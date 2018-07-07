По пояс: как Сочи пережил наводнение перед матчем России

Накануне матча сборной России и Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу на Сочи, который примет исторический поединок, обрушился сильнейший ливень. В результате стихии на город — а именно на район Адлер — выпала треть месячной нормы осадков. Сообщений о жертвах пока не поступало.

Дождь шел всего пару часов, но этого оказалось достаточно, чтобы затопить часть городских улиц. В некоторых местах люди перемещались буквально по пояс в воде.

Вода в отдельных районах поднялась на метр с лишним, оказались затопленными улицы, дворы, придомовые парковки, подземные переходы. В социальных сетях появляется огромное количество видео, на которых очевидцы рассказывают о произошедшем.

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В основном стихия коснулась частного сектора. Район, где проживают туристы, особых проблем не испытал. Вероятно, ливневые канализации там справились со своей работой лучше. Кроме городских улиц, подтопленной оказалась и федеральная трасса 147 Джугба — Сочи в Адлерском районе столицы зимней Олимпиады — 2014.

На дороге возникла огромная пробка, которая создала серьезные проблемы для движения транспорта. Автомобили по несколько часов не могут преодолеть небольшое расстояние.

Испытал трудности после нашествия стихии и местный аэропорт. Четыре самолета, следовавших в Сочи, были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах. Затоплено оказалось также само здание аэровокзала. Тысячи пассажиров не смогли вылететь своими рейсами.

Перемещение жителей по городу на данный момент затруднено. Потоки воды собрали мусор с улиц: бутылки, пластиковые пакеты.

Тем временем таксисты подняли тарифы в четыре раза. Причем все сразу. Воспользоваться их услугами за меньшую цену было невозможно.

«Обычно я уезжаю домой за 150 рублей. Сегодня все мне предлагают 600. Удивительно. Да, иногда тарифы повышают, но чтобы в четыре раза! Видимо, хотят заработать на болельщиках, ведь скоро чемпионат мира покинет нас», — рассказал «Газете.Ru» работник одного из заведений Адлера.

Сами таксисты считают повышение цен на свои услуги нормальным явлением.

«Считаю повышение тарифов абсолютно нормальным. Сложнее работа, больше оплата. Вы же понимаете, насколько рискованно ехать по такой дороге», — заявил «Газете.Ru» один из водителей.

К счастью, стадион, который примет поединок России и Хорватии, по-прежнему находится в прекрасном состоянии. Газону уж точно ничего не угрожает. Кроме того, как отмечают синоптики, во время матча ожидается хорошая погода.

По информации гидрометцентра России, дождя в день исторического поединка не будет. Согласно прогнозу, температура воздуха составит около 24-х градусов градуса по Цельсию при влажности 78 процентов.

Добавим, что четвертьфинальный матч мундиаля-2018 между сборными России и Хорватии состоится 7 июля на сочинском стадионе «Фишт», где четыре с лишним года назад проходили невероятные церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи.

Ранее в своей новейшей истории российская команда никогда не попадала не просто в восьмерку сильнейших коллективов планеты, но и даже ни разу не выбиралась в плей-офф — чемпионаты мира отечественные футболисты стабильно покидали на групповой стадии.

При этом если у подопечных Станислава Черчесова выйдет победить «шашечных», то сборная как минимум повторит лучшее достижение в истории всего национального футбола — команда СССР выходила в полуфинал мирового первенства лишь единожды, в 1966-м году, но осталась тогда без медалей, уступив и в 1/2 финала, и в матче за бронзу.

После чудесной победы над Испанией в первой стадии плей-офф многие болельщики решили, что если Россией была пройдена сама «Красная фурия», один из фаворитов этого чемпионата, то уж хорватов Артем Дзюба и компания преодолеют и вовсе без особых проблем.

Однако это утверждение ошибочно.

Во-первых, футбол, показываемый подопечными Златко Далича справедливо называется экспертами одним из лучших на этом турнире, тогда как те же испанцы после сенсационного увольнения тренера всего за сутки до старта ЧМ ближе к плей-офф, кажется, окончательно потеряли вразумительный план действий. Во-вторых, лидеры хорватов Лука Модрич и Иван Ракитич, на клубном уровне выступающие за «Реал» и «Барселону» соответственно, на данный момент находятся в идеальной форме, ведя свою команду к историческому результату. Наконец, в-третьих, после виктории над Андресом Иньестой и его партнерами о недооценке российской сборной со стороны визави не может быть и речи — а значит, что игра коллектива Черчесова уже досконально разобраны «шашечными» со всеми вытекающими.

Остается лишь надеяться, что российские футболисты готовы к исторической битве не хуже своих визави, а их сумасшедший настрой утроит шансы команды на проход в полуфинал.

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