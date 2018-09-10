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«Нужно меньше тренироваться»: Ефимова и Морозов взяли Казань

Российские пловцы выиграли десять золотых медалей на этапе Кубка мира

«Спорт-Экспресс»
Сборная России выиграла десять золотых медалей на первом этапе Кубка мира по плаванию в Казани. Лучше других у россиян выступили лидер женской команды Юлия Ефимова и Владимир Морозов, уже побеждавший в общем зачете Кубка мира в 2016 году.

В Казани с 7 по 9 сентября прошел первый этап Кубка мира по плаванию, обернувшийся триумфом сборной России, выигравшей десять золотых медалей.

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В 2018 году запланировано семь этапов мирового кубка, причем почти все пройдут в 25-метровых бассейнах. Этап в Казани, открывавший программу турнира, один из двух, где спортсмены состязались на «большой», 50-метровой воде.

В этом году Кубок мира особенно интересен для российских болельщиков, так как побороться за победу в нем решила самая популярная пловчиха страны Юлия Ефимова.

«Сейчас буду отдыхать неделю, полторы, потом сразу на Кубок мира, первый этап которого пройдет в Казани в начале сентября. Насчет отдыха пока не знаю, поеду в Эстонию на два дня на музыкальный фестиваль, а дальше свободный полет», — рассказывала трехкратный призер Олимпиад в начале августа после чемпионата Европы, где она выиграла четыре золотых и одну серебряную медаль.

Непосредственно перед стартом соревнований Юлия оценивала свою форму не лучшим образом, не ожидая от себя высоких результатов из-за перенесенной болезни.

«Ожидания от себя не очень хорошие. Недавно закончился сезон, я немного приболела. Буду расплываться и наслаждаться атмосферой.

Оценить готовность по десятибалльной шкале? Все будет хорошо. Я снялась с 200 метров брассом, плыву 50 и 100 метров брассом и 200 м комплексным плаванием. Мастерство не пропьешь, как говорится», — рассказывала спортсменка «Р-Спорту».

В итоге, правда, на 200-метровку Ефимова тоже не заявилась, зато обе дистанции своим любимым брассом выиграла, не оставив соперницам никаких шансов.

По итогам первого этапа Кубка мира россиянка осталась на втором месте в рейтинге, уступив только шведской пловчихе Саре Шестрем.

Действующая обладательница Кубка мира показала в Казани великолепные результаты, одержав победы в пяти дисциплинах.

«Мне нравится в Казани больше, чем в Москве, где раньше проводился этап. Здесь очень уютно, аккуратно. Я счастлива, что одержала пять побед на первом этапе. Даже не знала, чего от себя ждать. Совсем недавно был чемпионат Европы, я тренировалась сама после него. Я рада, что так неплохо плаваю, несмотря на все», — приводит слова шведки «Р-Спорт».

Пятью победами отметилась и многократная чемпионка и рекордсменка мира, а также четырехкратная обладательница мирового кубка венгерка Катинка Хошсу, которая также выиграла в Казани шесть медалей другого достоинства.

В итоге Хошсу с рейтингом 36 делит после казанского этапа третью строчку с голландкой Кирой Туссайнт, уступая Ефимовой (42) и Шестрем (60).

«То, что я недолго отдыхала (после чемпионата Европы), сказалось. Время отличное. Я уже проплыла и подумала: может, нужно меньше тренироваться, и в этом весь секрет? Вова Морозов тоже не тренировался, и такие хорошие результаты. Может, стоит пересмотреть свои тренировки?» – поделилась своими впечатлениями от стартового этапа Ефимова.

Кроме нее у женщин Россию своей победой на 200-метровке брассом порадовала Виталина Симонова, а вот мужчины собрали целую россыпь победы.

Антон Чупков завоевал золотые награды на дистанциях 100 и 200 метров брассом, Ярослав Потапов выиграл на 400-метровке и полутора километрах вольным стилем, а лучшим стал обладатель Кубка мира-2016 Владимир Морозов.

На счету лидера российской сборной сразу три золотых награды казанского этапа. Морозов одержал победы на спринтерских дистанциях вольным стилем (50 и 100 метров), а также на 50-метровке на спине.

Именно Морозов возглавляет мужской рейтинг после первого этапа с 54 очками, опережая на шесть баллов своего соотечественника Чупкова. На счету идущего в общем зачете третьим американца Майла Эндрю 42 рейтинговых очка.

Второй этап Кубка мира по плаванию пройдет 15-17 сентября в Объединенных Арабских Эмиратах в Дохе.

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