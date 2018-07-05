Большая восьмерка: дойдет ли Россия до медалей

Уругвай – Франция (6 июля, 17.00 мск)

Сборным Уругвая и Франции предстоит открывать программу четвертьфиналов чемпионата мира, а заодно закрывать ее для стадиона в Нижнем Новгороде. Местные жители так и не дождались сборную России, которая могла быть на месте южноамериканцев, но и без того футбол обещает быть великолепным.

Не факт, что с точки зрения зрелища, зато по уровню – вне всяких сомнений, на поле выйдут две сборные экстра-класса.

Правда, еще не начавшись, противостояние уже немного омрачено: похоже, не состоится ожидавшаяся дуэль форвардов французского «ПСЖ» Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе, ставших главными героями матчей своих команд в 1/8 финала.

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Уругваец Кавани, забивший оба мяча в ворота Португалии (2:1), получил в том поединке мышечную травму и пропустил три тренировки в преддверии четвертьфинала. По всей видимости, «чарруа» придется обойтись без своего «Воина» в важнейшем противостоянии.

Главный тренер Уругвая Оскар Табарес имеет два рабочих варианта замены одного из своих суперзвездных нападающих. Либо вместо Кавани в тандеме с Луисом Суаресом сыграет Кристиан Стуани, забивший в последнем чемпионате Испании 21 мяч в составе «Жироны», либо команда перейдет на схему 4-5-1, и тогда место в стартовом составе получит опытный Кристиан Родригес.

Уругвай играет в плотный оборонительный футбол, делая ставку на резкие контратаки, которые разгоняют фланговые игроки и Родриго Бентанкур, а в завершающей стадии решают Суарес с Кавани, ну и, конечно, на стандарты.

Диего Годин, Хосе Мария Хименес и Мартин Касерес несут разрушения на штрафных и угловых у чужих ворот любой обороне, а вездесущие суперзвездные форварды готовы в любой момент сделать результативное касание.

Противостояние уругвайцев с французами очень интересно тем, кто же будет владеть мячом. Да, у Франции фантастический по таланту и классу состав, но команда Дидье Дешама не очень удачно действует в позиционном нападении, зато убийственно опасна в контрвыпадах, где невозможно угнаться за Мбаппе и найти противоядие против Антуана Гризманна, Поля Погба и классно цепляющегося за мячи Оливье Жиру.

Правда, сомнительно, что Табарес позволит сопернику разгуляться в контрвыпадах. Уругвай – это не хаотичная Аргентина. Но французы все-таки считаются фаворитом матча, пусть и неявным, однако в пользу южноамериканцев говорит не только стиль их игры, но и статистика.

Личные встречи Уругвая и Франции – очень забавная история. Например, в последних пяти поединках между этими сборными, начиная с 2002 года, был забит… всего один гол!

Уругвай выиграл последний товарищеский матч со счетом 1:0. А вот четыре предыдущих матча завершились нулевыми ничьими. И в это число входят два поединка чемпионатов мира. Эти команды встречаются на мировых форумах в последнее время строго раз в восемь лет.

Для Франции матчи с Уругваем не оборачиваются обычно ничем хорошим. И в 2002, и в 2010 году после нулевых ничьих с «чарруа» «трехцветные» не выходили в плей-офф, в первом случае, правда, потащив с собой на дно и соперника.

Еще раз в группе они пересекались в 1966 году, и тогда Франция, уступив 1:2, тоже не пробилась в кубковую стадию, а Уругвая вывела в четвертьфинал как раз та виктория.

В официальных матчах соперники сражались еще однажды. Самое первое их свидание состоялось на Олимпиаде в 1924 году, когда этот турнир был фактически неофициальным чемпионатом мира. Уругвай выиграл четвертьфинал со счетом 2:1, а затем и завоевал свой первый олимпийский титул.

Прогноз «Газеты.Ru»: ничья 0:0 и чья-то победа в серии пенальти.

Бразилия – Бельгия (6 июля, 21.00 мск)

Матч Бразилия – Бельгия на «Казань Арене» – одно из самых вкусных блюд, какое только может предложить чемпионат мира в России.

