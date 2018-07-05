Шашки наголо: Россия сразится за полуфинал

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция 0:2 закончен
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 Бразилия—Бельгия 1:2 закончен
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 Швеция—Англия —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена П1–5 X–3.35 П2–1.9
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.8 X–3.15 П2–2.25
21:00 Франция—Бельгия —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
0:2
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
1:2
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Франция
Бельгия
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
3
6
2
Ромелу Лукаку
4
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Йерри Мина
3
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Килиан Мбаппе
5
3
9
Артём Дзюба
4
3
10
Антуан Гризманн
5
3
11
Серхио Агуэро
4
2
12
Ахмед Муса
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Сон Хын Мин
3
2
15
Такаси Инуи
4
2
16
Джон Стоунс
4
2
17
Филиппе Коутиньо
5
2
18
Неймар
5
2
19
Луис Суарес
5
2
20
Мохамед Салах
2
2
21
Эден Азар
4
2
22
Лука Модрич
4
2
23
Майл Единак
3
2
24
Андреас Гранквист
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Кейсуке Хонда
3
1
28
Ренато Аугусто
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Роберто Фирмино
4
1
31
Аднан Янузай
1
1
32
Кендаль Уостон
1
1
33
Милан Бадель
2
1
34
Йосип Дрмич
3
1
35
Миши Батшуайи
2
1
36
Дилан Бронн
2
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Хосе Игнасио Начо
2
1
40
Мусса Ваг
3
1
41
Насер Шадли
4
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
45
Ян Беднарек
3
1
46
Маркос Рохо
3
1
47
Юрий Газинский
3
1
48
Маруан Феллайни
4
1
49
Анхель Ди Мария
3
1
50
Дрис Мертенс
4
1
51
Генки Харагуси
3
1
52
М'Байе Ньянг
3
1
53
Стивен Цубер
3
1
54
Анте Ребич
3
1
55
Андре Каррильо
3
1
56
Альфред Финнбогасон
3
1
57
Александр Митрович
3
1
58
Юссуф Поульсен
3
1
59
Александар Коларов
3
1
60
Габриэль Меркадо
3
1
61
Гжегож Крыховяк
3
1
62
Ким Юнь Квон
3
1
63
Садио Мане
3
1
64
Салем Аль-Доссари
3
1
65
Тони Кроос
3
1
66
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
67
Джесси Лингард
3
1
68
Марио Манджукич
3
1
69
Александр Головин
3
1
70
Иван Ракитич
4
1
71
Юйа Осако
4
1
72
Хуан Кинтеро
4
1
73
Ирвин Лосано
4
1
74
Блерим Джемаили
4
1
75
Хавьер Эрнандес
4
1
76
Хуан Куадрадо
4
1
77
Ола Тойвонен
4
1
78
Шердан Шакири
4
1
79
Эмиль Форсберг
4
1
80
Паулиньо
5
1
81
Иван Перишич
4
1
82
Пепе
4
1
83
Бенжамен Павар
4
1
84
Гранит Джака
4
1
85
Кевин Де Брёйне
4
1
86
Лионель Месси
4
1
87
Людвиг Аугустинсон
4
1
88
Хосе Мария Хименес
4
1
89
Ян Вертонген
4
1
90
Радамель Фалькао
4
1
91
Иско
4
1
92
Кристиан Эриксен
4
1
93
Рафаэль Варан
5
1
94
Тьяго Силва
5
1
95
Карим Ансарифард
3
1
96
Фержани Сасси
3
1
97
Синдзи Кагава
3
1
98
Виктор Мозес
3
1
99
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
100
Сальман Аль-Фаридж
3
1
101
Карлос Вела
4
1
Шашки наголо: Россия сразится за полуфинал

Сборные России и Хорватии встретятся в четвертьфинале ЧМ-2018

Сборные России и Хорватии на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи 7 июля разыграют последнюю путевку в полуфинал чемпионата мира по футболу — 2018. «Газета.Ru» анонсирует историческое противостояние.

