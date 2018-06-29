Плей-офф ЧМ-2018: час икс Месси и испытание Неймара

Франция – Аргентина (30 июня, 17.00 мск)

Плей-офф чемпионатов мира откроется супервывеской. Франция и Аргентина входят в весьма ограниченное число сборных, выигрывавших мундиали, причем южноамериканцы делали это дважды.

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Последняя победа сборной, еще ведомой Диего Марадоной, состоялась в 1986 году, и с тех пор «альбиселесте» никак не может повторить тот успех. Был финал в 1990 году, а после этого до прошлого ЧМ не могла преодолеть стадию четвертьфинала.

Четыре года назад уже с безоговорочным лидером в лице Лионеля Месси аргентинцы дошли до финала, но там в дополнительное время уступили сборной Германии благодаря голу Марио Гётце.

И если есть у кого-то еще сомнения в величии Месси, то они как раз основываются на том, что он пока так и не смог привести свою страну к титулу чемпионов мира.

В этом году у суперзвезды «Барселоны», возможно, последний шанс: ему уже 31 года, и кто знает, в какой он будет форме в 2022 году в Катаре?

Аргентина еле попала на сам чемпионат мира, запрыгнув на отправляющийся в Россию поезд континентального отбора в последнем туре, еле-еле выбралась из группы с Хорватией, Нигерией и Исландией уже в России, забив победный гол африканцам в третьем туре на 86-й минуте.

Теперь команда Хорхе Сампаоли, которого в прессе успели по ходу турнира если не уволить, то отстранить в пользу игроков от работы, андердог в противостоянии с мощной и гиперталантливой Францией.

Но Сампаоли по-прежнему работает, пусть и немного иначе, чем в начале турнира. С игроками у него есть контакт, а сами футболисты находятся на подъеме после эмоциональной развязки битвы с Нигерией.

Но плей-офф – это всего лишь один матч, в котором может случиться все что угодно, а когда против тебя играет такая сборная, как Аргентина, да еще и с Лионелем Месси, уверенным ни в чем быть нельзя.

К тому же сами французы пока в России откровенно не впечатляют. Команда Дидье Дешама показывает очень прагматичный футбол, и первое место в квартете с датчанами, перуанцами и австралийцами, где Трехцветные набрали 7 очков при разнице мячей 3-1, – совсем не то, чего от них ожидали.

Да и статистика личных встреч на чемпионатах мира у этих сборных вряд ли добавляет уверенности европейцам. Команды встречались между собой дважды – в 1930 и 1978 годах. Пусть это был игры групповых стадий, но в обеих победила Аргентина (1:0 и 2:1).

И после этого она, кстати, на обоих турнирах доходила до финала. Смогут ли французы на «Казань Арене» сломать традицию, или же Месси и Ко начнут новый путь к главному трофею?

Прогноз «Газеты.Ru»: победа Аргентины – 0:1

Уругвай – Португалия (30 июня, 21.00 мск)

А вот Уругвай и Португалия на чемпионатах мира не встречались никогда. Эти сборные даже товарищеских матчей не проводили между собой с 1972 года, так что статистика (победа южноамериканцев и ничья) вряд ли показательна.

Португалия была очень близка к первому месту в своей группе на протяжении почти всей встречи с Ираном, но Криштиану Роналду не реализовал пенальти, в добавленное время свою «точку» забила азиатская сборная, а потом она имела момент отправить Европейских бразильцев и вовсе домой.

У Уругвая групповая стадия прошла куда спокойнее. Команда Оскара Табареса очень легко и уверенно выиграла группу А, поочередно одолев Египет, Саудовскую Аравию и Россию.

Да, первые две встречи дались не так просто и закончились минимальными викториями, а в последнем туре хозяева турнира в матче за первенство в квартете играли не оптимальным составом и к тому же остались в меньшинстве еще до перерыва, но все это не отменяет одного факта: Уругвай – единственная сборная, до сих пор не пропускавшая на этом мировом форуме.

Сами южноамериканцы в атаке тоже не впечатляют, несмотря на связку Луис Суарес – Эдинсон Кавани. Все пять мячей команда провела со стандартов. Реализация уругвайцами штрафных и угловых обещает стать головной болью для Фернанду Сантуша.

