«Вся команда хороша, но Акинфеев — особенно»

— Перед игрой России давали один шанс из ста... Вы были согласны с таким прогнозом?

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— Нет. У меня брали интервью датские и английские телевизионщики. Я сформулировал так: Испания – фаворит, но и Россия имеет неплохие возможности. Главная задача – выход из группы – уже была выполнена. То есть, нашим игрокам удалось психологически раскрепоститься. Над ними уже не висело давление – мол, победа или смерть. Все бы с пониманием отнеслись даже, если бы мы достойно проиграли. Все-таки мы сражались с одной из лучших сборных мира.

— Испанию многие уже видели в финале…

— Второй аспект: уже по ходу чемпионата стало ясно, что наша команда стала единым целым. Да, мы можем находить в их действиях технические или тактические изъяны. Но было видно: функционально россияне прекрасно подготовились к турниру. Это заметно по движению.

Третий фактор за наших – 80 тысяч болельщиков в «Лужниках» и вся страна у телевизоров.

Пришлось бы тяжело, не выполни мы задачу-минимум. А когда такого груза уже нет – поверьте моему слову – энергетика трибун передается в самом положительном ключе. Знаете, больше всего я радуюсь за Игоря Акинфеева.

— И вся Россия вместе с вами, можно не сомневаться.

— Ох, сколько же на него ваши коллеги и болельщики грязи вылили! У специалистов к Акинфееву никогда не было вопросов. Хорошо знаю этого парня с 16 лет, мы в ЦСКА вместе работали. Это профессионал высочайшего уровня. Бесспорный номер один в нашей стране. А ошибки… Ошибался даже сам Лев Яшин.

В 1962 году его чуть не сгноили на родине, а потом он получил «Золотой мяч». Сегодня Игорь принес праздник всей стране. Вся команда, конечно, хороша, но Акинфеев – в особенности.

Уверен, выход в четвертьфинал придаст новый импульс развитию футбола.

— Россияне сыграли в очень закрытый футбол, построили «автобус» у своих ворот, за что ранее критиковали шведов. Но раз выиграли, значит, все правильно сделали?

— С каждым годом футбол становится все более глобальным видом спорта. Это больше чем просто игра – настоящее социальное явление. Баскетбол, хоккей или Олимпиада не сравнятся с этим событием. На месяц весь мир отключился – и смотрит на Россию.

К чему я веду? Играть научились практически все страны мира. И играть хорошо. Все симпатизировали Исландии, которая отобрала среди 300 тысяч населения два десятка крепких ребят и гнет свою линию. Да, это тактический футбол, он не всегда красив и эстетичен. Но каждый использует лишь доступные ему методы.

Поскольку мы победили, Черчесов выбрал правильную тактику. Конечный результат не говорит – кричит о верности пути, на который встал тренерский штаб. Результат определяет все. Это аксиома.

— То есть, в данном случае цель оправдывает средства?

— Конечно, хотелось бы большего. Но надо объективно смотреть на вещи. Исполнительское мастерство у испанцев выше, с этим глупо спорить. Хотя в последнее время у нас появилась новая волна классных молодых исполнителей. В первую очередь, — Александр Головин, за ним Роман Зобнин, братья Антон и Алексей Миранчуки. Поверьте, у нас в Премьер-лиге и ФНЛ есть еще много ребят, которые вот-вот постучатся в двери сборной. Таких игроков хватает даже в клубах-середняках.

— В действиях испанцев порой проглядывалась вальяжность: мол, не забили сейчас, дальше все равно дожмем Россию. Подметили такое?

— Нет, исключено! Эта сборная уже совсем не так сильна, как во времена расцвета Андреса Иньесты и Хави. Тех испанцев никто не мог остановить, даже наша великолепная команда образца Евро-2008. Так что никакой вальяжности не было. Просто сегодня они играют так, как могут.

Испанцы создали три момента – и каждый раз спасал Акинфеев. Все, больше ничего, несмотря на все желание пройти дальше.

Одна победа в четырех матчах – таков итог испанской кампании на чемпионате мира.

— Наверное, в нашу пользу сыграло увольнение наставника Испании Хулена Лопетеги за день до мундиаля с последующим назначением безопытного Фернандо Йерро?

— Действительно, со стороны решение выглядит не совсем правильным. Что ж, испанской федерации было виднее. Там имела место не совсем корректная ситуация со стороны Лопетеги из-за анонсированного ухода в «Реал».

— В четвертьфинале сыграем с хорватами. Датчане были бы лучшим вариантом?

— В плей-офф уже нет разницы, с кем встречаться. Хотя Хорватия сильна, конечно. Ее лидеры Лука Модрич и Иван Ракитич играют в лучших клубах мира. Очень хорош Марио Манджукич. Это настоящая команда в прямом смысле. Очень организованная, великолепно обученная. Дисциплинированная и тактически грамотная. Все это видится невооруженным глазом. И самое главное, у них очень хорошая ментальность. Небольшая, но духовитая нация. Как и исландцы, объединенные идеей.

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