«С Медведевой никогда не работали по-взрослому»

Известная российская фигуристка Евгения Медведева вернулась в Россию. Спортсменка прилетела в Москву для того, чтобы принять участие в контрольных прокатах национальной сборной, которые пройдут 9 сентября.

Реклама

Вместе с Медведевой в российскую столицу прилетел ее тренер — канадец Брайн Орсер и его соотечественник хореограф Дэвид Уилсон, который поставил обе программы россиянке для выступлений в предстоящем сезоне.

Евгения жила в Торонто с 17 июня 2018 года. Орсер рассказал, как спортсменка провела летнюю подготовку.

«Полностью удовлетворен работой с Медведевой. Достаточно, думаю, сказать, что и я, и Женя летели в Москву с чувством огромного предвкушения. Хочется, наконец, показать программы, показать то, что нам удалось сделать за прошедшие месяцы. Не скажу, что речь идет о каких-то глобальных изменениях, но эти изменения, безусловно, произошли.

На мой взгляд, Женя сильно прибавила в катании, но эта работа, как вы знаете, не делается «от» и «до» — она бесконечна. Ей можно заниматься месяцами, годами. Сейчас же главное для меня заключается в том, что Медведева становится лучше — я вижу это.

Мне очень хочется показать публике работу нашего хореографа Дэвида Уилсона — программы, которые он поставил, очень понравились всем, кто их видел. Короткую программу нам помогала делать Сандра Безик (один из известнейших хореографов фигурного катания), а Дэвид даже вызвался приехать с нами в Москву», — цитирует Орсера «РИА Новости».

Кроме того, канадский специалист заявил, что спортсменка может не показать максимума на контрольных прокатах.

«Понятно, что на данном этапе исполнение может быть несовершенным, но никто и не ждет от фигуриста совершенства в первых числах сентября.

Я вижу, как сильно Женя волнуется, потому что она перфекционистка по своей натуре, но это хорошее волнение, которое заставляет фигуриста сильно концентрироваться на том, что он делает»,

— отметил Орсер.

Канадец отметил, что получает огромное удовольствие, работая с Медведевой. Кроме того, специалист назвал главную проблему россиянки.

«Она постоянно открыта ко всему новому, умеет работать с очень высокой интенсивностью.

Сложность в том, что с ней никогда не работали как со взрослой, а это именно то, чем мы занимаемся сейчас.

Юниорская работа совсем другая, поэтому адаптация тоже требует определенного времени», — заявил тренер.

«У предыдущего тренера Жени Этери Тутберидзе все строилось на конкуренции? У нас в клубе конкуренция тоже высока, но она несколько иная. Когда вокруг тебя много спортсменов, каждый из которых постоянно стремится быть лучше себя самого, возникает совершенно особенная атмосфера, которая, как говорится, висит в воздухе.

Конкуренция заражает, но одновременно с этим она очень доброжелательная и, я бы сказал, вдохновляющая: никто не боится сделать ошибку, потому что вокруг много людей, знающих, как помочь, и всегда готовых поддержать.

Меня очень радует тот факт, что Медведева не просто очень органично влилась в наш коллектив, но все это очень нравится ей самой»,

— рассказал канадец.

Кроме того Орсер рассказал, что он влюблен в россиянку.

«С учетом того, о чем вы сказали, я считаю, что Женя провела сумасшедшую тренировку, сногсшибательную. Она не совсем удачно сделала два прыжка, и я видел, что это ее расстроило. Но для меня как для тренера, было важно, что в не идеальном состоянии в плане свежести она сохранила очень высокую скорость и свежесть самого катания, хорошую презентацию на льду.

Особенность катания Медведевой заключается в том, что она постоянно стремится как бы понравиться залу, заставить его полюбить себя. И ей это удается. Я как тренер вижу это на каждой тренировке и абсолютно в Женю влюблен»,

— заключил специалист.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».