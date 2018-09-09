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«Моей пары больше нет»: чемпион Сочи завершил карьеру

Фигурист Климов завершил карьеру после разрыва с партнершей

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в командных соревнованиях по фигурному катанию Федор Климов объявил о завершении карьеры. Причиной этого спортсмен назвал распад своей пары с Ксенией Столбовой, с которой они выступали вместе на протяжении девяти лет. При этом сама Ксения уже заявила, что намерена продолжить кататься.

Прямо накануне контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию стала известная печальная, но ожидаемая новость: олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире и серебряный призер той Олимпиады в соревнованиях спортивных пар Федор Климов завершает свою карьеру.

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«В среду я был в Федерации фигурного катания России (ФККР) и написал официальное заявление на имя президента организации о том, что принял решение о прекращении спортивной деятельности в связи с завершением спортивной карьеры, — приводит слова спортсмена официальный сайт ФККР.

— Почему? Потому что пары Ксения Столбова / Федор Климов больше нет.

Это было наше обоюдное решение. Причины у каждого свои».

О расставании этой пары, катавшейся вместе на протяжении девяти лет и, помимо двух олимпийских медалей, завоевавшей бронзу чемпионата мира, три серебра чемпионата Европы и золото финала Гран-при, стало известно в конце августа.

Это грустное объявление также сделал Федор.

«На сегодняшний день пары Столбова/Климов не существует по нашему обоюдному решению.

Я благодарен Ксении за совместную спортивную карьеру, за годы, которые мы вместе провели на льду. Считаю, что мы многого достигли. Но мы приняли решение прекратить подготовку, и это решение окончательное», — цитировал спортсмена «РИА Новости».

Тогда же Климов сообщил, что они со Столбовой твердо намеревались одновременно завершить карьеру после олимпийского сезона-2017/18,

однако из-за недопуска Ксении на Игры в Пхенчхане по причине так и не доказанных подозрений в допинге спортсмены засомневались. Уходить на такой ноте им явно не хотелось.

Исправить ситуацию могло бы триумфальное выступление на чемпионате мира 2018 года, который состоялся в марте — сразу после Игр. Недопущенные до Пхенчхана фигуристы активно готовились именно к этому турниру, чтобы поставить красивую точку в карьере. Однако в ходе тренировок Столбова неожиданно получила тяжелую травму — разрыв связок, из-за чего ей даже пришлось наложить гипс.

Так сорвалась еще одна попытка красиво попрощаться с поклонниками.

Затем наступило долгое угрюмое молчание, и прямо накануне контрольных прокатов Климов положил конец надеждам фанатов. Любопытно, что тогда, 31 августа, спортсмен отказался делать заявление об окончании своей карьеры — видимо, у него все-таки оставались мысли о продолжении выступлений с другой партнершей. Он и теперь оставил себе шанс вернуться, несмотря на официальный уход из сборной.

«В данный момент я не продолжаю спортивной деятельности, но оставляю за собой право вернуться в фигурное катание через какое-то время, если возникнет такое желание, — подчеркнул фигурист. — Что касается планов, то в последнее время я пробовал себя в разных направлениях. Естественно, они связаны с фигурным катанием».

Климов работает со своим бывшим тренером Ниной Мозер над различными проектами, пробует себя в качестве наставника и принимает участие в различных мастер-классах.

«Кроме того, я окончил институт по специальности спортивный менеджмент. Пробую все, стараюсь найти себя. Не хочу, чтобы мое обучение прошло бесследно», — подчеркнул спортсмен.

Также Климов отметил, что остался с бывшей партнершей в хороших отношениях:

«С Ксенией мы поблагодарили друг друга, обнялись, попрощались. У нас были успехи, были неудачи. И хорошо, что это было. Я благодарен Ксении за то, что мы все это прошли. Я старался расстаться на хорошей ноте».

Любопытно, что Столбова в своем единственном комментарии по поводу расставания высказалась довольно жестко.

«С момента моей травмы перед чемпионатом мира мы даже не встречались, Федор не выходил на связь,

никакой заинтересованности ни в моем самочувствии, ни в дальнейших планах не было, — заявила спортсменка в комментарии ТАСС. — После случившегося я осталась наедине с собой. Но у меня даже в мыслях не было завершить карьеру».

Судя по всему, спортсменка твердо намерена продолжить кататься, несмотря на катастрофический сезон-2017/18.

«Я полностью восстановилась и хочу сказать спасибо всем, кто был со мной в это сложное время. Особенно — Татьяне Анатольевне Тарасовой, которая помогла мне морально, по-человечески, и с необходимой реабилитацией, и нашему остеопату Хорхе Фернандесу. Я залечила все, что беспокоило раньше, продолжаю работать, продолжаю тренироваться», — заверила Столбова.

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