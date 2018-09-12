«У Загитовой не горят глаза»: провал чемпионки

В начале сентября в Москве прошли контрольные прокаты российских фигуристов. Главное внимание было приковано к женскому одиночному катанию, где в этом сезоне ожидается новый виток противостояния перешедшей к канадскому тренеру Брайану Орсеру экс-примы Евгении Медведевой и оставшейся с Этери Тутберидзе олимпийской чемпионки Алены Загитовой.

Обе спортсменки оставили неоднозначное впечатление, допустив ряд ошибок, но особенно расстроила специалистов и болельщиков Загитова, дважды упавшая в произвольной программе и в целом не показавшая чемпионского выступления.

«Она выросла еще в прошлом сезоне. Сейчас я не вижу, чтобы она стала выше. Не знаю ее антропометрические данные сегодня, я этим не интересовалась, но мне кажется, она такая же. Я заметила, как она выросла перед чемпионатом мира, — рассказала «Спорт-Экспрессу» после увиденного о Загитовой знаменитый тренер Татьяна Тарасова.

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— Не могу ответить, с чем связаны ее ошибки, потому что я не ее тренер. Но могу сказать, что я пока не вижу ее программы. В музыку, она, конечно, будет попадать, но ее акценты не реформируют фигурное катание. Я ждала от нее бомбу на этот сезон, но пока этого не произошло.

Самое главное, в чем она не прибавила, — это базовая работа на скольжение, и это видно. У меня такое ощущение, что в катании она не стала лучше. Правда, девочка взрослеет, и она еще в осенней форме. Наверное, она еще не готова».

По словам специалиста, «мы ее такой пока не видели».

»Алина — безусловно, талантливый человек. Но я не вижу, что у нее горят глаза. И это очень печально. Когда она в прошлом году выбрасывала руки вверх, то глаза горели — а это одно из самых важных качеств, когда ты хочешь победить. Это вопрос энергии, желания и максимального удовольствия от того, что он делает», — резюмировала Тарасова.

Согласны с заслуженным тренером и многие поклонники фигурного катания, включая болельщиков самой олимпийской чемпионки.

«Алине желаю удачи всем сердцем, но не могу кривить душой. Что-то Алине не хватает в этом году пока немножко. По мне так дело в тренировках. Все-таки не должны взрослые тренироваться вместе с юниорами, нужно больше внимания тренерского штаба именно ей, какие-то индивидуальные занятия. Может, это все и есть, но хочется большего», — написала одна из ее болельщиц в популярной группе о фигурном катании в социальной сети «ВКонтакте».

«Расстроила программа, точно такая же, как и в том сезоне, словно Алина третий год катает примерно одно и то же. От «Кармен» нет ничего, кроме музыки. Прыжки — это не страшно, главное, совладать с нервами. Алина хороша, тонкая, звонкая. Дальше — лучше», — отметила другая болельщица россиянки.

Несмотря на поддержку со стороны многих любителей фигурного катания, большинство все же сходилось во мнении, что постановка Загитовой выглядит не слишком свежей, в чем основная вина возлагается на хореографов, не нашедших ничего лучше, как взять элементы и связки из прошлогодних программ.

Сама Алина достаточно спокойно оценила свой прокат, отметив, что это только начало сезона, а она входит в новый образ.

«Я чуть-чуть волновалась сегодня, потому что это первый выход и показ новой программы перед большой аудиторией после Олимпиады, было сложно. После Игр удалось отдохнуть две недели, а потом начала подготовку к новому сезону, — цитирует спортсменку ТАСС.

— Эйфория прошла, я выиграла олимпийское золото, а потом думала — неужели все это было со мной. Начинать сезон в статусе олимпийской чемпионки сложнее, это и ответственность тоже, но я замечаю, что подросла морально».

«Вчера у меня короткая получилась лучше, но она легче, а к произвольной нужно относиться более внимательно. Еще в прошлом сезоне хотели эту произвольную, но тренеры посчитали, что я тогда еще не доросла. Сейчас я ее катаю, «Кармен», нужен был возраст и опыт. Олимпиада позади, после нее люди взрослеют, — добавила Алина. — Сейчас у меня довольно взрослый образ, это новое для меня. После Олимпиады я выросла, но не поправилась. Были трудности с перекомбинацией, но я себя настроила, есть чем себя мотивировать».

Напомним, что во время произвольной программы в «Мегаспорте» Загитова дважды упала (с тройного лутца и тройного флипа), прыгнула «бабочку» в каскаде вместо риттбергера, а также допустила ошибку на тройном сальхове.

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