Обыкновенное чудо: Россия переписала историю футбола

К оценке возможностей сборной России в матче с испанцами подходили с особой осторожностью. Россиянам, конечно, очень хотелось продолжения банкета. Но уж больно силен был соперник. По части умения держать мяч, озадачить чужую полузащиту и подобрать нетривиальный вариант в атаке испанской команде отыщется мало равных на этом чемпионате. И пусть некоторые отечественные специалисты пытались найти в составе противника слабые места, нейтральным экспертам разница в классе казалась слишком очевидной.

Знаменитый в прошлом полузащитник сборной Швеции Хокан Мильд сформулировал свою позицию предельно четко. Испания легко пройдет Россию и доберется до финала, сказал бронзовый призер ЧМ-1994.

Понятно, что техничным испанцам наши могли противопоставить немногое. Идеальную физическую готовность, например, желание, самоотверженность. Банальный, в общем-то, набор всем хорошо известных качеств. Однако в спорте это срабатывает регулярно. Если подается в комплекте.

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По мнению некоторых, Станиславу Черчесову следовало припарковать у штрафной Игоря Акинфеева «автобус». То есть, выстроить такие оборонительные баррикады, взять приступом которые не получится даже у Диего Косты со товарищи.

Подобную игровую модель нещадно критикуют адепты атмосферного футбола. Что ж, современные реалии требуют использовать для достижения цели все доступные способы. И если ты объективно уступаешь в мастерстве игроков – попробуй перехитрить оппонента тактически. На ЧМ-2018 эту формулу уже с успехом применили Дания и Швеция. Где сейчас скептики, бомбившие скандинавов за пресловутый «автобус»? Зато сами эти команды – в 1/8 финала.

Стартовый состав россиян намекал на ностальгию Черчесова по 1980-м, когда он накрутил не одну тысячу километров по необъятным просторам родины на спартаковском «Икарусе».

Пять защитников, три центральных и по одному по краям — это, конечно, весомая заявка на игру ярко выраженным вторым номером.

Поначалу все так и происходило. Наши добровольно отдали мяч и сосредоточились на выжидании.

Переформатировал наставник и центр поля. Вернее, опорную зону, откуда убрал неплохо игравшего на мундиале Юрия Газинского в пользу связки Далер Кузяев – Роман Зобнин. Ну и по единственному форварду оставались вопросы. Кто-то небезосновательно полагал, что резвый и способный обыграть один в один Федор Смолов именно против испанцев предпочтительнее тяжелого танка — Артема Дзюбы.

Трибуны прекрасно проявили себя перед стартом, большим количеством голосов спев гимн России под грянувшую на арене фонограмму. Однако дальше болельщики почему-то свели свою активность к нулю. Иными словами, замолкли, никак не поддерживая команду. Нехитрый клич «Россия, Россия!» не прокатился по стадиону в первом тайме ни разу. Все было сделано для того, чтобы испанцы не чувствовали себя в «Лужниках» гостями. А их совсем крохотный десант нередко звучал основательнее хозяев.

Единственное, что однозначно можно занести в актив российской публике – запуск «волны». Вот это по традиции удавалось легко и изящно.

Первый тайм не поразил воображение каскадом запоминающихся моментов. Испания так и вовсе открыла счет благодаря сущей нелепице. Мяч после подачи со стандарта, никем не встреченный, долетел до дальней штанги, ударил по икре Сергея Игнашевича и срикошетил в сетку. Сперва никто ничего не понял. А сразу после испанцы вместе с запасными ринулись отмечать успех к угловому флажку.

Трагикомизма эпизоду добавляло то, что Игнашевич в борьбе за позицию по сути справился с Серхио Рамосом, оттеснив того за траекторию полета мяча, но сам в падении потерял координацию и не мог контролировать собственное тело.

С игры Россия до перерыва создала лишь один момент. Завершать его пытался Зобнин. Точности не хватило. Вспомнилось, что и при первом свидании команд на крупном турнире – дело было на Евро-2004 – россияне имели только один классный шанс. Его не использовал Дмитрий Аленичев, а дело окончилось поражением (0:1) и скандалом с изгнанием из сборной Александра Мостового.

Еще дважды Испания и Россия сходились на Евро четыре года спустя. Тогда все было совсем печально (1:4 в группе и 0:3 в полуфинале). К какому результату мы окажемся ближе на этот раз, и было главной интригой матча.

За несколько часов над Москвой прошел дождь. Судя по всему, поле не успело высохнуть в должной мере, поскольку наши раз за разом поскальзывались, теряя мяч.

В их действиях читалось волнение. Первый плей-офф ЧМ в истории. Свое поле. Родные и близкие на трибунах. Зачастую они ошибались в тех ситуациях, в каких в обычном матче сыграли бы куда изобретательнее.

Тем более удивительным оказалось продолжение. В одной из редких атак Дзюба головой пробил в руку Жерару Пике. Дело было в штрафной, так что голландец Бьорн Куйперс назначил пенальти без видеопросмотра. Приговор привел в исполнение сам пострадавший: российский форвард убедительно развел мяч и вратаря Давида де Хеа по разным углам.

На второй тайм россияне вышли с четкой установкой – держаться любыми силами. Черчесов бросил на подмогу защите Владимира Граната, убрав Юрия Жиркова. Вскоре матч закончился для Александра Самедова (вышел Денис Черышев) и подуставшего Дзюбы (его заменил Федор Смолов).

Эта 45-минутка явно не пришлась по вкусу футбольным эстетам. Россия практически не владела мячом, а если и получала его, то тут же теряла. Команда в полном составе встала у своей штрафной и не стеснялась действовать на отбой. О контрмерах даже речи не шло.

И все же российской команде удалось дотерпеть и перевести выяснение отношений в экстратайм. 1:1 по итогам основного времени уже были сродни подвигу. Далее игра продолжилась в прежнем ключе. Испанцы катали мяч, россияне стойко отбивались.

Так и дотянули до серии пенальти, где

Игорь Акинфеев сотворил настоящее чудо: отразил два удара, протащив Россию в четвертьфинал!

Не изобилующая моментами, но сумасшедшая по накалу и нерву игра завершилась столь же удивительно, сколь и справедливо. Россия вымучила эту победу, выдержала напор одной из сильнейших сборных мира и заслужила казавшийся недостижимым четвертьфинал. Впереди нас ждет победитель встречи Хорватия — Дания, и кто знает, может, нынешний успех — еще не последний.

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