Сам португальский тренер решает и еще одну важную задачу: как наилучшим образом использовать забившего уже четыре гола на турнире Криштиану Роналду. На этот раз лидеру мадридского «Реала» предстоит тяжелейшее соперничество с крайне нелюбимыми им центральными защитниками мадридского «Атлетико» Диего Годином и Хосе Марией Хименесом, который наверняка вернется в состав после пропущенного из-за повреждения поединка с Россией.

Явного фаворита в паре, которая выяснит отношения на Сочинском «Фиште», нет. Чемпионы Европы еще два года назад доказали, что способны проходить в плей-офф и без яркого футбола. Но и Уругвай – мастак с виду натужных и незрелищных побед.

Так что зрителям стоит приготовиться к не самому яркому, но очень напряженному, плотному и наверняка драматичному противостоянию.

И отдельно нельзя не отметить, что если Аргентина и Португалия выиграют свои матчи 1/8 финала, то

Лионель Месси и Криштиану Роналду, имеющие по пять «Золотых мячей», впервые сыграют друг против друга на чемпионатах мира. И вполне возможно, что больше такого шанса не будет!

Прогноз «Газеты.Ru»: ничья 0:0 и серия пенальти

Испания – Россия (1 июля, 17.00 мск)

Сборная России могла быть на месте Уругвая, если бы обыграла его в последнем туре. Впрочем, в Сочи подопечные Станислава Черчесова еще могут и надеются сыграть – в четвертьфинале. Для этого надо решить «простую» задачу – обыграть испанцев.

Красную фурию на этом мундиале болтает, что не удивительно, учитывая отставку Хулена Лопетеги за два дня до первого матча команды на ЧМ-2018. Что бы кто ни говорил, а пользы от этого решения для выступления команды на мундиале не было точно.

Испанцы вышли из группы В с первого места, но обыграть смогли только Иран, и то – с огромным трудом. Ни Португалия с оформившим хет-трик и унизившим Давида де Хеа Роналду, ни Марокко не покорились. Против африканцев и вовсе пришлось спасаться в концовке.

Но, конечно, сборная Испании, уже под руководством Фернандо Йерро, будет все равно безоговорочным фаворитом в «Лужниках».

Поддержка болельщиков и отсутствие перелета (наша национальная команда базируется в подмосковном Новогорске) будет безусловным плюсом для сборной России, которая никогда в своей истории не выступала в плей-офф чемпионатов мира (СССР играл в 1/8 финала на ЧМ-1986).

Станислав Черчесов уже показал на этом чемпионате мира, что умеет здорово выстраивать игру под соперника, отталкиваясь от его слабых сторон. Испания, правда, совсем не Египет и, отнюдь, не Саудовская Аравия, но и уязвимые места у нее имеются.

Подспорьем в подготовке, в том числе ментальной, будет товарищеская встреча команд, состоявшаяся в ноябре и приведшая к шикарной боевой ничьей с дублем Федора Смолова – 3:3.

Выйдет ли нападающий «Краснодара» в грядущем матче с первых минут? Или же Черчесов предпочтет ему здорово цепляющегося за длинные передачи и уже отличившегося на турнире дважды Артема Дзюбу? А может, Россия сыграет с тандемом форвардов?

Статистика личных встреч, как и предматчевые расклады, говорит в пользу испанцев. Сборная России никогда не побеждала Красную фурию, а в официальных турнирах у нее три поражения: в группе на Евро-2004 (0:1), в группе (1:4) и в полуфинале на Евро-2008 (0:3).

Да и сборная СССР свой единственный матч в финальной части крупного турнира испанцам проиграла – в поединке за золото Евро-1964 (1:2).

Прогноз «Газеты.Ru»: победа Испании – 3:1

Хорватия – Дания (1 июля, 21.00 мск)

Сборная Хорватии стала открытием группового этапа. Вроде бы все знали, что Лука Модрич выступает за мадридский «Реал», Иван Ракитич – за «Барселону», Марио Манджукич бьется в «Ювентусе», Иван Перишич и Марцел Брозович представляют «Интер», а Даниэл Субашич защищает ворота «Монако». И это далеко не полный список впечатляющих клубов хорватских игроков.

