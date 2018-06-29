Битвы насмерть: Месси и Роналду спешат навстречу

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена П1–2.4 X–3.1 П2–3.5
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.8 X–2.95 П2–2.85
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.6 X–4 П2–6.6
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.5 X–4.1 П2–7.1
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена П1–1.4 X–4.5 П2–8.8
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3 X–2.95 П2–2.65
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–3.9 X–3.15 П2–2.1
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал. 1-й матч  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Йерри Мина
2
2
7
Артём Дзюба
3
2
8
Ахмед Муса
3
2
9
Джон Стоунс
3
2
10
Филиппе Коутиньо
3
2
11
Вахби Хазри
3
2
12
Луис Суарес
3
2
13
Сон Хын Мин
3
2
14
Эден Азар
2
2
15
Мохамед Салах
2
2
16
Лука Модрич
3
2
17
Андреас Гранквист
3
2
18
Майл Единак
3
2
19
Юссеф Эн-Несири
1
1
20
Фелипе Балой
1
1
21
Йосип Дрмич
2
1
22
Яго Аспас
2
1
23
Кейсуке Хонда
2
1
24
Аднан Янузай
1
1
25
Кендаль Уостон
1
1
26
Милан Бадель
1
1
27
Хосе Игнасио Начо
1
1
28
Рикарду Куарежма
2
1
29
Миши Батшуайи
2
1
30
Дилан Бронн
2
1
31
Анте Ребич
2
1
32
Халид Бутаиб
2
1
33
Юссуф Поульсен
2
1
34
Джесси Лингард
2
1
35
Серхио Агуэро
3
1
36
Дрис Мертенс
3
1
37
Килиан Мбаппе
3
1
38
Александр Головин
2
1
39
Маркос Рохо
2
1
40
Стивен Цубер
2
1
41
Хосе Мария Хименес
2
1
42
Иван Ракитич
3
1
43
Мусса Ваг
3
1
44
Паулиньо
3
1
45
Такаси Инуи
3
1
46
Хосе Паоло Герреро
3
1
47
Марко Ройс
3
1
48
Хуан Куадрадо
3
1
49
Юйа Осако
3
1
50
Хуан Кинтеро
3
1
51
Ян Беднарек
3
1
52
Юрий Газинский
3
1
53
Ирвин Лосано
3
1
54
Ола Тойвонен
3
1
55
М'Байе Ньянг
3
1
56
Блерим Джемаили
3
1
57
Радамель Фалькао
3
1
58
Андре Каррильо
3
1
59
Шердан Шакири
3
1
60
Иван Перишич
3
1
61
Альфред Финнбогасон
3
1
62
Александр Митрович
3
1
63
Иско
3
1
64
Неймар
3
1
65
Александар Коларов
3
1
66
Гжегож Крыховяк
3
1
67
Гранит Джака
3
1
68
Ким Юнь Квон
3
1
69
Кристиан Эриксен
3
1
70
Лионель Месси
3
1
71
Людвиг Аугустинсон
3
1
72
Садио Мане
3
1
73
Салем Аль-Доссари
3
1
74
Тони Кроос
3
1
75
Тьяго Силва
3
1
76
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
77
Хавьер Эрнандес
3
1
78
Эдинсон Кавани
3
1
79
Синдзи Кагава
2
1
80
Карим Ансарифард
3
1
81
Фержани Сасси
3
1
82
Антуан Гризманн
3
1
83
Карлос Вела
3
1
84
Виктор Мозес
3
1
85
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
86
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Битвы насмерть: Месси и Роналду спешат навстречу

Франция и Аргентина откроют плей-офф ЧМ-2018 в Казани

В первых матчах 1/8 финала Франция сразится с Аргентиной, а Уругвай померится силами с Португалией. Вполне возможно, что в четвертьфинале впервые в истории чемпионатов мира мы увидим очную дуэль Лионеля Месси и Криштиану Роналду. «Газета.Ru» анонсирует матчи 30 июня.

