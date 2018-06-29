«Накидываются невоспитанные фанаты»: крик души иностранок

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена П1–2.4 X–3.1 П2–3.5
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.75 X–2.95 П2–2.9
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.8 П2–6.55
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.53 X–4 П2–6.8
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3.05 X–2.95 П2–2.65
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Йерри Мина
2
2
7
Артём Дзюба
3
2
8
Ахмед Муса
3
2
9
Джон Стоунс
3
2
10
Филиппе Коутиньо
3
2
11
Вахби Хазри
3
2
12
Луис Суарес
3
2
13
Сон Хын Мин
3
2
14
Эден Азар
2
2
15
Мохамед Салах
2
2
16
Лука Модрич
3
2
17
Андреас Гранквист
3
2
18
Майл Единак
3
2
19
Юссеф Эн-Несири
1
1
20
Фелипе Балой
1
1
21
Йосип Дрмич
2
1
22
Яго Аспас
2
1
23
Кейсуке Хонда
2
1
24
Аднан Янузай
1
1
25
Кендаль Уостон
1
1
26
Милан Бадель
1
1
27
Хосе Игнасио Начо
1
1
28
Рикарду Куарежма
2
1
29
Миши Батшуайи
2
1
30
Дилан Бронн
2
1
31
Анте Ребич
2
1
32
Халид Бутаиб
2
1
33
Юссуф Поульсен
2
1
34
Джесси Лингард
2
1
35
Серхио Агуэро
3
1
36
Дрис Мертенс
3
1
37
Килиан Мбаппе
3
1
38
Александр Головин
2
1
39
Маркос Рохо
2
1
40
Стивен Цубер
2
1
41
Хосе Мария Хименес
2
1
42
Иван Ракитич
3
1
43
Мусса Ваг
3
1
44
Паулиньо
3
1
45
Такаси Инуи
3
1
46
Хосе Паоло Герреро
3
1
47
Марко Ройс
3
1
48
Хуан Куадрадо
3
1
49
Юйа Осако
3
1
50
Хуан Кинтеро
3
1
51
Ян Беднарек
3
1
52
Юрий Газинский
3
1
53
Ирвин Лосано
3
1
54
Ола Тойвонен
3
1
55
М'Байе Ньянг
3
1
56
Блерим Джемаили
3
1
57
Радамель Фалькао
3
1
58
Андре Каррильо
3
1
59
Шердан Шакири
3
1
60
Иван Перишич
3
1
61
Альфред Финнбогасон
3
1
62
Александр Митрович
3
1
63
Иско
3
1
64
Неймар
3
1
65
Александар Коларов
3
1
66
Гжегож Крыховяк
3
1
67
Гранит Джака
3
1
68
Ким Юнь Квон
3
1
69
Кристиан Эриксен
3
1
70
Лионель Месси
3
1
71
Людвиг Аугустинсон
3
1
72
Садио Мане
3
1
73
Салем Аль-Доссари
3
1
74
Тони Кроос
3
1
75
Тьяго Силва
3
1
76
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
77
Хавьер Эрнандес
3
1
78
Эдинсон Кавани
3
1
79
Синдзи Кагава
2
1
80
Карим Ансарифард
3
1
81
Фержани Сасси
3
1
82
Антуан Гризманн
3
1
83
Карлос Вела
3
1
84
Виктор Мозес
3
1
85
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
86
Сальман Аль-Фаридж
3
1
«Накидываются невоспитанные фанаты»: крик души иностранок

Что иностранная пресса пишет о России накануне плей-офф ЧМ-2018

Позитивный настрой продавцов с Кузнечного рынка в преддверии матча Россия — Испания в 1/8 финала чемпионата мира, домогательства фанатов прямо возле стадионов, тройная проверка с немецкой овчаркой перед тренировкой сборной России и «забытый временем Калининград» — «Газета.Ru» рассказывает, о чем пишет иностранная пресса накануне стадии плей-офф мундиаля.

Российский оптимизм: «Испания уже не та, что в 2008»

Статья с таким заголовком вышла в популярной испанской газете AS. Специальный корреспондент в России Ариц Габилондо отметил позитивный настрой местных жителей в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира с Испанией.

«Футбольная атмосфера остается позитивной и только прибавляет в этом качестве по мере приближения матча — самого важного для России за долгие годы. Встреча с Испанией в плей-офф не была воспринята здесь с негативом — между игрой с «красной фурией» и с Португалией во главе с Криштиану Роналду не было большой разницы.

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Местные издания выходили с заголовками «No pasaran», демонстрируя великолепные познания испанского языка и выделяя среди ключевых игроков сборной соперника Иско и Иньесту.

На улицах главных городов России витает ощущение чуда. В первых двух матчах группового этапа местная сборная удивила высочайшим темпом игры, в то время Испания действовала ровно наоборот»., — пишет журналист.

По его словам, россияне, выступая дома — и особенно в «Лужниках», способны на все. На матче открытия на этой арене собралось 82 тысячи зрителей. Скорее всего, такое же количество придет и на матч 1/8, а испанцев среди них будет максимум 2 тысячи, делится расчетами автор заметки.

«Во втором крупном городе России Санкт-Петербурге ожидания победы над Испанией так же сильны, как в Москве. Продавцы на Кузнечном рынке предсказывают триумф местной сборной со счетом 2:0. В одной из парикмахерских здесь даже поставили телевизор, чтобы клиенты могли смотреть матчи мундиаля, пока их обслуживают.

