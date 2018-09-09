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«Они нам не нужны»: Россия отказывается от биатлонистов

Сборная Молдавии хочет переманить четырех российских биатлонистов

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Четверо российских биатлонистов, среди которых чемпионка Европы Екатерина Шумилова, перейдут в сборную Молдавии. Союз биатлонистов России уже получил официальный запрос на разрешение сменить спортивное гражданство россиянам. По словам главы СБР Владимира Драчева, препятствовать переходу в состав другой национальной команды биатлонистам никто не будет.

Сборная Молдавии по биатлону пополнится четырьмя российскими спортсменами. Молдавская федерация уже отправила официальный запрос в адрес Союза биатлонистов России (СБР) на разрешение сменить спортивное гражданство Павлу Магазееву, Анастасии Толмачевой, Алена Ладыгиной, а также чемпионке Европы Екатерине Шумиловой. Сами спортсмены также подали документы для перехода в сборную Молдавии, о чем сообщил генеральный секретарь молдавской федерации Петр Брия.

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«Сейчас идет процедура смены гражданства, все документы мы подали, ждем ответа. Речь идет о Екатерине Шумиловой, Павле Магазееве, Анастасии Толмачевой и еще одной молодой биатлонистке — Алене Ладыгиной. Мы готовы дать возможность им реализовать себя», — цитирует молдавского чиновника ТАСС.

Брия также выразил надежду на то, что проблем с оформлением спортивного гражданства у россиян не возникнет, а также отметил, что Федерация биатлона Молдавии не станет выплачивать компенсацию российской ассоциации в связи с отсутствием финансовых средств.

Впрочем, в СБР уже прокомментировали информацию о переходе биатлонистов в состав другой национальной сборной. Глава организации Владимир Драчев отметил, что препятствовать уходу Шумиловой, Магазеева, Толмачевой и Ладыгиной никто не будет. Кроме того, он подчеркнул, что Союз биатлонистов России не станет подавать запрос на открытие спортивного карантина, из-за которого ушедшие россияне не смогли бы в течение ближайшего времени выступать на международных соревнованиях.

«По Шумиловой не вижу проблем, поскольку в нашу команду она уже не попадает, пусть еще побегает. Сейчас мы вернемся в Москву и на правлении рассмотрим этот вопрос. Я не думаю, что возникнут трудности, поскольку смысла в открытии карантина, запрете на выступление нет», — цитирует Драчева ТАСС.

Примечательно, что сам Драчев, будучи профессиональным биатлонистом, до 2002 года выступал за сборную России, а затем принял предложение представлять интересы Белоруссии, в составе которой он стал чемпионом Европы, а также бронзовым призером мирового первенства.

По мнению главы СБР, практика смены спортивного гражданства является нормальной.

Разговоры о переходе Шумиловой, Толмачевой и Магазеева в состав сборной Молдавии начались после того, как все трое приняли участие в турнире по летнему биатлону в Польше. На соревнованиях российские биатлонисты выступали за молдавскую команду.

Стоит отметить, что из всей четверки россиян, которые приняли решение сменить гражданство, за основную сборную выступала только Шумилова.

Впервые в основной состав национальной команды она была вызвана в 2007 году и выступила на этапе Кубка мира в Финляндии, где заняла 52-е место в индивидуальной гонке. В прошлом сезоне она приняла участие в двух этапах Кубка мира, где ее лучшим результатом стало 18-е место в индивидуальной гонке.

В своей карьере 31-летняя Шумилова один раз становилась чемпионкой Европы. На чемпионате 2015 года, который проходил в эстонском городе Отепя, россиянка одержала победу в гонке преследования. Также в ее активе одна серебряная и три бронзовых награды континентального первенства.

Кроме того, Шумилова завоевала серебряную медаль на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, заняв второе место в эстафетной гонке. Однако впоследствии россиянка была лишена награды решением Международного олимпийского комитета (МОК).

В эстафетной гонке Шумилова выступала в команде с Яной Романовой, Ольгой Зайцевой и Ольгой Вилухиной. Все три спортсменки были уличены в нарушении антидопинговых правил и 27 ноября 2017 года МОК принял решение пожизненно дисквалифицировать биатлонисток, а также аннулировать их результаты на Олимпиаде в Сочи, в том числе и серебро, завоеванное в эстафете.

Впрочем, из расположения сборной Шумилова уволилась еще в мае этого года. Об этом сообщил Евгений Редькин, возглавляющий команду ХМАО-Югры по биатлону, членом которой 31-летняя россиянка являлась ранее.

«Я не знаю, куда именно перешла Шумилова. Но в мае она написала заявление и уволилась. Без объяснения причин. Даже ее личный тренер ничего не смог пояснить. Собралась и уехала. У нас она больше не числится»,

— приводит слова тренера «Чемпионат.com».

Что касается Магазеева и Толмачевой, то к выступлениям за взрослую сборную России на международном уровне они никогда не привлекались.

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