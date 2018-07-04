На трибунах становится тише: чем удивили матчи 1/8 финала

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–4.5 X–3.3 П2–2
21:00 Бразилия—Бельгия —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена П1–2.15 X–3.55 П2–3.6
17:00 Швеция—Англия —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена П1–5 X–3.35 П2–1.9
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.8 X–3.15 П2–2.25
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
3
6
2
Ромелу Лукаку
3
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Килиан Мбаппе
4
3
6
Йерри Мина
3
3
7
Диего Коста
4
3
8
Эдинсон Кавани
4
3
9
Артём Дзюба
4
3
10
Серхио Агуэро
4
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Вахби Хазри
3
2
13
Сон Хын Мин
3
2
14
Такаси Инуи
4
2
15
Джон Стоунс
4
2
16
Филиппе Коутиньо
4
2
17
Неймар
4
2
18
Луис Суарес
4
2
19
Мохамед Салах
2
2
20
Эден Азар
3
2
21
Лука Модрич
4
2
22
Майл Единак
3
2
23
Антуан Гризманн
4
2
24
Андреас Гранквист
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Роберто Фирмино
3
1
28
Кейсуке Хонда
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Аднан Янузай
1
1
31
Кендаль Уостон
1
1
32
Милан Бадель
2
1
33
Йосип Дрмич
3
1
34
Миши Батшуайи
2
1
35
Дилан Бронн
2
1
36
Насер Шадли
3
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Маруан Феллайни
3
1
40
Хосе Игнасио Начо
2
1
41
Мусса Ваг
3
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
45
Ян Беднарек
3
1
46
Маркос Рохо
3
1
47
Юрий Газинский
3
1
48
Анхель Ди Мария
3
1
49
Дрис Мертенс
4
1
50
Генки Харагуси
3
1
51
М'Байе Ньянг
3
1
52
Стивен Цубер
3
1
53
Анте Ребич
3
1
54
Андре Каррильо
3
1
55
Альфред Финнбогасон
3
1
56
Александр Митрович
3
1
57
Юссуф Поульсен
3
1
58
Александар Коларов
3
1
59
Бенжамен Павар
3
1
60
Габриэль Меркадо
3
1
61
Гжегож Крыховяк
3
1
62
Ким Юнь Квон
3
1
63
Садио Мане
3
1
64
Салем Аль-Доссари
3
1
65
Тони Кроос
3
1
66
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
67
Хосе Мария Хименес
3
1
68
Ян Вертонген
3
1
69
Джесси Лингард
3
1
70
Паулиньо
4
1
71
Марио Манджукич
3
1
72
Александр Головин
3
1
73
Иван Ракитич
4
1
74
Юйа Осако
4
1
75
Хуан Кинтеро
4
1
76
Ирвин Лосано
4
1
77
Блерим Джемаили
4
1
78
Хавьер Эрнандес
4
1
79
Хуан Куадрадо
4
1
80
Ола Тойвонен
4
1
81
Шердан Шакири
4
1
82
Эмиль Форсберг
4
1
83
Иван Перишич
4
1
84
Пепе
4
1
85
Гранит Джака
4
1
86
Лионель Месси
4
1
87
Людвиг Аугустинсон
4
1
88
Тьяго Силва
4
1
89
Радамель Фалькао
4
1
90
Иско
4
1
91
Кристиан Эриксен
4
1
92
Карим Ансарифард
3
1
93
Фержани Сасси
3
1
94
Синдзи Кагава
3
1
95
Виктор Мозес
3
1
96
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
97
Сальман Аль-Фаридж
3
1
98
Карлос Вела
4
1
На трибунах становится тише: чем удивили матчи 1/8 финала

Что говорили после матча ЧМ-2018 Колумбия — Англия

Сенсация от России, мастер-класс от Франции, несбывшиеся мечты Колумбии и Японии – «Газета.Ru» называет самые важные моменты стадии 1/8 финала, которая завершилась на чемпионате мира во вторник, 3 июля.

