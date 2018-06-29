«Нам по силам одолеть испанцев»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена П1–2.4 X–3.1 П2–3.5
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.85 X–2.9 П2–2.85
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.6 X–3.95 П2–6.7
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.48 X–4.15 П2–7.5
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена П1–1.4 X–4.5 П2–8.8
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3 X–2.95 П2–2.65
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–3.9 X–3.15 П2–2.1
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал. 1-й матч  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Йерри Мина
2
2
7
Артём Дзюба
3
2
8
Ахмед Муса
3
2
9
Джон Стоунс
3
2
10
Филиппе Коутиньо
3
2
11
Вахби Хазри
3
2
12
Луис Суарес
3
2
13
Сон Хын Мин
3
2
14
Эден Азар
2
2
15
Мохамед Салах
2
2
16
Лука Модрич
3
2
17
Андреас Гранквист
3
2
18
Майл Единак
3
2
19
Юссеф Эн-Несири
1
1
20
Фелипе Балой
1
1
21
Йосип Дрмич
2
1
22
Яго Аспас
2
1
23
Кейсуке Хонда
2
1
24
Аднан Янузай
1
1
25
Кендаль Уостон
1
1
26
Милан Бадель
1
1
27
Хосе Игнасио Начо
1
1
28
Рикарду Куарежма
2
1
29
Миши Батшуайи
2
1
30
Дилан Бронн
2
1
31
Анте Ребич
2
1
32
Халид Бутаиб
2
1
33
Юссуф Поульсен
2
1
34
Джесси Лингард
2
1
35
Серхио Агуэро
3
1
36
Дрис Мертенс
3
1
37
Килиан Мбаппе
3
1
38
Александр Головин
2
1
39
Маркос Рохо
2
1
40
Стивен Цубер
2
1
41
Хосе Мария Хименес
2
1
42
Иван Ракитич
3
1
43
Мусса Ваг
3
1
44
Паулиньо
3
1
45
Такаси Инуи
3
1
46
Хосе Паоло Герреро
3
1
47
Марко Ройс
3
1
48
Хуан Куадрадо
3
1
49
Юйа Осако
3
1
50
Хуан Кинтеро
3
1
51
Ян Беднарек
3
1
52
Юрий Газинский
3
1
53
Ирвин Лосано
3
1
54
Ола Тойвонен
3
1
55
М'Байе Ньянг
3
1
56
Блерим Джемаили
3
1
57
Радамель Фалькао
3
1
58
Андре Каррильо
3
1
59
Шердан Шакири
3
1
60
Иван Перишич
3
1
61
Альфред Финнбогасон
3
1
62
Александр Митрович
3
1
63
Иско
3
1
64
Неймар
3
1
65
Александар Коларов
3
1
66
Гжегож Крыховяк
3
1
67
Гранит Джака
3
1
68
Ким Юнь Квон
3
1
69
Кристиан Эриксен
3
1
70
Лионель Месси
3
1
71
Людвиг Аугустинсон
3
1
72
Садио Мане
3
1
73
Салем Аль-Доссари
3
1
74
Тони Кроос
3
1
75
Тьяго Силва
3
1
76
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
77
Хавьер Эрнандес
3
1
78
Эдинсон Кавани
3
1
79
Синдзи Кагава
2
1
80
Карим Ансарифард
3
1
81
Фержани Сасси
3
1
82
Антуан Гризманн
3
1
83
Карлос Вела
3
1
84
Виктор Мозес
3
1
85
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
86
Сальман Аль-Фаридж
3
1
«Нам по силам одолеть испанцев»

Тарханов и Бояринцев о групповом этапе и 1/8 финала ЧМ-2018

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов и экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев в интервью «Газете.Ru» подвели итоги группового этапа чемпионата мира по футболу и поделились ожиданиями от матчей 1/8 финала мундиаля.

— Что для вас главная сенсация группового этапа?