Но все равно никто не ожидал такого насилия над Аргентиной с Месси, которую «шашечные» унесли со счетом 3:0, причем абсолютно по делу.

Дания, напротив, не слишком впечатлила на групповой стадии. Не слишком закономерная победа над не забившим пенальти Перу (1:0) в игре, где соперник создал гораздо больше моментов. Не впечатляющая ничья с Австралией (1:1) во втором туре и скучный матч третьего тура с Францией.

Тот поединок стал единственной нулевой ничьей всего группового этапа ЧМ-2018, причем предсказать ее можно было заранее – никому не нужно было забивать.

Надежды датских болельщиков в противостоянии связаны в первую очередь с создающим все голы команды плеймейкером «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном. В России у него уже есть и передача, и гол.

Второй шанс «викингов» – Каспер Шмейхель. Голкипер пропустил на данный момент только один гол, и тот с пенальти от австралийского капитана Майла Единака. В противостоянии с хорватами в Нижнем Новгороде сыну другого датского вратаря, легендарного Петера Шмейхеля, придется потрудиться как следует, но хватит ли этого?

На крупных турнирах Дания и Хорватия играли только однажды, и на Евро-96 балканцы на групповом этапе разгромили на тот момент действовавших чемпионов Европы – 3:0.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа Хорватии – 1:0

Бразилия – Мексика (2 июля, 17.00 мск)

Одно из самых жарких противостояний 1/8 финала. Вообще, мексиканцы не так уж редко удачно играют против Бразилии – 10 побед и 7 ничьих против 24 поражений в 41 матче.

Другое дело, что на чемпионатах мира у Селесао есть три крупных победы (5:0, 4:0 и 2:0) в 50-60-е годы, и лишь четыре года назад на домашнем для бразильцев мундиале была нулевая ничья в группе, из которых обе сборные спокойно вышли.

Бразилия тогда добралась до полуфинала, где была уничтожена рвавшимися к чемпионскому титулу немцами – 1:7.

Что до Мексики, то эта сборная дважды в своей истории играла в четвертьфиналах мировых чемпионатов, но оба раза это было, когда она принимала турнир у себя.

А вот с 1986 года «ацтеки» ни разу не смогли преодолеть барьер первой стадии плей-офф. В 1990 году команда не участвовала в турнире из-за дисквалификации, а потом всякий раз выходила в плей-офф, но там сразу же прекращала борьбу.

В этом году у Хуана Карлоса Осорио, одного из самых интересных и вдумчивых тренеров этого турнира, шикарная команда, одновременно и талантливая, и опытная. Мексика уже оставила за бортом плей-офф чемпионов мира из Германии, обыграв их в первом туре (1:0).

Но хватит ли этого против Бразилии, одного из главных фаворитов мундиаля. Особенно на фоне сокрушительного фиаско мексиканцев во втором тайме игры третьего тура против Швеции (0:3).

Что до пятикратных чемпионов мира, то бразильцы прибавляют от игры к игре. Из раза в раз мы видим с этой сборной примерно одну картину на мировых чемпионатах. Очень солидная и уверенная игра на групповом этапе, без включения максимальных оборотов.

Нет никаких сомнений, что парням Тите по силам добиться в России самых высоких результатов. Как и в том, что игра с Мексикой в Самаре для Неймара и Ко (или же Фелипе Коутиньо и Ко) станет очень серьезным и трудным испытанием.

Победа Бразилии – 3:2

Бельгия – Япония (2 июля, 21.00 мск)

Пожалуй, самая предсказуемая пара. Сборная Японии, конечно, показала отменную работоспособность на групповой стадии, а также тактическую выучку и (излишнюю) рациональность, но все это было в не самой сложной группе, где Польша совсем не оправдала ожиданий, Колумбия не оправдала их из-за удаления на 3-й минуте в игре с японцами, а Сенегал утопил сам себя, не удержав победу против Самураев (2:2), не удержав в последнем туре на угловом Йерри Мину и нахватав слишком много карточек.

Япония стала первой в истории ЧМ сборной, вышедшей в плей-офф по показателю фэйр-плей. А еще она стала единственной командой не из Европы или Америки, сумевшей успешно пройти на этом турнире групповую стадию.

