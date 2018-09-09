«Моей пары больше нет»: чемпион Сочи завершил карьеру

Прямо накануне контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию стала известная печальная, но ожидаемая новость: олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире и серебряный призер той Олимпиады в соревнованиях спортивных пар Федор Климов завершает свою карьеру.

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«В среду я был в Федерации фигурного катания России (ФККР) и написал официальное заявление на имя президента организации о том, что принял решение о прекращении спортивной деятельности в связи с завершением спортивной карьеры, — приводит слова спортсмена официальный сайт ФККР.

— Почему? Потому что пары Ксения Столбова / Федор Климов больше нет.

Это было наше обоюдное решение. Причины у каждого свои».

О расставании этой пары, катавшейся вместе на протяжении девяти лет и, помимо двух олимпийских медалей, завоевавшей бронзу чемпионата мира, три серебра чемпионата Европы и золото финала Гран-при, стало известно в конце августа.

Это грустное объявление также сделал Федор.

«На сегодняшний день пары Столбова/Климов не существует по нашему обоюдному решению.

Я благодарен Ксении за совместную спортивную карьеру, за годы, которые мы вместе провели на льду. Считаю, что мы многого достигли. Но мы приняли решение прекратить подготовку, и это решение окончательное», — цитировал спортсмена «РИА Новости».

Тогда же Климов сообщил, что они со Столбовой твердо намеревались одновременно завершить карьеру после олимпийского сезона-2017/18,

однако из-за недопуска Ксении на Игры в Пхенчхане по причине так и не доказанных подозрений в допинге спортсмены засомневались. Уходить на такой ноте им явно не хотелось.

Исправить ситуацию могло бы триумфальное выступление на чемпионате мира 2018 года, который состоялся в марте — сразу после Игр. Недопущенные до Пхенчхана фигуристы активно готовились именно к этому турниру, чтобы поставить красивую точку в карьере. Однако в ходе тренировок Столбова неожиданно получила тяжелую травму — разрыв связок, из-за чего ей даже пришлось наложить гипс.

Так сорвалась еще одна попытка красиво попрощаться с поклонниками.

Затем наступило долгое угрюмое молчание, и прямо накануне контрольных прокатов Климов положил конец надеждам фанатов. Любопытно, что тогда, 31 августа, спортсмен отказался делать заявление об окончании своей карьеры — видимо, у него все-таки оставались мысли о продолжении выступлений с другой партнершей. Он и теперь оставил себе шанс вернуться, несмотря на официальный уход из сборной.

«В данный момент я не продолжаю спортивной деятельности, но оставляю за собой право вернуться в фигурное катание через какое-то время, если возникнет такое желание, — подчеркнул фигурист. — Что касается планов, то в последнее время я пробовал себя в разных направлениях. Естественно, они связаны с фигурным катанием».

Климов работает со своим бывшим тренером Ниной Мозер над различными проектами, пробует себя в качестве наставника и принимает участие в различных мастер-классах.

«Кроме того, я окончил институт по специальности спортивный менеджмент. Пробую все, стараюсь найти себя. Не хочу, чтобы мое обучение прошло бесследно», — подчеркнул спортсмен.

Также Климов отметил, что остался с бывшей партнершей в хороших отношениях:

«С Ксенией мы поблагодарили друг друга, обнялись, попрощались. У нас были успехи, были неудачи. И хорошо, что это было. Я благодарен Ксении за то, что мы все это прошли. Я старался расстаться на хорошей ноте».

Любопытно, что Столбова в своем единственном комментарии по поводу расставания высказалась довольно жестко.

«С момента моей травмы перед чемпионатом мира мы даже не встречались, Федор не выходил на связь,

никакой заинтересованности ни в моем самочувствии, ни в дальнейших планах не было, — заявила спортсменка в комментарии ТАСС. — После случившегося я осталась наедине с собой. Но у меня даже в мыслях не было завершить карьеру».

Судя по всему, спортсменка твердо намерена продолжить кататься, несмотря на катастрофический сезон-2017/18.

«Я полностью восстановилась и хочу сказать спасибо всем, кто был со мной в это сложное время. Особенно — Татьяне Анатольевне Тарасовой, которая помогла мне морально, по-человечески, и с необходимой реабилитацией, и нашему остеопату Хорхе Фернандесу. Я залечила все, что беспокоило раньше, продолжаю работать, продолжаю тренироваться», — заверила Столбова.

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