот момент ничего не изменилось.

Хотел бы сказать, что мне очень нравится проводить здесь время, я наслаждался каждым днем в «Коламбусе». Это решение в данный момент никак не связано с городом и тем более с командой, с организацией.

Хотел бы, чтобы люди понимали — у игрока есть немного возможностей принимать такое решение. Наверное, один раз в жизни, максимум — два, когда игрок может выбирать, где играть. Считаю, что это десять процентов моей жизни, семь-восемь лет, если удастся подписать такой контракт, — это достаточно долгое время.

Нужно долго думать, чтобы не ошибиться. Но сейчас я хочу сконцентрироваться на хоккее. Чтобы никто не думал, я буду полностью отдаваться в любой игре, в каждом отрезке. Сейчас на мне майка «Блю Джекетс» и нет шансов, что я не буду полностью выкладываться»,

— заявил Панарин в интервью пресс-службе «Коламбуса».

Напомним, что нынешнее соглашение 26-летнего нападающего с «Блю Джекетс» рассчитано до конца сезона-2018/19 со средней зарплатой в $6 млн.

Интересно, что Панарина в своих рядах желают видеть игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг».

»Андрей Василевский и я показываем Панарину, как это хорошо — играть в «Тампе», — написал форвард «молний» Никита Кучеров.

Пушка Радулова и вызов от Малкина

Свой серьезный настрой перед новым сезоном продемонстрировали и другие российские звезды Национальной хоккейной лиги. Например, лидеры «Питтсбург Пингвинз», которые в прошлом розыгрыше Кубка Стэнли уступили как раз будущим чемпионам «Вашингтону», Евгений Малкин и Сидни Кросби бросили вызов своим обидчикам и пообещали вернуть трофей обратно.

Российский форвард в своем инстаграме опубликовал фото, где он и канадская звезда летят на борту самолета первого класса.

«На пути к победе», — написал Малкин.

Помимо хоккея россиянин интересуется боксом. Так, он поддержал казахстанца Геннадия Головкина, который 16 сентября в Лас-Вегасе уступил мексиканцу Саулю Альваресу в поединке за титулы WBA super, IBO, WBC, IBF и The Ring. Бой завершился победой Альвареса раздельным решением судей, с чем Малкин оказался не согласен.

Не менее интересно досуг провел форвард «Даллас Старз» Александр Радулов. Вместе со своими российскими партнерами по команде Антоном Худобиным, Валерием Ничушкиным и Денисом Гурьяновым он посетил один из стрелковых клубов Техаса.

«Ведро-челлендж» от Тарасенко

Лидер «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко продолжает восстанавливаться после травмы плеча. 11 апреля ему была сделана операция, и по прогнозам 26-летний форвард должен был вернуться в общую группу только к началу октября.

Однако, по словам генерального менеджера «Сент-Луиса» Дага Армстронга, уже на старте тренировочного лагеря Тарасенко сможет заниматься без ограничений.

Примечательно, что в конце июля российский нападающий поддержал флешмоб «ведро-челлендж», который придумал защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин.

По правилам конкурса, игрок должен взять шайбу и забросить ее в ведро. Тарасенко подошел к акции амбициозно: лидер «Блюз» поразил цель от красной линии. На это ему потребовались всего две попытки.

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