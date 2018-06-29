Битвы насмерть: Месси и Роналду спешат навстречу

^^Франция – Аргентина (Казань, 17.00 мск)^^^^

Вряд ли сборная Франции, собираясь занять в своей группе на чемпионате мира по футболу первое место, хотела получить в соперники уже на стадии 1/8 финала Аргентину с Лионелем Месси.

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Другое дело, что футбол, показанный в квартете D сборной Хорватии, делает спарринг с ней в первом раунде матчей на выбывание еще менее желанным приключением.

Сборная Франции и сама пока не обрела той игры в России, которая убеждала бы в состоятельности притязаний команды Дидье Дешама на чемпионский титул, а уж приехали сюда «трехцветные» абсолютно точно именно за ним.

20 лет назад шедшая к первому и пока единственному титулу чемпионов мира сборная Франции с Зинедином Зиданом тоже играла не слишком ярко на групповом этапе, лишившись еще и своего лидера из-за глупой дисквалификации до финала, а в 1/8 вообще только благодаря «золотому голу» в конце дополнительного времени справилась с Парагваем.

Сейчас в распоряжении Дешама, капитана той команды, пожалуй, даже более талантливое поколение. Ну или сопоставимое с «золотым». Даже параллели имеются: тогда в сборную не взяли Давида Жинола, теперь в команде нет Карима Бензема, Кингсли Комана, Александра Ляказетта и Адриена Рабьо.

Но как быть с футболом? В первом туре невзрачная победа с помощью VAR над Австралией (2:1), затем выстраданная виктория против Перу (1:0) и наконец безликая, единственная пока что на турнире, нулевая ничья с Данией. «Викингов» такой исход выводил в плей-офф, а французам гарантировал первое место – вот никто и не рвался забивать.

Обычно говорят, что спорт наказывает тех, кто с ним играет в такие штуки. Но выбравшие себе сетку плей-офф на хоккейном турнире в Турине шведы стали олимпийскими чемпионами. У Франции в целом есть все для победы в России, и даже есть возможность прибавить по ходу турнира.

Но для начала надо пройти Аргентину. Если французы – мощная машина, которая еще просто не разогрелась и не включила нужные обороты, то южноамериканцы явно поломаны, но как-то смогли поехать.

Ничья с Исландией (1:1) и ужасное поражение от Хорватией (0:3) заставили говорить о грядущем аргентинском провале. Однако в команде прошло собрание, Хорхе Сампаоли и игроки в присутствии директора Ассоциации футбола Аргентины высказали друг другу все накопившееся и договорились, как жить дальше.

Результатом стала вырванная на 86-й минуте победа над Нигерией, благодаря которой «альбиселесте» и сыграет в 1/8 финала.

В этом матче хорош был не столько аргентинский футбол, сколько командное желание добиться цели и проявленный при этом характер. Месси и Ко выстрадали свою викторию, но, возможно, это даже к лучшему.

Сам лидер и капитан команды на групповой стадии проделал путь от не забитого в ворота Исландии одиннадцатиметрового до блестяще исполненного технически гола нигерийцам и находится в приподнятом настроении.

Для Месси этот турнир – возможно, последний шанс выиграть чемпионат мира. И точно последний – в качестве безоговорочно лучшего игрока страны (и, возможно, мира). В Катаре в 2020 году ему уже будет 35 лет, и вряд ли он сможет так вести партнеров за собой, хотя…

Впрочем, о Катаре никто не думает. Все хотят побеждать здесь и сейчас. Велик соблазн сказать, что теперь Аргентина будет неудержима и одолеет Францию, попробовав хотя бы повторить свой результат четырехлетней давности (финал).

Вот только, как бы невзрачно россыпь французских звезд не играла, в корне неверно занижать ее перспективы. Индивидуально там может решить эпизод каждый, а Н'Голо Канте так чистит в центре поля, что способен нейтрализовать Эвера Банегу, и тогда Месси лишится львиной доли качественных передач.

