Повторы им не нужны: 13 судейских ошибок на ЧМ в России

Португалия – Испания, 3:3. Главный арбитр — Джанлука Рокки (Италия)

Матч первого тура группового этапа, в котором встречались сборные Португалии и Франции, судил известный итальянец Джанлука Рокки. На третьей минуте встречи он назначил в ворота испанцев пенальти после нарушения правил на Криштиану Роналду: Начо ударил португальцу по ногам, после чего тот упал на газон.

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Помощью видеоассистентов Рокки пользоваться не стал и показал на «точку» самостоятельно. Однако через 20 минут итальянский арбитр допустил результативную ошибку: испанский форвард Диего Коста в ходе верховой борьбы ударил защитника сборной Португалии Пепе локтем, выиграл единоборство, продвинулся с мячом вперед и пробил в дальний угол ворот, сравняв счет.

Рокки по радиосвязи переговорил со своим помощником, однако прибегать к просмотру видеоповтора не стал и гол засчитал.

В результате команды сыграли в результативную ничью — 3:3, а по итогам группового этапа сборная Испании вышла в 1/8 финала с первого места группы B, а Португалия — со второго.

Аргентина — Исландия, 1:1. Главный арбитр — Шимон Марциняк (Польша)

Очередной матч, который сотворил сенсацию на чемпионате мира в России, не обошелся без судейской ошибки, повлиявшей на ход встречи. На 77-й минуте игры при счете 1:1 поляк Шимон Марциняк не поставил пенальти в ворота исландской сборной.

Защитник Биркир Мар Севарссон в своей штрафной площади свалил аргентинца Кристиана Павона, ударив ему по ноге.

Арбитр нарушения правил не углядел, а его видеоассистент американец Марк Гейгер подсказки не дал. В результате польский судья видеоповтором пользоваться не стал и продолжил игру, которая так и завершилась вничью.

Стоит отметить, что до этого момента Марциняк работал безошибочно, верно не назначив пенальти в ворота Исландии и Аргентины на 42-й и 51-й минутах матча соответственно. Кроме того, на 63-й минуте встречи арбитр все же указал на одиннадцатиметровую отметку за фол Хёрдура Магнуссона против Максимильяно Месы. Однако Лионель Месси реализовать пенальти не сумел.

Коста-Рика — Сербия, 0:1. Главный арбитр — Маланг Дьедиу (Сенегал)

К основному времени матча сенегальский судья добавил пять минут, в течение которых костариканцы провели серию атак в попытке сравнять счет и избежать поражения.

На третьей добавленной минуте сербский полузащитник Неманья Матич намеренно оттолкнул одного из помощников главного тренера Коста-Рики, после чего началась небольшая потасовка. Согласно правилам, Матич должен был получить желтую карточку, однако арбитр не стал этого делать, а его помощники не дали подсказки.

К слову, в следующем матче против Швейцарии Матич был наказан «горчичником», который мог бы стать для него вторым на чемпионате, что последовало бы собой дисквалификацию на игру с Бразилией.

Впрочем, на этом странные решения сенегальского арбитра не закончились: уже по истечении добавленного времени Маланг Дьедиу зачем-то решил пересмотреть видеоповтор эпизода, когда серб Александар Прийович задел Джонни Акосту ладонью по лицу. На это арбитр потратил около двух минут, сорвав очередную атаку Коста-Рики, но все же показал Прийовичу желтую карточку.

Германия — Мексика, 0:1. Главный арбитр — Алиреза Фагани (Иран)

На 71-й минуте матча иранская бригада судей не стала наказывать нападающего сборной Мексики Хавьера Эрнандеса за симуляцию. После заброса Мигеля Лаюна из глубины поля Чичарито ворвался в штрафную и в ходе единоборства с Матсом Хуммельсом упал на газон, требуя назначить пенальти.

Боковой арбитр Реза Сохандан с большой задержкой поднял флажок, обозначив офсайд у мексиканского форварда.

На видеоповторе видно, что Эрнандес находился в правильном положении. Следовательно, офсайд был зафиксирован неверно. Но не в этом проблема: в ходе борьбы за позицию Хуммельс лишь слегка коснулся рукой мексиканского нападающего, после чего тот упал на газон и стал выпрашивать у судьи пенальти в ворота немецкой сборной.

В связи с тем, что офсайда и нарушения правил на Чичарито не было, арбитр должен был показать форварду желтую карточку за симуляцию. Примечательно, что видеоассистенты не помогли главному арбитру.

Колумбия — Япония, 1:2. Главный арбитр — Дамир Скомина (Словения)

Скомина записал свое имя в историю, показав первую красную карточку на чемпионате мира — 2018 в России. Пострадал колумбийский защитник Карлос Санчес, который на третьей минуте встречи руками выбил мяч из пустых ворот. Данное решение арбитра было принято абсолютно верно, чего не скажешь об эпизоде, благодаря которому колумбийцы смогли сравнять счет.

На 37-й минуте матча словенский судья углядел нарушение со стороны японца Макото Хасебе. По мнению арбитра, японский полузащитник толкнул в спину капитана сборной Колумбии Радамеля Фалькао.

На повторе видно, что Хасебе едва коснулся колумбийца, в результате чего тот изобразил удар в спину со стороны 17-го номера сборной Японии.

Скомина на данную хитрость со стороны Фалька окупился и назначил опасный штрафной в ворота японцев. Хуан Кинтеро стандарт реализовал и счет сравнял. Однако победу в матче все-таки одержала команда Японии — 2:1.

