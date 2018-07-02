«Вся команда хороша, но Акинфеев — особенно»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 0:2 2 тайм
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3.05 X–2.9 П2–2.65
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–4.15 X–3.25 П2–2.1
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–4.3 X–3.15 П2–2
21:00 Бразилия—G1 - H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.45 X–3.25 П2–2.25
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
G1 - H2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
0:2
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Килиан Мбаппе
4
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Артём Дзюба
4
3
9
Серхио Агуэро
4
2
10
Йерри Мина
2
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Джон Стоунс
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Сон Хын Мин
3
2
15
Филиппе Коутиньо
4
2
16
Неймар
4
2
17
Луис Суарес
4
2
18
Эден Азар
2
2
19
Мохамед Салах
2
2
20
Лука Модрич
4
2
21
Андреас Гранквист
3
2
22
Майл Единак
3
2
23
Антуан Гризманн
4
2
24
Юссеф Эн-Несири
1
1
25
Фелипе Балой
1
1
26
Йосип Дрмич
2
1
27
Роберто Фирмино
3
1
28
Кейсуке Хонда
2
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Аднан Янузай
1
1
31
Кендаль Уостон
1
1
32
Милан Бадель
2
1
33
Миши Батшуайи
2
1
34
Дилан Бронн
2
1
35
Рикарду Куарежма
3
1
36
Халид Бутаиб
2
1
37
Джесси Лингард
2
1
38
Хосе Игнасио Начо
2
1
39
Дрис Мертенс
3
1
40
Стивен Цубер
2
1
41
Мусса Ваг
3
1
42
Такаси Инуи
3
1
43
Хосе Паоло Герреро
3
1
44
Марко Ройс
3
1
45
Хуан Куадрадо
3
1
46
Юйа Осако
3
1
47
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
48
Хуан Кинтеро
3
1
49
Ян Беднарек
3
1
50
Маркос Рохо
3
1
51
Юрий Газинский
3
1
52
Анхель Ди Мария
3
1
53
Ола Тойвонен
3
1
54
М'Байе Ньянг
3
1
55
Блерим Джемаили
3
1
56
Анте Ребич
3
1
57
Радамель Фалькао
3
1
58
Андре Каррильо
3
1
59
Шердан Шакири
3
1
60
Альфред Финнбогасон
3
1
61
Александр Митрович
3
1
62
Юссуф Поульсен
3
1
63
Александар Коларов
3
1
64
Бенжамен Павар
3
1
65
Габриэль Меркадо
3
1
66
Гжегож Крыховяк
3
1
67
Гранит Джака
3
1
68
Ким Юнь Квон
3
1
69
Людвиг Аугустинсон
3
1
70
Садио Мане
3
1
71
Салем Аль-Доссари
3
1
72
Тони Кроос
3
1
73
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
74
Хосе Мария Хименес
3
1
75
Паулиньо
4
1
76
Марио Манджукич
3
1
77
Александр Головин
3
1
78
Иван Ракитич
4
1
79
Ирвин Лосано
4
1
80
Хавьер Эрнандес
4
1
81
Иван Перишич
4
1
82
Пепе
4
1
83
Лионель Месси
4
1
84
Тьяго Силва
4
1
85
Иско
4
1
86
Кристиан Эриксен
4
1
87
Синдзи Кагава
2
1
88
Карим Ансарифард
3
1
89
Фержани Сасси
3
1
90
Виктор Мозес
3
1
91
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
92
Сальман Аль-Фаридж
3
1
93
Карлос Вела
4
1
«Вся команда хороша, но Акинфеев — особенно»

Сборная России пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018

Известный футбольный менеджер, бывший директор «Ротора» и ЦСКА, а ныне член исполкома Российского футбольного союза Рохус Шох в интервью «Газете.Ru» объяснил причины победы отечественной сборной над испанцами в 1/8 финала чемпионата мира, выделил роль Игоря Акинфеева и назвал сильные стороны хорватской команды, с которой подопечные Станислава Черчесова сразятся в следующем раунде.

— Перед игрой России давали один шанс из ста... Вы были согласны с таким прогнозом?

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— Нет. У меня брали интервью датские и английские телевизионщики. Я сформулировал так: Испания – фаворит, но и Россия имеет неплохие возможности. Главная задача – выход из группы – уже была выполнена. То есть, нашим игрокам удалось психологически раскрепоститься. Над ними уже не висело давление – мол, победа или смерть. Все бы с пониманием отнеслись даже, если бы мы достойно проиграли. Все-таки мы сражались с одной из лучших сборных мира.

