Крах титанов: что будет с неудачниками чемпионата мира

Курсы валют$ 63.08 (0) 73.73 (0)
Москва: +15°C
Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–4.5 X–3.3 П2–2
21:00 Бразилия—Бельгия —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена П1–2.15 X–3.55 П2–3.6
17:00 Швеция—Англия —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена П1–5 X–3.35 П2–1.9
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.8 X–3.15 П2–2.25
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
3
6
2
Ромелу Лукаку
3
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Килиан Мбаппе
4
3
6
Йерри Мина
3
3
7
Диего Коста
4
3
8
Эдинсон Кавани
4
3
9
Артём Дзюба
4
3
10
Серхио Агуэро
4
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Вахби Хазри
3
2
13
Сон Хын Мин
3
2
14
Такаси Инуи
4
2
15
Джон Стоунс
4
2
16
Филиппе Коутиньо
4
2
17
Неймар
4
2
18
Луис Суарес
4
2
19
Мохамед Салах
2
2
20
Эден Азар
3
2
21
Лука Модрич
4
2
22
Майл Единак
3
2
23
Антуан Гризманн
4
2
24
Андреас Гранквист
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Роберто Фирмино
3
1
28
Кейсуке Хонда
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Аднан Янузай
1
1
31
Кендаль Уостон
1
1
32
Милан Бадель
2
1
33
Йосип Дрмич
3
1
34
Миши Батшуайи
2
1
35
Дилан Бронн
2
1
36
Насер Шадли
3
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Маруан Феллайни
3
1
40
Хосе Игнасио Начо
2
1
41
Мусса Ваг
3
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
45
Ян Беднарек
3
1
46
Маркос Рохо
3
1
47
Юрий Газинский
3
1
48
Анхель Ди Мария
3
1
49
Дрис Мертенс
4
1
50
Генки Харагуси
3
1
51
М'Байе Ньянг
3
1
52
Стивен Цубер
3
1
53
Анте Ребич
3
1
54
Андре Каррильо
3
1
55
Альфред Финнбогасон
3
1
56
Александр Митрович
3
1
57
Юссуф Поульсен
3
1
58
Александар Коларов
3
1
59
Бенжамен Павар
3
1
60
Габриэль Меркадо
3
1
61
Гжегож Крыховяк
3
1
62
Ким Юнь Квон
3
1
63
Садио Мане
3
1
64
Салем Аль-Доссари
3
1
65
Тони Кроос
3
1
66
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
67
Хосе Мария Хименес
3
1
68
Ян Вертонген
3
1
69
Джесси Лингард
3
1
70
Паулиньо
4
1
71
Марио Манджукич
3
1
72
Александр Головин
3
1
73
Иван Ракитич
4
1
74
Юйа Осако
4
1
75
Хуан Кинтеро
4
1
76
Ирвин Лосано
4
1
77
Блерим Джемаили
4
1
78
Хавьер Эрнандес
4
1
79
Хуан Куадрадо
4
1
80
Ола Тойвонен
4
1
81
Шердан Шакири
4
1
82
Эмиль Форсберг
4
1
83
Иван Перишич
4
1
84
Пепе
4
1
85
Гранит Джака
4
1
86
Лионель Месси
4
1
87
Людвиг Аугустинсон
4
1
88
Тьяго Силва
4
1
89
Радамель Фалькао
4
1
90
Иско
4
1
91
Кристиан Эриксен
4
1
92
Карим Ансарифард
3
1
93
Фержани Сасси
3
1
94
Синдзи Кагава
3
1
95
Виктор Мозес
3
1
96
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
97
Сальман Аль-Фаридж
3
1
98
Карлос Вела
4
1
Крах титанов: что будет с неудачниками чемпионата мира

Почему Испания и Аргентина провалились на ЧМ-2018

Перестройка бундестим под руководством Йоахима Лева, возможное расставание Португалии и Криштиану Роналду, проблемы в руководстве испанской федерации, а также абсолютная безнадега в сборной Аргентины — «Газета.Ru» рассказывает о настоящем и будущем топ-команд, провалившихся на ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу — 2018 поражает зрителей не только до сих пор непривычной системой видеоповторов, практически полным отсутствием «сухих» матчей, а также невероятной атмосферой вне стадионов, но и своей непредсказуемостью. Так, к примеру, уже точно известно, что в финале мундиаля сыграет кто-то из четверки Россия/Хорватия/Швеция/Англия, что перед стартом турнира было почти нереально предсказать, тогда как многие топовые сборные покинули первенство куда раньше, чем планировали.