Франция – Аргентина – 4:3

Первый же матч стадии подарил любителям футбола классное зрелище. Французы и аргентинцы предпочли не отсиживаться в обороне и явили миру бесшабашный футбол с акцентом на атаку. Решение пойти вперед с открытым забралом в итоге дорого обошлось Аргентине, у которой обнаружились серьезные проблемы в оборонительной линии.

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По сути исход игры предопределил один футболист – 19-летний француз Килиан Мбаппе.

Уже в дебюте он совершил феноменальный рывок через полполя и был сбит в чужой штрафной. Пенальти четко реализовал Антуан Гризманн.

Аргентинцы забили два не очень логичных мяча, однако подопечные Дидье Дешама сначала восстановили статус-кво, а затем Мбаппе похоронил «альбиселесте», став самым юным автором голевого дубля на чемпионате мира со времен Пеле. Француз буквально разрывал вражескую защиту на лоскуты, в то время как у именитого Лионеля Месси не получалось повести партнеров за собой.

Это был последний матч во главе аргентинской команды для Хорхе Сампаоли. В настоящее время федерация занимается вопросом расторжения контракта со специалистом.

Уругвай – Португалия – 2:1

В игре двух приблизительно равных по составу команд победили более «голодные». После вылета в Бразилии-2014 на стадии 1/8 финала уругвайцы мечтали улучшить свой результат в России. Португальцев же до сих пор согревают теплые воспоминания о Евро-2016.

В их действиях не чувствовалось той страсти, которую продемонстрировали игроки Оскара Табареса. Этот тренер, передвигающийся с тростью из-за тяжелой болезни, вновь проявил себя мудрым стратегом, перехитрив коллегу Фернанду Сантуша.

В очередной раз сработало грозное оружие уругвайской команды. Пара форвардов Луис Суарес – Эдинсон Кавани затерзала защитные порядки Португалии.

Нападающий «ПСЖ» забил дважды. Сначала – с передачи закадычного партнера, во втором тайме – после классной контратаки и филигранно выполненного удара в противоход вратарю. Случившийся в промежутке между этими событиями гол Пепе на деле вышел бесполезным.

Знаменитый Криштиану Роналду не смог забить, очень переживал неудачу и, поговаривают, близок теперь к уходу из сборной.

Испания – Россия – 1:1 (3:4 по пенальти)

Об этом матче уже слагают легенды! Абсолютно все факторы перед началом говорили в пользу техничных испанцев. Интригой считался лишь итоговый счет – случится ли разгром, или россиянам все же удастся избежать разгрома в родных «Лужниках».

К колоссальному удивлению трибун, основное время окончилось ничьей. На автогол Сергея Игнашевича в дебюте хозяева ответили пенальти в исполнении Артема Дзюбы перед перерывом. Россия впервые не уступила Испании на крупном турнире.

Команда Станислава Черчесова практически не работала с мячом, сосредоточившись на обороне владений Игоря Акинфеева.

Именно вратарь и стал главным героем игры, отразив два пенальти в послематчевой серии. Неудачники лотереи – Коке и Яго Аспас.

Российская четверка (Федор Смолов, Сергей Игнашевич, Александр Головин и Денис Черышев) исполнила свои попытки точно.

Хорватия – Дания – 1:1 (3:2 по пенальти)

После впечатляющего выступления в группе (девять очков из девяти) хорваты столкнулись с большими проблемами в плей-офф. Благодаря победе над аргентинцами (3:0) их уже начали относить к теневым фаворитам мундиаля. И внезапно образовались проблемы, показавшие, что с психологической составляющей у команды Златко Далича все пока не идеально.

Почувствовав давление и опасаясь неудачи, «шашечные» действовали с оглядкой на свои ворота. В их игре уже не было той легкости, что выгодно отличала сборную ранее.

Плюс тактически грамотным датчанам удалось надежно прикрыть главную звезду соперников Луку Модричу.

Стороны обменялись голами в дебюте. Дальше зрители наблюдали жестко позиционный, порой очень незрелищный, но боевитый футбол. И все-таки хорваты могли добиться своего в основное время, однако Модрич ближе к концу не реализовал пенальти, позволив датскому вратарю Касперу Шмейхелю поймать мяч намертво и ощутить себя героем.