Важная иллюстрация игры Канте и вообще организации французской обороны – по ее воротам бьют только семь раз в среднем за матч, а качество этих ударов по системе xG (ожидаемые голы) и вовсе самое низкое среди всех участников чемпионата мира.

Кстати, в твиттере к сборной Франции обратился казанский «Рубин», заявивший, что «знает, как остановить Месси». Действительно, аргентинский форвард не забивал казанцам в матчах Лиги чемпионов, хотя в главном клубном турнире Европы хозяева стадиона, на котором пройдет встреча Франция — Аргентина, не играли уже давно.

Уругвай – Португалия (Сочи, 21.00 мск)

Ну а совсем рядом по этой же статистике Уругвай. По его воротам бьют еще реже и примерно с тем же коэффициентом опасности.

Сборная Оскара Табареса, вообще является уникальной командой. На мундиале, бьющем все рекорды по количеству голов со стандартов и их проценту от общей суммы забитых мячей, уругвайцы являются флагманом тенденции.

Они забили со стандартов больше всех – пять – голов, и это вообще все их голы на турнире.

После штрафного на последней минуте игры с Египтом, с углового в первом тайме против Саудовской Аравии, прямым выстрелом со штрафного и дважды после корнеров в матче с Россией за первое место в группе.

Южноамериканцы производят на этом чемпионате мира очень сильное и цельное впечатление, даже несмотря на отсутствие радующей глаз игры. В позиционных атаках у уругвайцев серьезные проблемы. Эдинсон Кавани и Луис Суарес не получают достаточной подпитки передачами и перемещениями от партнеров, но как только команда зарабатывает стандарт — соперников бросает в дрожь.

И при этом у Табареса четко отлажена оборонительная система. Может быть, Мартин Касерес, номинальный центральный защитник, не лучшим образом поддерживает наступление на левом фланге, где он играет в сборной, зато «дома» он является дополнительным островом надежности рядом с материками — Диего Годином и Хосе Марией Хименесом, которые к тому же еще и одноклубники по мадридскому «Атлетико».

Особых оснований полагать, что в плей-офф Уругвай как-то траснформирует игру, нет. Вернется в состав пропустивший встречу с Россией из-за повреждения Хименес, Касерес снова окажется слева, а зрители увидят привычного удава — незрелищного, но сжимающего жертву тисками.

Но будут ли португальцы жертвой? Эта сборная еще два года назад показала всем, что ей даже побеждать не нужно, чтобы добиваться серьезных результатов. Евро-2016 португальцы взяли, не выиграв ни одного матча в основное время. Да и в дополнительное победа случилась только в финале с Францией.

Европейские бразильцы будут терпеть сколько надо, с удовольствием поломают игру сопернику и найдут свой шанс. А его будет ждать и искать Криштиану Роналду. Лидер мадридского «Реала» забил в первых двух матчах турнира четыре мяча, правда, не забил пенальти Ирану (1:1) при счете 1:0 в пользу его сборной, из-за чего португальцы теперь сыграют именно с Уругваем, а не с Россией, и вообще чуть не вылетели в добавленное время.

Правда, Криштиану не раз доказывал свою психологическую устойчивость и после иногда случающихся промахов с точки подходил к ней в следующий раз и всегда забивал.

Против выстроенной уругвайской обороны Роналду будет сложнее, чем против техничной и доминирующей, но позволяющей соперникам слишком многое Испании. Но ведь и «Атлетико» капитан Португалии забивает нередко, и вообще находит бреши в абсолютно любой обороне.

И он точно будет не один. Многое зависит от того, какую поддержку своему лидеру окажут партнеры. Случится ли очередной проблеск гениальности с Рикарду Куарежмой? Как отработает в центре Жоау Моутинью, какой объем выдаст слева Жоау Мариу?

Матч Уругвая и Португалии в Сочи вряд ли получится зрелищным, но с точки зрения футбольной тактики и стратегии, а также борьбы и накала он даст то, чего мы еще не видели на групповом этапе. И хотя бы поэтому его нельзя пропускать.

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