«Пусть выступают за Украину»: биатлонисткам простили побег

Федерация биатлона Украины (ФБУ) запросила у Союза биатлонистов России (СБР) разрешение на переход 20-летней спортсменки Анастасии Рассказовой. Об этом рассказал генеральный секретарь ФБУ Роман Бондарук.

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Вместе с Рассказовой Россию покинули 20-летняя Екатерина Бех и 18-летняя Оксана Москаленко.

«У Бех карантин действует до 15 декабря, Москаленко он вообще не затрагивает, для Рассказовой будет действовать один год. Поэтому мы написали письмо в адрес СБР с просьбой дать разрешение на ее переход. В противном случае ей предстоит ждать еще 12 месяцев»,

— объяснил запрос ФБУ Бондарук.

Один из руководителей украинского биатлона отметил, что спортсменки изначально планировали переехать в Белоруссию, а ФБУ даже не знала о юниорках.

«Они и не собирались выступать за Украину, но когда не сложилось с Белоруссию, обратились к нам.

Возвращаться в Россию они уже не могли, поскольку отовсюду уволились, забрали свои трудовые книжки. В Белоруссии они провели два тренировочных сбора, но вскоре после этого получили отказ, поэтому и начали искать другие варианты.

Мы же о них до этого даже никогда не слышали и никак не могли быть инициаторами приглашения, просто пошли им навстречу.

Если у них есть желание выступать за нас, мы можем оказать содействие с предоставлением условий для тренировок», — приводит слова Бондарука ТАСС.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что организация не будет создавать преград для Бех, Рассказовой и Москаленко.

«Только недавно мы получили от Федерации биатлона Украины несколько официальных писем, до недавнего времени это было на уровне слухов. Сначала спортсменки поехали в Белоруссию, затем на Украину, видимо, искали лучшего.

Тянуть с этим вопросом мы долго не будем, спортсменкам нужно выступать, у них своя жизнь. Рассмотрим этот вопрос в спокойном порядке»,

— пообещал Драчев.

Глава СБР подчеркнул, что «миграция спортсменов» — популярное явление для современного биатлона.

«Сейчас происходит миграция спортсменов, кто-то из наших спортсменов выступал за Украину, кто-то из украинцев выступал за нашу сборную. Мы рассмотрим все вопросы, которые написаны в письме. У нас сейчас достаточно большое и адекватное правление, никаких больших возражений по данному вопросу, я думаю, не возникнет.

Если молодые спортсмены хотят выступать, то зачем их закрывать? Пусть выступают.

Сейчас будет проходить чемпионат России, на котором будет несколько выездных заседаний. На одном из таких мы поставим данный вопрос и решим его в течение сентября», — цитирует Драчева «Чемпионат.com».

Стоит отметить, что сменившие Россию на Украину спортсменки постепенно осваиваются в новой для себя стране.

Так, Бех уже успела завоевать золотую медаль на юниорском чемпионате Украины по летнему биатлону.

Спортсменке не помешали стать победительницей соревнований даже четыре промаха на четырех огневых рубежах. Рассказова на этом же старте стала четвертой c четырьмя промахами.

К слову, этот случай не последний в нынешнее межсезонье, когда российские биатлонисты уезжают за рубеж. Так, сборная Молдавии скоро пополнится сразу четырьмя спортсменами из России. Местная биатлонная федерация уже отправила официальный запрос в СБР на разрешение сменить спортивное гражданство Павлу Магазееву, Анастасии Толмачевой, Алена Ладыгиной, а также чемпионке Европы Екатерине Шумиловой. Сами спортсмены также подали документы для перехода в новую сборную, о чем сообщил генеральный секретарь молдавской федерации Петр Брия.

«Сейчас идет процедура смены гражданства, все документы мы подали, ждем ответа. Речь идет о Екатерине Шумиловой, Павле Магазееве, Анастасии Толмачевой и еще одной молодой биатлонистке — Алене Ладыгиной. Мы готовы дать возможность им реализовать себя», — рассказал молдавский чиновник.

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