Бразильцы под руководством тренера Тите изначально считались главным фаворитом турнира — и в отличие от большинства других претендентов на победу ожидания в целом оправдывают.

Более того, «Селесао» прибавляет от матча к матчу, а потому действительно выглядит закономерным соискателем шестого в своей истории триумфа на мундиалях.

Даже проблемы с травмами не мешают бразильцам. Еще перед турниром выбыл Даниэл Алвес, а в первом матче ЧМ-2018 травмировался призванный заменить его на правом краю обороны Данило из «Ман Сити». Что ж, выступающий во внутреннем чемпионате Фагнер органично вошел в игру и не дает повода усомниться в своем соответствии уровню турнира.

Куда серьезнее могла быть проблема на левом фланге, где Марсело получил мышечное повреждение в поединке третьего тура группового этапа против Сербии. Встречу 1/8 финала с Мексикой он пропустил, однако к четвертьфиналу, как уже объявил Тите, восстановился.

У Бельгии травмированных нет вовсе. Начинавший чемпионат на скамейке запасных Венсан Компани уже потеснил Дедрика Бойатту из центра обороны, и сочетание «красных дьяволов» приобрело оптимальный вид.

Бельгийцы поиграли на нервах своих болельщиков в 1/8 финала, где после безголевого первого тайма пропустили два мяча во втором от Японии. Однако ответили европейцы на это тремя голами, и даже не потребовалось дополнительного времени.

В битве команд Тите и Роберто Мартинеса на этом мундиале сойдутся умеющая играть в позиционной атаке на топовом уровне Бразилия и лучшая контратакующая команда мундиаля в лице Бельгии. Это обещает просто атомный матч.

Алиссон против Тибо Куртуа, Фелиппе Коутиньо против Кевина де Брейне, Неймар против Эдена Азара, Габриэл Жезус против Ромелу Лукаку. Список противостояний можно продолжать, но очевидно, что будет очень интересно.

Главной проблемой бразильцев будет дисквалификация Каземиро за перебор желтых карточек. Тите уже рассказал, что вместо него в составе выйдет Фернандиньо, но сможет ли он заменит волнореза из мадридского «Реала», играющего ключевую роль в бразильских построениях?

Бразилия и Бельгия на чемпионатах мира встречались в своей истории только раз, и в 2002 году южноамериканцы уверенно переиграли европейцев в 1/8 финала со счетом 2:0. Но тогда силы были неравны, сейчас же «красные дьяволы» стали гораздо мощнее.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа Бразилии со счетом 2:1.

Швеция – Англия (7 июля, 17.00 мск)

Состав участников последнего матча на «Самара Арена» вышел не совсем ожидаемым. Если Англию в четвертьфинале чемпионата мира представить было можно, хоть и верили в нее далеко не все, то шведы удивили по-настоящему.

Уже выход из группы с Мексикой и Германией ценой вылета с турнира действующих чемпионов мира был сенсационным, но скандинавы на этом не остановились и в 1/8 финала сняли скальп талантливой, но невнятной по игре Швейцарии (1:0).

Теперь Андреас Гранквист и Ко, конечно, снова андердоги, но вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что они могут в отдельно взятом поединке остановить кого угодно. Достаточно вспомнить стыковые игры за попадание на мундиаль с Италией.

В матче с очень резвыми англичанами «Тре крунур» сделают ставку на борьбу, оборону и контратаки через левый фланг Филиппа Форсберга из немецкого «РБ Лейпцига».

При этом надо отметить, что голкипер Робин Ольсен на этом мировом форуме пропускал только в одном матче, дважды капитулировав против Германии.

У Англии Гарета Саутгейта, снявшей проклятье серий одиннадцатиметровых в триллере с Колумбией, главным козырем являются стандартные положения. Вот только шведы на этом турнире после штрафных и угловых допускают голевых моментов у собственных ворот меньше всех остальных команд.

