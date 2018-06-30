Осиротели: как скажется на мундиале вылет Роналду и Месси

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.6 X–4 П2–6.6
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.5 X–4.3 П2–7.9
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена П1–1.4 X–4.5 П2–8.8
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3 X–2.95 П2–2.65
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–3.9 X–3.15 П2–2.1
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал. 1-й матч  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Килиан Мбаппе
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Серхио Агуэро
4
2
9
Йерри Мина
2
2
10
Артём Дзюба
3
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Джон Стоунс
3
2
13
Филиппе Коутиньо
3
2
14
Вахби Хазри
3
2
15
Сон Хын Мин
3
2
16
Луис Суарес
4
2
17
Эден Азар
2
2
18
Мохамед Салах
2
2
19
Лука Модрич
3
2
20
Андреас Гранквист
3
2
21
Майл Единак
3
2
22
Антуан Гризманн
4
2
23
Юссеф Эн-Несири
1
1
24
Фелипе Балой
1
1
25
Йосип Дрмич
2
1
26
Яго Аспас
2
1
27
Кейсуке Хонда
2
1
28
Аднан Янузай
1
1
29
Кендаль Уостон
1
1
30
Милан Бадель
1
1
31
Хосе Игнасио Начо
1
1
32
Миши Батшуайи
2
1
33
Дилан Бронн
2
1
34
Рикарду Куарежма
3
1
35
Анте Ребич
2
1
36
Халид Бутаиб
2
1
37
Юссуф Поульсен
2
1
38
Джесси Лингард
2
1
39
Дрис Мертенс
3
1
40
Александр Головин
2
1
41
Стивен Цубер
2
1
42
Иван Ракитич
3
1
43
Мусса Ваг
3
1
44
Паулиньо
3
1
45
Такаси Инуи
3
1
46
Хосе Паоло Герреро
3
1
47
Марко Ройс
3
1
48
Хуан Куадрадо
3
1
49
Юйа Осако
3
1
50
Хуан Кинтеро
3
1
51
Ян Беднарек
3
1
52
Маркос Рохо
3
1
53
Юрий Газинский
3
1
54
Ирвин Лосано
3
1
55
Анхель Ди Мария
3
1
56
Ола Тойвонен
3
1
57
М'Байе Ньянг
3
1
58
Блерим Джемаили
3
1
59
Радамель Фалькао
3
1
60
Андре Каррильо
3
1
61
Шердан Шакири
3
1
62
Иван Перишич
3
1
63
Альфред Финнбогасон
3
1
64
Александр Митрович
3
1
65
Иско
3
1
66
Неймар
3
1
67
Александар Коларов
3
1
68
Бенжамен Павар
3
1
69
Габриэль Меркадо
3
1
70
Гжегож Крыховяк
3
1
71
Гранит Джака
3
1
72
Ким Юнь Квон
3
1
73
Кристиан Эриксен
3
1
74
Людвиг Аугустинсон
3
1
75
Садио Мане
3
1
76
Салем Аль-Доссари
3
1
77
Тони Кроос
3
1
78
Тьяго Силва
3
1
79
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
80
Хавьер Эрнандес
3
1
81
Хосе Мария Хименес
3
1
82
Пепе
4
1
83
Лионель Месси
4
1
84
Синдзи Кагава
2
1
85
Карим Ансарифард
3
1
86
Фержани Сасси
3
1
87
Карлос Вела
3
1
88
Виктор Мозес
3
1
89
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
90
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Осиротели: как скажется на мундиале вылет Роналду и Месси

Два гола уругвайца Кавани отправили Криштиану Роналду домой‍

Сборная Аргентины сложила полномочия вице-чемпиона мира, уступив команде Франции в 1/8 финала мундиаля-2018, а португальцы на той же стадии не справились с сопротивлением Уругвая. «Газета.Ru» объясняет, почему ранний вылет Лионеля Месси, Криштиану Роналду и компании — трагедия для России и всего футбольного форума.

Экономика

Сложно сказать, сколько аргентинцев собралось на стадионе в Казани в субботу. По грубым прикидкам, тысяч 25-30. А может, и все 35 – при официальной аудитории матча в чуть более чем 42 тыс. зрителей. Кроме того, многие за неимением билетов наблюдали за игрой в фан-зоне. Кто-то засел в барах. Другие остались в Москве – в надежде на продолжение кампании в 1/4 финала.

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Аргентинский десант был в России-2018 одним из самых многочисленных. Много людей – много денег, заработанных в Буэнос-Айресе и потраченных в нашей стране. Зарубежные гости нагрузили гостиничный сектор и заведения общепита. А еще – развлекали москвичей и москвичек на Никольской.