^^Франция – Аргентина (Казань, 17.00 мск)^^^^

Вряд ли сборная Франции, собираясь занять в своей группе на чемпионате мира по футболу первое место, хотела получить в соперники уже на стадии 1/8 финала Аргентину с Лионелем Месси.

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Другое дело, что футбол, показанный в квартете D сборной Хорватии, делает спарринг с ней в первом раунде матчей на выбывание еще менее желанным приключением.

Сборная Франции и сама пока не обрела той игры в России, которая убеждала бы в состоятельности притязаний команды Дидье Дешама на чемпионский титул, а уж приехали сюда «трехцветные» абсолютно точно именно за ним.

20 лет назад шедшая к первому и пока единственному титулу чемпионов мира сборная Франции с Зинедином Зиданом тоже играла не слишком ярко на групповом этапе, лишившись еще и своего лидера из-за глупой дисквалификации до финала, а в 1/8 вообще только благодаря «золотому голу» в конце дополнительного времени справилась с Парагваем.

Сейчас в распоряжении Дешама, капитана той команды, пожалуй, даже более талантливое поколение. Ну или сопоставимое с «золотым». Даже параллели имеются: тогда в сборную не взяли Давида Жинола, теперь в команде нет Карима Бензема, Кингсли Комана, Александра Ляказетта и Адриена Рабьо.

Но как быть с футболом? В первом туре невзрачная победа с помощью VAR над Австралией (2:1), затем выстраданная виктория против Перу (1:0) и наконец безликая, единственная пока что на турнире, нулевая ничья с Данией. «Викингов» такой исход выводил в плей-офф, а французам гарантировал первое место – вот никто и не рвался забивать.

Обычно говорят, что спорт наказывает тех, кто с ним играет в такие штуки. Но выбравшие себе сетку плей-офф на хоккейном турнире в Турине шведы стали олимпийскими чемпионами. У Франции в целом есть все для победы в России, и даже есть возможность прибавить по ходу турнира.

Но для начала надо пройти Аргентину. Если французы – мощная машина, которая еще просто не разогрелась и не включила нужные обороты, то южноамериканцы явно поломаны, но как-то смогли поехать.

Ничья с Исландией (1:1) и ужасное поражение от Хорватией (0:3) заставили говорить о грядущем аргентинском провале. Однако в команде прошло собрание, Хорхе Сампаоли и игроки в присутствии директора Ассоциации футбола Аргентины высказали друг другу все накопившееся и договорились, как жить дальше.

Результатом стала вырванная на 86-й минуте победа над Нигерией, благодаря которой «альбиселесте» и сыграет в 1/8 финала.

В этом матче хорош был не столько аргентинский футбол, сколько командное желание добиться цели и проявленный при этом характер. Месси и Ко выстрадали свою викторию, но, возможно, это даже к лучшему.

Сам лидер и капитан команды на групповой стадии проделал путь от не забитого в ворота Исландии одиннадцатиметрового до блестяще исполненного технически гола нигерийцам и находится в приподнятом настроении.

Для Месси этот турнир – возможно, последний шанс выиграть чемпионат мира. И точно последний – в качестве безоговорочно лучшего игрока страны (и, возможно, мира). В Катаре в 2020 году ему уже будет 35 лет, и вряд ли он сможет так вести партнеров за собой, хотя…

Впрочем, о Катаре никто не думает. Все хотят побеждать здесь и сейчас. Велик соблазн сказать, что теперь Аргентина будет неудержима и одолеет Францию, попробовав хотя бы повторить свой результат четырехлетней давности (финал).

Вот только, как бы невзрачно россыпь французских звезд не играла, в корне неверно занижать ее перспективы. Индивидуально там может решить эпизод каждый, а Н'Голо Канте так чистит в центре поля, что способен нейтрализовать Эвера Банегу, и тогда Месси лишится львиной доли качественных передач.