— Испанию многие уже видели в финале…

— Второй аспект: уже по ходу чемпионата стало ясно, что наша команда стала единым целым. Да, мы можем находить в их действиях технические или тактические изъяны. Но было видно: функционально россияне прекрасно подготовились к турниру. Это заметно по движению.

Третий фактор за наших – 80 тысяч болельщиков в «Лужниках» и вся страна у телевизоров.

Пришлось бы тяжело, не выполни мы задачу-минимум. А когда такого груза уже нет – поверьте моему слову – энергетика трибун передается в самом положительном ключе. Знаете, больше всего я радуюсь за Игоря Акинфеева.

— И вся Россия вместе с вами, можно не сомневаться.

— Ох, сколько же на него ваши коллеги и болельщики грязи вылили! У специалистов к Акинфееву никогда не было вопросов. Хорошо знаю этого парня с 16 лет, мы в ЦСКА вместе работали. Это профессионал высочайшего уровня. Бесспорный номер один в нашей стране. А ошибки… Ошибался даже сам Лев Яшин.

В 1962 году его чуть не сгноили на родине, а потом он получил «Золотой мяч». Сегодня Игорь принес праздник всей стране. Вся команда, конечно, хороша, но Акинфеев – в особенности.

Уверен, выход в четвертьфинал придаст новый импульс развитию футбола.

— Россияне сыграли в очень закрытый футбол, построили «автобус» у своих ворот, за что ранее критиковали шведов. Но раз выиграли, значит, все правильно сделали?

— С каждым годом футбол становится все более глобальным видом спорта. Это больше чем просто игра – настоящее социальное явление. Баскетбол, хоккей или Олимпиада не сравнятся с этим событием. На месяц весь мир отключился – и смотрит на Россию.

К чему я веду? Играть научились практически все страны мира. И играть хорошо. Все симпатизировали Исландии, которая отобрала среди 300 тысяч населения два десятка крепких ребят и гнет свою линию. Да, это тактический футбол, он не всегда красив и эстетичен. Но каждый использует лишь доступные ему методы.

Поскольку мы победили, Черчесов выбрал правильную тактику. Конечный результат не говорит – кричит о верности пути, на который встал тренерский штаб. Результат определяет все. Это аксиома.

— То есть, в данном случае цель оправдывает средства?

— Конечно, хотелось бы большего. Но надо объективно смотреть на вещи. Исполнительское мастерство у испанцев выше, с этим глупо спорить. Хотя в последнее время у нас появилась новая волна классных молодых исполнителей. В первую очередь, — Александр Головин, за ним Роман Зобнин, братья Антон и Алексей Миранчуки. Поверьте, у нас в Премьер-лиге и ФНЛ есть еще много ребят, которые вот-вот постучатся в двери сборной. Таких игроков хватает даже в клубах-середняках.

— В действиях испанцев порой проглядывалась вальяжность: мол, не забили сейчас, дальше все равно дожмем Россию. Подметили такое?

— Нет, исключено! Эта сборная уже совсем не так сильна, как во времена расцвета Андреса Иньесты и Хави. Тех испанцев никто не мог остановить, даже наша великолепная команда образца Евро-2008. Так что никакой вальяжности не было. Просто сегодня они играют так, как могут.

Испанцы создали три момента – и каждый раз спасал Акинфеев. Все, больше ничего, несмотря на все желание пройти дальше.

Одна победа в четырех матчах – таков итог испанской кампании на чемпионате мира.

— Наверное, в нашу пользу сыграло увольнение наставника Испании Хулена Лопетеги за день до мундиаля с последующим назначением безопытного Фернандо Йерро?

— Действительно, со стороны решение выглядит не совсем правильным. Что ж, испанской федерации было виднее. Там имела место не совсем корректная ситуация со стороны Лопетеги из-за анонсированного ухода в «Реал».

— В четвертьфинале сыграем с хорватами. Датчане были бы лучшим вариантом?

— В плей-офф уже нет разницы, с кем встречаться. Хотя Хорватия сильна, конечно. Ее лидеры Лука Модрич и Иван Ракитич играют в лучших клубах мира. Очень хорош Марио Манджукич. Это настоящая команда в прямом смысле. Очень организованная, великолепно обученная. Дисциплинированная и тактически грамотная. Все это видится невооруженным глазом. И самое главное, у них очень хорошая ментальность. Небольшая, но духовитая нация. Как и исландцы, объединенные идеей.

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