Реклама

«Газета.Ru» рассказывает об именитых неудачниках (точнее — об их планах на будущее и рефлексии после фиаско).

Германия

Главным лузером мундиаля-2018, без сомнения, оказалась бундестим, выбывшая из борьбы за сохранение чемпионского титула еще по итогам групповой стадии. Подобный исход стал шоком не только для поклонников немцев, но и для большинства экспертов — все-таки сборная Германии исконно отличалась не просто немалым талантом, но и небывалой собранностью, что не позволяло ей проваливаться в матчах против середнячков и аусайдеров.

Собственно, это прекрасно подтверждалось и статистикой: до поездки в Россию немцы не оступались на первых стадиях ЧМ аж 80 (!) лет, тогда как с 2006 года стабильно оказывались минимум в тройке всех крупных мировых форумов.

Еще страшнее и непонятнее вылет Германии выглядел при более тщательном, но все же не столь глубоком рассмотрении — ни «потерянного поколения» времен нулевых, ни «группы смерти», ни какого-то конфликта в команде. Нет, подопечные Йоахима Лева просто взяли и заняли четвертое место в квартете со Швецией (со скрипом прошла никакущую Швейцарию в 1/8 финала), Мексикой (уже выбита в плей-офф Бразилией) и Южной Кореей (с позором закидана на родине яйцами).

В такой ситуации главным виновником провала практически единогласно был назван именно тренер сборной, и это, пожалуй, правильно.

Лев, как известно, работает в бундестим еще с 2004 года, а с 2006-го является ее главным тренером. То есть именно при нем команда пережила одну из наиболее славных эпох в своей истории (золото и две бронзы ЧМ, серебро и две бронзы Евро, победа на Кубке конфедераций). При подобных вводных даже топовые наставники рано или поздно «застаиваются» — и Лев тут не стал исключением.

Отцепление одного из лидеров невероятного «Манчестер Сити» Лероя Сане, слепая вера в Тимо Вернера, в силу тактического несоответствия напрочь провалившего все три игры мундиаля, а также «черная дыра» в разрушении, мягко говоря, заставили задуматься о целесообразности дальнейшего сотрудничества Лева и сборной.

Однако в Немецком футбольном союзе практически сразу же после вылета заявили о полном доверии к Йоахиму, подчеркнув, что не собираются расторгать действующий до 2022 года контракт.

«У нас был откровенный и честный обмен мыслями. Мы затронули много тем и убеждены, что Лев предпримет правильные шаги на посту тренера сборной, чтобы вернуть нашу команду на победный путь», — объяснил решение президент организации Райнхард Гриндель.

Сам тренер, что важно, не стал списывать фиаско на обстоятельства, а отметил необходимость масштабной перестройки в бундестим.

«Хочу остаться в команде с полной приверженностью начать перестройку. Я проанализирую все и обсужу с командой, мы начнем новый сезон, сделав определенные выводы», — заверил специалист.

Данные тезисы значат ровно одно — «механики» хваленой «немецкой машины» поняли, что ей нужен ремонт, так что уже через два года на «Гран-при Европы» равной их детищу может и не оказаться.

Кто виноват: тренер.

Что делать: просто подождать два года — Лев, получивший необходимую порцию холодного душа, в кратчайшие сроки осуществит реформы, и уже на Евро-2020 бундесманншафт вновь будет в медалях.

Испания

Как сборная Испании прекратила свой путь к заветному кубку, наверное, лишний раз напоминать не нужно — нога Игоря Акинфеева уже прочно засела в отечественном футбольном фольклоре, тогда как ее соавтору Яго Аспасу роковой промах сниться будет еще долго (он, что любопытно, не просто не забил решающий пенальти, но и ранее провел в ворота Марокко гол, выведший «Красную фурию» именно на Россию).

