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Ошибка Братухи: лидер «Спартака» избил жену

Нападающий «Спартака» арестован за избиение жены

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес задержан на Ибице за избиение жены, утверждают голландские СМИ. Дальнейшая судьба звезды РФПЛ на данный момент остается неизвестной.

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес задержан на испанском курорте Ибица за избиение жены, утверждают голландские СМИ. Отмечается, что инцидент с участием 26-летнего вингера сборной Нидерландов произошел в ночь на 29 июня, а отдыхал лидер красно-белых вместе с бывшей звездой «Реала» и «Интера» Уэсли Снейдером, однако тот участия в стычке не принимал.

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По информации прессы, в ходе конфликта досталось и некоторым очевидцам ситуации, пытавшимся успокоить спортсмена. О случившемся сообщил журналист Йохан Дерксен в эфире программы VI Oranje Blijft Thuis на телеканале RTL4. Репортер сослался на своего знакомого, который был свидетелем этой потасовки.

На данный момент нет сведений о причинах конфликта, а также о дальнейшей судьбе звездного игрока.

Кто с кем дрался — тоже не ясно, информирует Voetbal Primeur.

Напомним, что Промес выступает в составе многократных чемпионов России с 2014 года, когда «Спартак» заплатил голландскому «Твенте» за трансфер техничного флангового футболиста €10 млн. В отличие от многих других новичков красно-белых Квинси сразу же стал приносить реальную пользу своему клубу, в кратчайшие сроки влюбив в себя разборчивую спартаковскую торсиду.

Будучи одной из главных звезд всего чемпионата России и сборной Нидерландов, после третьего места на мундиале — 2014 впавшей в некий «летаргический сон», Промес, естественно, оказался лакомым кусочком для селекционных служб команд из ведущих первенств мира, в каждое межсезонье пытавшихся приобрести юркого голландца.

Однако Квинси неоднократно подчеркивал — об уходе из «Спартака» он задумается лишь после завоевания с красно-белыми долгожданного трофея, о коем болельщики грезили уже многие годы.

И обещание вингер сдержал: в сезоне-2016/17 спартаковцы во главе с итальянским тренером Массимо Каррерой во многом сенсационно завоевали золото Российской футбольной премьер-лиги, впервые с 2001 года добившись триумфа в главном турнире страны.

При этом даже после виктории Квинси не покинул Москву — голландец решил дебютировать с клубом в Лиге чемпионов, где на групповом этапе в соперники москвичам достались английский «Ливерпуль», испанская «Севилья» и словенский «Марибор». Главное клубное первенство старого света, однако, прошло для столичной команды неоднозначно. С одной стороны, чемпионы России дома отстояли ничью с будущим финалистом из Ливерпуля, а также уничтожили крепких испанцев со счетом 5:1, с другой — в 1/8 финала им выйти так и не удалось, тогда как венчал вылет из ЛЧ оглушительный разгром в Англии (0:7).

Собственно, в подобном стиле у «Спартака» сложился и весь сезон — яркие взлеты сменялись болезненными падениями, и в итоге команда финишировала лишь третьей в РФПЛ, бесславно проиграла «Тосно» в полуфинале Кубка страны, а с Лигой Европы распрощалась уже на стадии 1/16 финала.

Сам Братуха, как поклонники прозвали Промеса за его высказывания на русском, также не отличался стабильностью — то голландец едва ли не в одиночку уничтожит «Севилью» (2+2) и деклассирует оборону «Локомотива» в дерби, то «пропадет» на весь матч против какого-нибудь аутсайдера и загубит парочку решающих моментов в потенциально золотой встрече.

При этом Квинси все равно стал лучшим бомбардиром минувшего чемпионата России, забив 15 мячей в 26 поединках — так что болельщики «Спартака» хоть и с грустью, но все же приготовились к прощанию с кумиром.

Однако теперь — если информация об избиении окажется правдой — вингер едва ли пойдет на повышение в один из европейских топ-клубов, где тщательно следят за подобными инцидентами.

Естественно, нельзя исключать и другие варианты, но здесь уже, скорее всего, не будет согласия «Спартака» и самого Квинси — недавно, к примеру, стало известно об отказе красно-белых продавать свою звезду китайскому «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за €25 млн.

Кроме того, не сошлись представители азиатской команды и с игроком — тот якобы запросил слишком внушительную зарплату (в разы выше спартаковской), которую в новом клубе ему предоставить готовы не были.

От других претендентов на футболиста, согласно СМИ, предметных предложений пока что не поступало — так что и новый сезон Промес, вероятно, начнет в РФПЛ.

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