Сборная России до нынешнего турнира ни разу не играла в плей-офф чемпионатов мира по футболу. В 1994, 2002 и 2014 годах наша национальная команда не выходила из группы, а в 1998, 2006 и 2010 и вовсе не попадала в финальную часть первенства планеты.

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Правда, во времена СССР, правопреемницей которого является Россия, дела шли куда лучше. Сборная Советского Союза семь раз выступала в финальных частях мундиалей и только однажды, на своем последнем турнире в 1990 году, не смогла пройти барьер первой стадии.

Трижды советские футболисты играли в четвертьфиналах ЧМ, а в 1966 году смогли войти в четверку сильнейших команд мира, правда, уступив в полуфинале ФРГ (1:2), а в матче за бронзу Португалии (1:2).

История Хорватии как самостоятельной футбольной единицы началась с отборочного цикла к чемпионату мира-1998. До того «шашечные» выступали в составе сборной Югославии, но ее преемницей стала Сербия, так что ни бронза-1930, ни полуфинал-1962 к хорватам не относятся. Тем более на первом, медальном, мундиале ни одного хорватского игрока в составе югославской команды не было.

Зато на чемпионате мира 1998 года во Франции Хорватия под руководством Мирослава Блажевича произвела настоящий фурор.

Выйдя из группы со слабыми Ямайкой и Японией со второго места после Аргентины, хорваты в 1/8 финала переиграли Румынию (1:0), а в четвертьфинале громыхнули разгромной сенсацией в матче с Германией – 3:0.

Обидное поражение от Франции (1:2) в полуфинале не стало последним аккордом для Давора Шукера и компании – в матче за бронзу «шашечные» переиграли Нидерланды (2:1).

После этого хорватские футболисты пробивались на мундиали в 2002, 2006 и 2014 годах, питали надежды на удачное выступление, но никак не могли продраться сквозь сито групповой стадии.

И вот теперь Россия и Хорватия оспорят место в полуфинале главного турнира четырехлетия. Домашнего для нас чемпионата мира, который многими уже сейчас называется лучшим по организации в истории.

И уж точно – это один из самых неожиданных по результатам мундиалей. Кто бы мог предсказать до турнира, что с правой стороны сетки в финал пробьется одна из этих четырех сборных: Россия, Хорватия, Швеция или Англия?

История противостояний России и Хорватии насчитывает всего три поединка. Впервые команды встретились в отборочном цикле к впоследствии ставшему лучшим для России Евро-2008.

В отборочной кампании соперники дважды разошлись нулевым миром и в итоге не пустили на континентальное первенство Англию. Именно тогда команда Гуса Хиддинка в «Лужниках» одержала шикарную волевую победу над англичанами (2:1), но потом допустила осечку в Израиле и была на грани непопадания на турнир.

К последнему туру Хорватия уже обеспечила себе путевку в Австрию и Швейцарию — однако начала на «Уэмбли» с 2:0, затем позволила англичанам восстановить паритет (Россию это уже не устраивало), но в конце все-таки вырвала чудесную победу, чем сделала реальной последующую сказку команды Хиддинка, дошедшей на том Евро до полуфинала.

Был еще товарищеский матч осенью 2015 года при Леониде Слуцком во время подготовки к чемпионату Европы-2016. Тогда Федор Смолов открыл счет, но затем хорваты отгрузили Юрию Лодыгину и Артему Реброву три гола в ответ.

Впрочем, от нынешнего состава в том матче за сборную России кроме Смолова играли только Денис Черышев, Артем Дзюба да вышедший на пару ничего не значащих минут в концовке Сергей Игнашевич.

Но это все история и статистика. Они интересны, но реального отношения к происходящему сейчас не имеют. Так что же увидят болельщики на «Фиште» в этом интригующем четвертьфинале?