Очевидно, что поражение Испании — тренерское, однако главного тренера сборной Фернандо Йерро в фиаско винить нельзя. Он сделал все, что было в его силах.

История с назначением Йерро на пост рулевого за день (!) до старта ЧМ рискует стать одной из главных хохм всего турнира. Легендарному в прошлом футболисту мадридского «Реала», практически не обладающему должным опытом работы, пришлось оперативно переквалифицироваться из спортивного директора Федерации футбола Испании в наставника сборной в результате шокирующего увольнения Юлена Лопетеги, который был отправлен в отставку за ведение «тайных» переговоров со «сливочными», недавно пережившими расставание с Зинедином Зиданом.

Подобное поведение настолько взбесило главу испанского футбола Луиса Рубиалеса, что тот незамедлительно расторг контракт с Лопетеги — наплевав на желание самих футболистов, скорое начало планетарного первенства, а также отличную квалификацию, в которой «Фурия роха» показала себя одним из главных претендентов на чемпионство.

И в итоге у Испании случился ожидаемый провал: после выдающегося по качеству футбола матча против Португалии «багаж» Лопетеги стал иссякать, и вот уже фаворит с трудом побеждает Иран, спасает ничью против Марокко лишь за мгновения до финального свистка, а затем 120 минут играет в пассивный «квадрат» против России.

Сам Йерро, надо отдать ему должное, взял всю вину за вылет на себя — иначе Фернандо сделать, впрочем, не мог, ведь именно своим характером, тактом и рабочей этикой он заработал себе непоколебимый авторитет в испанском футболе.

А вот реальный виновник неудачи Рубиалес ожидаемо продолжил гнуть свою линию, заявив, что вовсе не жалеет об увольнении Лопетеги.

«Нам больно, но мы чувствуем, что уступили сопернику не своего уровня, который был успешнее в серии пенальти. Увольнение Лопетеги? Я никогда не жалел о нем. Это было взвешенное решение в соответствии с нашими ценностями»,

— подчеркнул управленец.

На данный момент известно, что Йерро скорее всего уйдет с поста главного тренера сборной Испании, тогда как основными кандидатами на его место считаются Луис Энрике и Роберто Мартинес.

Однако далеко не факт, что даже назначение толкового рулевого мгновенно решит все проблемы испанцев. ЧМ-2018 был финальным для Андреса Иньесты, последнего из основополагающих футболистов «Красной фурии» начала десятилетия, поражавшей всех своей непобедимой «тики-такой», — причем дирижировал игрой коллектива хавбек, несмотря на возраст, и в России. В команде, конечно, остаются многие другие звезды (Иско, Серхио Рамос, Давид Де Хеа), но без гениальных тренерских идей у них есть все шансы вернуть сборной статус «ярких неудачников», коими «Фурия роха» считалась вплоть до 2008 года.

Кто виноват: самодур в федерации.

Что делать: призвать Рубиалеса к ответу, серьезно заняться поиском главного тренера и, сделав правильный выбор, дать ему полный карт-бланш на создание новой убийственной «фурии».

Португалия

Еще одной топ-сборной, которая не может занести себе в актив ЧМ-2018, стала Португалия, также покинувшая турнир по итогам стадии 1/8 финала. Не без проблем выйдя в плей-офф со второго места в группе (ничьи с Испанией и Ираном, минимальная победа над Марокко), действующие чемпионы Европы попали на Уругвай, пожалуй, самую крепкую и тактически обученную команду этого первенства.

Имея в целом очень схожие тактики («мы забьем сколько сможем, вы нам не забьете вообще»), соперники подходили к очному поединку при равных шансах на успех — и решили все в основном полумоменты, а также чуть более качественное разрушение «небесно-голубых». Луис Суарес на пару с Эдинсоном Кавани практически из пустоты сотворили два гола, тогда как напрочь закрытому Криштиану Роналду лишь раз помог Пепе, отличившийся после подачи с углового.

Важно понимать, что вылет Португалии с чемпионата — это не просто преждевременное прощание с сильной сборной, но и всеобщая драма вокруг КриРо.