Александр Тарханов: Конечно, что Германия вылетела. Япония вышла, но Сенегал, я считаю, сильнее, а по карточкам представители азиатской команды опередили. Хотя они тоже хорошие два последних матча провели. Могу сказать, что не такой зрелищный чемпионат, топ-сборные не показывают хороший футбол. Больше оборона преобладает, хотя голы забиваются в каждой игре.

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Денис Бояринцев: Непопадание Германии в 1/8 финала. Действующие чемпионы мира удивили, конечно. Рассчитывал, что в финале будут играть они, но подвели в этот раз. Порадовало, что наша сборная вышла, это не удивило, просто много было скептических настроений. Японцы заскочили, может, не по совсем спортивному принципу, по карточкам, но тоже молодцы. Много было маленьких сенсаций. Гранды теряли очки с не топовыми сборными. Но вылет команды Германии — самый значимый момент.

— О вылете какой сборной вы сожалеете?

А.Т.: О Германии. Сербия — хорошая команда тоже. Египет, Саудовская Аравия, Панама — они слабее. Коста-Рику тоже жалко, неплохая сборная.

Д.Б.:

Кроме сборной Германии, мне бы хотелось, чтобы исландцы вышли из группы, приятное впечатление производит сборная.

Были хорошие команды, конечно, которые не попали. Ни одна африканская сборная не вышла, хотя крепкие команды были у Сенегала, Нигерии. У нас сейчас получается десять европейских команд, пять латиноамериканских и одна азиатская, Япония. Это показывает, что европейский футбол сейчас на подъеме, хотя команды Южной Америки оставляют очень приятное впечатление

— Какая пара 1/8 финала наиболее интересная?

А.Т.: Бразилия — Мексика. Южноамериканская команда сильная, Мексика тоже не отстает. Естественно, буду смотреть Россию с Испанией.

Д.Б.: Аргентина и Франция — эта пара интересна. Конечно Россия с Испанией. Нам по зубам одолеть испанцев. Некоторые сборные показали, что с ними можно играть на равных. Вот, марокканская сборная. Но мы, надеюсь, посильнее команды Марокко.

— Уже завтра свои матчи сыграют Франция и Аргентина и Уругвай с Португалией. Что вы думаете по поводу этих матчей, кто из команд пройдет дальше?

А.Т.:

Самая интересная пара — это Аргентина с Францией. Сложно сказать, кто фаворит. Аргентина не показала свой футбол, Франция выигрывала, но блекло смотрелась в плане игры.

Групповой этап — это стратегия, а плей-офф — это уже на вылет, поэтому может быть другой настрой, другая тактика.

По поводу второго матча могу сказать, что Уругвай хорошо обороняется, так же, как и Португалия. У одной сборной есть Криштиану Роналду, а у другой — Эдисон Кавани и Луис Суарес. Но все равно, от обороны будет игра, как всегда у южноамериканской сборной.

Д.Б.: Это самые интересные пары. Конечно, хотелось бы такой полуфинал увидеть. Непредсказуемый матч.

Франция достаточно уверено прошла групповой этап, но сейчас Месси поймает свою игру. Мне кажется, аргентинцы выбьют французов.

А Уругвай — хорошая сборная, но думаю с таким лидером как Роналду, не важно, кто там у южноамериканцев в лидерах. Он индивидуально сильнее. Так что считаю, что с минимальным счетом Португалия выиграет.

— Кто для вас фаворит чемпионата мира?

А.Т.: Сложно сказать, ни одна команда не показывает футбол, который говорит о том, что сборная может быть чемпионом.

Из всех команд теневые фавориты — это Бельгия и Хорватия. Вот вчера Бельгия с Англией играли, как говорили, за второе место. Но бельгийцы показали хороший, зрелищный футбол.

У Хорватии средняя линия — это «Барселона», «Реал», да и вообще команда играет в хороший футбол.

Д.Б.: Сейчас уже фаворитов не осталось для меня. Но я думаю, что кто-то удивит точно. Хорошо так выглядят португальцы, мексиканцы. Шведы могут преподнести сюрприз. Вот Бельгия еще, хорошая сборная собралась на этом чемпионате мира. Я бы еще англичан не списывал со счетов. Вот эти сборные можно выделить.

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