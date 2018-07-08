«Нам удалось влюбить в себя Россию»

Сборная России по футболу проиграла национальной команде Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира. Дополнительное время завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти удачливее оказались «шашечные» — 4:3.

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Игроки российской команды не реализовали два 11-метровых удара.

«Пенальти били те, кто был готов лучше, у кого были силы», — заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Жалко, что проиграли, мы заслуживали большего, мы играли с хорошей командой. В принципе, как планировали, так и сыграли, мячи пропустили, которые не должны пропускать, но это футбол.

Я благодарен игрокам за этот турнир, спасибо всем болельщикам за поддержку, это во многом их заслуга, что мы так далеко прошли», — заявил специалист.

Кроме того, Черчесов рассказал о поддержке президента России Владимира Путина.

«Путин звонил днем, мы поговорили несколько минут. Сейчас он тоже позвонил, поздравил с хорошей игрой, как мы себя показали и проявили.

Мы все расстроены. Президент пожелал, чтобы мы держали голову выше и делали следующие шаги», — отметил главный тренер сборной России.

«Мы не можем жить эмоциями, было много ошибок и достаточно много вещей, которые мы не планировали, соперник нас заставлял ошибаться. На чемпионате у нас не было лучших игроков, у нас была команда, с первого дня мы это сказали. Все достойны уважения, все 23 футболиста выкладывались по максимуму, кто-то играл больше, кто-то меньше», — добавил Черчесов.

Кроме того, главный тренер отметил, что команда своей игрой влюбила страну в себя.

«Ни одна страна не верила в свою команду перед чемпионатом мира, наверное, это принцип. Самое главное — мы в себя верили.

Просить кого-то верить в себя мы не могли, могли только заставить своей работой влюбить в себя. Нам это удалось, сейчас вся страна знает сборную»,

— отметил главный тренер.

«Чувствуем себя, как солдаты, которые сегодня вышли на дембель, но мы хотели бы и дальше повоевать. Мы бы до 15-го числа еще бы повоевали», — сказал Черчесов.

«То, как мы себя проявили, делает честь футболистам, болельщикам и всей стране. Организация была на высочайшем уровне. На этом турнире мы предстали хорошей хозяйкой, как в организационном плане, так и в спортивном. Нам нужно все проанализировать и двигаться дальше», — добавил главный тренер сборной.

Коллега Черчесова, наставник национальной команды Хорватии Златко Далич заявил, что расплакался после того, как его команда победила Россию.

«Это было сражение, а не какая-то красивая игра. Нам повезло. Я сосредоточился на матче, но после пенальти пошли слезы, не смог сдержаться. Думаю, что вся Хорватия счастлива.

Я не плакса, сегодня меня можно оправдать», — отметил главный тренер «шашечных».

Президент Хорватского футбольного союза, лучший бомбардир в истории сборной Хорватии Давор Шукер похвалил Россию за организацию чемпионата мира.

«Я чувствую себя замечательно, очень большое удовольствие быть здесь, ощущение победы тоже прекрасное.

Все на чемпионате организовано хорошо, мы были в нескольких российских городах, и везде все было на уровне»,

— заявил Шукер.

Нападающий сборной России Артем Дзюба после поражения от Хорватии не сумел сдержать слез в эфире Первого канала.

«Прежде всего, я хочу поблагодарить партнеров по команде, я горжусь ими, я люблю их, мы выросли в одну семью. Мы хотели доказать всей стране, что футбол жив. Спасибо огромное всей стране»,

— говорил Дзюба сквозь плач.

Защитник Илья Кутепов отметил, что, скорее всего, сборная России пока не готова на большее.

«Выход из группы — это было задачей минимум. Пройден хороший путь, но можно было запрыгнуть еще выше. Наверное, на большее мы пока не готовы.

Я не один играл, мы играли командой, не надо выделять кого-то. Результат есть только потому, что мы были командой. Сейчас ждали, когда ребята с допинг-контроля вернутся, немного задержались», — заявил Кутепов.

Также игрок рассказал, кого считает фаворитом чемпионата мира.

«Думаю, чемпионом будет сборная Франции», — оставил прогноз Кутепов.

Нападающий Федор Смолов прокомментировал эпизод с незабитым пенальти в послематчевой серии.

«Хочу поблагодарить всех жителей нашей страны, я искренне счастлив быть частью этой команды. К сожалению, это (незабитый пенальти — «Газета.Ru») произошло со мной, я не снимаю с себя ответственности.

В моей голове всегда есть слова Майкла Джордана после завершения карьеры: я благодарен, что эта ситуация произошла, она поможет стать сильнее. Самое большое спасибо всем ребятам, тренерскому штабу, я никогда не забуду, это было очень круто», — заявил Смолов.

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, что завершает карьеру в национальной команде России.

«Это был мой последний матч за сборную», — сказал 33-летний футболист.

Кроме того, о завершении карьеры не только в национальной команде, но и вообще в футболе, объявил защитник Сергей Игнашевич. 14 июля ему исполнится 39 лет.

«Сергей Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры! Сергей, спасибо за все!» — сказано в официальном твиттере сборной России по футболу.

Капитан сборной Хорватии, игрок мадридского «Реала» Лука Модрич отметил, что российские футболисты удивили его.

«Сборная России меня очень удивила. Особенно в первом тайме. Нас очень сильно прижали, какое-то время мы не знали, что и делать.

Второй игровой отрезок у нас получился лучше, больше скажу — это был фантастический тайм для нашей команды.

Сборная России — максимально организованный противник, который прессинговал по всему полю все 120 минут. Жаль, что мы довели дело до пенальти, надо было выигрывать в игровое время, у нас были все шансы для этого. После этого нас покинули силы и концентрация, и концовка была очень сложной», — заявил Модрич.

Защитник сборной Хорватии и капитан московского «Локомотива» Ведран Чорлука отметил, что если бы сборная России вышла в полуфинал, это было бы заслуженно.

«Игра была ожидаемая. В основное время контролировали мяч, однако в дополнительное Россия заиграла лучше нас, забила мяч. Последние минуты были шансом на победу для России.

Смолов хотел бить свой пенальти хитро. Иногда получается, иногда нет. Для меня он все равно — топ-игрок. Не надо говорить о его ошибках сейчас.

Но из всех российских футболистов выделяется Александр Головин, он будет играть в ведущем клубе мира.

Я знаю сборную Россию, знаю ее качества. Страна в них не верила, но они доказали, что они отличная команда. Если бы они вышли в полуфинал, это было бы заслуженно», — заявил Чорлука.

Чуть позже стало известно, что президент России Владимир Путин смотрел матч с хорватами и болел за национальную сборную. Российские футболисты проиграли честно и красиво, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин дважды позвонил главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, до матча с Хорватией и после.

Он также добавил, что Путин пригласил российских футболистов и тренера Черчесова на мероприятие, посвященное подведению итогов чемпионата и вопросам определения наследия ЧМ в России.

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