На трибунах становится тише: чем удивили матчи 1/8 финала

Франция – Аргентина – 4:3

Первый же матч стадии подарил любителям футбола классное зрелище. Французы и аргентинцы предпочли не отсиживаться в обороне и явили миру бесшабашный футбол с акцентом на атаку. Решение пойти вперед с открытым забралом в итоге дорого обошлось Аргентине, у которой обнаружились серьезные проблемы в оборонительной линии.

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По сути исход игры предопределил один футболист – 19-летний француз Килиан Мбаппе.

Уже в дебюте он совершил феноменальный рывок через полполя и был сбит в чужой штрафной. Пенальти четко реализовал Антуан Гризманн.

Аргентинцы забили два не очень логичных мяча, однако подопечные Дидье Дешама сначала восстановили статус-кво, а затем Мбаппе похоронил «альбиселесте», став самым юным автором голевого дубля на чемпионате мира со времен Пеле. Француз буквально разрывал вражескую защиту на лоскуты, в то время как у именитого Лионеля Месси не получалось повести партнеров за собой.

Это был последний матч во главе аргентинской команды для Хорхе Сампаоли. В настоящее время федерация занимается вопросом расторжения контракта со специалистом.

Уругвай – Португалия – 2:1

В игре двух приблизительно равных по составу команд победили более «голодные». После вылета в Бразилии-2014 на стадии 1/8 финала уругвайцы мечтали улучшить свой результат в России. Португальцев же до сих пор согревают теплые воспоминания о Евро-2016.

В их действиях не чувствовалось той страсти, которую продемонстрировали игроки Оскара Табареса. Этот тренер, передвигающийся с тростью из-за тяжелой болезни, вновь проявил себя мудрым стратегом, перехитрив коллегу Фернанду Сантуша.

В очередной раз сработало грозное оружие уругвайской команды. Пара форвардов Луис Суарес – Эдинсон Кавани затерзала защитные порядки Португалии.

Нападающий «ПСЖ» забил дважды. Сначала – с передачи закадычного партнера, во втором тайме – после классной контратаки и филигранно выполненного удара в противоход вратарю. Случившийся в промежутке между этими событиями гол Пепе на деле вышел бесполезным.

Знаменитый Криштиану Роналду не смог забить, очень переживал неудачу и, поговаривают, близок теперь к уходу из сборной.

Испания – Россия – 1:1 (3:4 по пенальти)

Об этом матче уже слагают легенды! Абсолютно все факторы перед началом говорили в пользу техничных испанцев. Интригой считался лишь итоговый счет – случится ли разгром, или россиянам все же удастся избежать разгрома в родных «Лужниках».

К колоссальному удивлению трибун, основное время окончилось ничьей. На автогол Сергея Игнашевича в дебюте хозяева ответили пенальти в исполнении Артема Дзюбы перед перерывом. Россия впервые не уступила Испании на крупном турнире.

Команда Станислава Черчесова практически не работала с мячом, сосредоточившись на обороне владений Игоря Акинфеева.

Именно вратарь и стал главным героем игры, отразив два пенальти в послематчевой серии. Неудачники лотереи – Коке и Яго Аспас.

Российская четверка (Федор Смолов, Сергей Игнашевич, Александр Головин и Денис Черышев) исполнила свои попытки точно.

Хорватия – Дания – 1:1 (3:2 по пенальти)

После впечатляющего выступления в группе (девять очков из девяти) хорваты столкнулись с большими проблемами в плей-офф. Благодаря победе над аргентинцами (3:0) их уже начали относить к теневым фаворитам мундиаля. И внезапно образовались проблемы, показавшие, что с психологической составляющей у команды Златко Далича все пока не идеально.

Почувствовав давление и опасаясь неудачи, «шашечные» действовали с оглядкой на свои ворота. В их игре уже не было той легкости, что выгодно отличала сборную ранее.

Плюс тактически грамотным датчанам удалось надежно прикрыть главную звезду соперников Луку Модричу.

Стороны обменялись голами в дебюте. Дальше зрители наблюдали жестко позиционный, порой очень незрелищный, но боевитый футбол. И все-таки хорваты могли добиться своего в основное время, однако Модрич ближе к концу не реализовал пенальти, позволив датскому вратарю Касперу Шмейхелю поймать мяч намертво и ощутить себя героем.

