Обыкновенное чудо: Россия переписала историю футбола

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1 2 тайм
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.45 X–4.65 П2–8.35
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена П1–1.35 X–5 П2–9
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3.05 X–2.9 П2–2.65
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–4.15 X–3.25 П2–2.1
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–4.3 X–3.15 П2–2
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 Россия—D1 - C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал. 1-й матч  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
D1 - C2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1(3:4)
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Килиан Мбаппе
4
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Артём Дзюба
4
3
9
Серхио Агуэро
4
2
10
Йерри Мина
2
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Джон Стоунс
3
2
13
Филиппе Коутиньо
3
2
14
Вахби Хазри
3
2
15
Сон Хын Мин
3
2
16
Луис Суарес
4
2
17
Эден Азар
2
2
18
Мохамед Салах
2
2
19
Лука Модрич
3
2
20
Андреас Гранквист
3
2
21
Майл Единак
3
2
22
Антуан Гризманн
4
2
23
Юссеф Эн-Несири
1
1
24
Фелипе Балой
1
1
25
Йосип Дрмич
2
1
26
Кейсуке Хонда
2
1
27
Яго Аспас
3
1
28
Аднан Янузай
1
1
29
Кендаль Уостон
1
1
30
Милан Бадель
1
1
31
Миши Батшуайи
2
1
32
Дилан Бронн
2
1
33
Рикарду Куарежма
3
1
34
Анте Ребич
2
1
35
Халид Бутаиб
2
1
36
Юссуф Поульсен
2
1
37
Джесси Лингард
2
1
38
Хосе Игнасио Начо
2
1
39
Дрис Мертенс
3
1
40
Стивен Цубер
2
1
41
Иван Ракитич
3
1
42
Мусса Ваг
3
1
43
Паулиньо
3
1
44
Такаси Инуи
3
1
45
Хосе Паоло Герреро
3
1
46
Марко Ройс
3
1
47
Хуан Куадрадо
3
1
48
Юйа Осако
3
1
49
Хуан Кинтеро
3
1
50
Ян Беднарек
3
1
51
Маркос Рохо
3
1
52
Юрий Газинский
3
1
53
Ирвин Лосано
3
1
54
Анхель Ди Мария
3
1
55
Ола Тойвонен
3
1
56
М'Байе Ньянг
3
1
57
Блерим Джемаили
3
1
58
Радамель Фалькао
3
1
59
Андре Каррильо
3
1
60
Шердан Шакири
3
1
61
Иван Перишич
3
1
62
Альфред Финнбогасон
3
1
63
Александр Митрович
3
1
64
Неймар
3
1
65
Александар Коларов
3
1
66
Бенжамен Павар
3
1
67
Габриэль Меркадо
3
1
68
Гжегож Крыховяк
3
1
69
Гранит Джака
3
1
70
Ким Юнь Квон
3
1
71
Кристиан Эриксен
3
1
72
Людвиг Аугустинсон
3
1
73
Садио Мане
3
1
74
Салем Аль-Доссари
3
1
75
Тони Кроос
3
1
76
Тьяго Силва
3
1
77
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
78
Хавьер Эрнандес
3
1
79
Хосе Мария Хименес
3
1
80
Александр Головин
3
1
81
Пепе
4
1
82
Лионель Месси
4
1
83
Иско
4
1
84
Синдзи Кагава
2
1
85
Карим Ансарифард
3
1
86
Фержани Сасси
3
1
87
Карлос Вела
3
1
88
Виктор Мозес
3
1
89
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
90
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Обыкновенное чудо: Россия переписала историю футбола

Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная России по футболу в драматичной борьбе одолела в серии послематчевых пенальти команду Испании и пробилась в четвертьфинал чемпионата мира — 2018. Героем игры стал вратарь Игорь Акинфеев, сумевший отразить два удара с 11-метровой отметки.

К оценке возможностей сборной России в матче с испанцами подходили с особой осторожностью. Россиянам, конечно, очень хотелось продолжения банкета. Но уж больно силен был соперник. По части умения держать мяч, озадачить чужую полузащиту и подобрать нетривиальный вариант в атаке испанской команде отыщется мало равных на этом чемпионате. И пусть некоторые отечественные специалисты пытались найти в составе противника слабые места, нейтральным экспертам разница в классе казалась слишком очевидной.

Знаменитый в прошлом полузащитник сборной Швеции Хокан Мильд сформулировал свою позицию предельно четко. Испания легко пройдет Россию и доберется до финала, сказал бронзовый призер ЧМ-1994.

Понятно, что техничным испанцам наши могли противопоставить немногое. Идеальную физическую готовность, например, желание, самоотверженность. Банальный, в общем-то, набор всем хорошо известных качеств. Однако в спорте это срабатывает регулярно. Если подается в комплекте.

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По мнению некоторых, Станиславу Черчесову следовало припарковать у штрафной Игоря Акинфеева «автобус». То есть, выстроить такие оборонительные баррикады, взять приступом которые не получится даже у Диего Косты со товарищи.