Но дальше парням Акиры Нисино хода нет. Бельгия Роберто Мартинеса слаженна и мощна настолько, что о не взятом испанцем на мундиаль Радже Наингголане уже все забыли. Играл бы Нинзя, перебравшийся сейчас в «Интер» из «Ромы», за Японию, там бы на него молились всей страной.

Работоспособность – это хорошо, но проблема Японии в том, что Красные дьяволы Мартинеса и сами отрабатывают на поле, будь здоров. А еще они свежи. Ромело Лукаку, Эден Азар, Кевин де Брейне и многие другие получили отдых в матче последнего тура, и все равно Англия была повержена чудо-голом Аднана Янузая.

Кстати, матч в Ростове-на-Дону (последнем для этого города на ЧМ-2018) будет не первой встречей этих команд в истории. В первом туре ЧМ-2002 в Стране восходящего солнца они разошлись миром (2:2), а потом синхронно перешагнули в плей-офф через Россию.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа Бельгии – 3:1

Швеция – Швейцария (3 июля, 17.00 мск)

Самая неожиданная пара плей-офф. Ожидать швейцарцев на втором месте в квартете с Бразилией, Сербией и Коста-Рикой, особенно после ничьей с пентакампеонами в первом туре (1:1), было можно.

А вот в то, что Андреас Гранквист и Ко закончат на первом месте группу с Германией и Мексикой, не верили и сами шведские футболисты.

Глаза боятся, а ноги делают – шведы стали одним из главных открытий групповой стадии, показав качественный футбол во всех трех играх. Эта сборная умеет и играть, и терпеть, а еще в Швеции выросло талантливое поколение игроков, которые органично слились с могучими ветеранами.

На бумаге швейцарцы выглядят командой несколько более классной и чуть более опытной, но вряд ли их перевес в обоих компонентах достаточен, чтобы считать их фаворитом.

Скорее всего, в Санкт-Петербурге мы увидим боевой и не самый результативный футбол. Или же результативный с обеих сторон, но все равно очень боевой. Кстати, это будет первое пересечение этих сборных в истории!

Прогноз «Газеты.Ru»: ничья 1:1 и серия пенальти

Колумбия – Англия (3 июля, 21.00 мск)

Вольно или невольно, но сборная Англии выбрала себе соперника. Вернее, половину сетки – правую и вроде бы более легкую.

Бельгия, если выиграет свой поединок 1/8 финала, попадет на Бразилию или Мексику, а англичане, если выживут на «Открытие Арене» (последний матч турнира на этом московском стадионе), сыграют с Швецией или Швейцарией.

Разница действительно есть. Другое дело, что пройти Японию бельгийцам будет полегче, чем подопечным Гарета Саутгейта справиться с Колумбией. И вот уже тренер вынужден оправдываться, что не пожалеет о масштабной ротации в последнем туре, даже если команда сойдет в 1/8 финала с турнирного пути.

А шанс велик. Единственный раз эти сборные встречались на чемпионатах мира в 1998 году, когда Англия уверенно победила – 2:0. Но времена сильно изменились.

Эта Колумбия с Радамелем Фалькао, Хамесом Родригесом, Хуаном Куадрадо, Хуаном Кинтеро, Карлосом Санчесом и Йерри Миной (защитник является лучшим бомбардиром сборной на турнире с двумя мячами) очень сильна.

Четыре года назад в Бразилии Хамеса и Ко остановили только хозяева в четвертьфинале, но тогда из-за травмы не играл Эль Тигре Фалькао. Сейчас, правда, непонятно, сможет ли принять участие в игре вроде бы захворавший Хамес, но, думается, все проблемы будут решены.

У Англии есть лучший бомбардир турнира Гарри Кейн, наколотивший пять мячей Тунису и Панаме и пропустивший встречу с Бельгией, а также россыпь четко работающих домашних заготовок на стандартах. Но хватит ли этого? Особенно, учитывая вечные неудачи англичан на крупных турнирах и панический страх послематчевых пенальти, выигранных сборной за всю историю лишь раз (чтобы уступить по «точкам» в следующей стадии домашнего Евро-1996).

Прогноз «Газеты.Ru»: 1:1 и победа Колумбии в серии пенальти

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