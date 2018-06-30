Осиротели: как скажется на мундиале вылет Роналду и Месси

Экономика

Сложно сказать, сколько аргентинцев собралось на стадионе в Казани в субботу. По грубым прикидкам, тысяч 25-30. А может, и все 35 – при официальной аудитории матча в чуть более чем 42 тыс. зрителей. Кроме того, многие за неимением билетов наблюдали за игрой в фан-зоне. Кто-то засел в барах. Другие остались в Москве – в надежде на продолжение кампании в 1/4 финала.

Реклама

Аргентинский десант был в России-2018 одним из самых многочисленных. Много людей – много денег, заработанных в Буэнос-Айресе и потраченных в нашей стране. Зарубежные гости нагрузили гостиничный сектор и заведения общепита. А еще – развлекали москвичей и москвичек на Никольской.

Главное тусовочное место ЧМ теперь почти что осиротеет. Никакие французы и близко не заменят темпераментных аргентинцев. Ни численно, ни эмоционально.

Форум лишился одной из главных звезд — не по проявленным здесь качествам, конечно, но по завоеванным за годы статусу и репутации. Лионель Месси – это раскрученный бренд, это имя, на которое шли – и ломились! – люди, в обычной жизни далекие от футбола, как Россия от Аргентины.

Сам он почти не делал заявлений, выбрав на время ЧМ роль затворника. Но – только для журналистов. Среди партнеров Лео был настоящим вождем. Объяснял установку. Вел за собой, насколько мог.

Все после матча только и говорили: «Хорошо, что Аргентина вылетела. Но Месси жалко».

Пусть многократный обладатель «Золотого мяча» не показал в России своей лучшей игры, все же были моменты, когда он горел футболом – и восхищал. Сейчас ему 31. В Катаре это будет солидный ветеран, в лучшем случае... Кажется, мечта Лионеля о победе на чемпионате мира так и останется недостижимой.

Скандал

Любому мероприятию жизненно необходимы элементы шоу – если, конечно, речь не о семинаре в институте благородных девиц. Аргентина давала шоу мундиалю. Чтобы скучно не было.

На протяжении турнира всех возмущал экстравагантный тренер «альбиселесте» Хорхе Сампаоли.

В свои 58 лет он использует имидж юнца-плохиша. Или же профессионального зэка, о чем не говорят – кричат его татуированные руки.

Сложно разглядеть мудрого учителя в таком человеке. Кажется, Сампаоли в любую секунду настроен на конфликт.

После ЧМ его ждут сложные времена. Будет разбираться история с сексуальными домогательствами. А собственные подопечные взбунтовались после разгрома от Хорватии в Нижнем Новгороде (0:3). В следующих матчах, по слухам, полномочия Сампаоли были значительно урезаны.

И все же напоследок он вызвал симпатию.

На послематчевой, своей, видимо, финальной пресс-конференции грозный лысый аргентинец пустил слезу.

И так и сидел с мокрыми глазами, приглушенным голосом отвечая на вопросы.

Икарди

Исход кампании «альбиселесте» выглядит так, что прав оказался Мауро Икарди. А это плохо. Объясним почему.

Некоторое время назад этот парень увел жену у своего коллеги по цеху Макси Лопеса, который хорошо известен в России по выступлениям за «Москву». Увел не одну, а с тремя детьми.

Бедняга Лопес – хороший друг Месси, и Лионель не оценил выходку, высказавшись категорически против присутствия Икарди в сборной. Говорят, так и сформулировал: либо я, либо этот тип.

Выбор для федерации был очевиден. Тем более, позицию Месси полностью поддержал сам Диего Марадона.

И все бы ничего, да Икарди штампует голы в миланском «Интере», как жареные пирожки. И Аргентина как раз испытывает острую нехватку результативных форвардов. В Гонсало Игуаина, как показал ЧМ, там давно не верят...

Эрнан Креспо, кстати, так и формулировал: Икарди нет в команде из-за конфликта с Месси, и это плохо. Теперь же расклад такой: взявший на себя ответственность Лео своих не вытащил. А Мауро мог помочь, да остался дома.

Пожалуй, единственной отдушиной для Месси является синхронный вылет «закадычного друга», вернее, многолетнего оппонента в споре за звание лучшего футболиста планеты. Криштиану Роналду «прожил» на мундиале лишь на три часа дольше аргентинца. Несмотря на забойное начало ЧМ, вместившее четыре гола, первый раунд плей-офф стал для португальца последним. Видимо, уругвайцы оказались «голоднее» до побед.

Бесспорно, потеряет из-за отъезда Роналду и Россия. Может быть, португальских болельщиков на чемпионат приехало меньше, чем аргентинских, но местных фанатов у Криштиану, пожалуй, даже больше, чем у Месси.

Не осталось второго героя, который привлекал всех одним лишь своим видом, с достоинством нес себя всюду, где бы он ни был, и заставлял собой восхищаться, и это не может не огорчать.

Что ж, такая им досталась доля. Великие игроки без великих сборных. Два года назад Португалии удалось чудесным образом забрать золото Евро — по иронии, почти без помощи Роналду, который травмировался на старте финального матча и был заменен.

На ЧМ он жаждал сатисфакции — высокого результата уже при своем непосредственном участии. Но Месси с Роналду предполагают, а футбол диктует свои правила. На авансцену выходят новые герои...

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу - 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».