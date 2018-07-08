«Нам удалось влюбить в себя Россию»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция 0:2 закончен
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 Бразилия—Бельгия 1:2 закончен
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 Швеция—Англия 0:2 закончен
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 Россия—Хорватия 2:2
(3:4) закончен
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Франция—Бельгия —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Англия—Хорватия —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
0:2
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
1:2
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
2:2
(3:4)
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Франция
Бельгия
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
0:2
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Англия
Хорватия
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
4
6
2
Денис Черышев
5
4
3
Ромелу Лукаку
4
4
4
Криштиану Роналду
4
4
5
Йерри Мина
3
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Килиан Мбаппе
5
3
9
Артём Дзюба
5
3
10
Антуан Гризманн
5
3
11
Серхио Агуэро
4
2
12
Ахмед Муса
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Сон Хын Мин
3
2
15
Такаси Инуи
4
2
16
Джон Стоунс
5
2
17
Филиппе Коутиньо
5
2
18
Неймар
5
2
19
Луис Суарес
5
2
20
Мохамед Салах
2
2
21
Эден Азар
4
2
22
Лука Модрич
5
2
23
Майл Единак
3
2
24
Андреас Гранквист
5
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Кейсуке Хонда
3
1
28
Ренато Аугусто
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Роберто Фирмино
4
1
31
Аднан Янузай
1
1
32
Кендаль Уостон
1
1
33
Милан Бадель
2
1
34
Йосип Дрмич
3
1
35
Миши Батшуайи
2
1
36
Дилан Бронн
2
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Хосе Игнасио Начо
2
1
40
Мусса Ваг
3
1
41
Насер Шадли
4
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
45
Ян Беднарек
3
1
46
Маркос Рохо
3
1
47
Маруан Феллайни
4
1
48
Анхель Ди Мария
3
1
49
Деле Алли
3
1
50
Дрис Мертенс
4
1
51
Генки Харагуси
3
1
52
М'Байе Ньянг
3
1
53
Стивен Цубер
3
1
54
Андре Каррильо
3
1
55
Альфред Финнбогасон
3
1
56
Юрий Газинский
4
1
57
Александр Митрович
3
1
58
Юссуф Поульсен
3
1
59
Александар Коларов
3
1
60
Габриэль Меркадо
3
1
61
Гжегож Крыховяк
3
1
62
Ким Юнь Квон
3
1
63
Садио Мане
3
1
64
Салем Аль-Доссари
3
1
65
Тони Кроос
3
1
66
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
67
Андрей Крамарич
5
1
68
Юйа Осако
4
1
69
Хуан Кинтеро
4
1
70
Ирвин Лосано
4
1
71
Блерим Джемаили
4
1
72
Хавьер Эрнандес
4
1
73
Хуан Куадрадо
4
1
74
Шердан Шакири
4
1
75
Паулиньо
5
1
76
Пепе
4
1
77
Бенжамен Павар
4
1
78
Гранит Джака
4
1
79
Кевин Де Брёйне
4
1
80
Лионель Месси
4
1
81
Хосе Мария Хименес
4
1
82
Ян Вертонген
4
1
83
Джесси Лингард
4
1
84
Анте Ребич
4
1
85
Радамель Фалькао
4
1
86
Иско
4
1
87
Кристиан Эриксен
4
1
88
Ола Тойвонен
5
1
89
Александр Головин
4
1
90
Марио Манджукич
4
1
91
Эмиль Форсберг
5
1
92
Домагой Вида
4
1
93
Иван Перишич
5
1
94
Иван Ракитич
5
1
95
Гарри Магир
5
1
96
Людвиг Аугустинсон
5
1
97
Рафаэль Варан
5
1
98
Тьяго Силва
5
1
99
Марио Фернандес
5
1
100
Карим Ансарифард
3
1
101
Фержани Сасси
3
1
102
Синдзи Кагава
3
1
103
Виктор Мозес
3
1
104
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
105
Сальман Аль-Фаридж
3
1
106
Карлос Вела
4
1
«Нам удалось влюбить в себя Россию»

