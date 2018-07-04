Акинфеев и его свита: лучшие игроки 1/8 финала мундиаля

Игорь Акинфеев (Россия)

В первом раунде плей-офф чемпионата мира было много великолепных и знаковых вратарских перфомансов. Каспер Шмейхель из сборной Дании отразил в дополнительное время на 116-й минуте пенальти от Луки Модрича, переведя игру с Хорватией в серию 11-метровых, где взял еще два выстрела. Правда, его сборная все равно выбыла из турнира, потому что

Даниэль Субашич стал вторым голкипером за всю историю мундиалей, взявшим три удара в одной серии.

Шведский вратарь Робин Ольссон, во многом благодаря которому его команда оставила вне финальной части мирового форума сначала Нидерланды, а затем и Италию, в третий раз отыграл на ЧМ-2018 на ноль.

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В России Ольссон пропускал только от сборной Германии (1:2), а вот в поединках с Южной Кореей (1:0), Мексикой (3:0) и теперь Швейцарией (1:0) оставил свои ворота в неприкосновенности.

Наконец, английский голкипер Джордан Пикфорд, возможно, не продемонстрировал против Колумбии ничего выдающегося, но единственный его важный сейв в серии пенальти с южноамериканцами прервал английское проклятие в этом компоненте.

Еще никогда сборная Англии не выигрывала серий пенальти на чемпионатах мира, завалив все три своих попытки и испытывая к этой части кубковых баталий неподдельный страх. Во многом благодаря Пикфорду теперь проклятия нет.

Но все равно главным вратарским выступлением в 1/8 финала останется игра голкипера сборной России Игоря Акинфеева, остановившего грозную Испанию.

Сначала именно благодаря совершившему девять сейвов за 120 минут, в том числе после сложных ударов Диего Косты, Андреса Иньесты и Родриго, капитану команда Черчесова добилась серии 11-метровых.

А в ней Акинфеев взял еще два удара – от Коке и Яго Аспаса. Удивительно, но страж ворот ЦСКА еще не проиграл ни одной серии за свою карьеру во взрослом футболе.

Ян Вертонген (Бельгия)

Топовый бельгийский защитник, отыгравший шесть лет в основе «Тоттенхэма» в Английской премьер-лиге, сделал в труднейшем и поставившем «красных дьяволов» на край пропасти матче с Японией главное.

Именно Вертонген смог при счете 0:2 наконец распечатать Эйдзи Кавасиму, после чего Бельгия по-настоящему поверила в камбэк, вцепилась в «самураев» мертвой хваткой и смогла их дожать.

В голе левого центрального защитника команды Роберто Мартинеса прекрасно все – и значение взятия ворот, и то, какой удар нанес Вертонген. Подкараулив позиционную ошибку Кавасимы, он пробил головой из не самого выгодного положения, запустив мяч по фантастической траектории в дальний угол.

Кроме того, Вертонген достаточно четко работал в своих владениях и постоянно нагнетал давление подключениями в полуфланг атаки, особенно когда бельгийцы стали уступать в счете.

Йерри Мина (Колумбия)

Названный в честь одного из двух самых знаменитых мышат на свете (Джерри) защитник сборной Колумбии провел уникальный мундиаль.

Мина не просто стал лучшим бомбардиром сборной, в которой вообще-то выступают Радамель Фалькао, Хамес Родригес, Хуан Куадрадо и Карлос Бакка. Он отличался в трех матчах подряд, забив все три гола головой после угловых. Такое не удавалось в истории чемпионатов мира еще никому.

Среди защитников последний раз тремя мячами за турнир отличался немец Пауль Брайтнер в 1974 году, но один из своих голов он забил с пенальти.

Но за атакующими подвигами теряется главное: Мина – настоящая стена колумбийской обороны. Именно он придает команде Хосе Пекермана надежность, которой без него нет и в помине.

В отборочном цикле к чемпионату мира в матчах, в которых он участвовал, колумбийцы одержали пять побед и дважды сыграли вничью, в то время как в остальных встречах победили лишь четырежды при шести ничьих и пяти поражениях!

