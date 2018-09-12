«Переезд стал бы ошибкой»: Терри отказал «Спартаку»

Легенда и бывший капитан лондонского «Челси», а также экс-защитник сборной Англии по футболу Джон Терри все-таки не переедет в Россию. 37-летний футболист, который вел активные переговоры о подписании контракта с московским «Спартаком», в последний момент передумал и отказался от перехода в стан красно-белых, о чем сообщил в своем инстаграме.

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«После долгих размышлений я решил отклонить предложение «Спартака». Хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить «Спартак» и пожелать клубу и его болельщикам всего хорошего в этом сезоне. Это амбициозный клуб, и я очень впечатлен его профессионализмом», — написал Терри.

По словам англичанина, он был всерьез заинтересован продолжением карьеры в Российской премьер-лиге (РПЛ), однако семья отговорила его переезжать в Россию.

«После обсуждения этого перехода с семьей мы решили, что это неправильный шаг для нас в это время. Удачи, «Спартак», — подытожил игрок.

Активные разговоры о том, что красно-белые могут осуществить один из самых громких трансферов РПЛ в истории и подписать контракт с Терри, начались после того, как основной центральный защитник и новичок «Спартака» Самуэль Жиго получил тяжелую травму в матче 6-го тура чемпионата России с петербургским «Зенитом». Напомним, у Жиго диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена, и футболист уже перенес операцию.

Помимо надолго выбывшего из строя француза, «Спартак» также лишился еще одного центрального защитника — Ильи Кутепова, который после операции по устранению паховой грыжи сможет приступить к тренировкам в общей группе не ранее чем через два месяца.

Таким образом, в распоряжении главного тренера «гладиаторов» Массимо Карреры остались только два защитника из основной команды, из-за чего клуб начал активные поиски игрока для углубления состава.

В связи с тем, что трансферный период в РПЛ завершился в ночь с 31 августа на 1 сентября, «Спартак» имел право включить в заявку только футболиста, который находится в статусе свободного агента, коим и является Терри.

О том, что стороны ведут переговоры, подтвердили и в клубе. 12 сентября футбольный агент Марко Трабукки заявил, что англичанин уже получил российскую визу и в ближайшее время должен прибыть в Москву.

«Переговоры закончились. Вчера игрок получил российскую визу. Ждем только окончательного решения Джона. В чем главная сложность? Очевидно, что для семьи Джона поездка в Россию — это большой вопрос. Семья Терри всю жизнь жила в Лондоне, кроме последнего года, когда Джон жил в Бирмингеме. Как только стал приближаться момент отъезда в Россию, семья стала все больше сомневаться.

Особенно важен фактор детей, которым по 12 лет. Будь дети младше, их можно было бы легко перевезти в другую страну, в другую школу. Сейчас, учитывая их возраст, Джон не хочет заставлять детей покидать Лондон. Когда дедлайн? Сегодня», — цитирует Трабукки «Спорт-экспресс».

В итоге Терри решил остаться в Англии. К слову, главным конкурентом «Спартака» в борьбе за 37-летнего защитника, по информации Daily Star, являлась »Астон Вилла», за которую англичанин выступал в прошлом сезоне.

Как отмечает источник, бирмингемский клуб готов вернуть Терри в свои ряды и предлагает ему подписать с клубом новый контракт, по условиям которого он будет зарабатывать около £3,1 млн в год.

Отмечается также, что одной из причин отказа переходить в «Спартак» стали условия англичанина по зарплате. Терри якобы уже согласовал с московским клубом контракт на €1,8 млн в год, однако затем потребовал увеличить годовой оклад практически в два раза.

Большую часть своей карьеры защитник провел в лондонском «Челси» и завоевал в составе «синих» пять золотых медалей Английской премьер-лиги, столько же Кубков Англии, а также три Кубка английской лиги. Кроме того, 37-летний игрок является победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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