Сборная Хорватии будет его фаворитом, и это понятно. Состав, собранный прекрасно работающим Златко Даличем, изначально считался весьма перспективным и способным добиться хороших результатов.

Лидерами этой команды являются, конечно же, капитан Лука Модрич из мадридского «Реала» и его партнер по средней линии Иван Ракитич из «Барселоны», а также Марио Манджукич и Иван Перишич, представляющие итальянские «Ювентус» и «Интер» соответственно.

Кроме того, в распоряжении главного тренера есть еще множество отличных игроков из крепких европейских клубов, включая еще одного представителя «Реала» Матео Ковачича, защитника английского «Ливерпуля» Деяна Ловрена, опорника «Интера» Марцело Брозовича, московского «железнодорожника» Ведрана Чорлуку и отразившего три пенальти в послематчевой серии с Данией голкипера французского «Монако» Даниэля Субашича.

А есть еще такие ребята, как Анте Ребич из франкфуртского «Айнтрахта», который после такого турнира и своего победного гола в матче с Аргентиной на групповом этапе наверняка пойдет на повышение.

«Шашечные» сильны своим коллективом, в котором Даличем создана шикарная атмосфера, а сердце этой сборной – Ракитич и Модрич, которым активно помогает Брозович.

Нейтрализация созидателей хорватской сборной – главная задача Станислава Черчесова и его штаба. Если нашей команде удастся нейтрализовать полузащиту соперника, полдела будет сделано.

Вообще, сборная России на этом турнире показала себя очень тренерской командой, умеющей подстраиваться под соперника, играть на его слабостях, стараясь нивелировать козыри.

Учитывая класс российских футболистов, уступающих ведущим сборным планеты, не наладь Черчесов контакта со своими подопечными, никаких шансов на удачное выступление у хозяев мундиаля не было бы.

Но в том и дело, что Россия играет на этом чемпионате очень четко и правильно. Саудовскую Аравию замучили прессингом, Египту не оставили свободных зон, отрезав Мохамеда Салаха от остальной команды, Испания завязла в низкой и эшелонированной обороне…

С Хорватией, которая суммарно несколько уступает испанцам в классе, но действует в ином, более остром и продуктивном ключе, можно ожидать очередных тактических изменений от Черчесова. Например, возврата к схеме с четырьмя защитниками вместо пяти под Испанию.

И хорошо, если все изменения наш главный тренер будет делать исходя из собственных замыслов, а не по нужде.

Наибольшие вопросы вызывает состояние Юрия Жиркова, не работавшего в общей группе после замены в перерыве встречи с испанцами. Похоже, что против Хорватии левый защитник «Зенита» национальной команде не поможет, и тогда в стартовом составе выйдет Федор Кудряшов, что несколько обеднит наш атакующий потенциал.

Зато практически без ограничений работает полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, который «сломался» уже на 25-й минуте матча открытия, дернув мышцу задней поверхности бедра.

Возможно, креативный полузащитник поможет нашей сборной в четвертьфинале и выйдет если не в стартовом составе, то хотя бы на замену.

У хорватов тоже есть приятная новость: справился с небольшим повреждением и снова работает в общей группе Ковачич. Основным он у Далича не считается, но на поле появляется по ходу каждой встречи, сочетая в своей игре умение обороняться с креативом в атаке.

Пытаясь предугадать характер предстоящей встречи, можно предположить, что игра будет отличаться от поединка России в 1/8 финала.

Против хорватов подопечные Черчесова будут идти в атаку активней и использовать для этого больше кадровых ресурсов. Другое дело, что решит исход сражения наверняка игра у своих ворот, где очень многое будет зависеть от защитников и проведшего бесподобный матч против испанцев капитана Игоря Акинфеева.

Отметим, что в полуфинале победитель нашего противостояния с «шашечными» встретится с триумфатором другого матча дня — Англия — Швеция, в котором тоже невозможно назвать однозначного фаворита.

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