Более того, как только Мина закрепился в команде, она вырвалась на второе место в отборочном цикле, а после травмы защитника в последних четырех турах едва не потеряла право сыграть в России, не выиграв ни одной из тех встреч.

В матче 1/8 финала против Англии, забивая эквалайзер на четвертой добавленной минуте, Мина дернул приводящую мышцу, и казалось, что теперь его ждет замена, однако защитник «Барселоны» отыграл все дополнительные полчаса, так и не пустив соперников к воротам Давида Оспины.

Илья Кутепов (Россия)

Защитника московского «Спартака» Илью Кутепова критиковали всю подготовку к чемпионату мира и групповой этап, где он считался фактически придатком Сергея Игнашевича, который должен был подчищать огрехи молодого партнера.

Высокий, но медленный Кутепов вообще не должен был стать основным игроком сборной России на домашнем мундиале, однако травмы Георгия Джикии и Виктора Васина изменили расклад.

Впрочем, конкуренцию у Федора Кудряшова и Владимира Граната спартаковец выиграл уже сам, хотя и оставил на групповой стадии крайне неоднозначное впечатление. И хорошо еще, что арбитры не свистели фолы в штрафной за его борьбу с египетскими форвардами на стандартах…

А вот в матче с Испанией Илья выдал топ-перформанс. Игравшая в неспешный контроль мяча техничная команда Фернандо Йерро позволила защитнику проявить свои лучшие качества: чтение игры и умение действовать в подстраховке и на перехвате.

Сделав шесть перехватов, Кутепов стал лучшим игроком всей 1/8 финала по этому показателю. Кроме того, Илья здорово помогал Марио Фернандесу справляться с перегруженным левым флангом испанской атаки, и в итоге дело закончилось исторической для России серией пенальти.

Марио Фернандес (Россия)

Русский бразилец провел просто фантастический матч. Марио Фернандес и без того зарекомендовал себя как едва ли не важнейший полевой игрок сборной России, но встреча с Испанией была особенной.

Иско, Жорди Альба и вышедший по ходу встречи Андрес Иньеста являются главным вектором атак «Красной фурии», и против сборной России большая часть наступлений испанцев шла именно через зону Фернандеса.

Однако латераль ЦСКА был просто непроходим, и его попадание в символическую команду 1/8 финала, пожалуй, самое бесспорное решение среди оборонительных футболистов, хотя, например, у французов прекрасную игру против Аргентины провел Бенжамен Павар.

В матче со сборной Дании Хорватия не показала своего запомнившегося по групповой стадии яркого футбола. Датчане смогли вывести подопечных Златко Далича из зоны комфорта. Причем настолько, что капитан Лука Модрич не смог реализовать пенальти в дополнительное время!

В остальном Модрич был хорош, но его партнер по центру полузащиты Иван Ракитич из «Барселоны» выступил и вовсе практически безупречно.

Средняя линия «шашечных» справилась с главной звездой «викингов» Кристианом Эриксеном и в целом забрала центр поля под свой контроль, пусть и не сыграла зрелищно.

Ракитич проделал огромный объем работы, в том числе черновой, ну а в серии пенальти именно его удар стал для хорватов победным после третьего сейва их вратаря Даниэля Субашича.

Вышедший на замену центральный хавбек «Тоттенхэма» вряд ли был заметной фигурой в противостоянии 1/8 финала между Англией и Колумбией.

Однако как не включить в символическую команду стадии игрока, чей удар в серии пенальти принес англичанам первую подобную победу на чемпионатах мира за всю историю?

«Конечно, я сильно нервничал, когда вышел бить решающий пенальти. Я прежде не бывал в таких ситуациях. Было непросто подняться после пропущенного на третьей добавленной минуте гола, но нам удалось не поддаться панике и сохранить спокойствие», — цитирует полузащитника «Р-Спорт».