В Кремле рассказали, как Путин воспринял проигрыш России на ЧМ

После поражения от Хорватии в серии пенальти Станислав Черчесов заявил, что команде удалось влюбить в себя страну, Александр Самедов и Сергей Игнашевич объявили о завершении карьеры (один в сборной, другой — в футболе), а Федор Смолов не стал снимать с себя ответственности за незабитый 11-метровый. Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отметил, что плакал от счастья, а капитан «шашечных» Лука Модрич был удивлен хорошей игрой соперника. Наконец, в Кремле рассказали, как президент России Владимир Путин воспринял проигрыш России на ЧМ‍-2018.

Сборная России по футболу проиграла национальной команде Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира. Дополнительное время завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти удачливее оказались «шашечные» — 4:3.

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Игроки российской команды не реализовали два 11-метровых удара.

«Пенальти били те, кто был готов лучше, у кого были силы», — заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Жалко, что проиграли, мы заслуживали большего, мы играли с хорошей командой. В принципе, как планировали, так и сыграли, мячи пропустили, которые не должны пропускать, но это футбол.

Я благодарен игрокам за этот турнир, спасибо всем болельщикам за поддержку, это во многом их заслуга, что мы так далеко прошли», — заявил специалист.

Кроме того, Черчесов рассказал о поддержке президента России Владимира Путина.

«Путин звонил днем, мы поговорили несколько минут. Сейчас он тоже позвонил, поздравил с хорошей игрой, как мы себя показали и проявили.

Мы все расстроены. Президент пожелал, чтобы мы держали голову выше и делали следующие шаги», — отметил главный тренер сборной России.

«Мы не можем жить эмоциями, было много ошибок и достаточно много вещей, которые мы не планировали, соперник нас заставлял ошибаться. На чемпионате у нас не было лучших игроков, у нас была команда, с первого дня мы это сказали. Все достойны уважения, все 23 футболиста выкладывались по максимуму, кто-то играл больше, кто-то меньше», — добавил Черчесов.

Кроме того, главный тренер отметил, что команда своей игрой влюбила страну в себя.

«Ни одна страна не верила в свою команду перед чемпионатом мира, наверное, это принцип. Самое главное — мы в себя верили.

Просить кого-то верить в себя мы не могли, могли только заставить своей работой влюбить в себя. Нам это удалось, сейчас вся страна знает сборную»,

— отметил главный тренер.

«Чувствуем себя, как солдаты, которые сегодня вышли на дембель, но мы хотели бы и дальше повоевать. Мы бы до 15-го числа еще бы повоевали», — сказал Черчесов.

«То, как мы себя проявили, делает честь футболистам, болельщикам и всей стране. Организация была на высочайшем уровне. На этом турнире мы предстали хорошей хозяйкой, как в организационном плане, так и в спортивном. Нам нужно все проанализировать и двигаться дальше», — добавил главный тренер сборной.

Коллега Черчесова, наставник национальной команды Хорватии Златко Далич заявил, что расплакался после того, как его команда победила Россию.

«Это было сражение, а не какая-то красивая игра. Нам повезло. Я сосредоточился на матче, но после пенальти пошли слезы, не смог сдержаться. Думаю, что вся Хорватия счастлива.

Я не плакса, сегодня меня можно оправдать», — отметил главный тренер «шашечных».

Президент Хорватского футбольного союза, лучший бомбардир в истории сборной Хорватии Давор Шукер похвалил Россию за организацию чемпионата мира.

«Я чувствую себя замечательно, очень большое удовольствие быть здесь, ощущение победы тоже прекрасное.

Все на чемпионате организовано хорошо, мы были в нескольких российских городах, и везде все было на уровне»,

— заявил Шукер.