Тунис — Англия, 1:2. Главный арбитр — Вильмар Рольдан Перес (Колумбия)

Колумбийский арбитр должен был поставить два пенальти в ворота сборной Туниса: в первом эпизоде Сиам Бен-Юссеф в своей штрафной схватил Гарри Магира за футболку, нарушив правила, а затем Фержани Сасси в единоборстве свалил Гарри Кейна. Однако оба раза Перес позволил продолжить игру.

Примечательно, что судья из Колумбии все-таки установил на «точку» в данном матче, однако в ворота англичан. После того, как Кайл Уокер задел рукой по лицу все тому же Бен-Юссефу, Рольдан незамедлительно зафиксировал фол и назначил пенальти, который реализовал Сасси.

После матча футбольная общественность Англии подвергло работу судейской бригады матча резкой критике.

Россия — Египет, 3:1. Главный арбитр — Энрике Касерес Вильяфанте (Парагвай)

Матч, поднявший чуть ли не всю Россию на уши, не обошелся без судейской ошибки в пользу российской сборной. На 78-й минуте встречи при счете 3:1 в пользу команды Станислава Черчесова Касерес должен был назначить второй пенальти в ворота россиян за фол Ильи Кутепова против Марвана Мохсена. Видеоассистент ошибку главного арбитра не исправил.

После матча футбольная ассоциация Египта подала жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на работу судейской бригады. По мнению главы египетской ассоциации Хани Абу Реды, парагвайский арбитр должен был воспользоваться системой VAR.

Португалия — Марокко, 1:0. Главный арбитр — Марк Гейгер (США)

Во второй половине первого тайма португальский защитник Жозе Фонте нарушил правила в своей штрафной площади, сбив марокканского форварда Халида Бутаиба. Американский арбитр не углядел в данном эпизоде фола и позволил командам продолжить игру.

Видеоассистент не подсказал Гейгеру, что тот ошибся, не назначив пенальти.

Примечательно, что в следующей атаке судья зафиксировал нарушение правил со стороны марокканцев в схожем эпизоде и назначил в их ворота опасный штрафной.

Аргентина — Хорватия, 0:3. Главный арбитр — Равшан Ирматов (Узбекистан)

Узбекистанский судья допустил грубую ошибку при счете 0:0. На 39-й минуте встречи Ирматов не стал наказывать хорватского нападающего Анте Ребича за жесткий фол против Эдуардо Сальвио прямой красной карточкой.

Ребич въехал прямой ногой в незащищенную часть Сальвио, в результате чего аргентинец получил повреждение, но продолжить игру смог.

Примечательно, что Ребич стал автором первого гола в ворота сборной Аргентины.

Мексика — Южная Корея, 2:1. Главный арбитр — Милорад Мажич (Сербия)

Второй мяч сборной Мексики в ворота корейской команды был забил с нарушением правил. Полузащитник мексиканцев Эктор Эррера в единоборстве с Ки Сун Юном сфолил на корейце и начал атаку, которая в итоге стала голевой.

Главный арбитр встречи серб Милорад Маджич находился рядом с эпизодом, но нарушения правил со стороны мексиканского игрока не увидел. Видеоассистент также ошибку арбитра не зафиксировал.

В результате сборная Мексики одержала победу со счетом 2:1. Автором победного гола стал Хавьер Эрнандес.

Германия — Швеция, 2:1. Главный арбитр — Шимон Марциняк (Польша)

И вновь поляк Марциняк стал объектом обсуждения. На этот раз арбитр принял ошибочное решение поставить пенальти в ворота сборной Германии, которая встречалась со шведами.

В начале первого тайма Маркус Берг мог выйти один на один с голкипером «Бундестим», однако ему помешал защитник Жером Боатенг, который заплел ноги шведскому форварду и не дал ему нанести удар по воротам.

В данной ситуации Марциняк должен был назначить пенальти, однако поляк дал команду продолжать игру.

Видеоассистент также не увидел нарушения правил со стороны немца и не смог помочь своему коллеге.

Бельгия — Тунис, 5:2. Главный арбитр — Джейр Марруфо (США)

На шестой минуте встречи американский рефери принял решение назначить пенальти в ворота сборной Туниса после того, как Сиам Бен-Юссеф ударил по ноге Эдену Азару.

На повторе видно, что нарушение правил действительно было, однако оно произошло за пределами штрафной площади.

На просьбы туниссийских футболистов воспользоваться услугами видеоассистента и использовать систему VAR Марруфо ответил отказом и указал на «точку».

Одиннадцатиметровый Азар реализовал и открыл счет в матче.

Уругвай — Россия, 3:0. Главный арбитр — Маланг Дьедиу (Сенегал)

Сенегальский арбитр уже проявил себя с негативной точки зрения в одном из матчей группового этапа, о котором написано выше. Однако в матче Уругвай – Россия Дьедиу ошибся гораздо серьезнее.

На 70-й минуте встречи при счете 2:0 в пользу уругвайцев последовала атака россиян, в ходе которой последовал заброс в штрафную площадь на Артема Дзюбу. Российский нападающий получил мощный удар локтем по лицу от защитника и капитана Уругвая Диего Година.

Маланг Дьедиу нарушения правил не увидел, а от возможности посмотреть видеоповтор отказался, тем самым допустив результативную ошибку.

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