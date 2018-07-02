«Победа над Испанией не стала сюрпризом»

1 июля сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Испании. Встреча, которая проходила в Москве на стадионе «Лужники», после ничьей в основное время завершилась серией пенальти, в которой российские футболисты оказались сильнее испанцев — 4:3. У россиян голом отметился нападающий Артем Дзюба, реализовавший пенальти, также мяч в свои ворота в начале встречи забил Сергей Игнашевич.

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Бывший полузащитник национальной сборной, а также английского «Эвертона» Динияр Билялетдинов и экс-главный тренер команды России Борис Игнатьев рассказали о своих эмоциях после матча, а также поведали о причинах победы дружины Станислава Черчесова.

— Сборная России сенсационно обыграла Испанию. Какие впечатления от столь неожиданного результата?

Динияр Билялетдинов: Почему же неожиданного? Для меня победа сборной России сюрпризом не стала. Команды Ирана и Марокко в ходе группового этапа показали, что нейтрализовать и «засушить» атаку испанцев можно. Я рассчитывал, что наша команда будет играть с Испанией в том же ключе. К тому же у российских футболистов уровень мастерства выше, чем у иранцев и марокканцев.

Что касается самого матча, то у меня от него двоякое впечатление: после первых двух встреч 1/8 финала эта игра оказалась недостаточно зрелищной. Матч был скучным, но напряженным. Эмоции, конечно, положительные, но сенсационности этой победы я не прочувствовал.

На этом чемпионате уже столько неожиданных результатов, что чаша удивления от происходящего на турнире переполнена.

Борис Игнатьев: Я был на матче и ушел со стадиона с потрясающими эмоциями. Хотелось бы поблагодарить всех причастных к этой победе: персонал, тренерский штаб сборной России и футболистов, которые сделали действительно большое дело.

— За счет чего удалось обыграть испанскую сборную и выйти в четвертьфинал чемпионата мира?

Д.Б.: Выделил бы грамотную командную игру в обороне.

Все игроки сборной России активно перемещались по полю и закрывали все зоны, заставив испанцев играть в гандбол.

Каждый раз игрокам команды соперника приходилось делать забросы из стороны в сторону, а по-настоящему опасных моментов практически и не было. Россияне успешно сыграли в обороне и не дали испанцам простора для свободного перемещения. Та же команда Португалии, которая против Испании сыграла в открытый футбол, в итоге пропустила три мяча.

Б.И.: Станислав Черчесов отошел от схемы в четыре защитника, которую он использовал во время группового этапа, и выпустил на поле трех центральных. Это позволило закрыть все зоны. Еще до матча было понятно, что сборная Испании будет иметь преимущество во владении мячом и много атаковать.

Однако в испанской команде нет игроков, которые способны за счет индивидуальных действий решить судьбу матча.

Поэтому было важно не допустить ошибок при командой обороне. Мы очень долго терпели и использовали контратаки. Очень многое не получалось, но благодаря строгой игровой дисциплине и хорошей физической подготовке удалось довести дело до серии пенальти.

— За день до начала чемпионата мира — 2018 состав сборной Испании претерпел серьезные кадровые изменения: Хулен Лопетеги был отправлен в отставку с поста главного тренера национальной команды. На его место был временно назначен Фернандо Йерро. Мог ли данный фактор сказаться на неудаче испанцев?



Д.Б.: Это уже не наши проблемы. Возможно, данная ситуация и сыграла свою роль, но нас это нисколько не волнует.

Б.И.: В составе испанской сборной играют большие мастера. Смена тренера накануне чемпионата могла надломить психологию футболистов, но не их класс. Они представляют свою страну на мировом первенстве, а это престижно. Не стал бы придавать этому значения.

— Вратарь сборной России Игорь Акинфеев был признан лучшим игроком матча. Заслуженно?



Д.Б.: Определенно лучшим в игре с Испанией был Игорь Акинфеев. Наш вратарь выручил команду после того небольшого количества моментов, которые смогли создать испанцы у ворот сборной России.

Б.И.: Игорь Акинфеев сегодня вновь всем доказал, что он — игрок высокого уровня. Если его признали лучшим по итогам матча, то это заслуженно.

Акинфеев принес сборной России победу в матче с Испанией.

— Чего вообще можно ждать от этой сборной России дальше?

Д.Б.: Нынешний розыгрыш Кубка мира весьма непредсказуем, поэтому трудно сказать, что ждет сборную России дальше. Уже все давно поняли, в какой футбол играет каждая команда. Мы это увидели на примерах сборных Германии, Испании и Португалии: их манера игры изучена каждым, поэтому найти ключ становится все проще.

Б.И.: Мы хороним команду после каждого тура, негативно высказываемся в адрес главного тренера. Но команда смогла абстрагироваться от этих разговоров. Между тренерским штабом и игроками существует взаимопонимание о том, какого результата может добиться сборная. Не думаю, что они ставят перед собой завышенные требования. Благодаря этому команда соблюдает дисциплину и выполняет все задачи, которые стоят в каждом конкретном матче.

— Президент петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко однажды заявил, что сборная России выиграет чемпионат мира в 2018 году. Насколько сказочным и фантастическим данное высказывание выглядит сейчас?



Д.Б.: О выходе сборной России в финал, как и победе на турнире говорить преждевременно.

Сейчас у России эйфория от игры в плей-офф и выхода в четвертьфинал чемпионата мира. Сегодня россияне могут находиться в данном состоянии. Но затем эти эмоции должны улечься, чтобы наша сборная решала новые задачи.

Б.И.: Нужно бросить разговоры на данную тему и просто отпраздновать победу сборной России над Испанией. Нам всем казалось, что эта задача является невыполнимой, но российские футболисты ее решили. Не стоит заглядывать далеко вперед. Сейчас эта сборная России может как обыграть любого соперника, так и уступить в следующей же встрече.

В четвертьфинале чемпионата мира — 2018 подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Хорватии, которая одолела датчан также в серии послематчевых пенальти. Игра состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.

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