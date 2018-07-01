Далеко ли до финала: у России не осталось соперников

Испания – Россия – 1:1 (3:4)

Матч с Испанией изначально был для сборной России знаковым – еще никогда в истории после распада Советского Союза наша сборная не играла в плей-офф чемпионатов мира.

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До того такое случалось регулярно, но в восьмерку сильнейших команд мира даже СССР не попадал с ЧМ-1970, причем тогда это был первый раунд плей-офф, закончившийся поражением от Уругвая в дополнительное время (0:1).

Поверить в возможность успеха в противоборстве с «Красной фурией» было почти невозможно. Испания превосходит Россию во всех линиях. Ну, почти во всех.

На этом турнире начавший с ляпа в игре с Португалией голкипер испанцев Давид де Хеа на групповой стадии отразил только один удар в створ своих ворот, пропустив пять мячей (и еще один гол Ирана не был засчитан).

Игорь Акинфеев недаром является капитаном национальной команды. Надежность последнего рубежа сборной России – неотъемлемая составляющая ее успехов, и все это прекрасно понимали.

Матч с Испанией – самое яркое мгновение в истории российского футбола, хотя зрелищным его не назовешь.

Футболисты национальной команды говорили, что это игра всей их жизни, и слова не разошлись с делом. Подопечные Станислава Черчесова, в очередной раз сыгравшего по сопернику, бились и умирали на поле, но вставали и продолжали сражаться, несмотря на неоднократно сведенные ноги и все усиливавшееся давление Испании.

Сборная России, действовавшая по схеме 5-4-1, почти не создала моментов у ворот де Хеа, но и «Красная фурия» явных голевых шансов имела маловато для матча, в котором владела мячом 76 процентов игрового времени.

На несколько курьезный, а потому особенно обидный автогол Сергея Игнашевича после подачи Марко Асенсио со штрафного наши футболисты ответили в конце первого тайма. Александр Самедов подал угловой на голову Артему Дзюбе, а тот пробил в руку Жерару Пике.

Приговор в виде пенальти исполнил сам нападающий то ли тульского «Арсенала», то ли питерского «Зенита», то ли уже какого-то европейского клуба (теперь вполне возможно).

Больше голов ни в основное, ни в дополнительное время зрители не увидели. Зато увидели прекрасную работу в обороне Марио Фернандеса, Ильи Кутепова и Сергея Игнашевича, 16 км пробега молодого маэстро Александра Головина, самоотверженность Романа Зобнина и Далера Кузяева, самоотдачу российских игроков, из-за которой за них невозможно не болеть.

А потом была серия пенальти, в которой Игорь Акинфеев вытащил удары Коке и Яго Аспаса, в то время как Федор Смолов, Сергей Игнашевич, Александр Головин и Денис Черышев были точны. Пятый удар нам даже не понадобился!

Россия – в четвертьфинале чемпионата мира! Сказка продолжается, и очень не хочется, чтобы она заканчивалась.

Хорватия – Дания – 1:1 (3:2)

Наверное, и перед чемпионатом мира сборная Хорватии котировалась выше Дании, однако в целом обе команды были в категории тех, кто может выстрелить, но вряд ли относится к числу фаворитов.

И если «викинги» своей игрой не изменили отношения к себе, то хорваты после великолепного перфоманса в группе, где были последовательно обыграны Нигерия (2:0), Аргентина (3:0) и Исландия (2:1), теперь воспринимаются как одна из лучших команд мира.

В Нижнем Новгороде определялся соперник сборной России по четвертьфиналу, и наш матч с Испанией, а также весь ЧМ-2018 намекали, что заранее хоронить датскую сборную не стоит.

И уже на первой минуте «викинги» удивили соперника. Далеко вброшенный аут привел к остроте в хорватской штрафной, Томас Дилейни зацепился за мяч, сунул его в ногу Матиасу Занка Йоргенсену, а тот прошил Даниэля Субашича.

Правда, ответ пришел уже через три минуты. Хорошая атака подопечных Златко Далича правым флангом посеяла панику среди датчан, буквально выложивших мяч на ногу Марио Манджукичу, быстро восстановившему равновесие.

А вот в остальном игра вышла довольно скучной. Моменты создавались у ворот обеих команд, но их было слишком мало, и в итоге у хорватов в основное время самым ярким так и остался шанс Ивана Перишича, который сначала не попал как следует по мячу, а при повторной попытке пробил и выше Каспера Шмейхеля, и выше перекладины.

Дания и вовсе стопроцентных шансов больше не имела, но бело-красные смотрелись ничуть не хуже хорватов, показав, что не случайно вышли из группы.

Так, скучно и монотонно команды докатились до дополнительного времени, первый тайм которого тоже можно легко вычеркнуть из памяти.

На второй датский тренерский штаб бросил в бой вместо как следует поработавшего Брэйтуэйта Пионе Систо, и вингер испанской «Сельты» суданского происхождения несколько оживил игру. Он получил пас от Кристиана Эриксена, прорвался по левому полуфлангу в штрафную, развернулся и пробил в дальний угол, но не попал.

А потом Хорватия должна была решать все в свою пользу. Одна вспышка могла стоить датчанам слишком дорого: Лука Модрич нашел блестящей передачей брешь между центральными защитниками соперника, Анте Ребич убежал на рандеву с голкипером и легко обыграл Шмейхеля-младшего…

Но гол не состоялся. Все тот же Йоргенсен в подкате сзади сбил хорвата уже перед пустыми воротами, получив лишь желтую карточку по правилу отсутствия двойного наказания.

К точке подошел Модрич, однако Шмейхель на глазах ликующего в VIP-ложе отца — знаменитого вратаря — угадал направление удара и легко поймал намертво не самый лучший выстрел низом!

Серия пенальти получилась даже драматичнее, чем сама игра. Датчане не смогли пробить Субашича первым и третьим ударом, причем не реализовал свою попытку главная звезда команды Эриксен.

Правда, Шмейхель тут же отвечал на это своими сейвами, а еще по паре ударов с обеих сторон, включая попытку Модрича, достигли цели. Но когда Николай Йоргенсен пятым выстрелом вновь не переиграл Субашича, Иван Ракитич не дал сбоя и вывел Хорватию в четвертьфинал.

Легкая сетка

Изначально правая половина сетки турнира считалась легче левой. Правда, сборная России в ней рассматривалась в качестве не охотника, а жертвы. Теперь же все поменялось, и вся страна ждет четвертьфинала, прикидывая варианты.

Главного фаворита в нашей части пути к финалу уже нет – сборная Испании пала в битве как раз с подопечными Станислава Черчесова.

Теперь России в четвертьфинале в Сочи предстоит встреча с Хорватией – еще одной топ-сборной, которая тоже провела тяжелейшие 120 минут, и с которой, как показала Дания, очень даже можно сражаться на равных.

Если же Россия пробьется в полуфинал, то там ее ждет победитель одной из двух пар 1/8 финала. И Швеция с Швейцарией, и Колумбия с Англией – сильные команды, но все-таки в сравнении с Бразилией, Францией, Уругваем и Бельгией они проигрывают.

Кто знает, может, прогноз, когда-то сделанный на тот момент президентом РФС Сергеем Фурсенко, о том, что Россия выиграет домашний чемпионат мира, не такой уж невероятный?

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