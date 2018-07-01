«Болели за Уругвай, чтобы Россия сыграла в Москве»

За несколько часов до матча Испания — Россия в 1/8 финала чемпионата мира по футболу около московского стадиона «Лужники» собралось уже приличное число фанатов.

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Болельщики гуляли, фотографировались с иностранцами и делились прогнозами на предстоящий поединок. В воздухе витала фраза: «Шансов у нас немного, но мы будем болеть».

Люди, которые пришли на матч заранее, не жалели об этом. Около стадиона было достаточно развлечений. Например, футбольный фристайл.

Также можно было насладиться выступлениями музыкальных коллективов.

А девушки с барабанами напомнили один известный клип.

Alex Gaudino Feat. Christal Waters - Destination Calabria (Russian remix) pic.twitter.com/lKM3zWJjio — Лесик Константин (@kostyalesik) 1 июля 2018 г.

Около стадиона неспешно прогуливались отец с сыном. Болельщики приехали из Иркутска. Об этом гордо сообщал российский триколор с соответствующей надписью.

«Мы прилетели буквально сегодня утром. Очень давно планировали поездку, выиграли в лотерею билет на этот матч еще на первом этапе продаж», — рассказал «Газете.Ru» фанат из Сибири.

«Да, мы болели за Уругвай, чтобы сборная России заняла второе место и сыграла в Москве. Очень хотелось посмотреть на игру нашей национальной команды, поэтому и хотели, чтобы она проиграла в последнем туре (смеется).

Когда планировали поездку, мы понимали, что если наша команда выйдет из группы, то только со второго места. Но подопечные Станислава Черчесова нас приятно удивили игрой», — продолжил фанат.

Болели за Уругвай, чтобы попасть на этот матч :) pic.twitter.com/ydJwGlajM8 — Лесик Константин (@kostyalesik) 1 июля 2018 г.

«С Испанией шансов у нас немного. Но они есть. И это — самое главное», — резюмировал болельщик из Иркутска.

Испанских фанатов было немного, но они были уверены в себе.

«Мы обязательно победим. Россия, конечно, хорошая команда (вся компания начинает смеяться). Но мы сильнее, это очевидно», — начал один из болельщиков.

Любопытно, что фанаты «Красной фурии» в большинстве своем не понимали, что такое сборная России.

— Кого я знаю из игроков вашей команды? Денис Черышев! Он играл в «Реале», а теперь в «Вильярреале». Кого еще? Сложный вопрос. Один парень забил Египту и сделал вот так (показывает жестами, отдавая честь). У него еще фамилия сложная. Зубия!

— Зюба, — поправляет своего друга товарищ.

— Да, точно, Зюба, спасибо. Это большой парень, он может доставить нам немало хлопот. Еще я могу вспомнить Федора Смолова, который забил нам два мяча в товарищеском матче.

Испанцы говорят, что легко нас обыграют. Посмотрим. pic.twitter.com/odsa0w8Zx2 — Лесик Константин (@kostyalesik) 1 июля 2018 г.

Но сегодня на стадион пришли не только россияне и испанцы. Беглым взглядом были замечены фанаты из Франции, ЮАР, Сенегала, Дании, Колумбии и Англии.

Однако самыми зажигательными были бразильцы. Волонтеры попросили латиноамериканских болельщиков повторять за ними названия российских городов. Услышав слово «Самара», фанаты запели и буквально пустились в пляс.

«Нас ждет сегодня просто потрясающий футбол. Верю, что сборная России может навязать борьбу национальной команде Испании. Да, вы не фавориты, но я буду болеть за вас», — рассказал бразильский фанат.

Бразильцы будут болеть за Россию pic.twitter.com/wmC86wIwRE — Лесик Константин (@kostyalesik) 1 июля 2018 г.

Похоже, за Россию сегодня будут болеть фанаты из всех стран мира, кроме Испании. По крайней мере, такое ощущение возникало за несколько часов до матча около «Лужников».

«У меня есть весомая причина болеть сегодня за вашу команду. Я просто ненавижу испанского защитника и капитана Серхио Рамоса.

Он ведет себя на поле очень грязно. Искренне желаю его команде поражения», — рассказал «Газете.Ru» английский болельщик в футболке «Ливерпуля».

Матч Испания — Россия начнется в 17.00 по московскому времени. Следить за развитием событий можно в текстовой онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Стартовый состав сборной России выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Артем Дзюба.

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