Возможный новичок туринского «Ювентуса» провел в целом классный турнир, выдав гениальный перформанс против Испании, а также забив победный мяч в ворота Марокко, хоть и не смог вывести свою команду хотя бы в четвертьфинал. А сразу же после проигрыша португальцев в СМИ появились слухи о том, что матч с Уругваем был для Роналду последним в футболке сборной, причем не стал опровергать это и сам многократный обладатель «Золотого мяча».

Если это действительно правда, и Криштиану не сыграет не только на следующем чемпионате планеты, но даже и на Евро-2020, то для Португалии это сродни катастрофе — из боевитой команды с неплохими тренером и составом, а также одним из лучших игроков в истории футбола сборная превратится в не менее боевитую, но уже серую массу, способную быть на вершине, но не способную влюблять в себя миллионы болельщиков.

Кто виноват: Уругвай и случай.

Что делать: уговорить Криштиану остаться; упросить вернуться фортуну времен 2016 года, благодаря которой неплохой тренер Фернанду Сантуш привел команду к триумфу на Евро во Франции; вернуть Эдера, иначе кто вообще будет забивать решающие мячи?

Аргентина

Вылетевшая в один день с Португалией Аргентина, в отличие от своего товарища по несчастью, не просто постарается поскорее пережить провал на ЧМ-2018, но сделает все, чтобы навсегда стереть сведения об этом турнире из своей славной «летописи временных лет».

С трудом преодолев квалификацию, Лионель Месси и компания ехали в Россию превозмогать трудности и творить невозможное, но на деле предстали перед болельщиками до боли безыдейным, бесхарактерным сборищем талантливых и не очень футболистов. А венчал «картину» хмуро смотрящий исподлобья наследник Марадоны, ускорявшийся на российских полях лишь по большим праздникам.

Виноваты в этой катастрофе все причастные к сборной Аргентины, но более других, конечно, сам Месси и Хорхе Сампаоли, уже практически покинувший пост главного тренера бело-голубых.

С коренастым наставником, который еще до работы с «альбиселесте» зарекомендовал себя тактическим фриком, балансирующим между статусами «гений» и «бездарь», в целом все понятно — идеи Сампаоли либо просто не успели прижиться в аргентинской сборной, либо при тамошнем строе не имели на это и шанса. Сам же Хорхе — помимо странных решений по составу — разочаровал каким-то неадекватно оккультным отношением к Лео: даже после провальных матчей тренер не просто всячески восхвалял лидера, но и публично говорил, что его игроки обязаны стремиться к уровню нападающего, а также должны буквально дотащить Месси до золота (при этом практически не отмечал заслуженные успехи его партнеров).

Что касается самого Лионеля, то на этом мундиале он окончательно явил миру свой футбольный «вампиризм» — пока обвиняемый в самолюбовании Роналду всячески пытался сделать партнеров и сборную лучше, Месси примерил на себя роль абсолютного монарха и спасителя нации и не справился с ней.

Фактически официально запретив выходить на поле одному из лучших игроков поколения Пауло Дибале (якобы тот занимает на поле его позицию и мешает играть) и сделав множество других косметических поправок «под себя», Месси показал соизмеримую его огромному таланту силу и взвалил на себя не меньшую ответственность — с такими вводными он должен был стать настоящим «ангелом смерти» для соперников, тащить команду почти в одиночку в каждом матче, но…

Блеклый мундиаль Лео лишь в очередной раз доказал, что ему не суждено быть лидером во всех смыслах этого слова, и что вина в этом провале целиком и полностью лежит на нем.

Возможно, положение дел мог бы поправить Пеп Гвардиола, которого аргентинская федерация якобы пытается активно завербовать, но в его воссоединение с Месси в сборной верится с трудом — и даже не из-за абсурдности возможного ухода испанца из «Манчестер Сити», а по причине диких долгов организации, возникших в результате тренерской чехарды.

Кто виноват: Месси, Сампаоли и чуть-чуть все остальные.

Что делать: договориться с Месси не «пожирать» тренеров и некоторых партнеров, взамен пообещав «серебряному» гению сборной сделать все, чтобы помочь ему победить хотя бы на Кубке Америки.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу — 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».