Важная иллюстрация игры Канте и вообще организации французской обороны – по ее воротам бьют только семь раз в среднем за матч, а качество этих ударов по системе xG (ожидаемые голы) и вовсе самое низкое среди всех участников чемпионата мира.

Кстати, в твиттере к сборной Франции обратился казанский «Рубин», заявивший, что «знает, как остановить Месси». Действительно, аргентинский форвард не забивал казанцам в матчах Лиги чемпионов, хотя в главном клубном турнире Европы хозяева стадиона, на котором пройдет встреча Франция — Аргентина, не играли уже давно.

Уругвай – Португалия (Сочи, 21.00 мск)

Ну а совсем рядом по этой же статистике Уругвай. По его воротам бьют еще реже и примерно с тем же коэффициентом опасности.

Сборная Оскара Табареса, вообще является уникальной командой. На мундиале, бьющем все рекорды по количеству голов со стандартов и их проценту от общей суммы забитых мячей, уругвайцы являются флагманом тенденции.

Они забили со стандартов больше всех – пять – голов, и это вообще все их голы на турнире.

После штрафного на последней минуте игры с Египтом, с углового в первом тайме против Саудовской Аравии, прямым выстрелом со штрафного и дважды после корнеров в матче с Россией за первое место в группе.

Южноамериканцы производят на этом чемпионате мира очень сильное и цельное впечатление, даже несмотря на отсутствие радующей глаз игры. В позиционных атаках у уругвайцев серьезные проблемы. Эдинсон Кавани и Луис Суарес не получают достаточной подпитки передачами и перемещениями от партнеров, но как только команда зарабатывает стандарт — соперников бросает в дрожь.

И при этом у Табареса четко отлажена оборонительная система. Может быть, Мартин Касерес, номинальный центральный защитник, не лучшим образом поддерживает наступление на левом фланге, где он играет в сборной, зато «дома» он является дополнительным островом надежности рядом с материками — Диего Годином и Хосе Марией Хименесом, которые к тому же еще и одноклубники по мадридскому «Атлетико».

Особых оснований полагать, что в плей-офф Уругвай как-то траснформирует игру, нет. Вернется в состав пропустивший встречу с Россией из-за повреждения Хименес, Касерес снова окажется слева, а зрители увидят привычного удава — незрелищного, но сжимающего жертву тисками.

Но будут ли португальцы жертвой? Эта сборная еще два года назад показала всем, что ей даже побеждать не нужно, чтобы добиваться серьезных результатов. Евро-2016 португальцы взяли, не выиграв ни одного матча в основное время. Да и в дополнительное победа случилась только в финале с Францией.

Европейские бразильцы будут терпеть сколько надо, с удовольствием поломают игру сопернику и найдут свой шанс. А его будет ждать и искать Криштиану Роналду. Лидер мадридского «Реала» забил в первых двух матчах турнира четыре мяча, правда, не забил пенальти Ирану (1:1) при счете 1:0 в пользу его сборной, из-за чего португальцы теперь сыграют именно с Уругваем, а не с Россией, и вообще чуть не вылетели в добавленное время.

Правда, Криштиану не раз доказывал свою психологическую устойчивость и после иногда случающихся промахов с точки подходил к ней в следующий раз и всегда забивал.

Против выстроенной уругвайской обороны Роналду будет сложнее, чем против техничной и доминирующей, но позволяющей соперникам слишком многое Испании. Но ведь и «Атлетико» капитан Португалии забивает нередко, и вообще находит бреши в абсолютно любой обороне.

И он точно будет не один. Многое зависит от того, какую поддержку своему лидеру окажут партнеры. Случится ли очередной проблеск гениальности с Рикарду Куарежмой? Как отработает в центре Жоау Моутинью, какой объем выдаст слева Жоау Мариу?

Матч Уругвая и Португалии в Сочи вряд ли получится зрелищным, но с точки зрения футбольной тактики и стратегии, а также борьбы и накала он даст то, чего мы еще не видели на групповом этапе. И хотя бы поэтому его нельзя пропускать.

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