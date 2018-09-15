На вторых ролях: бедствие молодежи «Спартака» и «Зенита»

«Луч» не забивает уже в пяти матчах кряду

11-й тур Футбольной национальной лиги (ФНЛ) стартовал во Владивостоке, куда приехал один из лидеров первенства «Тамбов». Хозяева по разным причинам не досчитались четырех форвардов, в составе гостей же не было лучшего бомбардира команды: Сенин Себай отбывал дисквалификацию. Впрочем, «Тамбов» справился и без него.

На 78-й минуте встречи на поле появился нигерийский полузащитник Олабиран Муйва. Он же стал автором победного гола в концовке встречи. Таким образом, после 11-ти туров подопечные Тимура Шипшева уверенно занимают вторую строчку первенства.

Что касается «Луча», то у дальневосточников все весьма печально. В последних пяти матчах команда набрала лишь два очка, при этом ни разу не поразив ворота соперников.

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Пантелеев не спас «Спартак»

«Спартак-2» в Москве встречался с аутсайдером ФНЛ — «Армавиром». Перед этим матчем красно-белые неудачно сыграли в Нижнем Новгороде и на этом негативном фоне потерпели неожиданное поражение и на глазах у своих болельщиков.

В концовке первого тайма хавбек гостей Никита Безхлихонтов уверенно реализовал пенальти, а затем и вовсе оформил победный дубль.

В составе москвичей автором единственного гола стал Владислав Пантелеев, который в привычном для себя забил мяч со штрафного. Однако этого оказалось недостаточно, и команда Виктора Булатова потерпела второе поражение подряд.

«Томь» держится в лидерах

«Томь» в новом сезоне ФНЛ намерено добиться повышения в классе и стремительно рвется в Премьер-лигу. На пути лидеров первенства в 11-м туре встала скромная «Тюмень», которая, к слову, не может добиться победы уже в восьмом матче кряду.

С минимальным счетом 1:0 успеха добилась команда из Томска. Автором победного гола в составе хозяев стал защитник Алексей Шумских, отличившийся в самой концовке встречи.

Отметим, что сам матч проходил в печальной атмосфере: 11 сентября на 49-ом году жизни скончался пресс-атташе томского клуба Олег Игрушкин. В дань памяти футболисты вышли на поле в траурных повязках, а сама игра началась с минуты молчания.

В параллельной встрече ярославский «Шинник» продлил домашнюю беспроигрышную серию до четырех матчей. В матче против «Краснодара-2» победителя выявить не удалось — поединок завершился со счетом 2:2.

Причем «Шиннику» пришлось отыгрываться после мгновенного дуплета гостей от Ивана Таранова на 15-ой минуте и Никиты Сергеева на 16-ой. Центральный защитник хозяев Денис Магадиев сократил разрыв на 21-ой минуте встречи, а на 57-ой нападающий Эдуард Булия установил окончательный.

«Химки» думают о «Монако», но пока не могут обыграть аутсайдера

Перед матчем с «Балтикой» генеральный директор «Химок» Василий Иванов заявил, что клуб хочет сотрудничать с французским «Монако». Представитель подмосковной команды и вице-президент «монегасков» Вадим Васильев обсудили возможный обмен знаниями, стажировки тренеров и футболистов.

Однако совершенно точно «Химки» не смогут поделиться знаниями о том, как можно обыграть «Балтику» из Калининграда. Встреча с командой, которая находится внизу турнирной таблицу, завершилась результативной ничьей 3:3. Еще в первом тайме «Химки» успели отыграть разницу в два мяча и уйти на перерыв, ведя со счетом 3:2. Однако на 50-ой минуте встречи сравнял счет восстановившийся после травмы Владимир Дядюн

Примечательно, что гости и вовсе могли выйти вперед, но Алан Касаев не смог реализовал пенальти. При этом калининградцы были в большинстве после удаления Александра Смирнова в середине второго тайма. Подопечные Валерия Непомнящего продолжают идти в зоне вылета на 16-ом месте с 10-ю набранными очками.

«Нижний Новгород», который возглавляет еще один заслуженный российский тренер Дмитрий Черышев, потерпел поражение в гостевом матче против «Факела». Победу клубу из Воронежа, который 15 сентября праздновал день города, принес нападающий Игорь Лебеденко, забивший единственный мяч на 89-ой минуте. Матч закончился со счетом 1:0.

Экс-армеец «проснулся»

Нападающий Константин Базелюк, не нашедший места в основе московского ЦСКА и не добившийся успеха в Европе, продолжает свою карьеру в Хабаровске. Но с переменным успехом. В последний раз 25-летний нападающий смог отметиться голом аж в июле, в самом начале сезона. После этого Базелюка одолела голевая засуха.

Размочить столь неприятную статистику форвард «СКА-Хабаровска» сумел в Курске, где хабаровчане сыграли вничью с местным «Авангардом».

На 17-ой минуте отличился полузащитник хозяев Ильнур Альшин, а через десять минут Базелюк позволил своей команде довольствоваться одним заработанным баллом.

Гол в стиле Рыкова

«Чертаново» ударно начало предстоящую серию из трех матчей с командами из восточной части страны. Клуб Игоря Осинькина в домашнем матче оказался сильнее «Сибири».

Знаменательным событием стал эпизод, произошедший в последней четверти матча. Защитник москвичей Шамиль Курбанов то ли выполнил передачу, то ли нанес удар с 50-ти метров и попал точно в сетку ворот Ивана Ломаева.

Однако радовались сибиряки недолго: в последней пятиминутке «Чертаново» дважды забило и довело встречу до волевой победы.

В другом матче тура между «Сочи» и «Мордовией» исход встречи также решился в самой концовке. Лидер команды из Саранска Руслан Мухаметшин за пять минут до финального свистка занес свою фамилию на табло, а «добил» сочинцев форвард гостей Владимир Обухов. Таким образом, «Сочи» не может победить уже в третьем матче кряду.

«Зенит-2» продолжает оставаться на дне таблицы

Продолжает испытывать проблемы петербургский «Зенит-2». Сине-бело-голубые в 11-м туре гостили в Волгограде, где едва не добились первой победы в сезоне.

Защитник Даниил Пенчиков, который вынужденно вышел на замену в первом тайме, на 65-й минуте вывел свою команду вперед. Однако уже в добавленное время форвард «Ротора» Исламнур Абдулавов отобрал у подопечных Владислава Радимова важные очки. Таким образом, «Зенит-2» остался на последнем месте турнирной таблицы ФНЛ, имея в своем активе всего лишь три очка.

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