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Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую

Щербакова выиграла этап юниорского Гран-при с падением

Воспитанница Этери Тутберидзе Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при в канадском Ричмонде, несмотря на падение опередив ушедшую летом от Тутберидзе к Евгению Плющенко Анастасию Тараканову.

В канадском городке Ричмонд проходит очередной этап юниорского Гран-при. В женском одиночном катании главной интригой было противостояние бывшей и нынешней учениц Этери Тутберидзе Анны Щербаковой и Анастасии Таракановой.

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Напомним, что Тараканова стала одной из спортсменок, которые минувшим летом ушли из группы Тутберидзе к другим наставникам. Юная фигуристка последовала примерам Евгении Медведевой и Полины Цурской.

При этом перешла Тараканова в группу к знаменитому в прошлом спортсмену, двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

Сам Евгений, правда, в Ричмонд со своей подопечной не полетел, отправившись вместо этого на шоу в Китай, о чем сообщил в собственном инстаграме.

Подвоха в этом искать не стоит, поскольку элитные тренеры редко лично посещают рядовые этапе юниорского Гран-при. Так, Тутберидзе уже в этом сезоне не присутствовала на выступлениях своих подопечных Алены Косторной и Александры Трусовой, да и в Ричмонде Щербакову сопровождал хореограф Даниил Глейхенгауз.

В короткой программе российские фаворитки оправдали ожидания, существенно опередив всех остальных соперниц и устроив сражение между собой за первую строчку.

После выступлений девушек из двух первых разминок лидировала представительница Южной Кореи Джихон То, однако Тараканова, вышедшая на лед в разминке под номером три, без проблем смогла сместить ее с первой строчки.

Анастасия представила достаточно сложную программу и выполняла ее на высокой скорости, идеально прыгнув тройной лутц.

При этом в каскаде из тройных лутца и тулупа второй прыжок ей не удался, вышел недокрученным со всего двумя оборотами, и спортсменке это обошлось в 2,9 балла потери.

В итоге Тараканова получила от судей 64,56 балла и с таким результатом стала претенденткой на победу в короткой программе.

После нее и до Щербаковой наиболее интригующим было выступление канадки Элисон Шумахер, вместе с которой в Ричмонд прибыл ее титулованный тренер Брайан Орсер, ныне работающий среди прочих и с Медведевой.

Правда, ожиданий бурно привествовавшей фигуристку канадской публики Шумахер не оправдала. Юная спортсменка наделала массу ошибок и к тому же еще и упала, что обернулось более чем скромными баллами — 41,98.

От Щербаковой все ждали интересного проката и борьбы с Таракановой, хотя было заранее известно, что изюминки арсенала Анны, четверного лутца, трибуны Ричмонда не увидят.

«Мы неоднократно показали четверной лутц — и сольно, и в каскадах, — на тренировках в Братиславе, но после каждодневных совещаний с командой приняли решение на этом старте не рисковать и не включать лутц в программу, потому что он еще недостаточно стабилен. Как только мы поймем, что уровень стабильности позволяет его ставить, то он будет обязательно внедрен в программу. В какой момент это произойдет, пока точно не могу сказать, но точно в этом сезоне», — рассказал незадолго до поездки в Канаду Глейхенгауз.

Впрочем, это больше относится к произвольной программе, так как у юниорок в короткой по правилам четверные прыжки запрещены.

Выступавшая предпоследней Анна исполнила чисто тройной лутц и тройной флип, а вот при каскаде тройной лутц — тройной ритбергер и не докрутила второй прыжок, и упала, заработав 3,95 балла штрафа.

Не ошибись Тараканова, и эта неудача означала бы для подопечной Тутберидзе только второй место, а так она набрала 65,07 и с микроскопическим перевесом в 0,51 очка выиграла короткую программу.

Теперь все решится после произвольных прокатов, которые фигуристки представят в ночь на 15 сентября по московскому времени. Начнутся соревнования в 0.15 мск, а российские девушки закроют программу своими программами около четырех утра.

Щербакова заявлена под 27-м номером, Тарканова выступит последней — 28-й.

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