Главное тусовочное место ЧМ теперь почти что осиротеет. Никакие французы и близко не заменят темпераментных аргентинцев. Ни численно, ни эмоционально.

Месси

Форум лишился одной из главных звезд — не по проявленным здесь качествам, конечно, но по завоеванным за годы статусу и репутации. Лионель Месси – это раскрученный бренд, это имя, на которое шли – и ломились! – люди, в обычной жизни далекие от футбола, как Россия от Аргентины.

Сам он почти не делал заявлений, выбрав на время ЧМ роль затворника. Но – только для журналистов. Среди партнеров Лео был настоящим вождем. Объяснял установку. Вел за собой, насколько мог.

Все после матча только и говорили: «Хорошо, что Аргентина вылетела. Но Месси жалко».

Пусть многократный обладатель «Золотого мяча» не показал в России своей лучшей игры, все же были моменты, когда он горел футболом – и восхищал. Сейчас ему 31. В Катаре это будет солидный ветеран, в лучшем случае... Кажется, мечта Лионеля о победе на чемпионате мира так и останется недостижимой.

Скандал

Любому мероприятию жизненно необходимы элементы шоу – если, конечно, речь не о семинаре в институте благородных девиц. Аргентина давала шоу мундиалю. Чтобы скучно не было.

На протяжении турнира всех возмущал экстравагантный тренер «альбиселесте» Хорхе Сампаоли.

В свои 58 лет он использует имидж юнца-плохиша. Или же профессионального зэка, о чем не говорят – кричат его татуированные руки.

Сложно разглядеть мудрого учителя в таком человеке. Кажется, Сампаоли в любую секунду настроен на конфликт.

После ЧМ его ждут сложные времена. Будет разбираться история с сексуальными домогательствами. А собственные подопечные взбунтовались после разгрома от Хорватии в Нижнем Новгороде (0:3). В следующих матчах, по слухам, полномочия Сампаоли были значительно урезаны.

И все же напоследок он вызвал симпатию.

На послематчевой, своей, видимо, финальной пресс-конференции грозный лысый аргентинец пустил слезу.

И так и сидел с мокрыми глазами, приглушенным голосом отвечая на вопросы.

Икарди

Исход кампании «альбиселесте» выглядит так, что прав оказался Мауро Икарди. А это плохо. Объясним почему.

Некоторое время назад этот парень увел жену у своего коллеги по цеху Макси Лопеса, который хорошо известен в России по выступлениям за «Москву». Увел не одну, а с тремя детьми.

Бедняга Лопес – хороший друг Месси, и Лионель не оценил выходку, высказавшись категорически против присутствия Икарди в сборной. Говорят, так и сформулировал: либо я, либо этот тип.

Выбор для федерации был очевиден. Тем более, позицию Месси полностью поддержал сам Диего Марадона.

И все бы ничего, да Икарди штампует голы в миланском «Интере», как жареные пирожки. И Аргентина как раз испытывает острую нехватку результативных форвардов. В Гонсало Игуаина, как показал ЧМ, там давно не верят...

Эрнан Креспо, кстати, так и формулировал: Икарди нет в команде из-за конфликта с Месси, и это плохо. Теперь же расклад такой: взявший на себя ответственность Лео своих не вытащил. А Мауро мог помочь, да остался дома.

Роналду

Пожалуй, единственной отдушиной для Месси является синхронный вылет «закадычного друга», вернее, многолетнего оппонента в споре за звание лучшего футболиста планеты. Криштиану Роналду «прожил» на мундиале лишь на три часа дольше аргентинца. Несмотря на забойное начало ЧМ, вместившее четыре гола, первый раунд плей-офф стал для португальца последним. Видимо, уругвайцы оказались «голоднее» до побед.

Бесспорно, потеряет из-за отъезда Роналду и Россия. Может быть, португальских болельщиков на чемпионат приехало меньше, чем аргентинских, но местных фанатов у Криштиану, пожалуй, даже больше, чем у Месси.

Не осталось второго героя, который привлекал всех одним лишь своим видом, с достоинством нес себя всюду, где бы он ни был, и заставлял собой восхищаться, и это не может не огорчать.

Что ж, такая им досталась доля. Великие игроки без великих сборных. Два года назад Португалии удалось чудесным образом забрать золото Евро — по иронии, почти без помощи Роналду, который травмировался на старте финального матча и был заменен.

На ЧМ он жаждал сатисфакции — высокого результата уже при своем непосредственном участии. Но Месси с Роналду предполагают, а футбол диктует свои правила. На авансцену выходят новые герои...

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