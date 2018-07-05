Крах титанов: что будет с неудачниками чемпионата мира

Чемпионат мира по футболу — 2018 поражает зрителей не только до сих пор непривычной системой видеоповторов, практически полным отсутствием «сухих» матчей, а также невероятной атмосферой вне стадионов, но и своей непредсказуемостью. Так, к примеру, уже точно известно, что в финале мундиаля сыграет кто-то из четверки Россия/Хорватия/Швеция/Англия, что перед стартом турнира было почти нереально предсказать, тогда как многие топовые сборные покинули первенство куда раньше, чем планировали.

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«Газета.Ru» рассказывает об именитых неудачниках (точнее — об их планах на будущее и рефлексии после фиаско).

Германия

Главным лузером мундиаля-2018, без сомнения, оказалась бундестим, выбывшая из борьбы за сохранение чемпионского титула еще по итогам групповой стадии. Подобный исход стал шоком не только для поклонников немцев, но и для большинства экспертов — все-таки сборная Германии исконно отличалась не просто немалым талантом, но и небывалой собранностью, что не позволяло ей проваливаться в матчах против середнячков и аусайдеров.

Собственно, это прекрасно подтверждалось и статистикой: до поездки в Россию немцы не оступались на первых стадиях ЧМ аж 80 (!) лет, тогда как с 2006 года стабильно оказывались минимум в тройке всех крупных мировых форумов.

Еще страшнее и непонятнее вылет Германии выглядел при более тщательном, но все же не столь глубоком рассмотрении — ни «потерянного поколения» времен нулевых, ни «группы смерти», ни какого-то конфликта в команде. Нет, подопечные Йоахима Лева просто взяли и заняли четвертое место в квартете со Швецией (со скрипом прошла никакущую Швейцарию в 1/8 финала), Мексикой (уже выбита в плей-офф Бразилией) и Южной Кореей (с позором закидана на родине яйцами).

В такой ситуации главным виновником провала практически единогласно был назван именно тренер сборной, и это, пожалуй, правильно.

Лев, как известно, работает в бундестим еще с 2004 года, а с 2006-го является ее главным тренером. То есть именно при нем команда пережила одну из наиболее славных эпох в своей истории (золото и две бронзы ЧМ, серебро и две бронзы Евро, победа на Кубке конфедераций). При подобных вводных даже топовые наставники рано или поздно «застаиваются» — и Лев тут не стал исключением.

Отцепление одного из лидеров невероятного «Манчестер Сити» Лероя Сане, слепая вера в Тимо Вернера, в силу тактического несоответствия напрочь провалившего все три игры мундиаля, а также «черная дыра» в разрушении, мягко говоря, заставили задуматься о целесообразности дальнейшего сотрудничества Лева и сборной.

Однако в Немецком футбольном союзе практически сразу же после вылета заявили о полном доверии к Йоахиму, подчеркнув, что не собираются расторгать действующий до 2022 года контракт.

«У нас был откровенный и честный обмен мыслями. Мы затронули много тем и убеждены, что Лев предпримет правильные шаги на посту тренера сборной, чтобы вернуть нашу команду на победный путь», — объяснил решение президент организации Райнхард Гриндель.

Сам тренер, что важно, не стал списывать фиаско на обстоятельства, а отметил необходимость масштабной перестройки в бундестим.

«Хочу остаться в команде с полной приверженностью начать перестройку. Я проанализирую все и обсужу с командой, мы начнем новый сезон, сделав определенные выводы», — заверил специалист.

Данные тезисы значат ровно одно — «механики» хваленой «немецкой машины» поняли, что ей нужен ремонт, так что уже через два года на «Гран-при Европы» равной их детищу может и не оказаться.

Кто виноват: тренер.

Что делать: просто подождать два года — Лев, получивший необходимую порцию холодного душа, в кратчайшие сроки осуществит реформы, и уже на Евро-2020 бундесманншафт вновь будет в медалях.

Испания

Как сборная Испании прекратила свой путь к заветному кубку, наверное, лишний раз напоминать не нужно — нога Игоря Акинфеева уже прочно засела в отечественном футбольном фольклоре, тогда как ее соавтору Яго Аспасу роковой промах сниться будет еще долго (он, что любопытно, не просто не забил решающий пенальти, но и ранее провел в ворота Марокко гол, выведший «Красную фурию» именно на Россию).