«Мы не думали, что Россия пройдет так далеко. Испания превосходит [соперника] и по идее должна победить, однако посмотрим — может, мы преподнесем еще один сюрприз», — говорит владелец заведения.

В этом состоит величие мундиаля, который свел в поединке Россию с Испанией, — эта встреча вдохновляет всю страну-хозяйку чемпионата мира: от Владимира Путина до последнего продавца фруктов в Санкт-Петербурге»,

— заключил Габилондо.

«Россия может гордиться собой»

Коллега Габилондо по изданию AS Томас Ронсеро в своей колонке «Испания — на шелковом пути» порассуждал о том, как повезло «красной фурии» с жребием: Россия, мол, не является для нее серьезным препятствием, да и на следующих стадиях можно получить в соперники максимум такие команды, как Хорватия и Колумбия, которые не считаются фаворитами мундиаля.

Тем не менее, сеньор Ронсеро отметил в материале и кое-что положительное для россиян.

«Хорошо то, что в другой ветке плей-офф должны будут встретиться уругвайцы с портуальцами (Луис Суарес и Диего Годин против Криштиану Роналду), бразильцы с мексиканцами (может, Неймар наконец-то проявит себя?), аргентинцы с французами (Лионель Месси против Антуана Гризманна) и бельгийцы (открытие чемпионата мира прямо сейчас) с японцами.

Лучше не беспокоить эту внушительную компанию до финала, который состоится в Москве 15 июля.

Мне очень нравится этот мундиаль. Групповой этап турнира был самым увлекательным из всех, что я помню, — а я смотрю чемпионаты мира с мирового первенства 1974 года в Германии.

К тому же система видеопомощи арбитрам (VAR) действительно стала вспомогательным фактором, помогающим избежать вопиюще неверных решений. Россия может гордиться собой. Ее домашний чемпионат мира придает футболу блеска», — признал Ронсеро.

«Все время находятся невоспитанные фанаты»

Журналистка итальянской вещательной компании Mediaset Мария Гомес решила добавить ложку дегтя в бочку меда и посвятила целый сюжет проблеме «домогательств» со стороны болельщиков во время работы в эфире.

Гомес освещает атмосферу вокруг стадионов и часто взаимодействует с болельщиками, либо записывает сюжеты на улице возле скопления фанатов. Женщина уверяет, что с каждым случаем приставаний ее раздражение растет.

«Постоянно появляются новости о том, как беспокоят девушек-репортеров, к которым принадлежу и я, во время работы на улице.

Все время находятся невоспитанные и не награжденные особым умом фанаты, которые накидываются на нас и пытаются поцеловать, пока мы работаем.

Поначалу мы организовывали прямые включения возле стадионов, но затем перестали это делать, потому что узнали, что подобная участь уже постигла колумбийскую, бразильскую и немецкую журналистку», — заявила Гомес.

Остается надеяться, что чрезмерная фанатская любовь останется самой серьезной проблемой, с которой столкнулись иностранные журналистки во время мундиаля в России.

Сборная России прячется в бункере

В другом издании El Mundo отметили закрытость сборной России от внимания прессы. «Никаких шуток в российском бункере» — такой заголовок журналисты придумали для своего материала о посещении тренировки подопечных Станислава Черчесова.

«Охранники команды России совсем не расположены к тому, чтобы становиться с тобой друзьями. Черный, изъеденный молью костюм, галстук в 34 градуса жары и краткие, но весьма настойчивые указания.

Чтобы войти на тренировочную базу в Новогорске, нужно трижды показать аккредитацию журналиста и открыть свой рюкзак, чтобы немецкая овчарка и два крепких охранника осмотрели его содержание.

А ведь еще необходимо пройти около километра, чтобы добраться до тренировочного поля. И неважно, что на самом деле поле очень близко ко входу, метрах в 50.

«Вы должны сделать круг», — механически повторяют в сторожевой будке, не проявляя никакого желания услышать что-то, кроме своих инструкций.

«Лучше их не злить, — говорит испанский корреспондент, который больше 20 лет работает в России. — Вчера один из охранников чуть не отобрал у меня аккредитацию».

Таким получился репортаж журналистов El Mundo из Новогорска. Любопытно, что от российских коллег жалоб о чересчур строгом досмотре никогда не поступало. Судя по всему, такие усиленные меры предосторожности стали сюрпризом только для беспечных и дружелюбных испанцев, непривычных к повышенной бдительности российских стражей порядка.

«Время забыло Калининград»

«Место, забытое временем: добро пожаловать в Калининград» — с таким заголовком вышла статья в британском издании The Sun. В Калининграде сборная Англии провела свой последний матч группового этапа против Бельгии (0:1), так что неудивительно, что журналисты решили поведать своим читателям об этом городе.

«Английская сборная приехала в город призраков. Раньше Калининград был древним немецким городом под названием Кенигсберг. Британская авиация разбомбила его 70 лет назад, и нанесенный урон все еще можно заметить повсюду.

Затем город превратился в забытое временем место. Он достался СССР, небольшое количество коренных немцев бежало или было изгнано, а город был назван в честь сподвижника Сталина Михаила Калинина. Вместо того, чтобы перестроить Калининград, советские власти сделали из него архитектурную утопию (как они ее понимали) с широкими дорогами и высокими блоками зданий. Эти брутальные дома составили мрачный фон матча Англии и Бельгии.

«Мы больше европейцы, — призналась волонтер Екатерина. — Так мы себя ощущаем. Виза в Литву стоит всего 4 тысячи рублей, и оттуда мы можем посещать другие места — например, ездить на автобусе в Берлин. Думаю, люди в Калининграде и большой России сильно различаются».

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