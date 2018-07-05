Ссора с ФИФА и средний палец: приключения Марадоны в России

Легенда мирового футбола Диего Марадона, ставший чемпионом мира со сборной Аргентины в 1986 году и забивший на том турнире знаменитый мяч, который сам прозвал затем «рукой бога», продолжает будоражить футбольную общественность спустя много лет после завершения своей карьеры.

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«Золотой мальчик» прибыл в Россию на чемпионат мира, чтобы поддержать команду Аргентины, которая покинула турнир на стадии 1/8 финала, уступив Франции (3:4).

За время от старта группового этапа до вылета «альбиселесте» Марадона уже успел эпатировать публику своим неприличным поведением,

вымышленной «смертью», нарушением режима на стадионе и постоянными попытками «тренировать» сборную Аргентины.

Конфликт с ФИФА

В заключительном матче группы D против Нигерии, в котором Лионелю Месси и Ко было необходимо побеждать для прохода в 1/8 финала, победный мяч был забит только на 86-й минуте. Активно переживающий за соотечественников Марадона после такого развития событий не сдержался и вскинул вверх обе руки с выставленными средними пальцами.

Международная федерация футбола (ФИФА) не оценила подобные жесты знаменитого футболиста в адрес соперника.

В СМИ уже появилась информация о том, что организация разорвала сотрудничество с экс-нападающим, исключив его из программы «легенды ФИФА»,

участники которой появляются на матчах своих сборных и обращаются к болельщикам незадолго до стартового свистка.

Впрочем, команда Аргентины уже покинула мундиаль, и теперь Марадоне ничего не страшно. Вскоре после завершения встречи Англии с Колумбией в 1/8 финала (британцы одержали победу по пенальти со счетом 4:3 после того, как основное и дополнительное время встречи завершилось вничью — 1:1) аргентинец открыто раскритиковал главного арбитра встречи Марка Гейгера.

По его мнению, судья ошибочно назначил пенальти в ворота колумбийцев на 55-й минуте игры, что позволило «трем львам» открыть счет. Несмотря на яростные протесты латиноамериканцев, Гейгер отказался смотреть видеоповтор, чтобы убедиться в правильности своего решения.

«Таких судей не должны допускать на матчи такого уровня. Я уже сообщил президенту ФИФА Джанни Инфантино, что такого быть не должно.

Гейгер даже опасного момента не видел, он просто увидел Кейна на газоне. Произошла величайшая кража. Пьерлуиджи Коллина очень плох, он обязан извиниться перед колумбийцами», — горячо заявил Марадона в комментарии Mirror.

ФИФА в ответ выпустила официальное заявление, в котором осудила слова легенды.

«Инсинуации Марадоны совершенно неуместны и совершенно необоснованны.

ФИФА очень жаль читать подобные заявления от игрока, который написал историю нашей игры», — цитирует ответ организации AP.

Нарушитель режима

Марадона повел себя как «плохой парень» и во время стартового матча Аргентины на чемпионате мира против Исландии. Наблюдая за тем, как его соотечественники никак не могут забить второй мяч и в итоге расходятся миром с аутсайдером (1:1), «Микеланджело от футбола» задумчиво прикурил внушительную сигару.

Правилами курение на стадионах чемпионата мира запрещено, но стюарды, видимо, не решились напомнить знаменитому аргентинцу о стандартах поведения.

Чуть позже «Золотому мальчику» даже пришлось оправдываться в своем инстаграме.

«Сегодня был очень сложный день для всех аргентинцев. Мы чувствовали сильное напряжение из-за дебюта на мундиале. Искренне говорю, что не знал, что на аренах нельзя курить, прошу прощения», — написал экс-нападающий.

«Марадона умер... да здравствует Марадона!»

Диего Армандо изрядно напугал своих многочисленных почитателей, потеряв сознание во время все того же матча Аргентины с Нигерией, на котором он показывал средний палец. Сначала появилась информация о том, что 57-летнюю легенду госпитализировали, а затем вдруг пошли и сообщения о его смерти.

По сети гуляла аудиозапись неизвестного происхождения, на которой мужской голос с сильным аргентинским акцентом трагично рассказывал о том, что не смог спасти легенду.

К счастью, все оказалось совсем не так фатально. Экс-игрок сам опроверг пугающие слухи, написав в соцсетях, что у него лишь болела шея, и поэтому он на некоторое время «отключился».

«Врач рекомендовал мне вернуться домой после первого тайма, но я решил остаться... Но как я мог уйти? Посылаю поцелуй всем, спасибо за поддержку!» — говорилось в обращении.

Чуть позже Марадона чуть менее добрым тоном сообщил, что гарантирует денежное вознаграждение за имя того, кто распространял известие о его смерти. Пока что виновный не найден.

«Пустите в сборную!»

Пока сборная Аргентины еще выступала на чемпионате, Марадона настойчиво требовал пустить его в раздевалку команды для серьезной беседы.

«Я хочу лично поговорить с игроками и объяснить им, что значит носить форму национальной команды»,

— заявлял Диего Армандо.

После вылета «альбиселесте» он и вовсе предложил себя на место главного тренера — причем бесплатно. Аргентинская федерация футбола никак не отреагировала на это щедрое предложение, так что пока легенде придется задержаться в брестском «Динамо».

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