Кстати, Дайер – нетипичный игрок, так как является воспитанником не английского, а португальского футбола. Он выпускник академии лиссабонского «Спортинга», в котором и начинался его путь в профессиональном спорте.

Символично, что в Португалию родители будущего футболиста переехали, получив работу по подготовке Евро-2004, прошедшего в этой стране. На том турнире в четвертьфинале португальцы обыграли англичан как раз в серии послематчевых 11-метровых ударов.

Маруан Феллайни (Бельгия)

Самый критикуемый игрок «Манчестер Юнайтед» и самый неоднозначный футболист сборной Бельгии Маруан Феллайни стал одним из героев противостояния с Японией.

Если Вертонген забил первый мяч, начавший камбэк «красных дьяволов», то «Микрофон» восстановил равновесие в противостоянии, чем очень помог своей сборной окончательно почувствовать уверенность.

Феллайни на этом чемпионате мира выполняет важную функцию в команде и показывает очень качественный футбол. Для Мартинеса он отличный джокер, способный добавить мускулов, когда того требует ситуация.

Впрочем, и в качестве игрока стартового состава Феллайни готов помочь своей команде – в игре третьего тура группового этапа против Англии Маруан выглядел очень уверенно и едва не забил.

Неймар (Бразилия)

К крайне низкому болевому порогу и стилю поведения главной бразильской звезды Неймара можно относиться как угодно, но игровых достоинств форварда все это никак не умаляет.

Матч 1/8 финала против сборной Мексики продемонстрировал, что лидер команды Тите набирает обороты после долго лечения и прибавляет от матча к матчу.

Именно действия Неймара в седьмой раз подряд выбили «ацтеков» на стадии 1/8 финала чемпионата мира – в этом поединке он забил сам, а затем еще и сделал голевую передачу на Роберто Фирмино (хотя, похоже, и бил по воротам в том эпизоде).

На этом мундиале Неймар лидирует по многим важным для нападающих показателям. Он нанес больше всего ударов (23), чаще всех попадал в створ ворот (12), создал больше всего голевых моментов (16) и заработал на себе фолов (23)!

Эдинсон Кавани (Уругвай)

Один из двух звездных форвардов Уругвая долго раскочегаривался на этом турнире в плане результативных действий. На групповом этапе Кавани создавал моменты для Луиса Суареса и бил сам, но отличиться сумел только на последних минутах третьего матча против России.

Зато в 1/8 финала именно форвард «ПСЖ» стал главным героем противостояния с Португалией. Два мяча Воина, как зовут своего форварда уругвайские болельщики, и принесли подопечным Оскара Табареса путевку в четвертьфинал.

В том матче Суарес отблагодарил партнера голевым пасом в начале встречи, а во второй половине Кавани забил шикарный мяч в касание в контратаке.

Все омрачила только травма нападающего, из-за которой Эдинсон вынужден был покинуть поле досрочно, а теперь не тренируется в общей группе в преддверии четвертьфинала с Францией. Если Уругвай останется без своего «Воина», шансов на полуфинал у него станет существенно меньше…

Килиан Мбаппе (Франция)

В 1/8 финала атаку в символической сборной оккупировал триумвират из «ПСЖ», но это ни в коем случае не протекция катарских шейхов, а вполне объективная оценка реалий.

Неймар и Кавани приложились ко всем четырем голам своих сборных, а их юный партнер из сборной Франции Килиан Мбаппе и вовсе поучаствовал в трех взятиях аргентинских ворот в том ярком триллере, оставившем Лео Месси без мечты о титуле чемпиона планеты…

Сначала Мбаппе заработал пенальти для Антуана Гризманна. Правый форвард убежал в прорыв со своей половины поля в одиночку при счете 0:0 и по ходу бега развил сумасшедшую скорость с мячом – 36 км/ч.

Ну а во втором тайме он сначала вывел Францию вперед при счете 2:2, а затем закрепил успех в еще одной контратаке, забив, как выяснится позже, победный мяч!

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