«Папа часто приезжает»: как живет дочь Тутберидзе

Самый успешный тренер России на данный момент Этери Тутберидзе кажется железной леди, у которой спортивный успех превалирует над всеми остальными жизненными ценностями. Она называла Евгению Медведеву «продуктом своей фабрики», а мальчиков из группы — «материалом», из которого нужно пытаться слепить готовое изделие.

По собственному признанию тренера, давить на ее жалость — это бесполезное занятие. Как и жалеть ее саму.

«Я девочек понимаю больше, потому что задание объяснено — задание выполнено. С мальчиками сложнее. Они хотят чувствовать, что любимы.

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Они хотят, чтобы их пожалели. Начинают демонстративно «убиваться» с одиночных и двойных прыжков для этого. Но жалеть — это не про меня», — говорила Тутберидзе в документальном фильме о себе и Медведевой под названием «1+1».

Однако в душе строгого специалиста все-таки есть чувствительные струны, которые задевает единственный ребенок, — дочь Диана с необычной для России фамилией Дэвис.

Когда девушка еще занималась одиночным катанием в группе у своей матери, та пыталась проявлять строгость, однако сдавалась, стоило только блеснуть слезам: «Ну что ты ревешь? Я ведь сейчас и сама заплачу».

Почему Дэвис, а не Тутберидзе?

Свою необычную фамилию девушка получила потому, что родилась в Америке, а если точнее — в городе Сан-Антонио, что на юге штата Техас. Произошло это в 2003 году, когда Этери еще не вернулась окончательно на родину для того, чтобы заняться тренерским делом, и разъезжала по США в составе ледового шоу.

Отцом девочки является американец, который и дал ей свою фамилию. По словам Тутберидзе, отношения не сложились, поскольку мужчина не захотел переезжать в Россию, а ее съедала тоска по родине.

Также ходят слухи, будто бы на самом деле отцом Дианы является Сергей Буянов — муж другого известного тренера по фигурному катанию Елены Буяновой. К тому же отчество у Дианы — Сергеевна, что подогревает интерес к этой истории. Однако никаких подтверждений этим домыслам, естественно, нет.

Кроме того, в сети можно найти профиль Дианы на специальном сайте для анонимных вопросов ask.fm, где она несколько раз упоминала отца.

«Куда полетела отдыхать?» — «В Испанию», «С мамой?» — «И с папой», «Они снова вместе? Или просто отдыхаете вместе?» — «Они и не расставались», «Папа с вами живет?» — «Да», «Ты американка?» — «Да».

Также Диана рассказывала, что отец подарил ей айфон, и «очень часто приезжает», а сама она пока не собирается ехать в Америку.

Почему ушла из одиночного катания?

Официально спортивная карьеры Дианы началась в шесть лет — в Центре спорта и образования «Самбо 70» под руководством мамы.

По словам Этери, девочка была на коньках едва ли не с самого рождения и владеет абсолютно всеми прыжками.

Однако со временем координация начала ухудшаться, и выполнять элементы становилось все сложнее.

Кроме того, дополнительные трудности возникали из-за проблем со здоровьем: девушка с 2,5 лет страдает тугоухостью. Родилась она полностью здоровой, но затем врачи дали маленькой пациентке неправильные антибиотики, что привело к серьезным последствиям. Теперь Диана слышит только отдельные знакомые слова и больше читает по губам, что тоже не способствует хорошей координации. Все эти причины привели к тому, что девушка сменила амплуа и теперь выступает в танцах на льду.

«Переход Дианы из одиночного катания в танцы — это мое решение, — говорила Тутберидзе в интервью «Матч ТВ».

— Дианка совсем не хотела. Она все умеет как одиночница, все прыжки знает. Но у людей с ее диагнозом другая координация.

Им сложнее. Любое падение может закончиться серьезной травмой, а этого я себе никогда не смогу простить».

Эту причину перехода подтвердила и Диана в своих ответах на вопросы поклонников.

«Почему ты не пошла в пары, ты же хорошо прыгаешь (для пар)?» — «Пары более травмоопасный вид», «Ты боишься травм? Не очень хорошее качество для спортсмена» —

«Я не боюсь травм, там другая проблема. Я хотела в пары, но тренеры были категорически против».

В данный момент Диана выступает в танцах в паре с Глебом Смолкиным, с которым заняла третье место на Открытом первенстве Москвы и на первом этапе Кубка России. Впереди ее ожидает выступление на этапе юниорского Гран-при в чешской Остраве, который пройдет с 26 до 29 сентября.

На эти соревнования девушка полетит в компании знакомой девушки из группы Тутберидзе — Алены Косторной.

Любопытно, что Этери не ездила на предыдущие этапы Гран-при, чтобы поддержать своих учениц. Останется ли она в Москве на этот раз?

Дружба с Загитовой, разрыв с Медведевой

В целом Диана ведет абсолютно обычную жизнь подростка, и никакой недуг ей в этом не помеха.

«Я должна сделать все, чтобы она выросла адаптированным к жизни человеком, — говорила Тутберидзе. — Хочу, чтобы она была счастлива, не чувствовала себя человеком с ограниченными возможностями.

Все ругают современных детей за то, что они так много времени проводят в соцсетях. А для нас гаджеты — это спасение. То, что люди стали меньше общаться вживую, а больше переписываются, для нее — спасение».

Диана действительно активна в соцсетях и нередко выкладывает фото с отдыха…

… и с соревнований.

Диана поддерживает дружеские отношения с ученицами своей матери — например, с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, с которой они иногда выходят в прямые эфиры соцсетей. Их дружба началась едва ли не с самого прихода Алины в группу в 2015 году, а совместные фото начали появляться в инстаграме тогда, когда она еще выступала в своем первом юниорском сезоне — до медалей и славы.

Вскоре после того, как другая яркая ученица Тутберидзе Евгения Медведева объявила об уходе от тренера, Диана выложила фотографию, на которой она держит Загитову в крепких объятьях.

А вот найти совместное фото с Медведевой в инстаграме Дианы — нелегкая задача. Она мелькает разве что на очень старых групповых снимках. При этом фото с еще одной бывшей ученицей Тутберидзе Полиной Цурской, которая покинула группу вслед за Медведевой, присутствуют в невероятном количестве. Должно быть, это говорит о том, чей уход девушка переживала тяжелее.

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