В послематчевой серии 1-метровых Шмейхель-младший взял еще два удара. К негодованию его знаменитого отца Петера, датчане запороли три попытки. И фактически сами отдали путевку в четвертьфинал.

Бразилия – Мексика – 2:0

Несмотря на самое крупное преимущество одной из команд, матч сложился для пентакампеонов весьма непросто. Мексиканцы лучше провели дебют, создали несколько моментов и были близки к голу.

Бразильцы выдержали натиск. Их защита действовала просто, но надежно. А нападение показало себя, когда это стало нужно. Лучшим игроком признали Неймара.

Звездный форвард записал себе в актив два очка (1+1). Сразу после перерыва создал момент и сам же его завершил. А в эндшпиле помог отличиться Фирмино.

Бразильцы в седьмой раз кряду шагнули в четвертьфинал ЧМ, мексиканцы в такой же раз подряд остановились в первом раунде плей-офф.

Бельгия – Япония – 3:2

Старательные и очень дисциплинированные японцы были близки к сенсации. Стойко выдержав первый тайм, когда «красные дьяволы» заставили их прижаться к своим воротам, «самураи» разогнули пружину в начале второй половины. Голы Гэнки Харагути и Такаси Инуи с интервалом в четыре минуты поставили маститых бельгийцев на грань катастрофы.

Их тренер Роберто Мартинес произвел экстренные замены. И это сработало. Усилиями Яна Фертонгена и Маруана Феллайни сборной Бельгии удалось восстановить равновесие. Оба поразили цель головой.

Преимущество европейцев в росте над азиатами оказалось достаточно велико.

Вместо того, чтобы захлопнуть свой кафтан на все пуговицы, японцы неожиданно решили доиграть матч в обоюдных атаках. И горько поплатились за это. В добавленное время они неудачно разыграли угловой. Вратарь Тибо Куртуа поймал мяч и запустил в скоростной рейд Кевина де Брейне. В несколько касаний снаряд доставили в противоположную штрафную. Насер Шадли позволил бельгийцам избежать экстратайма.

Швеция – Швейцария – 1:0

Это был матч на три исхода. У швейцарцев можно было отметить более высокий класс игроков группы атаки, в то время как шведы прославились на ЧМ надежной защитой и общей организацией игры. В эпизоде с единственным голом соперники помогли отличиться самому техничному игроку в рядах скандинавов Эмилю Форсбергу.

Игра получилась самой незрелищной среди всех в 1/8 финала.

Однако шведским болельщикам на это наплевать. Сборная Янне Андерссона выполнила свою задачу и впервые с 1994 года пробилась в восьмерку сильнейших на планете.

Что характерно, знаменательного успеха удалось добиться без Златана Ибрагимовича, с которым Швеция никогда не преодолевала первый раунд плей-офф.

Колумбия – Англия – 1:1 (3:4 по пенальти)

Колумбийцы и англичане играли грязно. Часто устраивали стычки. Проявляли недовольство. Подопечные Гарета Саутгейта вырвались вперед в начале второго тайма, когда Гарри Кейн четко привел в исполнение 11-метровый штрафной удар. Английские защитники самоотверженно сдерживали попытки колумбийцев спастись от поражения. К тому же те грешили неточностью.

И все же им повезло.

Когда судья готовился дать финальный свисток, защитник-бомбардир сборной Колумбии Йерри Мина замкнул подачу с угла поля, забив в третьем матче подряд.

Здесь тоже дошло до послематчевой серии пенальти. Первым ошибся англичанин Джордан Хендерсон. Давид Оспина парировал удар, а многочисленные колумбийцы на трибунах приготовились праздновать победу. Не срослось.

Хосе Пекермана подвели футболисты, вызванные им на замену. Сначала Матеус Урибе послал мяч в крестовину, а затем Карлос Бакка сделал героя нации из вратаря Джордана Пикфорда.

В 1/4 финала Англия сыграет со Швецией, Россия с Хорватией, Бразилия с Бельгией, а Уругвай с Францией.

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