Идут в дамки: чем опасен соперник сборной России

На чемпионат мира по футболу в России сборная Хорватия отобралась со скрипом — «шашечные», которых жестокий жребий отрядил в секстет к Исландии, Украине, Турции, Финляндии и Косово, вплоть до последнего момента рисковали остаться без путевки на мундиаль-2018. Помог команде в решении поставленной задачи нетривиальный шаг со стороны федерации: после домашней ничьей с аутсайдерами финнами в предпоследнем туре боссы хорватского футбола рискнули и сменили главного тренера.

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Возглавивший сборную впопыхах Златко Далич в своем единственном матче группового этапа добился важнейшего результата — победил команду Украины, фактически главного конкурента хорватов в борьбе за финиш в заветной двойке, причем на ее поле, в Киеве (2:0).

Таким образом, Хорватия с 20 набранными баллами завершила отбор выше украинцев (17), турок (15), финнов (9) и Косово (1), уступив лишь Исландии (22). А уже в стыках подопечные Далича легко разделались с греками по сумме матчей с общим счетом 4:1 и начали потихоньку паковать чемоданы в Россию.

Кандидатура самого наставника поначалу вызывала определенные вопросы. Он, например, не мог похвастаться славным игроцким прошлым, как многие его коллеги-соотечественники — тогда как и тренерская карьера Златко до прихода в сборную, мягко говоря, не впечатляла, ведь перед приходом в стан «шашечных» он семь (!) лет работал с командами из Саудовской Аравии и ОАЭ.

Несмотря на изначальный скепсис в адрес специалиста, которого некоторые называли излишне скромным и не способным справиться со звездами сборной, в итоге у европейцев все получилось — ведомые невероятно талантливыми полузащитниками Лукой Модричем и Иваном Ракитичем, на клубном уровне выступающими соответственно за мадридский «Реал» и «Барселону», хорваты не просто сумели добраться как минимум до четвертьфинала ЧМ-2018, чего от них почти никто не ждал, но и поразили всех своей яркой и вместе с тем очень умной игрой, покорившей сердца нейтральных болельщиков.

На групповом этапе сборная набрала девять очков из девяти возможных — размявшись на Нигерии (2:0), «шашечные» деклассировали Аргентину (3:0), после чего вторым составом отомстили за отбор Исландии (2:1), тем самым дав Лионелю Месси шанс на исправление в плей-офф, которым он, впрочем, почти тут же пренебрег.

Уже в 1/8 финала команде пришлось куда сложнее: на пути хорватов в восьмерку сильнейших встали упертые датчане, сумевшие затащить соперников в серию 11-метровых (1:1 после 120 минут), в коей уже, правда, не сдюжили.

Любопытно, что заканчивать с Данией подопечные Далича могли еще в добавленное время, однако Лука Модрич не сумел реализовать удар с «точки». Лука, к слову, даже с учетом этой неудачи пока что остается лучшим бомбардиром коллектива на ЧМ в России — на данный момент в его активе два гола (один с пенальти).

Хорватская сборная, естественно, славна не только Модричем да Ракитичем — чего только стоит еще один «сливочный» Матео Ковачис (тоже, кстати, центральный хав). В нападении у хорватов выделяется, конечно, Марио Манджукич из туринского «Ювентуса», незаменимый для команды игрок. В заявку включен и представитель Российской премьер-лиги — вице-капитан московского «Локомотива» Ведран Чорлука. Он, правда, в этой сборной является запасным.

Если не считать еще идущий мундиаль в России, в послужном списке сборной Хорватии значатся четыре выступления в финальных раундах ЧМ — и лишь единожды, в 2010 году, «шашечные» оступались в квалификации.

В 21 веке, что интересно, команда стабильно вылетала еще до плей-офф, а вот во Франции-1998 случилось чудо — поколение Шукера-Бобана-Просинечки затащило свою 4-миллионую родину на четвертое место, буквально шокировав планету таким дебютом.

Тогда они гарантировали себе выход в плей-офф уже после двух туров, одолев Ямайку и Японию (те тоже выступали на ЧМ впервые); в 1/8 финала «шашечные» выбили Румынию, а в следующем раунде — немцев, отомстив за поражение двумя годами ранее на той же стадии английского Евро.

В полуфинале Хорватия открыла счет против хозяев турнира французов усилиями Давора Шукера, но все же капитулировала (1:2). А уже в «бронзовом» финале сенсационная сборная с тем же счетом одолела котировавшихся выше голландцев. Сам Шукер при этом ограничился не только медалью за третье место на ЧМ, но еще и получил почетный индивидуальный приз — награду лучшему бомбардиру турнира за свои шесть голов в ворота противников.

Что касается еще более ранней истории хорватского футбола, то проводить неофициальные игры на международной арене «шашечные» начали в начале 20 века — страна тогда входила в состав Австро-Венгерской империи. Уже во времена Второй мировой войны, когда на побережье Адриатики было организовано Независимое государство Хорватия, полностью подконтрольное немецким нацистам, национальная команда возобновила проведение встреч, играя, правда, в основном против коллективов из других стран «оси» и дружественных им держав.

А вот к достижениям югославских спортсменов хорваты себя, как правило, не особо приписывают — современная идеология государства негативно оценивает тот период собственной истории, не считая себя преемником экс-королевства и сменившей его федеративной республики.

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