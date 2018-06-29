Ошибка Братухи: лидер «Спартака» избил жену

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес задержан на испанском курорте Ибица за избиение жены, утверждают голландские СМИ. Отмечается, что инцидент с участием 26-летнего вингера сборной Нидерландов произошел в ночь на 29 июня, а отдыхал лидер красно-белых вместе с бывшей звездой «Реала» и «Интера» Уэсли Снейдером, однако тот участия в стычке не принимал.

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По информации прессы, в ходе конфликта досталось и некоторым очевидцам ситуации, пытавшимся успокоить спортсмена. О случившемся сообщил журналист Йохан Дерксен в эфире программы VI Oranje Blijft Thuis на телеканале RTL4. Репортер сослался на своего знакомого, который был свидетелем этой потасовки.

На данный момент нет сведений о причинах конфликта, а также о дальнейшей судьбе звездного игрока.

Кто с кем дрался — тоже не ясно, информирует Voetbal Primeur.

Напомним, что Промес выступает в составе многократных чемпионов России с 2014 года, когда «Спартак» заплатил голландскому «Твенте» за трансфер техничного флангового футболиста €10 млн. В отличие от многих других новичков красно-белых Квинси сразу же стал приносить реальную пользу своему клубу, в кратчайшие сроки влюбив в себя разборчивую спартаковскую торсиду.

Будучи одной из главных звезд всего чемпионата России и сборной Нидерландов, после третьего места на мундиале — 2014 впавшей в некий «летаргический сон», Промес, естественно, оказался лакомым кусочком для селекционных служб команд из ведущих первенств мира, в каждое межсезонье пытавшихся приобрести юркого голландца.

Однако Квинси неоднократно подчеркивал — об уходе из «Спартака» он задумается лишь после завоевания с красно-белыми долгожданного трофея, о коем болельщики грезили уже многие годы.

И обещание вингер сдержал: в сезоне-2016/17 спартаковцы во главе с итальянским тренером Массимо Каррерой во многом сенсационно завоевали золото Российской футбольной премьер-лиги, впервые с 2001 года добившись триумфа в главном турнире страны.

При этом даже после виктории Квинси не покинул Москву — голландец решил дебютировать с клубом в Лиге чемпионов, где на групповом этапе в соперники москвичам достались английский «Ливерпуль», испанская «Севилья» и словенский «Марибор». Главное клубное первенство старого света, однако, прошло для столичной команды неоднозначно. С одной стороны, чемпионы России дома отстояли ничью с будущим финалистом из Ливерпуля, а также уничтожили крепких испанцев со счетом 5:1, с другой — в 1/8 финала им выйти так и не удалось, тогда как венчал вылет из ЛЧ оглушительный разгром в Англии (0:7).

Собственно, в подобном стиле у «Спартака» сложился и весь сезон — яркие взлеты сменялись болезненными падениями, и в итоге команда финишировала лишь третьей в РФПЛ, бесславно проиграла «Тосно» в полуфинале Кубка страны, а с Лигой Европы распрощалась уже на стадии 1/16 финала.

Сам Братуха, как поклонники прозвали Промеса за его высказывания на русском, также не отличался стабильностью — то голландец едва ли не в одиночку уничтожит «Севилью» (2+2) и деклассирует оборону «Локомотива» в дерби, то «пропадет» на весь матч против какого-нибудь аутсайдера и загубит парочку решающих моментов в потенциально золотой встрече.

При этом Квинси все равно стал лучшим бомбардиром минувшего чемпионата России, забив 15 мячей в 26 поединках — так что болельщики «Спартака» хоть и с грустью, но все же приготовились к прощанию с кумиром.

Однако теперь — если информация об избиении окажется правдой — вингер едва ли пойдет на повышение в один из европейских топ-клубов, где тщательно следят за подобными инцидентами.

Естественно, нельзя исключать и другие варианты, но здесь уже, скорее всего, не будет согласия «Спартака» и самого Квинси — недавно, к примеру, стало известно об отказе красно-белых продавать свою звезду китайскому «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за €25 млн.

Кроме того, не сошлись представители азиатской команды и с игроком — тот якобы запросил слишком внушительную зарплату (в разы выше спартаковской), которую в новом клубе ему предоставить готовы не были.

От других претендентов на футболиста, согласно СМИ, предметных предложений пока что не поступало — так что и новый сезон Промес, вероятно, начнет в РФПЛ.

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