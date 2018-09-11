«Скромная, обаятельная»: Медведева очаровала Глушакова

Известная фигуристка Евгения Медведева, прилетевшая в Москву 6 сентября ради участия в контрольных прокатах сборной России, решила не покидать страну сразу по завершении выступления и немного задержалась в родном городе.

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По свидетельствам восторженных поклонников, девушка прогулялась по магазинам со своей мамой Жанной, одарив кого-то из удачливых фанатов совместной фотографией. Повезло и капитану московского «Спартака» Денису Глушакову — правда, с ним фигуристка вряд ли встретилась случайно, скорее, это был запланированный визит.

«Теперь я немного знаю о футболе», — подписала этот снимок фигуристка, добавив плачущий от слез смайл.

При этом спортменка предусмотрительно не поставила на фото геолокацию, видимо, чтобы поклонники тут же не побежали на место встречи в надежде на фото с кумиром.

Глушаков был чуть менее осторожен и в своем ответном посту указал, что общение проходило возле Красной площади. Впрочем, конкретного адреса в публикации все равно не было, так что столпотворения в этом кафе удалось избежать.

Хотя, возможно, владельцы заведения были бы не против такого поворота событий.

«Познакомились с Женей. Скромная, обаятельная и блестящая спортсменка! Желаю тебе побед и удачи во всем», — написал Глушаков, добавив хэштеги #спорт, #футбол, #фигурноекатание, #глушаков, #медведева, #repost, #moscow, #russia.

Совместное фото двух довольно популярных личностей в российском спорте вызвало настоящий всплеск интереса у пользователей соцсети.

Его оценил даже известный комментатор Дмитрий Губерниев, который, правда, отреагировал в непривычном для себя стиле — без кучи восклицательных знаков и довольно кратко: «Оба молодцы».

В ответ Медведева написала «У тебя учимся», а Глушаков оставил эмодзи аплодисментов.

Многие фанаты в комментариях радовались тому, что теперь Евгения, пропустившая домашний чемпионат мира — 2018 из-за тренировок в Канаде, начала знакомиться с футболом.

«Правильно! Давай присоединяйся в спартаковские ряды, Жень!»

— писал пользователь alexesolОооо.

А некоторые просто хотели выразить Евгении свое восхищение ее выступлением на контрольных прокатах. Поскольку фотография с Глушаковым является единственной, которую на данный момент Медведева выложила из Москвы, она невольно стала пристанищем для всех, кто хотел выразить свое мнение о новых программах фигуристки.

«Женя, я просто скажу, что восхищаюсь тобой, ты действительно королева, и равных тебе нет.

Видеть твое искусство вживую на льду стоило того, чтобы ехать за сотни километров, и пускай я сейчас сижу с сорванным горлом, но зато счастливая.

Спасибо за ту сказку, которую дарите вы со своим тренерским штабом, я действительно счастлива благодаря вам!!! P. S. Если бы я умела так же импровизировать, когда что-то забываю, то, наверное, сдала бы все устные экзамены прекрасно», — написала девушка с ником Jalllyyio.

Говоря об импровизации, поклонница имела в виду тот момент, который описал канадский тренер Дуглас Хау — близкий друг нынешнего наставника Медведевой Брайана Орсера.

«Брайан сказал, что она забыла программу. Мне показалось, что в середине выступления, когда она прыгала каскад тройной сальхов — тройной тулуп, она выглядела странно,

так что думаю, что она действительно забыла свою программу. Жду с нетерпением, когда смогу встретится с Орсером и обсудить это», — сказал специалист в интервью Youtube-каналу The Skating Lesson.

Однако на этот полный любви комментарий Медведева не ответила. Но jalllyyio не остановилась и написала еще один: «Женя, спасибо, что оставила себе мою утку, я люблю тебя!»

Сообщение состояло полностью из заглавных букв и сопровождалось огромным количеством алых сердец. Такую запись фигуристка не смогла проигнорировать и со смайлами смеха ответила: «Это лучшее, что я получала в подарок».

Следом понеслись и другие вопросы о подарках.

«Жень, а божью корову в коньках со стразами получила? Женщина, сидевшая рядом со мной, очень переживала, что не смогла лично передать, она так старалась»,

— вопрошала alena88s.

«Да, очень классная, но тяжелая, поэтому не смогу увезти, но я ее подписала и передала девочке. Ребенок счастлив», — отчитывалась Медведева.

Вскоре в комментариях отыскалась и та самая переживающая женщина, которая не смогла лично передать увесистый подарок.

«Очень рада, что тебе понравилась моя корова в коньках, и мне удалось тебя порадовать! Жаль, что она не с тобой...

Ты осчастливила ребенка, и нас всех делаешь счастливее своим искусством! Будь здорова и счастлива, наша дорогая звезда и катайся долго на радость людям!» — писала volfi2018.

Были и вопросы об изменениях во внешности спортсменки. Новая челка фанатам в основном понравилась, а вот более стройное тело вызвало у некоторых вопросы.

«Ого! Ты очень сильно похудела! Зачем?» — задал вопрос некто Nathaniel Nathanov.

Евгения была кратка: «Само» — и эмодзи женщины, разводящей руки в удивлении.

Другие пользователи советовали фигуристке употреблять побольше говядины, чтобы укреплять свои мышцы.

«Как раз ее и кушали только что, ахаха», — прокомментировала Медведева.

Находились и негативные комментарии. Например, пользователь под ником chuprin__live окрестил спортсменку «предательницей», добавив немало восклицательных знаков.

«Вы еще остались такие? Это уже не актуально», — со смехом отреагировала Евгения.

Поклонники тут же набросились на возмутителя спокойствия и начали уговаривать спортсменку не обращать на него внимания. В ответ Медведева выложила в интаграме запись с благодарностью: «Спасибо огромное моим дорогим болельщикам. Вы не представляете, какую веру в себя вы мне дарите.

Честно говоря, я была абсолютно шокирована количеством баннеров, слов поддержки с трибун и просто вашей любви. Вы мой вечный двигатель».

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