На волне успеха: как Черчесов колдует со сборной России

7 сентября в первом официальном матче после домашнего чемпионата мира сборная Россия одержала победу над Турцией в Лиге наций со счетом 2:1. В составе россиян забитыми мячами отметились Денис Черышев и Артем Дзюба, чей гол стал победным. После игры 30-летний нападающий выделил голкипера национальной сборной и своего партнера по «Зениту» Андрея Лунева, а также уделил внимание другим российским клубам. Дзюба отметил, что в международных соревнованиях и еврокубковых турнирах необходимо поддерживать все российские команды вне зависимости от клубных пристрастий.

Реклама

«Лунев вообще спокойный. У нас стена на воротах, поэтому мы спокойны. Еврокубки? Надо болеть за свою страну — неважно, сборная это или еврокубки. Играет «Спартак» — значит всей страной болеем за «Спартак». Так же с «Зенитом» и «ЦСКА», — заявил Дзюба.

После победы над Турцией об игре своих подопечных высказался Станислав Черчесов, который остался доволен игрой команды. Он же отметил выступление Далера Кузяева, который обеспечивал мобильность полузащите в отсутствии травмированного Головина.

«Нам важно было, чтобы середина была мобильна — там у турок несколько техничных игроков. Плюс Кузяев должен был помогать Дзюбе, и Далер справился. Я доволен тем, как он отыграл 70 минут», — объяснил Черчесов.

К слову, новоиспеченному капитану сборной России не суждено сыграть против Чехии: у форварда «Зенита» диагностирована небольшая травма. Не сыграет также и защитник Федор Кудряшов.

Сам Черчесов пока никаких ответов относительно кадровых изменений не дал, пообещав лишь, что последуют замены, а решение насчет капитанской повязки примет самостоятельно.

«Два футболиста не смогут сыграть с Чехией, значит, в любом случае будут какие-то замены. Капитаном будет тот, кто от меня это услышит, а не узнает из прессы», - заявил Черчесов.

На следующий день после матча с турками британская пресса распространила информацию о том, что антидопинговое агентство Испании ведет расследование в отношении Дениса Черышева, забившего пять мячей в последних шести матчах за команду Черчесова.

Напомним, первые подозрения в адрес Черышева возникли после того, как его отец Дмитрий заявил, что во время выступления за «Вильярреал» футболист принял инъекцию гормона роста из-за несогласованных действий клубных врачей, которые работали над травмой хавбека. После слов Черышева-старшего за границей поднялся шум, так как гормон роста запрещен антидопинговыми правилами. Однако в июне Российский футбольный союз (РФС) опроверг подозрения в отношении футболиста. Отец Черышева же обвинил журналистов в клевете.

«Англичане ковыряются против России», — заявил он.

Отметим, что в расположение сборной России вернулся защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер, который не попал в окончательную заявку на чемпионат мира. В матче против Турции он провел все 90 минут и, несмотря на обиду из-за непопадания на мундиаль, признался, что рад выступать за национальную команду.

«Мой невызов в сборную России на чемпионат мира? Таково было решение. Я принял его и болел за команду и страну. В этом сезоне начал тренироваться и играть в клубе, чтобы показывать себя в том числе в сборной», — сообщил Нойштедтер.

Что касается ближайшего соперника россиян, то в сборной Чехии настраиваются на матч предельно серьезно. Так, полузащитник чешской команды Йозеф Гушбауэр высоко оценил уровень дружины Черчесова, а также выразил уверенность, что игра для его команды окажется весьма сложной.

«Понравилось, как сборная России провела чемпионат мира и заслуженно вышла в 1/4 финала. Встречу россиян с турками мы тоже смотрели. Сзади сборная России играет слаженно, нам будет непросто забить», — заявил футболист.

К слову, сами чехи свой старт в Лиге наций провалили, проиграв в первом туре сборной Украины — 1:2. Отметим, что победный мяч после ошибки чешского вратаря забил бывший игрок «Уфы» Александр Зинченко. Главный тренер сборной Чехии Карел Яролим после игры высказал недовольство действиями своих подопечных и заявил, что его команда полностью провалила матч. При этом он отметил, что чехи сделают работу над ошибками и выйдут на игру с россиянами в другом настроении.

«Мы сожалеем, что уступили украинской сборной в прошлой встрече. Подробно разобрали свои ошибки. У нас не шла игра при владении мячом. Перед началом чемпионата мира сборная России не имела каких-то больших результатов, но на мундиале россияне сплотились и сейчас находятся на подъеме», - сообщил Яролим.

Контрольный матч между сборными России и Чехии состоится 10 сентября на стадионе в Ростове-на-Дону. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Всего сборные России и Чехии сыграли в своей истории три матча. В 1996 году на чемпионате Европы команды разошлись миром — 3:3, а на Евро-2012 сборная России добилась успеха, добыв победу с разгромным счетом 4:1. Через четыре года команды провели между собой товарищеский матч, в котором сильнее оказались чехи 2:1.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Лиги наций, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».