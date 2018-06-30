«Поставьте к Дзюбе Смолова — и мы разорвем испанцев»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–4.25 П2–6.5
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.5 X–4.3 П2–7.8
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена П1–1.4 X–4.65 П2–8.5
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3.15 X–2.95 П2–2.55
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–4.15 X–3.25 П2–2.1
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал. 1-й матч  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Килиан Мбаппе
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Серхио Агуэро
4
2
9
Йерри Мина
2
2
10
Артём Дзюба
3
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Джон Стоунс
3
2
13
Филиппе Коутиньо
3
2
14
Вахби Хазри
3
2
15
Сон Хын Мин
3
2
16
Луис Суарес
4
2
17
Эден Азар
2
2
18
Мохамед Салах
2
2
19
Лука Модрич
3
2
20
Андреас Гранквист
3
2
21
Майл Единак
3
2
22
Антуан Гризманн
4
2
23
Юссеф Эн-Несири
1
1
24
Фелипе Балой
1
1
25
Йосип Дрмич
2
1
26
Яго Аспас
2
1
27
Кейсуке Хонда
2
1
28
Аднан Янузай
1
1
29
Кендаль Уостон
1
1
30
Милан Бадель
1
1
31
Хосе Игнасио Начо
1
1
32
Миши Батшуайи
2
1
33
Дилан Бронн
2
1
34
Рикарду Куарежма
3
1
35
Анте Ребич
2
1
36
Халид Бутаиб
2
1
37
Юссуф Поульсен
2
1
38
Джесси Лингард
2
1
39
Дрис Мертенс
3
1
40
Александр Головин
2
1
41
Стивен Цубер
2
1
42
Иван Ракитич
3
1
43
Мусса Ваг
3
1
44
Паулиньо
3
1
45
Такаси Инуи
3
1
46
Хосе Паоло Герреро
3
1
47
Марко Ройс
3
1
48
Хуан Куадрадо
3
1
49
Юйа Осако
3
1
50
Хуан Кинтеро
3
1
51
Ян Беднарек
3
1
52
Маркос Рохо
3
1
53
Юрий Газинский
3
1
54
Ирвин Лосано
3
1
55
Анхель Ди Мария
3
1
56
Ола Тойвонен
3
1
57
М'Байе Ньянг
3
1
58
Блерим Джемаили
3
1
59
Радамель Фалькао
3
1
60
Андре Каррильо
3
1
61
Шердан Шакири
3
1
62
Иван Перишич
3
1
63
Альфред Финнбогасон
3
1
64
Александр Митрович
3
1
65
Иско
3
1
66
Неймар
3
1
67
Александар Коларов
3
1
68
Бенжамен Павар
3
1
69
Габриэль Меркадо
3
1
70
Гжегож Крыховяк
3
1
71
Гранит Джака
3
1
72
Ким Юнь Квон
3
1
73
Кристиан Эриксен
3
1
74
Людвиг Аугустинсон
3
1
75
Садио Мане
3
1
76
Салем Аль-Доссари
3
1
77
Тони Кроос
3
1
78
Тьяго Силва
3
1
79
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
80
Хавьер Эрнандес
3
1
81
Хосе Мария Хименес
3
1
82
Пепе
4
1
83
Лионель Месси
4
1
84
Синдзи Кагава
2
1
85
Карим Ансарифард
3
1
86
Фержани Сасси
3
1
87
Карлос Вела
3
1
88
Виктор Мозес
3
1
89
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
90
Сальман Аль-Фаридж
3
1
«Поставьте к Дзюбе Смолова — и мы разорвем испанцев»

Эксперты дали прогноз, как Россия сыграет с Испанией на ЧМ-2018

Сборная России 1 июля проведет важнейший матч в своей истории — отечественные футболисты впервые сыграют в плей-офф чемпионата мира, и противостоять подопечным Станислава Черчесова в битве за четвертьфинал мундиаля будут грозные испанцы. В интервью «Газете.Ru» бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха, экс-футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили и ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд поделились мнением о предстоящей игре.

— Верите ли вы, что Россия может пройти Испанию и стать четвертьфиналистом домашнего чемпионата мира?

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Дмитрий Хомуха: Шансы испанцев на выход в следующую стадию, конечно, выше, однако нельзя забывать, что в каждой отдельной игре возможен любой результат. Если для нашей сборной сегодня все сложится, будет соответствующая самоотдача, поддержка болельщиков, то не стал бы исключать, что в основное время может произойти ничья. А там уже — как повезет.