Чтобы вскрыть желто-синюю оборону, родоначальникам футбола придется очень постараться, и в этой игре очень интересно будет понаблюдать, насколько состоятелен будет лучший бомбардир турнира и капитан «Трех львов» Гарри Кейн.

Форвард «Тоттенхэма» забил пять мячей в первых двух играх со слабыми Тунисом и Панамой, затем получил отдых вместо матча с Бельгией, а против Колумбии отличился с одиннадцатиметровой отметки.

Англия и Швеция, как весьма заметные европейские сборные, имеют богатую историю противостояний, но в финальных стадиях чемпионатов мира играли между собой дважды.

В 2002 и 2006 году они попадали в одну группу, неизменно расходились миром (2:2 и 1:1) и вместе пробивались в плей-офф. На этот раз ничья, конечно, тоже возможна, но дальше пойдет кто-то один.

Прогноз «Газеты.Ru»: ничья 1:1 и серия пенальти, в которой победит Швеция.

Россия – Хорватия (7 июля, 21.00 мск)

Когда сборная России уступила в игре третьего тура Уругваю и заняла второе место в группе А, болельщики из Сочи наверняка очень расстроились – тогда казалось, что они упустили возможность увидеть на своем «Фиште» главную команду страны в плей-офф мундиаля.

Однако в итоге вместо игры 1/8 финала с участием хозяйки первенства планеты они получат четвертьфинал!

Россия сотворила главную сенсацию первой стадии плей-офф ЧМ-2018, сумев выбить из борьбы Испанию и теперь надеется проделать тот же фокус с Хорватией.

Правда, вряд ли Станислав Черчесов будет играть в настолько оборонительный футбол, как против «Красной фурии», но при этом недооценка атакующего потенциала соперника может обернуться катастрофой.

Впрочем, Черчесов уже показал на этом турнире, что здорово умеет работать именно по сопернику, варьируя тактику от матча к матчу и действуя от сильных и слабых мест своих оппонентов.

Если против Испании необходимо было выставить максимальное число защитников, чтобы сократить возможности оппонентов для обострений, то теперь ключевое противостояние будет в центре поля, где у «шашечных» великолепные Лука Модрич из «Реала» и Иван Ракитич из «Барселоны», Марцело Брозович из «Интера», а еще один мадридиста Матео Ковачич — в уме.

Возможным усилением для российской команды станет Алан Дзагоев, похоже, окончательно восстановившийся от повреждения задней поверхности бедра, полученного на 25-й минуте матча открытия с Саудовской Аравией.

Зато серьезные волнения вызывает состояние Юрия Жиркова. Если левый защитник питерского «Зенита» не сможет сыграть в четвертьфинале, наша сборная лишится важной атакующей опции, поскольку Федор Кудряшов – типичный защитник-домосед.

Обыграв в 1/8 финала Испанию, Россия поверила в себя и свои силы, теперь наши футболисты не хотят останавливаться на достигнутом и мечтают о полуфинале.

Хорватия была не слишком яркой в своей игре плей-офф с Данией, но выдержала 120-минутный триллер с незабитым Модричем пенальти в дополнительное время и тремя сейвами Даниэля Субашича в послематчевой серии.

От противостояния голкиперов 7 июля будет зависеть очень многое. Кто окажется надежнее – Субашич из «Монако» или же московский армеец Игорь Акинфеев? В 1/8 финала героями стали оба.

В своей истории Россия и Хорватия встречались трижды. В отборочном цикле к прекрасному Евро-2008 они дважды разошлись нулевыми ничьими, а затем уже оформившие путевку на турнир «шашечные» подарили ее и нам, обыграв в последнем туре англичан (3:2), проигрывая по ходу матча 0:2.

Был еще товарищеский поединок в Ростове-на-Дону в 2015 году, и в нем Хорватия уверенно победила тогда еще подопечных Леонида Слуцкого – 3:1. Впрочем, из нынешнего состава нашей команды в том матче в стартовом составе сыграли Федор Смолов (открыл счет) и Денис Черышев, а заменивший его Артем Дзюба и Сергей Игнашевич провели на поле совсем небольшие временные отрезки.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа сборной России – 1:0.

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