Очевидно, что поражение Испании — тренерское, однако главного тренера сборной Фернандо Йерро в фиаско винить нельзя. Он сделал все, что было в его силах.

История с назначением Йерро на пост рулевого за день (!) до старта ЧМ рискует стать одной из главных хохм всего турнира. Легендарному в прошлом футболисту мадридского «Реала», практически не обладающему должным опытом работы, пришлось оперативно переквалифицироваться из спортивного директора Федерации футбола Испании в наставника сборной в результате шокирующего увольнения Юлена Лопетеги, который был отправлен в отставку за ведение «тайных» переговоров со «сливочными», недавно пережившими расставание с Зинедином Зиданом.

Подобное поведение настолько взбесило главу испанского футбола Луиса Рубиалеса, что тот незамедлительно расторг контракт с Лопетеги — наплевав на желание самих футболистов, скорое начало планетарного первенства, а также отличную квалификацию, в которой «Фурия роха» показала себя одним из главных претендентов на чемпионство.

И в итоге у Испании случился ожидаемый провал: после выдающегося по качеству футбола матча против Португалии «багаж» Лопетеги стал иссякать, и вот уже фаворит с трудом побеждает Иран, спасает ничью против Марокко лишь за мгновения до финального свистка, а затем 120 минут играет в пассивный «квадрат» против России.

Сам Йерро, надо отдать ему должное, взял всю вину за вылет на себя — иначе Фернандо сделать, впрочем, не мог, ведь именно своим характером, тактом и рабочей этикой он заработал себе непоколебимый авторитет в испанском футболе.

А вот реальный виновник неудачи Рубиалес ожидаемо продолжил гнуть свою линию, заявив, что вовсе не жалеет об увольнении Лопетеги.

«Нам больно, но мы чувствуем, что уступили сопернику не своего уровня, который был успешнее в серии пенальти. Увольнение Лопетеги? Я никогда не жалел о нем. Это было взвешенное решение в соответствии с нашими ценностями»,

— подчеркнул управленец.

На данный момент известно, что Йерро скорее всего уйдет с поста главного тренера сборной Испании, тогда как основными кандидатами на его место считаются Луис Энрике и Роберто Мартинес.

Однако далеко не факт, что даже назначение толкового рулевого мгновенно решит все проблемы испанцев. ЧМ-2018 был финальным для Андреса Иньесты, последнего из основополагающих футболистов «Красной фурии» начала десятилетия, поражавшей всех своей непобедимой «тики-такой», — причем дирижировал игрой коллектива хавбек, несмотря на возраст, и в России. В команде, конечно, остаются многие другие звезды (Иско, Серхио Рамос, Давид Де Хеа), но без гениальных тренерских идей у них есть все шансы вернуть сборной статус «ярких неудачников», коими «Фурия роха» считалась вплоть до 2008 года.

Кто виноват: самодур в федерации.

Что делать: призвать Рубиалеса к ответу, серьезно заняться поиском главного тренера и, сделав правильный выбор, дать ему полный карт-бланш на создание новой убийственной «фурии».

Португалия

Еще одной топ-сборной, которая не может занести себе в актив ЧМ-2018, стала Португалия, также покинувшая турнир по итогам стадии 1/8 финала. Не без проблем выйдя в плей-офф со второго места в группе (ничьи с Испанией и Ираном, минимальная победа над Марокко), действующие чемпионы Европы попали на Уругвай, пожалуй, самую крепкую и тактически обученную команду этого первенства.

Имея в целом очень схожие тактики («мы забьем сколько сможем, вы нам не забьете вообще»), соперники подходили к очному поединку при равных шансах на успех — и решили все в основном полумоменты, а также чуть более качественное разрушение «небесно-голубых». Луис Суарес на пару с Эдинсоном Кавани практически из пустоты сотворили два гола, тогда как напрочь закрытому Криштиану Роналду лишь раз помог Пепе, отличившийся после подачи с углового.

Важно понимать, что вылет Португалии с чемпионата — это не просто преждевременное прощание с сильной сборной, но и всеобщая драма вокруг КриРо.

