«Нам по силам одолеть испанцев»

— Что для вас главная сенсация группового этапа?

Александр Тарханов: Конечно, что Германия вылетела. Япония вышла, но Сенегал, я считаю, сильнее, а по карточкам представители азиатской команды опередили. Хотя они тоже хорошие два последних матча провели. Могу сказать, что не такой зрелищный чемпионат, топ-сборные не показывают хороший футбол. Больше оборона преобладает, хотя голы забиваются в каждой игре.

Реклама

Денис Бояринцев: Непопадание Германии в 1/8 финала. Действующие чемпионы мира удивили, конечно. Рассчитывал, что в финале будут играть они, но подвели в этот раз. Порадовало, что наша сборная вышла, это не удивило, просто много было скептических настроений. Японцы заскочили, может, не по совсем спортивному принципу, по карточкам, но тоже молодцы. Много было маленьких сенсаций. Гранды теряли очки с не топовыми сборными. Но вылет команды Германии — самый значимый момент.

— О вылете какой сборной вы сожалеете?

А.Т.: О Германии. Сербия — хорошая команда тоже. Египет, Саудовская Аравия, Панама — они слабее. Коста-Рику тоже жалко, неплохая сборная.

Д.Б.:

Кроме сборной Германии, мне бы хотелось, чтобы исландцы вышли из группы, приятное впечатление производит сборная.

Были хорошие команды, конечно, которые не попали. Ни одна африканская сборная не вышла, хотя крепкие команды были у Сенегала, Нигерии. У нас сейчас получается десять европейских команд, пять латиноамериканских и одна азиатская, Япония. Это показывает, что европейский футбол сейчас на подъеме, хотя команды Южной Америки оставляют очень приятное впечатление

— Какая пара 1/8 финала наиболее интересная?

А.Т.: Бразилия — Мексика. Южноамериканская команда сильная, Мексика тоже не отстает. Естественно, буду смотреть Россию с Испанией.

Д.Б.: Аргентина и Франция — эта пара интересна. Конечно Россия с Испанией. Нам по зубам одолеть испанцев. Некоторые сборные показали, что с ними можно играть на равных. Вот, марокканская сборная. Но мы, надеюсь, посильнее команды Марокко.

— Уже завтра свои матчи сыграют Франция и Аргентина и Уругвай с Португалией. Что вы думаете по поводу этих матчей, кто из команд пройдет дальше?

А.Т.:

Самая интересная пара — это Аргентина с Францией. Сложно сказать, кто фаворит. Аргентина не показала свой футбол, Франция выигрывала, но блекло смотрелась в плане игры.

Групповой этап — это стратегия, а плей-офф — это уже на вылет, поэтому может быть другой настрой, другая тактика.

По поводу второго матча могу сказать, что Уругвай хорошо обороняется, так же, как и Португалия. У одной сборной есть Криштиану Роналду, а у другой — Эдисон Кавани и Луис Суарес. Но все равно, от обороны будет игра, как всегда у южноамериканской сборной.

Д.Б.: Это самые интересные пары. Конечно, хотелось бы такой полуфинал увидеть. Непредсказуемый матч.

Франция достаточно уверено прошла групповой этап, но сейчас Месси поймает свою игру. Мне кажется, аргентинцы выбьют французов.

А Уругвай — хорошая сборная, но думаю с таким лидером как Роналду, не важно, кто там у южноамериканцев в лидерах. Он индивидуально сильнее. Так что считаю, что с минимальным счетом Португалия выиграет.

— Кто для вас фаворит чемпионата мира?

А.Т.: Сложно сказать, ни одна команда не показывает футбол, который говорит о том, что сборная может быть чемпионом.

Из всех команд теневые фавориты — это Бельгия и Хорватия. Вот вчера Бельгия с Англией играли, как говорили, за второе место. Но бельгийцы показали хороший, зрелищный футбол.

У Хорватии средняя линия — это «Барселона», «Реал», да и вообще команда играет в хороший футбол.

Д.Б.: Сейчас уже фаворитов не осталось для меня. Но я думаю, что кто-то удивит точно. Хорошо так выглядят португальцы, мексиканцы. Шведы могут преподнести сюрприз. Вот Бельгия еще, хорошая сборная собралась на этом чемпионате мира. Я бы еще англичан не списывал со счетов. Вот эти сборные можно выделить.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу - 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».