В послематчевой серии 1-метровых Шмейхель-младший взял еще два удара. К негодованию его знаменитого отца Петера, датчане запороли три попытки. И фактически сами отдали путевку в четвертьфинал.

Бразилия – Мексика – 2:0

Несмотря на самое крупное преимущество одной из команд, матч сложился для пентакампеонов весьма непросто. Мексиканцы лучше провели дебют, создали несколько моментов и были близки к голу.

Бразильцы выдержали натиск. Их защита действовала просто, но надежно. А нападение показало себя, когда это стало нужно. Лучшим игроком признали Неймара.

Звездный форвард записал себе в актив два очка (1+1). Сразу после перерыва создал момент и сам же его завершил. А в эндшпиле помог отличиться Фирмино.

Бразильцы в седьмой раз кряду шагнули в четвертьфинал ЧМ, мексиканцы в такой же раз подряд остановились в первом раунде плей-офф.

Бельгия – Япония – 3:2

Старательные и очень дисциплинированные японцы были близки к сенсации. Стойко выдержав первый тайм, когда «красные дьяволы» заставили их прижаться к своим воротам, «самураи» разогнули пружину в начале второй половины. Голы Гэнки Харагути и Такаси Инуи с интервалом в четыре минуты поставили маститых бельгийцев на грань катастрофы.

Их тренер Роберто Мартинес произвел экстренные замены. И это сработало. Усилиями Яна Фертонгена и Маруана Феллайни сборной Бельгии удалось восстановить равновесие. Оба поразили цель головой.

Преимущество европейцев в росте над азиатами оказалось достаточно велико.

Вместо того, чтобы захлопнуть свой кафтан на все пуговицы, японцы неожиданно решили доиграть матч в обоюдных атаках. И горько поплатились за это. В добавленное время они неудачно разыграли угловой. Вратарь Тибо Куртуа поймал мяч и запустил в скоростной рейд Кевина де Брейне. В несколько касаний снаряд доставили в противоположную штрафную. Насер Шадли позволил бельгийцам избежать экстратайма.

Швеция – Швейцария – 1:0

Это был матч на три исхода. У швейцарцев можно было отметить более высокий класс игроков группы атаки, в то время как шведы прославились на ЧМ надежной защитой и общей организацией игры. В эпизоде с единственным голом соперники помогли отличиться самому техничному игроку в рядах скандинавов Эмилю Форсбергу.

Игра получилась самой незрелищной среди всех в 1/8 финала.

Однако шведским болельщикам на это наплевать. Сборная Янне Андерссона выполнила свою задачу и впервые с 1994 года пробилась в восьмерку сильнейших на планете.

Что характерно, знаменательного успеха удалось добиться без Златана Ибрагимовича, с которым Швеция никогда не преодолевала первый раунд плей-офф.

Колумбия – Англия – 1:1 (3:4 по пенальти)

Колумбийцы и англичане играли грязно. Часто устраивали стычки. Проявляли недовольство. Подопечные Гарета Саутгейта вырвались вперед в начале второго тайма, когда Гарри Кейн четко привел в исполнение 11-метровый штрафной удар. Английские защитники самоотверженно сдерживали попытки колумбийцев спастись от поражения. К тому же те грешили неточностью.

И все же им повезло.

Когда судья готовился дать финальный свисток, защитник-бомбардир сборной Колумбии Йерри Мина замкнул подачу с угла поля, забив в третьем матче подряд.

Здесь тоже дошло до послематчевой серии пенальти. Первым ошибся англичанин Джордан Хендерсон. Давид Оспина парировал удар, а многочисленные колумбийцы на трибунах приготовились праздновать победу. Не срослось.

Хосе Пекермана подвели футболисты, вызванные им на замену. Сначала Матеус Урибе послал мяч в крестовину, а затем Карлос Бакка сделал героя нации из вратаря Джордана Пикфорда.

В 1/4 финала Англия сыграет со Швецией, Россия с Хорватией, Бразилия с Бельгией, а Уругвай с Францией.

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