Возможный новичок туринского «Ювентуса» провел в целом классный турнир, выдав гениальный перформанс против Испании, а также забив победный мяч в ворота Марокко, хоть и не смог вывести свою команду хотя бы в четвертьфинал. А сразу же после проигрыша португальцев в СМИ появились слухи о том, что матч с Уругваем был для Роналду последним в футболке сборной, причем не стал опровергать это и сам многократный обладатель «Золотого мяча».

Если это действительно правда, и Криштиану не сыграет не только на следующем чемпионате планеты, но даже и на Евро-2020, то для Португалии это сродни катастрофе — из боевитой команды с неплохими тренером и составом, а также одним из лучших игроков в истории футбола сборная превратится в не менее боевитую, но уже серую массу, способную быть на вершине, но не способную влюблять в себя миллионы болельщиков.

Кто виноват: Уругвай и случай.

Что делать: уговорить Криштиану остаться; упросить вернуться фортуну времен 2016 года, благодаря которой неплохой тренер Фернанду Сантуш привел команду к триумфу на Евро во Франции; вернуть Эдера, иначе кто вообще будет забивать решающие мячи?

Аргентина

Вылетевшая в один день с Португалией Аргентина, в отличие от своего товарища по несчастью, не просто постарается поскорее пережить провал на ЧМ-2018, но сделает все, чтобы навсегда стереть сведения об этом турнире из своей славной «летописи временных лет».

С трудом преодолев квалификацию, Лионель Месси и компания ехали в Россию превозмогать трудности и творить невозможное, но на деле предстали перед болельщиками до боли безыдейным, бесхарактерным сборищем талантливых и не очень футболистов. А венчал «картину» хмуро смотрящий исподлобья наследник Марадоны, ускорявшийся на российских полях лишь по большим праздникам.

Виноваты в этой катастрофе все причастные к сборной Аргентины, но более других, конечно, сам Месси и Хорхе Сампаоли, уже практически покинувший пост главного тренера бело-голубых.

С коренастым наставником, который еще до работы с «альбиселесте» зарекомендовал себя тактическим фриком, балансирующим между статусами «гений» и «бездарь», в целом все понятно — идеи Сампаоли либо просто не успели прижиться в аргентинской сборной, либо при тамошнем строе не имели на это и шанса. Сам же Хорхе — помимо странных решений по составу — разочаровал каким-то неадекватно оккультным отношением к Лео: даже после провальных матчей тренер не просто всячески восхвалял лидера, но и публично говорил, что его игроки обязаны стремиться к уровню нападающего, а также должны буквально дотащить Месси до золота (при этом практически не отмечал заслуженные успехи его партнеров).

Что касается самого Лионеля, то на этом мундиале он окончательно явил миру свой футбольный «вампиризм» — пока обвиняемый в самолюбовании Роналду всячески пытался сделать партнеров и сборную лучше, Месси примерил на себя роль абсолютного монарха и спасителя нации и не справился с ней.

Фактически официально запретив выходить на поле одному из лучших игроков поколения Пауло Дибале (якобы тот занимает на поле его позицию и мешает играть) и сделав множество других косметических поправок «под себя», Месси показал соизмеримую его огромному таланту силу и взвалил на себя не меньшую ответственность — с такими вводными он должен был стать настоящим «ангелом смерти» для соперников, тащить команду почти в одиночку в каждом матче, но…

Блеклый мундиаль Лео лишь в очередной раз доказал, что ему не суждено быть лидером во всех смыслах этого слова, и что вина в этом провале целиком и полностью лежит на нем.

Возможно, положение дел мог бы поправить Пеп Гвардиола, которого аргентинская федерация якобы пытается активно завербовать, но в его воссоединение с Месси в сборной верится с трудом — и даже не из-за абсурдности возможного ухода испанца из «Манчестер Сити», а по причине диких долгов организации, возникших в результате тренерской чехарды.

Кто виноват: Месси, Сампаоли и чуть-чуть все остальные.

Что делать: договориться с Месси не «пожирать» тренеров и некоторых партнеров, взамен пообещав «серебряному» гению сборной сделать все, чтобы помочь ему победить хотя бы на Кубке Америки.

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