Подобную игровую модель нещадно критикуют адепты атмосферного футбола. Что ж, современные реалии требуют использовать для достижения цели все доступные способы. И если ты объективно уступаешь в мастерстве игроков – попробуй перехитрить оппонента тактически. На ЧМ-2018 эту формулу уже с успехом применили Дания и Швеция. Где сейчас скептики, бомбившие скандинавов за пресловутый «автобус»? Зато сами эти команды – в 1/8 финала.

Стартовый состав россиян намекал на ностальгию Черчесова по 1980-м, когда он накрутил не одну тысячу километров по необъятным просторам родины на спартаковском «Икарусе».

Пять защитников, три центральных и по одному по краям — это, конечно, весомая заявка на игру ярко выраженным вторым номером.

Поначалу все так и происходило. Наши добровольно отдали мяч и сосредоточились на выжидании.

Переформатировал наставник и центр поля. Вернее, опорную зону, откуда убрал неплохо игравшего на мундиале Юрия Газинского в пользу связки Далер Кузяев – Роман Зобнин. Ну и по единственному форварду оставались вопросы. Кто-то небезосновательно полагал, что резвый и способный обыграть один в один Федор Смолов именно против испанцев предпочтительнее тяжелого танка — Артема Дзюбы.

Трибуны прекрасно проявили себя перед стартом, большим количеством голосов спев гимн России под грянувшую на арене фонограмму. Однако дальше болельщики почему-то свели свою активность к нулю. Иными словами, замолкли, никак не поддерживая команду. Нехитрый клич «Россия, Россия!» не прокатился по стадиону в первом тайме ни разу. Все было сделано для того, чтобы испанцы не чувствовали себя в «Лужниках» гостями. А их совсем крохотный десант нередко звучал основательнее хозяев.

Единственное, что однозначно можно занести в актив российской публике – запуск «волны». Вот это по традиции удавалось легко и изящно.

Первый тайм не поразил воображение каскадом запоминающихся моментов. Испания так и вовсе открыла счет благодаря сущей нелепице. Мяч после подачи со стандарта, никем не встреченный, долетел до дальней штанги, ударил по икре Сергея Игнашевича и срикошетил в сетку. Сперва никто ничего не понял. А сразу после испанцы вместе с запасными ринулись отмечать успех к угловому флажку.

Трагикомизма эпизоду добавляло то, что Игнашевич в борьбе за позицию по сути справился с Серхио Рамосом, оттеснив того за траекторию полета мяча, но сам в падении потерял координацию и не мог контролировать собственное тело.

С игры Россия до перерыва создала лишь один момент. Завершать его пытался Зобнин. Точности не хватило. Вспомнилось, что и при первом свидании команд на крупном турнире – дело было на Евро-2004 – россияне имели только один классный шанс. Его не использовал Дмитрий Аленичев, а дело окончилось поражением (0:1) и скандалом с изгнанием из сборной Александра Мостового.

Еще дважды Испания и Россия сходились на Евро четыре года спустя. Тогда все было совсем печально (1:4 в группе и 0:3 в полуфинале). К какому результату мы окажемся ближе на этот раз, и было главной интригой матча.

За несколько часов над Москвой прошел дождь. Судя по всему, поле не успело высохнуть в должной мере, поскольку наши раз за разом поскальзывались, теряя мяч.

В их действиях читалось волнение. Первый плей-офф ЧМ в истории. Свое поле. Родные и близкие на трибунах. Зачастую они ошибались в тех ситуациях, в каких в обычном матче сыграли бы куда изобретательнее.

Тем более удивительным оказалось продолжение. В одной из редких атак Дзюба головой пробил в руку Жерару Пике. Дело было в штрафной, так что голландец Бьорн Куйперс назначил пенальти без видеопросмотра. Приговор привел в исполнение сам пострадавший: российский форвард убедительно развел мяч и вратаря Давида де Хеа по разным углам.

На второй тайм россияне вышли с четкой установкой – держаться любыми силами. Черчесов бросил на подмогу защите Владимира Граната, убрав Юрия Жиркова. Вскоре матч закончился для Александра Самедова (вышел Денис Черышев) и подуставшего Дзюбы (его заменил Федор Смолов).

Эта 45-минутка явно не пришлась по вкусу футбольным эстетам. Россия практически не владела мячом, а если и получала его, то тут же теряла. Команда в полном составе встала у своей штрафной и не стеснялась действовать на отбой. О контрмерах даже речи не шло.

И все же российской команде удалось дотерпеть и перевести выяснение отношений в экстратайм. 1:1 по итогам основного времени уже были сродни подвигу. Далее игра продолжилась в прежнем ключе. Испанцы катали мяч, россияне стойко отбивались.

Так и дотянули до серии пенальти, где

Игорь Акинфеев сотворил настоящее чудо: отразил два удара, протащив Россию в четвертьфинал!

Не изобилующая моментами, но сумасшедшая по накалу и нерву игра завершилась столь же удивительно, сколь и справедливо. Россия вымучила эту победу, выдержала напор одной из сильнейших сборных мира и заслужила казавшийся недостижимым четвертьфинал. Впереди нас ждет победитель встречи Хорватия — Дания, и кто знает, может, нынешний успех — еще не последний.

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