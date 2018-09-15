Нет Тутберидзе — нет прыжка: Щербакова завалила четверной

Если взрослые фигуристы только вкатываются в новый сезон, то юниоры уже преодолели экватор соревнований серии Гран-при.

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С 12 по 15 сентября в небольшом городе Ричмонд, который расположен недалеко от Ванкувера, проходит четвертый этап серии — Гран-при Канады. Рядовое на первый взгляд соревнование привлекло внимание любителей фигурного катания со всего мира.

В Ричмонде могло произойти историческое событие — 14-летняя россиянка Анна Щербакова, которая занимается у известных тренеров Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова, собиралась исполнить четверной лутц. Ранее этот прыжок девушкам-фигуристкам не покорялся никогда.

Лутц — второй по сложности многооборотный прыжок в фигурном катании после акселя. Четверной лутц оценивается судьями в 11,5 балла. К примеру, за тулуп с таким же количеством оборотов судьи дают 9,5 очка.

Даже мужчины добрались до четверного лутца только в 2011 году. Тогда на международном турнире NHK Trophy 2011 его исполнил американец Брэндон Мроз.

Неделю назад на официальных соревнованиях элемент попыталась исполнить чемпионка мира среди юниоров 14-летняя Александра Трусова. Юному вундеркинду из группы Тутберидзе удалось приземлиться на ноги, однако судьи почитали, что лутц был недокручен. В итоге спортсменка получила за прыжок не 11,5 баллов, а 8,02 и лишилась места в истории.

На этом раз шанс вписать свое имя в список первопроходцев был у Щербаковой.

Вместе с этим Анна пыталась обыграть еще одну россиянку 14-летнюю Анастасию Тараканову, которая начинала свою карьеру у Тутберидзе, но этим летом перешла в академию Евгения Плющенко.

После короткой программы девушек разделяла всего лишь половина балла. Щербакова и Таракова выходили на канадский лед последними. Причем, закрывала программу соревнований именно бывшая ученица Тутберидзе.

Однако зрителям россиянками пришлось смотреть на 26 спортсменок из других стран. Всех участниц разделили на пять разминок, а сама произвольная программа у юниорок растянулась на четыре часа.

Спортсменки сильно отличались друг от друга. Так, 13-летняя китаянка Сиян Жань выглядела совсем девочкой на фоне 17-летней представительницы Канады Сары-Мод Бланшар. За страну кленового листа на турнире выступили сразу три фигуристки, которые достаточно плотно расположились на 9-м, 10-м и 12-м местах.

Появление Щербаковой зал встретил восторженно. Однако событие, ради которого многие следили за соревнованиями в Канаде, не произошло. Анна упала с четверного лутца.

Достаточно обидная неудача, учитывая, что на разминке элемент у спортсменки получился отлично.

Остальные прыжки были исполнены почти идеально. Блестяще удались спортсменке каскады — тройной флип + тройной риттбергер, тройной лутц + тройной тулуп, а также тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер. Также спортсменка прыгнула двойной аксель, тройной сальхов и тройной лутц.

Помимо четверного лутца, у судей возникли вопросы к двум каскадам спортсменки. Арбитры не смогли определить, с какого ребра были выполнены прыжки.

В итоге, Щербакова заработала за две программы 195.56 балла. Результат блестящий, но не выдающийся. Например, у той же Трусовой неделю назад в Литве было 221,44 очка.

В активе Анны 130.49 очка за произвольную программу (71.87 — элементы, 59.62 — компоненты и один балл штрафа за злополучное падение).

Любопытно, что тренер спортсменки Этери Тутберидзе на выступлении не присутствовала. Вместе с Анной на соревнованиях находился хореограф школы самбо-70 Даниил Глейхенгауз.

Не было в Канаде и Плющенко, который работает с Таракановой. Двукратный олимпийский чемпион вместо этапа юниорского Гран-при отправился на шоу в Китай.

В выступлении Анастасии любителей фигурного катания удивила смена музыкального сопровождения. Вместо композиции группы Imagine Dragons, спортсменка вышла на лед под «Лунную сонату» Бетховена. Причем, если в первой части музыка звучала в классическом исполнении, то в концовке зрители услышали произведение под электрогитару от Виктора Зинчука.

Классика в современной обработке, которая сопровождалась чистыми прыжками Тараканова, произвела фурор на ледовой арене.

Тараканова выполнила все прыжки без падений. Ей удались три каскада — тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель + ойлер + тройной сальхов. Также чистыми были тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц и тройной флип.

Однако первое место осталось за Щербаковой. Анастасия уступила Анне пять баллов из-за более легковесных прыжковых элементов.

Спортсменка из академии Евгения Плющенко получила 68.01 балла за элементы, 58.12 за компоненты. В сумме получилось 126.13 очка за произвольную программу и 190.69 всего.

Третье место досталось Рион Сумийоши из Японии, которая финишировала в 15-ти с лишним баллах позади Таракановой.

Своей победой в Канаде Щербакова, ранее занявшая первое место на этапе в Братиславе, гарантировала себе участие в Финале серии юниорского Гран-при, который пройдет в декабре в Ванкувере.

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