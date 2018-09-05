«Не заслужила золото»: Туктамышева усомнилась в Загитовой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева дала большое интервью, в котором рассказала о состоянии своего здоровья, планах на предстоящий сезон и мыслях о завершении карьеры. Однако наибольший резонанс среди общественности и любителей фигурного катания вызвало высказывание 21-летней спортсменки о Евгении Медведевой.

Туктамышева, комментируя прошедшие в Пхенчхане зимние Олимпийские игры, заявила, что золотая медаль в соревновании женского одиночного катания должна была достаться Медведевой, а не Алине Загитовой, которая в итоге стала чемпионкой.

«На Олимпиаде-2018 я болела за Женю Медведеву. Считаю, что она больше, чем кто-либо другой, заслуживала этой золотой медали», — приводит слова спортсменки «РИА Новости».

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Сама Туктамышева в Южную Корею не полетела. Во время отборочных соревнований к Олимпийским играм 21-летняя фигуристка выступила неудачно и не смогла попасть в сборную России. Примечательно, что чуть более четырех лет назад на отборочном национальном чемпионате Туктамышева также показала плохой результат и пропустила Игры в Сочи.

При этом молодая фигуристка является одной из лучших в мире. Многие эксперты и любители фигурного катания называли Туктамышеву вундеркиндом за ее отличное владением сложными приемами и выполнением таких элементов, как тройной аксель, тройной лутц и иных тройных прыжков.

В активе российской фигуристки помимо многократных побед на этапах Гран-при также числится триумф на чемпионате мира в Шанхае, а также золото континентального первенства 2015 года. Однако на Олимпийских играх Туктамышева в своей карьере так ни разу и не выступила. Сейчас фигуристка после очередного провала вновь намерена заявить о себе и уже объявила о намерении восстановить свой знаменитый тройной аксель.

«Хочу побороть себя, свои страхи, быть сильнее той Лизы, которая каталась год назад, три года назад, и даже пять лет назад, когда впервые выиграла взрослый чемпионат России. Дело не в соревновании с маленькими девочками. Я просто стараюсь на каждой тренировке быть лучше, чем на предыдущей. Конечно, хотелось бы в этом сезоне вернуться на лидирующие позиции, попасть на главные старты.

Но каждый раз когда я начинаю об этом думать, то сбиваюсь со своего режима, со своего темпа. Поэтому и перестала заглядывать в будущее: стараюсь просто делать свою работу и разумно подходить к тренировкам и соревнованиям»,

— сказала Туктамышева.

Настроиться психологически перед соревнованиями ей, по словам самой фигуристки, поможет безупречное выполнение своей программы на глазах у своих соперниц. Так, по мнению Туктамышевой, она сможет оказать давление на них.

«Планирую дважды выполнить тройной аксель на разминке. И перед короткой программой в Новогорске, и перед произвольной — в «Мегаспорте», — отметила она.

На карьеру российской фигуристки повлияли и травма, полученная в 2014 году. Туктамышева отметила, что сейчас она полностью здорова и ее ничто не беспокоит.

«Единственная реально серьезная травма, которая у меня случалась - это травма спины. На то, чтобы полностью ее вылечить, ушло полтора года. Помимо этого я научилась правильно готовить ноги к раскатке новых ботинок и к тренировочному процессу в целом — знаю, как и куда вставлять силиконовые прокладки, чтобы ноги не испытывали даже незначительного дискомфорта.

В результате этих манипуляций я и думать забыла о том, что такое боль в ногах», — рассказала Туктамышева, отметив, что на данный момент уделяет большое внимание своей физической подготовке.

Она, кстати, весьма актуально в свете возраста спортсменки. Наблюдая за прогрессом в фигурном катании и рекордных результатах среди 14-летних фигуристок, 21-летняя Туктамышева уже думает о завершении карьеры. По словам спортсменки, мысли об этом пугают ее больше всего.

«Завершение карьеры это такой очень серьезный и значимый шаг для спортсмена. И очень тяжелый. Все-таки это, как ни крути, прощание с самым насыщенным и интересным этапом жизни, который требовал полной самоотдачи на протяжении многих лет.

Когда я начинаю думать о том, что конец карьеры в общем-то не за горами, становится очень грустно, и жаль. Сложно это принять. Поэтому пока я гоню от себя подобные мысли»,

— заявила Туктамышева, отметив, что после завершения карьеры может остаться работать в школе своего тренера Алексея Мишина.

Стоит отметить, что после данного интервью фигуристка столкнулась с негативными комментариями со стороны ее подписчиков в инстаграме. В ответ на это россиянка заявила, что ее не волнует критика в ее адрес.

«Мое недавнее интервью вызвало очень большой резонанс, хочу прояснить некоторые моменты. Прежде всего, я за правду, всегда была и буду.

Мне без разницы, что напишут в комментариях — я не боюсь выразить свое мнение и сказать то, что, действительно, думаю без лицемерия и закулисных игр.

Второй момент по поводу «правильности» моих высказываний: в жизни нет правильных или неправильных вещей, все относительно. Что для одного уместно, для другого абсолютно нет. А вообще, будьте добрее и любите спорт!» — заявила спортсменка.

Туктамышева заявлена за сборную России в новом сезоне Гран-при выступит на двух этапах: в Канаде и Японии.

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