Нападающий сборной России Артем Дзюба после поражения от Хорватии не сумел сдержать слез в эфире Первого канала.

«Прежде всего, я хочу поблагодарить партнеров по команде, я горжусь ими, я люблю их, мы выросли в одну семью. Мы хотели доказать всей стране, что футбол жив. Спасибо огромное всей стране»,

— говорил Дзюба сквозь плач.

Защитник Илья Кутепов отметил, что, скорее всего, сборная России пока не готова на большее.

«Выход из группы — это было задачей минимум. Пройден хороший путь, но можно было запрыгнуть еще выше. Наверное, на большее мы пока не готовы.

Я не один играл, мы играли командой, не надо выделять кого-то. Результат есть только потому, что мы были командой. Сейчас ждали, когда ребята с допинг-контроля вернутся, немного задержались», — заявил Кутепов.

Также игрок рассказал, кого считает фаворитом чемпионата мира.

«Думаю, чемпионом будет сборная Франции», — оставил прогноз Кутепов.

Нападающий Федор Смолов прокомментировал эпизод с незабитым пенальти в послематчевой серии.

«Хочу поблагодарить всех жителей нашей страны, я искренне счастлив быть частью этой команды. К сожалению, это (незабитый пенальти — «Газета.Ru») произошло со мной, я не снимаю с себя ответственности.

В моей голове всегда есть слова Майкла Джордана после завершения карьеры: я благодарен, что эта ситуация произошла, она поможет стать сильнее. Самое большое спасибо всем ребятам, тренерскому штабу, я никогда не забуду, это было очень круто», — заявил Смолов.

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, что завершает карьеру в национальной команде России.

«Это был мой последний матч за сборную», — сказал 33-летний футболист.

Кроме того, о завершении карьеры не только в национальной команде, но и вообще в футболе, объявил защитник Сергей Игнашевич. 14 июля ему исполнится 39 лет.

«Сергей Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры! Сергей, спасибо за все!» — сказано в официальном твиттере сборной России по футболу.

Капитан сборной Хорватии, игрок мадридского «Реала» Лука Модрич отметил, что российские футболисты удивили его.

«Сборная России меня очень удивила. Особенно в первом тайме. Нас очень сильно прижали, какое-то время мы не знали, что и делать.

Второй игровой отрезок у нас получился лучше, больше скажу — это был фантастический тайм для нашей команды.

Сборная России — максимально организованный противник, который прессинговал по всему полю все 120 минут. Жаль, что мы довели дело до пенальти, надо было выигрывать в игровое время, у нас были все шансы для этого. После этого нас покинули силы и концентрация, и концовка была очень сложной», — заявил Модрич.

Защитник сборной Хорватии и капитан московского «Локомотива» Ведран Чорлука отметил, что если бы сборная России вышла в полуфинал, это было бы заслуженно.

«Игра была ожидаемая. В основное время контролировали мяч, однако в дополнительное Россия заиграла лучше нас, забила мяч. Последние минуты были шансом на победу для России.

Смолов хотел бить свой пенальти хитро. Иногда получается, иногда нет. Для меня он все равно — топ-игрок. Не надо говорить о его ошибках сейчас.

Но из всех российских футболистов выделяется Александр Головин, он будет играть в ведущем клубе мира.

Я знаю сборную Россию, знаю ее качества. Страна в них не верила, но они доказали, что они отличная команда. Если бы они вышли в полуфинал, это было бы заслуженно», — заявил Чорлука.

Чуть позже стало известно, что президент России Владимир Путин смотрел матч с хорватами и болел за национальную сборную. Российские футболисты проиграли честно и красиво, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин дважды позвонил главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, до матча с Хорватией и после.

Он также добавил, что Путин пригласил российских футболистов и тренера Черчесова на мероприятие, посвященное подведению итогов чемпионата и вопросам определения наследия ЧМ в России.

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