Свадьба на льду: Погорилая выходит за Невского

Знаменитая российская фигуристка-одиночница, бронзовый призер чемпионата мира-2016 Анна Погорилая объявила о скорой свадьбе. Знаменательное событие в жизни 20-летней спортсменки состоится 14 июля в Москве. Ее избранник – тоже фигурист Андрей Невский, специализировавшийся на танцах на льду. Ему 25 лет, и он уже завершил любительскую карьеру, не добившись весомых достижений.

По словам Погорилой, ухажер сделал ей предложение руки и сердца, причем это «приятное и неожиданное» событие произошло в Париже на Эйфелевой башне.

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«Я мечтала о предложении Андрея, с некоторых пор я почувствовала, что с ним разделю жизнь. Это тот человек, рядом с которым я чувствую себя уверенной», — пояснила фигуристка «Р-Спорту».

Погорилая также призналась в намерении взять фамилию будущего супруга. Прежнюю она оставит в качестве спортивного псевдонима, поскольку все знают ее именно как Погорилую.

Не имея возможности пробиться в сборную России по уровню спортивного мастерства, Невский на международных состязаниях представлял Латвию в дуэте с Ольгой Якушиной. Они трижды выступали на чемпионате мира (в 2015, 2016 и 2017 годах), каждый раз занимая 29-е место. Однажды Якушина и Невский приняли участие во взрослом чемпионате России (2013). Итог по сумме двух программ – восьмая строчка.

В числе главных наград карьеры Погорилой – две бронзы и серебро чемпионатов Европы (россиянка не покидала турнир без «призов» с 2015 по 2017 годы). В финале Гран-при-2016 ей удалось взойти на третью строчку пьедестала почета.

Два следующих сезона сложились для примы, считавшейся на пике одной из лучших одиночниц России, далеко не лучшим образом.

На чемпионате мира — 2017 Погорилая напрочь провалила произвольную программу и вместо места в тройке упала во второй десяток.

По ходу олимпийской зимы она снова шокировала публику каскадом нелепых ошибок, теперь на этапе Гран-при в Канаде. Из-за падений Погорилая травмировала спину и досрочно завершила сезон, не поучаствовав в отборе на Игры-2018.

Ходили слухи о грядущем завершении россиянкой карьеры, однако она приняла решение начать подготовку к сезоне-2018/19 и побороться за квоту в команде. При этом новые программы пока не поставлены, нет определенности и с постановщиками. Погорилая призналась, что впредь ей придется тренироваться под наблюдением докторов, чтобы не допускать критических случаев.

Осенью спортсменка выступит на контрольных прокатах, а затем планирует стартовать на турнире средней категории. Ее тренером остается Анна Царева.

В середине июля, к слову, ей довелось пережить несколько неприятных моментов. Погорилая не смогла в срок уехать из японского Кобе из-за землетрясения, в результате которого погибли три человека и более 200 получили травмы.

love you Публикация от Анна Погорилая (@annapogorilaya) 17 Июн 2018 в 7:34 PDT

Фигуристки довольно часто сочетаются узами брака с коллегами по ремеслу.

Так, двукратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 в парах Татьяна Волосожар выбрала для формирования семьи своего партнера Максима Транькова.

Двукратный призер Игр в танцах, а ныне тренер Александр Жулин был последовательно женат на трех фигуристках. Сначала – на партнерше по паре Майе Усовой, позднее на Татьяне Навке, с которой тогда работал, а сейчас состоит в браке с Натальей Михайловой.

Ирина Лобачева 12 лет была женой своего напарника по серебряному танцевальному дуэту Солт-Лейки-Сити-2002 Ильи Авербуха, а сейчас счастлива вместе с Иваном Третьяковым, который младше ее на 16 лет.

Пожалуй, самой знаменитой супружеской парой являлся союз многолетних партнеров на льду Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова. В отличие от представителей следующих поколений, супруги оставались верны друг другу до самого конца. Белоусовой не стало в сентябре прошлого года.

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