Валерий Рейнгольд: Я поверю в это лишь в том случае, если главный тренер сборной России Станислав Черчесов сможет сделать все правильно против испанцев. Но на сей счет у меня огромные сомнения…

Анзор Кавазашвили: Уверен, что

Россия выиграет у Испании со счетом 2:1. Дело в том, что мы уже настолько изучили стиль игры, стратегию и состав испанской сборной, что полностью знаем, как против них бороться.

— На ваш взгляд, какой главный козырь у команды Черчесова в матче против «Красной фурии»? Что нужно сделать, чтобы для Испании ЧМ-2018 завершился уже сегодня?

Д. Х.: Добиться победы можно за счет организации игры, за счет самоотверженности и командных действий.

В. Р.: Во-первых, Черчесов должен выставить такой состав и дать такую установку на матч, чтобы у наших ребят не было нервотрепки. Во-вторых, россиянам необходим сдвоенный центр нападения — в основе должны быть Артем Дзюба и Федор Смолов, чтобы оказывать давление на испанцев, «душить» их, не отдавать им ни клочка земли. Ведь если «Красная фурия» почувствует свободу, то начнет спокойно катать мяч, а это всегда очень опасно.

Важно понимать — Испания сейчас не в порядке. У нее есть класс, мастерство и прочее, однако присутствует и разобранное состояние. Что-то схожее было у Германии — а она, напомню, вылетела еще по итогам группового этапа.

В общем, испанцев можно обыграть, но для этого со своей работой должен справиться Черчесов. И, да — России ни в коем случае нельзя пытаться противостоять визави исключительно контратаками.

А. К.: Главное — не дать сопернику владеть серединой поля, ведь иначе он сможет в излюбленной манере дожидаться бреши в обороне россиян, что всегда опасно. Кроме того, мы должны обязательно забить — и для этого, к счастью, у нас есть ресурсы в лице очень классного центрфорварда Дзюбы. Если к нему в пару добавить моторного, способного опускаться чуть ниже Смолова, то есть дать Артему помощь — тогда Россия, думаю, разорвет Испанию. Тем более у нашей сборной есть талантливейший Александр Головин, один из лучших молодых футболистов этого ЧМ-2018.

Остается лишь надеяться, что не произойдет провала в центральной зоне нашей защиты…

Против испанцев, к слову, может выйти и Алан Дзагоев, получивший травму в матче с Саудовской Аравией. Считаю, что хоть на тайм, но появиться он должен.

— Кого больше всего стоит опасаться у соперников?

Д. Х.: Игроков группы атаки, думаю. Они все являются мастерами высочайшего уровня, хорошо оснащены технически, а также имеют прекрасные командные взаимодействия. Кроме того, стоит обратить особое внимание на стандартные положения — их испанцы тоже качественно исполняют.

В. Р.: Выделил бы Андреса Иньесту — он ведет игру сборной Испании, он плеймейкер. И, на мой взгляд,

в сегодняшнем матче можно поставить против Иньесты персонального защитника — того же Романа Зобнина, очень исполнительного и трудолюбивого футболиста. И дать ему задачу — чтобы Андрес вообще мяча не касался. Верю, что Роман может с этим справиться.

А. К.: Всех — или никого. У Испании коллективная игра, с мячом она великолепна — там не просто делают передачи, но в каждом из моментов ищут бреши в чужой обороне. Потому-то и нельзя им давать играть в свой футбол.

— Если Россия все-таки покинет турнир уже 1 июля, как вы оцените общее выступление сборной на мундиале, где отечественные футболисты впервые вышли из группы, пусть и не из самой «смертельной»?

Д. Х.:

Перед командой была минимальная задача — выйти в плей-офф. И она выполнена. Нельзя забывать и о других событиях на турнире — те же немцы, действующие чемпионы мира ведь уже покинули Россию. И уж на этом фоне выполненная командой Черчесова миссия выглядит еще значимее.

В. Р.: Если мы не выйдем в четвертьфинал, я поставлю России за этот мундиаль жирную «тройку». Но пока что об этом рано говорить, ведь огромное значение будет иметь не просто исход встречи с Испанией, но и счет — проиграть-то можно абсолютно по-разному!

Если в борьбе, в желании, в самоотдаче — это одно дело. Но если произойдет повтор «раздеваловки» от Уругвая… Я бы этого не хотел.

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