«Чеченский клуб показал характер»: Кадыров о поражении «Спартака»

Московский «Спартак» потерпел первое поражение в чемпионате России по футболу в нынешнем сезоне. Домашний поединок красно-белых против грозненского «Ахмата» завершился поражением столичного коллектива.

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Счет на 20-й минуте встречи открыл бразильский защитник гостей Родолфо, который был точен с 11-метровой отметки.

В начале второго тайма «Спартаку» удалось сравнять счет. Защитник Георгий Джикия головой поразил ворота соперника после подачи Фернандо. После этого гола хозяева продолжили давить, однако решающий гол остался за гостями. Начинавший свою карьеру в «Спартаке» полузащитник Антон Швец в касание ударил точно под перекладину ворот.

В итоге встреча завершилась поражением красно-белых со счетом 1:2. «Спартак» остался на втором месте в турнирной таблице, однако теперь уступает лидирующему «Зениту» уже пять очков.

Помогал наставнику «Ахмата» Рашиду Рахимову готовить команду экс-тренер «Спартака» Роман Пилипчук, который сейчас трудится в грозненском клубе. Для самого Рахимова это был первый матч после возвращения в «Ахмат». При этом, специалист отметил, что Пиличпук сделал для победы столько же, сколько и другие тренеры.

«Слишком большое внимание этому уделяется. Рома внес такой же вклад, как и все остальные тренеры.

Я спрашивал не только его мнение, делал определенные выводы. Я спрашивал у него какие-то детали, чтобы утвердиться в своем мнении», — сказал Рахимов.

«Рома говорил о команде только хорошие вещи. Мы работали чисто профессионально, чтобы проанализировать игру «Спартака». Что касается главного тренера московского клуба Массимо Карреры и Пилипчука, то они подошли друг к другу и пожали руки», — добавил Рахимов.

Глава Чеченской республики и почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров после победы отметил, что для его команды нет авторитетов.

«Футбольный клуб «Спартак», безусловно, один из самых титулованных в России, но грозненская команда «Ахмат» никогда не смотрит, сколько трофеев у соперника.

На любую игру наши футболисты выходят с установкой «только на победу». ФК «Спартак» традиционно является топовой командой в чемпионате России, но для «Ахмата» авторитетов нет.

Гостевая победа всегда воспринимается особенно ценнее. Вот и сегодня чеченский клуб показал настоящий характер, обыграв в Москве на высоком классе «Спартак».

С первых минут матча «Ахмат» полностью взял под свой контроль ход игры и до финального свистка доминировал на поле. Победа нашей команды была более чем заслуженной.

Я поздравляю тренерский штаб под руководством Рашида Рахимова и всех болельщиков! Желаю удачи в дальнейших матчах!» — написал Кадыров у себя в телеграм-канале.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, комментируя поражение, отметил, что его подопечные вышли на поле без злости.

«В первом тайме мы вышли на поле без злости, это и сыграло важную роль. Нам тяжело забивать, чаще всего это заслуга соперника.

Когда сталкиваешься с соперником, который играет от обороны, это всегда сложно. Так было и в сезоне, когда мы стали чемпионами», — сказал Каррера.

«У меня есть качественные игроки, играют 11 из них. Я вынужден делать определенный выбор, нелегко подобрать определенных игроков к конкретным матчам. Мы работаем над тем, чтобы выставлять подходящий состав», — заключил наставник «Спартака».

Автор победного гола полузащитник «Ахмата» Антон Швец рассказал о том, как забивал мяч.

«Дали пас назад. Пробил и забил. Даже не думал, когда наносил удар. У меня была установка отработать на позиции и помочь команде. Сдержать натиск соперника и выбегать в контратаки.

Рашид Маматкулович хорошо настроил команду. Во втором тайме у нас был небольшой провал, но в основном мы все выполнили. Сборная меня зарядила положительными эмоциями, проблем с усталостью нет. Пропущенный гол обсудим на разборе игры. С Рахимовым пока поработали мало, но чувствуется рука тренера.

Помощь Пилипчука? У нас был разбор соперника, но пока мы работаем вместе очень мало. На какие проблемные позиции он обращал внимание? Это останется секретом.

Гол «Спартаку» для меня важен. Но не потому что он забит в ворота «Спартака». Для меня просто очень важно забить и принести победу команде.

Рахимов поздравил команду с победой, но игру надо забыть. Очень рад этому, а так мне не важно, кому забивать. Команда наша сегодня отработала хорошо, счет закономерен», — приводит слова Швеца «Чемпионат.com».

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