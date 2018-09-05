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«Не заслужила золото»: Туктамышева усомнилась в Загитовой

Почему Туктамышева считает Медведеву лучше Загитовой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в одном из недавних интервью заявила, что ее соотечественница Евгения Медведева должна была получить золотую медаль на Олимпиаде-2018, а не победительница соревнований Алина Загитова. Сама Туктамышева, которая славится выполнением таких сложных элементов, как тройной аксель и тройной лутц, на Игры в Сочи и Пхенчхане отобраться не смогла.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева дала большое интервью, в котором рассказала о состоянии своего здоровья, планах на предстоящий сезон и мыслях о завершении карьеры. Однако наибольший резонанс среди общественности и любителей фигурного катания вызвало высказывание 21-летней спортсменки о Евгении Медведевой.

Туктамышева, комментируя прошедшие в Пхенчхане зимние Олимпийские игры, заявила, что золотая медаль в соревновании женского одиночного катания должна была достаться Медведевой, а не Алине Загитовой, которая в итоге стала чемпионкой.

«На Олимпиаде-2018 я болела за Женю Медведеву. Считаю, что она больше, чем кто-либо другой, заслуживала этой золотой медали», — приводит слова спортсменки «РИА Новости».

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Сама Туктамышева в Южную Корею не полетела. Во время отборочных соревнований к Олимпийским играм 21-летняя фигуристка выступила неудачно и не смогла попасть в сборную России. Примечательно, что чуть более четырех лет назад на отборочном национальном чемпионате Туктамышева также показала плохой результат и пропустила Игры в Сочи.

При этом молодая фигуристка является одной из лучших в мире. Многие эксперты и любители фигурного катания называли Туктамышеву вундеркиндом за ее отличное владением сложными приемами и выполнением таких элементов, как тройной аксель, тройной лутц и иных тройных прыжков.

В активе российской фигуристки помимо многократных побед на этапах Гран-при также числится триумф на чемпионате мира в Шанхае, а также золото континентального первенства 2015 года. Однако на Олимпийских играх Туктамышева в своей карьере так ни разу и не выступила. Сейчас фигуристка после очередного провала вновь намерена заявить о себе и уже объявила о намерении восстановить свой знаменитый тройной аксель.

«Хочу побороть себя, свои страхи, быть сильнее той Лизы, которая каталась год назад, три года назад, и даже пять лет назад, когда впервые выиграла взрослый чемпионат России. Дело не в соревновании с маленькими девочками. Я просто стараюсь на каждой тренировке быть лучше, чем на предыдущей. Конечно, хотелось бы в этом сезоне вернуться на лидирующие позиции, попасть на главные старты.

Но каждый раз когда я начинаю об этом думать, то сбиваюсь со своего режима, со своего темпа. Поэтому и перестала заглядывать в будущее: стараюсь просто делать свою работу и разумно подходить к тренировкам и соревнованиям»,

— сказала Туктамышева.

Настроиться психологически перед соревнованиями ей, по словам самой фигуристки, поможет безупречное выполнение своей программы на глазах у своих соперниц. Так, по мнению Туктамышевой, она сможет оказать давление на них.

«Планирую дважды выполнить тройной аксель на разминке. И перед короткой программой в Новогорске, и перед произвольной — в «Мегаспорте», — отметила она.

На карьеру российской фигуристки повлияли и травма, полученная в 2014 году. Туктамышева отметила, что сейчас она полностью здорова и ее ничто не беспокоит.

«Единственная реально серьезная травма, которая у меня случалась - это травма спины. На то, чтобы полностью ее вылечить, ушло полтора года. Помимо этого я научилась правильно готовить ноги к раскатке новых ботинок и к тренировочному процессу в целом — знаю, как и куда вставлять силиконовые прокладки, чтобы ноги не испытывали даже незначительного дискомфорта.

В результате этих манипуляций я и думать забыла о том, что такое боль в ногах», — рассказала Туктамышева, отметив, что на данный момент уделяет большое внимание своей физической подготовке.

Она, кстати, весьма актуально в свете возраста спортсменки. Наблюдая за прогрессом в фигурном катании и рекордных результатах среди 14-летних фигуристок, 21-летняя Туктамышева уже думает о завершении карьеры. По словам спортсменки, мысли об этом пугают ее больше всего.

«Завершение карьеры это такой очень серьезный и значимый шаг для спортсмена. И очень тяжелый. Все-таки это, как ни крути, прощание с самым насыщенным и интересным этапом жизни, который требовал полной самоотдачи на протяжении многих лет.

Когда я начинаю думать о том, что конец карьеры в общем-то не за горами, становится очень грустно, и жаль. Сложно это принять. Поэтому пока я гоню от себя подобные мысли»,

— заявила Туктамышева, отметив, что после завершения карьеры может остаться работать в школе своего тренера Алексея Мишина.

Стоит отметить, что после данного интервью фигуристка столкнулась с негативными комментариями со стороны ее подписчиков в инстаграме. В ответ на это россиянка заявила, что ее не волнует критика в ее адрес.

«Мое недавнее интервью вызвало очень большой резонанс, хочу прояснить некоторые моменты. Прежде всего, я за правду, всегда была и буду.

Мне без разницы, что напишут в комментариях — я не боюсь выразить свое мнение и сказать то, что, действительно, думаю без лицемерия и закулисных игр.

Второй момент по поводу «правильности» моих высказываний: в жизни нет правильных или неправильных вещей, все относительно. Что для одного уместно, для другого абсолютно нет. А вообще, будьте добрее и любите спорт!» — заявила спортсменка.

Мое недавнее интервью вызвало очень большой резонанс, хочу прояснить некоторые моменты. Прежде всего, я за правду, всегда была и буду. Мне без разницы, что напишут в комментариях на sports.ru и других источниках - я не боюсь выразить свое мнение и сказать то, что, действительно, думаю без лицемерия и закулисных игр. Второй момент по поводу "правильности" моих высказываний: в жизни нет правильных или неправильных вещей, все относительно. Что для одного уместно, для другого абсолютно нет. А вообще, будьте добрее и любите спорт! ♥ My previous interview had a huge response, I want to clear up something. First of all, I'm always for the truth. I don't care what people are going to say in comments on the big sport websites - I don't afraid to tell my point of view without insincerity. Also a lot of people are saying about correctness of my statements: in life there are no such terms as "right" and "not right". If something right to you it doesn't mean it will be right for others. Be more kind and love sport!))

Публикация от Tuktamysheva Elizaveta (@liza_tuktik)

Туктамышева заявлена за сборную России в новом сезоне Гран-при выступит на двух этапах: в Канаде и Японии.

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