«Хочу увидеть ребенка»: жена обвинила Кержакова в краже сына

Жена известного в прошлом футболиста «Зенита» и сборной России Александра Кержакова, Милана рассказала о том, что спортсмен забрал их общего сына и запрещает видеться с ним. В мае стало известно, что пара прекратила свои отношения.

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«К сожалению, ситуация сейчас такова, что я не могу видеть своего сына.

Моего ребенка у меня забрали. И сделал это мой пока еще действующий муж. К сожалению, он не дает мне никаких контактов и связей с сыном, ничем это не аргументируя и не объясняя. Я понимаю, что ситуация повторяется, я стала ее заложником.%

Я понимаю, что я, наверно, делала какие-то поступки в жизни своей неправильно, и теперь я пожинаю эти плоды», — начала Милана свой эфир в инстаграме. Девушка разговаривала со своими подписчиками в слезах.

«На сегодняшний день, чтобы увидеть своего сына, мне нужно доказать свою социальную вменяемость. И я не знаю, как сделать это, ведь я социально вменяемая. Я нормальный человек, который хочет воспитывать своего ребенка.

Я разговаривала с ним, потому что хотела увидеть ребенка пару дней назад — приезжала его к дому, но супруг ответил, что ему нужны справки о том, что я вменяемая. Без этого дать увидеться с моим ребенком он мне не позволит. Но мне нечего предоставлять. Я не знаю, о чем идет речь»,

— продолжила жена футболиста.

Кроме того, Милана отметила, что подает на развод. По ее словам, ситуация происходит уже месяц, а она молчала, потому что думала, что все наладится.

«Я сейчас подаю на развод и естественно, что в ходе этого процесса место проживания ребенка будет определено со мной. Но это не гарантирует, что мне отдадут сына.

В суд документы о разводе еще не поданы, не знаю, что делать. Я не знаю к каким идти врачам, потому что я вменяемый человек, и не знаю, что от меня требуется. Я не прошу, чтобы ребенок со мной проживал, я просто хочу его видеть», — заключила Кержакова, отметив, что записала свое обращение для того, чтобы люди узнали о ее беде и оказали ей помощь или поддержку.

Дочь сенатора Вадима Тюльпанова вышла замуж за Кержакова в 2015 году. 10 апреля 2017 у пары родился сын Артемий.

Обращение Миланы вызвало бурное обсуждение. Девушка получила большое число откликов в социальной сети.

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева заявила о том, что сначала ей было жаль Милану, но после просмотра ее интервью, она упрекнула Кержакову в том, что она сама вышла замуж за недостойного мужчину.

«Я при любых ситуациях стараюсь ставить себя на место людей и фантазировать о том, как бы поступила я, коснись меня похожая жизненная ситуация. И я опять же всегда возвращаюсь к морали сей басни! За (чудаков) выходят замуж только дуры», — написала звезда «Дом-2» у себя в инстаграме.

Известная телеведущая Яна Рудковская, в свою очередь, заверила, что Кержаков предлагал жене решить вопрос мирным путем.

«Я могла бы промолчать, но подумав ночь, не могу оставаться в стороне! Не позволяет мне совесть и моя гражданская и материнская позиция!

Хочется, чтобы Милана, которой я неоднократно пыталась помочь решить мирным путем с Сашей конфликт и определить место проживания ребенка исключительно с матерью, в следующем своем прямом эфире рассказала, где она провела 4,5 месяца и почему все это время ее новорожденный ребенок провел с нянями, а не с ней, где она находилась все это время, с 13 февраля и по позавчерашний день.

Отец не украл у нянь ребенка своего, это абсурд, он родной отец! По семейному кодексу родители имеют равные права»,

Кроме того, Рудковская отметила, что ей жаль супругу Кержакова.

«Милана, мне реально тебя очень жаль, но мне также жаль твоего ребенка и твоего еще пока законного мужа, твою маму! Тебе еще вчера предлагал Саша все решить мирным путем, но тебе хотелось жалости к себе у аудитории, что в принципе в твоей ситуации довольно странно! Ты нанесла сильнейший репутационный удар по человеку, завуалированный «крик о помощи». Я желаю тебе более не совершать таких необдуманных поступков»,

— написала Рудковская у себя в инстаграме.

Милана ответила на пост Рудковской в комментариях к записи.

«Я не отрицаю, что наблюдалась у психотерапевта последние четыре месяца. Наблюдалась из-за последствий, причиненных мне Сашей. Теперь я не имею права видеть своего сына?» — написала супруга футболиста.

На данное сообщение телеведущая ответила довольно эмоционально, призвав девушку «прекратить подлый цирк».

«Мне выставить документы, у какого психотерапевта ты наблюдалась, и прочие документы? Прекрати этот цирк, он подлый, и к твоему ребенку не имеет никакого отношения»,

— написала Рудковская.

Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету 233 гола. Кроме того, спортсмен — самый результативный игрок в истории «Зенита» и национальной команды страны. Милана Тюльпанова стала третьей женой спортсмена. У футболиста осталось по ребенку от каждого брака.

Любопытно, что у Кержакова уже был конфликт с предыдущей спутницей по поводу воспитания сына. Второй супругой Александра, с которой спортсмен официально не регистрировал отношения, была Екатерина Сафронова.

В 2013 году у пары родился сын Игорь. Спустя год спортсмен подал в суд на Сафронову с требованием самому воспитывать ребенка. Его иск был удовлетворен.

Дочь Дарью, рожденную в 2005 году, воспитывает первая жена футболиста Мария Голова.

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